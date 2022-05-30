加密和说唱与乌克兰战争有什么关系

随着乌克兰战争的展开，加密货币成为满足该国人道主义和军事需求的最重要和最有效的渠道之一。由于乌克兰的外汇市场在无端入侵的第一个月几乎陷入瘫痪，因此向乌克兰城市快速采购和运送军事装备、衣服、食品和其他必需品成为一项巨大的挑战。





对加密货币合法化的需求是对乌克兰境内外许多愿意为国家胜利做出贡献的个人和企业的直接回应。



由于基辅的取款机和超市外排起了长队，乌克兰的数字化转型 (DT) 部知道他们必须快速行动。在入侵的第二天，DT 部长 Mykhailo Fedorov 指示他的副手 Alex Bornyakov 建立可以接受加密货币付款的官方政府钱包。



“我们的银行受到限制，我们对法定货币的使用受到限制，而且我们的供应迅速耗尽，”博尔尼亚科夫对英国《金融时报》说。 “即使您设法以法定货币付款，电汇也需要几天时间才能到达收款人。在加密世界中，这需要几分钟。”





为了促进和简化加密货币捐赠的收集并加快战时的购买和交付流程，乌克兰总统 Volodymyr Zelensky 于 2022 年 3 月 15 日签署了一项虚拟资产法案，使其成为法律。该法律旨在使乌克兰的加密货币流通合法化，采用率已经是世界上最高的之一。根据Chainalysis ，乌克兰在2021 年加密货币指数中排名全球第四。





在俄罗斯入侵之前，超过550 万人（占乌克兰总人口的12.7% ）拥有加密货币。据CoinDesk 称，“乌克兰是创立加密初创公司 Bitfury、Hacken 和 Propy 的团队的发源地，更不用说众多加密开发人员了。”



《虚拟资产法》允许乌克兰和外国政府、公司、慈善和公共组织、名人、企业家和其他“好心人”提出各种倡议，通过数字资产帮助乌克兰。据CryptoPotato 称，截至 5 月初，乌克兰已收到价值超过1 亿美元的加密货币捐款。



其中一项举措是援助乌克兰。这是乌克兰最大的区块链行业去中心化质押提供商Everstake 、加密货币交易所 Kuna 和 FTX 以及乌克兰 DT 部的共同努力。自推出以来，Aid For Ukraine 已经筹集了价值超过6000 万美元的不同加密货币和 NFT。





为了加强他们的行动呼吁并激励全球加密社区，Everstake 及其联合创始人 Sergey Vasylchuk 和 Yev Zaifert 向乌克兰捐赠了总额为 1000 万美元的加密货币。





“和平是有代价的，但第一波捐款已经平息。加密货币没有繁文缛节的障碍，这使它们成为提供快速帮助的最有效方式。每一个加密货币的贡献，无论大小，都是极权主义棺材上的另一个钉子。帮助乌克兰击退入侵意味着帮助我们拯救自由世界免受奴役，”Everstake 首席执行官兼联合创始人 Sergey Vasylchuk



据 Sergey Vasylchuk 称，该计划已经在急救箱、口粮包、防弹背心和其他采购上花费了超过 4500 万美元。捐款直接通过志愿者组织和各部委进行采购，并存入乌克兰国家银行的专用账户。剩余的资金和新的捐款将按照同样的方式使用。



“我们不断接收和处理请求并创建新计划，帮助志愿者和独立组织，”谢尔盖补充道。





为了在世界对俄乌战争“厌倦”之际保持势头并确保加密货币捐赠的可持续流动，Everstake 和总部位于基辅的创意机构

Bickerstaff.385 制作了一段宣传视频，其中乌克兰数字化转型部长以一种非同寻常的方式要求更多的加密货币捐赠——通过说唱。

https://www.youtube.com/watch?v=cwaL7CJOaqg









“人们很少将和平视为一种投资。但如果没有和平，就没有机会给你的兰博基尼打气或得到一个羊驼农场。这是一场非常不寻常的宣传活动，因此我们相信它将脱颖而出并吸引更多的加密货币捐赠，”Bickerstaff.734 的创意总监 Ilia Anufreinko。









除了接受加密货币外，Aid For Ukraine 还接受NFT 捐赠。截至目前，NFT 占加密货币筹集的所有资金的近10% 。 “这包括价值675 万美元的 CryptoPunk 和乌克兰 DAO 的旗帜，”谢尔盖补充道。





目前，Aid For Ukraine 支持多个爱国 NFT 收藏，包括HelpUA 、乌克兰精神、 MetaHistory 、乌克兰灵魂等。





根据其第一份支出报告，援助乌克兰在战争的前 50 天每分钟花费626 美元。





遭受俄罗斯无端侵略和入侵90多天的乌克兰正在战场上失去其最优秀的公民，其城市被俄罗斯导弹夷为平地。每笔捐款都可以发挥作用，并有助于避免全球人道主义灾难。



“投资和平，兄弟！”用加密货币支持乌克兰！