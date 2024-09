"C'est un horrible habitant de l'espace, quelque chose d'inconnu pour nous sur Terre"

Astounding Stories of Super-Science, juillet 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL. III, n° 1 : Au-delà de la couche Heaviside

Au-delà de la couche Heaviside

Par Capt SP Meek

Ils se déplaçaient lentement le long du feu rouge, semblant couler plutôt que ramper.



McQuarrie, le rédacteur en chef de la ville, a levé les yeux lorsque j'entrai dans son bureau.

"Bond," demanda-t-il, "connaissez-vous Jim Carpenter?"

"Je le connais un peu," répondis-je prudemment. "Je l'ai rencontré plusieurs fois et je l'ai interviewé il y a quelques années lorsqu'il a amélioré le moteur-fusée Hadley. Je ne peux pas prétendre le connaître très bien."

"Je pensais que vous le connaissiez bien. C'est une surprise pour moi de découvrir qu'il y a un homme éminent qui n'est pas un ami particulier à vous. En tout cas, vous le connaissez aussi bien que n'importe quel membre du personnel, alors je vais donner vous la mission."

Pendant quatre-vingts milles verticaux, Carpenter et Bond se sont frayé un chemin - seulement pour être piégés par les monstres extraordinaires de la couche de heaviside.

"Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?" J'ai demandé.

"Il va essayer de percer un trou dans la couche heaviside."

"Mais c'est impossible," m'écriai-je. "Comment quelqu'un peut-il..."

Ma voix s'éteignit dans le silence. Il est vrai que l'idée d'essayer de faire un trou permanent dans un champ de force magnétique était absurde, mais alors même que je parlais, je me souvenais que Jim Carpenter n'avait jamais été d'accord avec l'opinion presque unanime de nos scientifiques quant à la véritable nature de la couche heaviside.

"C'est peut-être impossible", répondit sèchement McQuarrie, "mais vous n'êtes pas engagé par ce journal en tant que consultant scientifique. Pour une raison quelconque, Dieu seul sait pourquoi, le propriétaire pense que vous êtes un journaliste. Descendez et essayez de prouver il a raison de déterrer quelques faits sur la tentative de Carpenter. Branchez vos affaires et Peavey l'écrira. À cette occasion, s'il vous plaît, essayez de dissimuler votre érudition et envoyez votre histoire en mots simples d'une syllabe que les hommes sans instruction aiment. Peavey et moi pouvons comprendre. C'est tout.

Il se tourna de nouveau vers son bureau et je quittai la pièce. À un moment donné, je serais revenu d'une telle entrevue avec mon visage brûlant, mais le vitriol de McQuarrie a glissé sur moi comme de l'eau sur le dos d'un canard. Il ne voulait pas vraiment dire la moitié de ce qu'il disait, et il savait aussi bien que moi que sa critique du fait que j'occupe mon poste au Clarion était grossièrement injuste. Il est vrai que je connaissais assez bien Trimble, le propriétaire du Clarion, mais j'ai obtenu mon poste sans aucune aide de sa part. McQuarrie lui-même m'a embauché et j'ai gardé mon emploi parce qu'il ne m'avait pas viré, malgré les propos caustiques qu'il m'adressait. J'avais fait l'erreur quand j'étais sur le papier pour la première fois de faire savoir à McQuarrie que j'étais un ingénieur électricien diplômé de l'Université de Leland, et il m'en avait tenu rigueur à partir de ce jour. Je ne sais pas s'il m'en a vraiment tenu rigueur ou non, mais ce que j'ai écrit ci-dessus est un bon exemple de ses manières habituelles envers moi.

En fait, j'avais grandement minimisé l'étendue de mes relations avec Jim Carpenter. J'avais été à Leland en même temps que lui et je l'avais assez bien connu. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, soit deux ans après lui, j'ai travaillé pendant environ un an dans son laboratoire, et ma connaissance de l'amélioration qui avait fait du moteur-fusée Hadley une praticabilité est venue d'une connaissance de première main et non d'un entretien. C'était plusieurs années auparavant mais je savais qu'il n'oubliait jamais une connaissance, encore moins un ami, et bien que je l'aie quitté pour entreprendre un autre travail, notre séparation avait été agréable, et j'attendais avec un réel plaisir de le revoir.

JIM Carpenter, le pétrel orageux de la science moderne ! L'éternel iconoclaste : l'éternel adversaire ! Il était probablement aussi profondément versé dans la théorie de l'électricité et de la chimie physique que n'importe quel homme vivant, mais cela lui plaisait de se présenter comme un homme "pratique" qui ne savait presque rien de la théorie et qui méprisait le peu qu'il savait. Son grand plaisir était de briser expérimentalement les théories les plus magnifiquement construites qui étaient avancées et enseignées dans les collèges et les universités du monde, et quand il ne pouvait pas les briser par des preuves expérimentales, de les attaquer du point de vue du raisonnement philosophique et de tordre autour des données sur lesquelles ils ont été construits et faire prouver, ou sembler prouver, l'exact opposé de ce qui était généralement admis.

Personne n'a mis en doute sa capacité. Lorsque l'infortuné Hadley a construit pour la première fois le moteur-fusée qui porte son nom, c'est Jim Carpenter qui l'a rendu pratique. Hadley avait essayé de désintégrer le plomb afin d'obtenir sa poussée arrière de l'énergie atomique qu'il contenait et avait prouvé par des mathématiques apparemment irréprochables que le plomb était la seule substance qui pouvait être utilisée. Jim Carpenter avait reniflé à travers les pages des revues électriques et avait produit une modification de l'invention de Hadley qui désintégrait l'aluminium. La principale différence de performances était que, alors que le moteur d'origine de Hadley ne développait pas assez de puissance pour se soulever du sol, la modification de Carpenter produisait vingt fois la puissance par livre de poids. de tout générateur d'énergie connu auparavant et a fait passer la fusée d'un rêve fou à un lieu commun de tous les jours.

QUAND Hadley a construit plus tard son dépliant spatial et a proposé de visiter la lune, c'est Jim Carpenter qui a ridiculisé l'idée que la tentative réussisse. Il a proposé l'idée nouvelle et étrange que le chemin vers l'espace n'était pas ouvert, mais que la terre et l'atmosphère étaient enfermées dans une sphère creuse de substance impénétrable à travers laquelle le dépliant spatial de Hadley ne pouvait pas passer. La précision de ses pronostics fut bientôt connue de tous. Hadley a construit et équipé son flyer et a commencé ce qu'il espérait être un vol d'époque. C'en était une, mais pas de la manière qu'il avait espérée. Son navire a décollé assez facilement, étant propulsé par quatre moteurs-fusées fonctionnant selon le principe de Carpenter, et s'est élevé à une hauteur d'environ cinquante milles, gagnant rapidement de la vitesse. À ce moment-là, sa vitesse a soudainement commencé à chuter.

Il était en communication radio constante avec la terre et il a signalé sa difficulté. Carpenter lui a conseillé de faire demi-tour pendant qu'il le pouvait, mais Hadley a continué. Sa progression devint de plus en plus lente, et après avoir pénétré dix milles dans la substance qui le gênait, son navire s'immobilisa. Au lieu d'utiliser ses moteurs de proue et d'essayer de reculer, il les avait déplacés vers l'arrière, et avec la force combinée de ses quatre moteurs, il avait pénétré pendant encore deux milles. Là, il a follement essayé de forcer ses moteurs à le faire avancer jusqu'à ce que son carburant soit épuisé.

Il avait vécu pendant plus d'un an dans son dépliant spatial, mais tous ses efforts n'avaient pas servi à changer matériellement sa position. Il avait essayé, bien sûr, de sortir par ses sas et d'explorer l'espace, mais sa force, même aidée par de puissants leviers, ne pouvait ouvrir les portes extérieures des sas contre la force qui les maintenait fermées. Des observations soigneuses ont été continuellement faites de la position de son dépliant et il a été constaté qu'il revenait progressivement vers la terre. Son mouvement était très léger, pas assez pour donner le moindre espoir à l'occupant. Partant d'un mouvement si lent qu'il était à peine perceptible, la vitesse de retour s'accéléra peu à peu ; et trois ans après la mort de Hadley, le dépliant a été soudainement libéré de la force qui le retenait, et il a plongé sur la terre, pour être réduit par la force de sa chute à une masse tordue et pitoyable de ferraille méconnaissable.

Les restes ont été examinés et les pièces en acier de fer se sont avérées fortement magnétisées. Ce fait a été saisi par les scientifiques du monde et une théorie a été construite d'un champ de force magnétique entourant la terre à travers lequel rien de nature magnétique ne pouvait passer. Cette théorie reçut une acceptation presque universelle, Jim Carpenter seul parmi les savants les plus éminents refusant d'en admettre la validité. Il l'a déclaré gravement comme sa conviction qu'aucun champ magnétique n'existait, mais que la couche de heaviside était composée d'un liquide de haute viscosité dont la densité et la résistance conséquente au passage d'un corps à travers elle augmentaient dans le rapport du carré de la distance à lequel on y pénétrait.

Il y eut un moment de stupéfaction lorsqu'il annonça son idée radicale, puis un éclat de rire jovien secoua la presse scientifique. Carpenter était dans sa gloire. Pendant des mois, il a mené une âpre controverse dans les revues scientifiques et quand il n'a pas réussi à gagner des convertis par cette méthode, il a annoncé qu'il le prouverait en se frayant un chemin dans l'espace à travers la couche heaviside, une chose qui serait manifestement impossible s'il s'agissait d'un champ de forces. Il était resté silencieux pendant deux ans et sa brève note à l'Associated Press à l'effet qu'il était maintenant prêt à démontrer son expérience était la première indication que le monde avait reçue de ses progrès.

J'ai tiré de l'argent de poche à la caisse et je suis monté à bord du Lark pour Los Angeles. Quand je suis arrivé, je suis allé à un hôtel et j'ai immédiatement appelé Carpenter au téléphone.

"Jim Carpenter parlant," est venu sa voix actuellement.

"Bonsoir, M. Carpenter," répondis-je, "c'est Bond du Clarion de San Francisco."

J'aurais honte de répéter le langage qui est venu sur ce téléphone. J'ai été informé que tous les journalistes étaient des parasites et que j'étais un spécimen doublement odieux et que si j'étais à portée de main, je serais rapidement agressé et que les journalistes seraient reçus à neuf heures le lendemain matin et ni plus tôt ni plus tard.

"Juste une minute, M. Carpenter," m'écriai-je alors qu'il approchait de la fin de sa péroraison et qu'il était, je l'imaginais, sur le point de raccrocher le combiné. "Tu ne te souviens pas de moi ? J'étais à Leland avec toi et je travaillais dans ton laboratoire dans la section de désintégration atomique."

"Quel est ton nom?" il a ordonné.

"Bond, M. Carpenter."

"Oh, First Mortgage ! Certainement, je me souviens de vous. Très heureux d'entendre votre voix. Comment allez-vous ?"

"Très bien, merci, monsieur Carpenter. Je n'aurais pas osé vous appeler si je ne vous avais pas connu. Je n'avais pas l'intention de vous imposer et je serai ravi de vous voir demain matin à neuf heures."

"Pas de loin," cria-t-il. « Tu vas monter tout de suite. Où restes-tu ?

"Au El Rey."

"Eh bien, vérifiez et venez ici. Il y a beaucoup de place pour vous ici à l'usine et je serai heureux de vous avoir. Je veux au moins un rapport intelligent de cette expérience et vous devriez être capable de l'écrire. Je te chercherai dans une heure."

« Je ne veux pas imposer… » commençai-je ; mais il a interrompu.

"C'est absurde, content de t'avoir. J'avais vraiment besoin de quelqu'un comme toi et tu es venu juste à temps. Je t'attends dans une heure."

LE récepteur a cliqué et je me suis empressé de suivre ses instructions. Une place aux premières loges était exactement ce que je cherchais. Il a fallu un peu plus d'une heure à mon taxi pour se rendre au laboratoire Carpenter et j'ai ri en pensant à quoi ressemblerait le visage de McQuarrie lorsqu'il verrait ma note de frais. Bientôt nous atteignîmes le bord du terrain qui entourait le laboratoire Carpenter et nous fûmes arrêtés à la haute porte dont je me souvenais si bien.

« Es-tu sûr que tu vas entrer, mon pote ? demanda mon chauffeur.

"Certainement," répondis-je. "Qu'est-ce qui t'a fait demander ?"

"J'ai amené trois gars ici aujourd'hui et aucun d'eux n'est entré", répondit-il avec un sourire. "Je suis content que tu sois si sûr, mais je vais juste attendre que tu sois à l'intérieur avant de partir."

Je ris et m'avançai jusqu'au portail. Tim, le vieux garde, était toujours là, et il s'est souvenu de moi et m'a accueilli.

"Moi ordhers wuz t' let you right in, sor," dit-il en me saluant. "Jist lave ton sac ici et Oi l'aura tout de suite."

J'ai laissé tomber mon sac et j'ai suivi péniblement le chemin bien connu du laboratoire. Il avait été quelque peu agrandi depuis que je l'avais vu pour la dernière fois et, malgré l'heure tardive, il y avait une agitation dans l'air et je pouvais voir un certain nombre d'hommes travaillant dans le bâtiment. D'une zone à l'arrière, qui était éclairée par d'énormes projecteurs, venait le tatouage saccadé d'une riveteuse. Je me dirigeai vers l'avant du laboratoire et entrai. Je connaissais le chemin du bureau de Carpenter et j'y suis allé directement et j'ai frappé.

« Bonjour, première hypothèque ! » cria Jim Carpenter lorsque j'entrai en réponse à son appel. "Je suis content de vous voir. Excusez la brutalité de mon premier salut au téléphone, mais la presse m'a trompé toute la journée, chacun d'entre eux essayant de voler une marche sur les autres. Je vais ouvre toute la baraque à neuf heures demain et donne-leur à tous une chance égale de revoir les choses avant que je n'allume le courant à midi. petite conversation, je vais vous montrer les travaux."

APRÈS une demi-heure de conversation, il se leva. "Venez, First Mortgage," dit-il, "nous irons voir l'endroit et je vous expliquerai tout. Si mes idées marchent, vous n'aurez aucune chance d'y revenir demain, alors Je veux que vous le voyiez maintenant."

Je n'eus aucune chance de lui demander ce qu'il voulait dire par cette remarque, car il sortit rapidement du laboratoire et je le suivis forcément. Il ouvrit la voie vers la parcelle de terrain éclairée derrière le bâtiment où la machine à riveter battait encore sa cacaphonie monotone et s'arrêta devant le premier d'une série d'énormes réflecteurs disposés en cercle.

"Voici le début de la chose", a-t-il déclaré. "Il y a deux cent cinquante de ces réflecteurs disposés en cercle de quatre cents mètres de diamètre. Chacun d'eux est une parabole ouverte d'une telle étendue que leurs faisceaux couvriront une zone de dix mètres de diamètre à cinquante miles au-dessus de la terre. Si mon les calculs sont corrects, ils devraient pénétrer à travers la couche à une vitesse moyenne de quinze miles par heure par unité, et à deux heures demain après-midi, la route vers l'espace devrait être ouverte."

« Quel est votre pouvoir ? » J'ai demandé.

"Rien qu'une concentration de rayons infrarouges. La couche épaisse, comme vous le savez sans doute, est un liquide et, je pense, un liquide organique. Si j'ai raison dans cette pensée, l'infrarouge la traversera comme un couteau à travers le fromage."

« Si c'est un liquide, comment l'empêcherez-vous de refluer dans le trou que vous avez ouvert ? » J'ai demandé.

"Lorsque le courant est allumé pour la première fois, chaque réflecteur portera sur le même point. Remarquez qu'ils sont mobiles. Ils sont disposés de manière à se déplacer ensemble. Dès que le premier trou est percé, ils se déplaceront au rythme d'une horloge, s'étendant l'ouverture jusqu'à ce que chacun pointe verticalement vers le haut et que le trou mesure quatre cents mètres de diamètre. Je suis certain qu'il n'y aura pas d'écoulement rapide même après la coupure du courant, car je crois que le liquide est à peu près aussi mobile que la vaseline. il se ferme, cependant, il ne faudrait que quelques heures pour l'ouvrir à nouveau pour permettre au dépliant spatial de revenir."

"Quel dépliant spatial?" demandai-je rapidement.

"Celui sur lequel nous allons être, First Mortgage," répondit-il avec un petit rire.

NOUS ?" m'écriai-je, atterré.

"Certainement. Nous. Toi et moi. Tu ne pensais pas que j'allais t'envoyer seul, n'est-ce pas ?"

"Je ne savais pas que quelqu'un y allait."

"Bien sûr. Quelqu'un doit y aller, sinon, comment pourrais-je prouver ce que je veux dire ? Je pourrais percer une centaine de trous et pourtant ces vieux fossiles au cou raide, ne voyant rien, ne croiraient pas. Non, First Mortgage, quand ces arcs commencent travailler demain, vous et moi serons dans un vaisseau spatial Hadley au bas de la couche, et dès que la route aura été ouverte, deux des lampes s'éteindront pour nous permettre de passer. la route s'ouvre pendant que nous sortons dans l'espace et revenons."

« Supposons que nous rencontrions le destin de Hadley ? » demandai-je.

"Nous ne le ferons pas. Même si je me trompe - ce qui est très peu probable - nous ne rencontrerons pas un tel sort. Nous avons deux moteurs de poupe et quatre moteurs de proue. Dès que nous rencontrons la moindre résistance à notre progression vers l'avant nous nous arrêterons et aurons deux fois plus de puissance plus la gravité pour nous envoyer vers la terre. Il n'y a aucun danger lié au voyage.

"Tout de même..." commençai-je.

"Tout de même, tu y vas," répondit-il. "Homme vivant, pensez à la chance de faire un scoop mondial pour votre journal ! Aucun autre homme de presse n'a la moindre idée de mon plan et même s'il l'avait fait, il n'y a pas d'autre dépliant spatial dans le monde que je connaisse. Si tu ne veux pas y aller, j'en laisserai la chance à quelqu'un d'autre, mais je te préfère, car tu connais un peu mon travail.

J'ai PENSÉ rapidement pendant un moment. L'occasion était unique et la moitié des hommes de presse de San Francisco auraient donné leurs chemises pour s'en procurer. J'avais eu des doutes sur l'exactitude du raisonnement de Jim Carpenter pendant que j'étais loin de lui, mais il n'y avait pas moyen de résister à la personnalité dynamique de l'homme en sa présence.

"Tu as gagné," dis-je en riant. "Votre menace d'offrir une chance à certains de mes rivaux détestés a réglé la question."

"Bon garçon!" s'exclama-t-il en me frappant dans le dos. "Je savais que tu viendrais. J'avais l'intention d'emmener un de mes assistants avec moi, mais dès que j'ai su que tu étais là, j'ai décidé que tu étais l'homme. Il devrait vraiment y avoir un représentant de la presse. Viens avec moi et je vous montrerai notre dépliant."

Le dépliant s'est avéré être du même type général que celui utilisé par Hadley. Il était équipé de six moteurs-fusées, quatre se déchargeant à la proue et deux à la poupe. N'importe lequel d'entre eux, a déclaré Carpenter, était suffisant pour la force motrice. L'équilibre était maintenu au moyen d'un gyroscope lourd qui empêchait toute rotation de l'axe de sa rotation. La coque entière du flyer pouvait être tournée autour de l'axe, de sorte qu'un mouvement oblique avec nos moteurs de proue et de poupe était facilement possible. Le mouvement latéral direct était assuré par des vannes qui détournaient une partie de la décharge d'un moteur de proue ou de poupe à travers des évents latéraux dans n'importe quelle direction. La force motrice, bien sûr, était fournie par la désintégration atomique de la poudre d'aluminium. Tout l'intérieur, à l'exception de la partie des murs, du toit et du sol, qui était occupée par des fenêtres en vitriolène, était fortement capitonné.

A neuf heures le lendemain matin, les portes de l'enceinte furent ouvertes et les représentants de la presse admis. Jim Carpenter a monté une plate-forme et a expliqué brièvement ce qu'il proposait de faire, puis a divisé la foule en petits groupes et les a envoyés sur les travaux avec des guides. Quand tout a été fait, ils ont été remontés et Carpenter leur a annoncé son intention de monter dans un dépliant spatial et de prouver, en traversant la couche heaviside, qu'il en avait effectivement détruit une partie. Il y eut une clameur immédiate de candidatures pour l'accompagner. Il a annoncé en riant qu'un journaliste était tout ce qu'il pouvait supporter sur le navire et qu'il emmenait un de ses anciens associés avec lui. Je pouvais dire par les regards envieux dont j'étais favorisé que toute popularité que j'avais jamais eue parmi mes associés avait disparu à jamais. Il y avait peu de temps pour penser à de telles choses, cependant, car l'heure de notre départ approchait et les photographes réclamaient des photos de nous et du dépliant.

Nous les avons enfin satisfaits et je suis entré dans le dépliant après Carpenter. Nous avons scellé la voiture, démarré le climatiseur et étions prêts pour le départ.

« Peur, Pete ? demanda Carpenter, la main sur le levier de démarrage.

Je déglutis un peu en le regardant. Il était parfaitement calme pour une inspection désinvolte, mais je le connaissais assez bien pour interpréter les petites taches rouges qui apparaissaient sur ses pommettes saillantes et les paillettes dans ses yeux. Il n'était peut-être pas aussi effrayé que moi, mais il souffrait d'une énorme tension nerveuse. Le simple fait qu'il m'appelle "Pete" au lieu de son habituel "First Mortgage" montrait qu'il se sentait assez sérieux.

"Pas vraiment effrayé," répondis-je, "mais plutôt mal à l'aise, pour ainsi dire."

IL rit nerveusement.

« Courage, vieil homme ! Si quelque chose ne va pas, nous ne le saurons pas. Asseyez-vous et installez-vous confortablement ; cette chose va commencer par une secousse.

Il a brusquement tiré le levier de démarrage vers l'avant et j'ai eu l'impression qu'un poids insupportable s'appuyait contre moi et me collait à mon siège. La sensation n'a duré qu'un instant, car il a rapidement relâché le moteur, et en quelques instants je me suis senti tout à fait normal.

"À quelle vitesse allons-nous?" J'ai demandé.

"Seulement deux cents miles à l'heure," répondit-il. "Nous atteindrons la couche dans beaucoup de temps à ce rythme et je ne veux pas m'y enfoncer. Vous pouvez vous lever maintenant."

Je me levai, me dirigeai vers la vitre d'observation au sol et regardai en bas. Nous étions déjà à cinq ou dix milles au-dessus de la terre et nous remontions rapidement. Je pouvais encore détecter le grand cercle de réflecteurs avec lesquels notre chemin devait être ouvert.

« Comment pouvez-vous dire où se trouvent ces faisceaux de chaleur lorsqu'ils sont allumés ? » J'ai demandé. "Les rayons infrarouges ne sont pas visibles, et nous serons bientôt hors de vue des réflecteurs."

"J'ai oublié de mentionner que j'ai une petite portion de rayons rouges visibles mélangés à l'infrarouge afin que nous puissions les repérer. J'ai un radiotéléphone ici, travaillant sur ma longueur d'onde privée, afin que je puisse diriger les opérations d'ici ainsi que du sol - en fait, mieux. Si vous avez froid, allumez le chauffage.

Le frottement du flyer contre l'air avait jusqu'à présent compensé la baisse de température de l'air qui nous entourait, mais un coup d'œil au thermomètre extérieur m'avertit que sa suggestion était judicieuse. J'ai tourné une vanne qui a détourné une petite partie de nos gaz d'échappement à travers un serpentin de chauffage dans le dépliant. Il était difficile de réaliser que j'étais en fait dans une fusée spatiale, la deuxième à être pilotée et que, à l'exception de l'infortuné Hadley, plus loin de la terre qu'aucun homme ne l'avait été auparavant. Il n'y avait aucune sensation de mouvement dans ce dépliant hermétiquement scellé et, après les premiers instants, le bourdonnement régulier du moteur-fusée n'a pas réussi à s'enregistrer sur mes sens. J'ai été surpris de voir qu'il n'y avait aucune traînée de détritus derrière nous.

"Vous pouvez voir notre piste la nuit", a répondu Carpenter quand je lui ai posé la question, "mais à la lumière du jour, il n'y a rien à voir. La légère luminosité des gaz est masquée par les rayons du soleil. Nous pouvons peut-être la voir quand nous sortons dans l'espace au-delà de la couche, mais je ne sais pas. Nous sommes arrivés au bas de la couche maintenant, je crois. De toute façon, nous perdons de la vitesse.

Je me suis déplacé vers le tableau de bord et j'ai regardé. Notre vitesse était tombée à cent dix milles à l'heure et diminuait régulièrement. Carpenter a tiré le levier de commande et a réduit notre puissance. Peu à peu, le dépliant s'arrêta et resta suspendu dans l'espace. Il coupa le courant un instant et aussitôt notre indicateur indiqua que nous tombions, quoique très lentement. Il a rapidement réappliqué le pouvoir et, par un ajustement minutieux, nous a de nouveau amenés à un arrêt net.

"Prêt à partir," remarqua-t-il en regardant sa montre, "et juste à l'heure aussi. Prends un verre et surveille le sol. Je vais faire allumer le chauffage."

Je pris les jumelles qu'il m'indiqua et les tournai vers le sol pendant qu'il donnait quelques ordres précis dans son téléphone. Bientôt, du sol sous nos pieds jaillit un cercle de points rouges à partir desquels de longs faisceaux pointaient vers les cieux. Les faisceaux ont convergé alors qu'ils montaient jusqu'à un point légèrement en dessous de nous, et à un demi-mille de distance, ils sont devenus un faisceau solide de rouge. Une particularité que j'ai remarquée était que, alors qu'ils étaient clairement visibles près du sol, ils s'estompaient, et ce n'est qu'à quelques kilomètres au-dessous de nous qu'ils sont redevenus apparents. J'ai suivi leur chemin vers les cieux.

« Regarde ici, Jim ! J'ai pleuré en le faisant. "Quelque chose se passe !"

Il bondit à mes côtés et jeta un coup d'œil à la poutre.

"Hourra!" cria-t-il en me frappant dans le dos. « J'avais raison ! Regardez ! Et les imbéciles ont appelé ça un champ magnétique !

Vers le haut, le faisceau forait son chemin, mais il était presque caché par une pluie de fines particules de noir qui tombaient autour de lui.

"C'est encore plus spectaculaire que ce que j'avais espéré," gloussa-t-il. "Je m'attendais à réduire la couche à une telle fluidité que nous pourrions la pénétrer ou même la vaporiser, mais nous la détruisons en fait ! Ce truc est de la suie et c'est la preuve, s'il en est besoin, que la couche est un liquide organique."

IL s'est tourné vers son téléphone et a communiqué la nouvelle capitale à la terre, puis m'a rejoint à la fenêtre. Pendant dix minutes, nous avons observé et une légère diminution du nuage noir est devenue apparente.

"Ils ont traversé la couche", s'est exclamé Carpenter. "Maintenant regardez, et vous verrez quelque chose. Je vais commencer à étendre le faisceau."

Il se tourna de nouveau vers son téléphone, et bientôt le faisceau commença à s'élargir et à s'étendre. Ce faisant, le nuage sombre est devenu plus dense qu'il ne l'était auparavant. La terre en dessous de nous était cachée et nous ne pouvions voir le rouge que comme une faible lueur trouble à travers la suie qui tombait. Carpenter s'est renseigné auprès du laboratoire et a constaté que nous étions complètement invisibles au sol, la moitié des cieux étant cachée par le drap noir. Pendant une heure, le faisceau s'est frayé un chemin vers nous.

"Le trou a environ quatre cents mètres de diamètre en ce moment", a déclaré Carpenter en se détournant du téléphone. "Je leur ai dit d'arrêter le mouvement des réflecteurs, et dès que l'air s'éclaircira un peu, nous commencerons."

Il a fallu encore une heure pour que la suie disparaisse suffisamment pour que nous puissions clairement détecter l'anneau de lumière rouge devant nous. Carpenter donna quelques ordres au sol, et une brèche de trente mètres de large s'ouvrit dans le mur devant nous. Vers cet espace, le dépliant se déplaçait lentement sous la poussée latérale de la décharge déviée du moteur. La température montait rapidement alors que nous approchions du mur de lumière rouge devant nous. Nous nous sommes rapprochés jusqu'à ce que la lumière soit des deux côtés de nous. Encore quelques pas et le dépliant s'est précipité vers l'avant avec une secousse qui m'a projeté étendu sur le sol. Carpenter est tombé aussi, mais il a maintenu sa prise sur les commandes et les a déchirées désespérément pour nous contrôler.

Je me suis remis debout et j'ai regardé. Le mur rouge était d'une proximité alarmante. Plus près, nous avons roulé, puis est venu une autre secousse qui m'a jeté à nouveau vautré. Le mur recula. À un autre moment, nous étions immobiles, avec le rouge tout autour de nous à une distance d'environ deux cents mètres.

"Nous avons échappé de justesse à l'incinération", a déclaré Carpenter avec un rire tremblant. "Je savais que notre vitesse augmenterait dès que nous serions dégagés de la couche, mais cela m'a tout de même surpris. Je n'avais aucune idée de l'effet de maintien de la substance. Eh bien, First Mortgage, la route vers l'espace est ouvert pour nous. Puis-je vous inviter à être mon invité pour une petite escapade d'un week-end sur la Lune ?"

"Non merci, Jim," dis-je avec un sourire ironique. "Je pense qu'un petit voyage au bord de la couche me satisfera tout à fait."

"Quitter," rit-il. "Eh bien, dites adieu aux choses familières. C'est parti !"

Il se tourna vers les commandes du dépliant, et bientôt nous nous déplaçâmes à nouveau, cette fois directement loin de la terre. Il n'y a pas eu de secousse au démarrage cette fois, simplement une sensation comme si le sol pesait contre mes pieds, un peu comme la sensation qu'une personne éprouve lorsqu'elle se lève rapidement dans un ascenseur express. L'indicateur indiquait que nous ne roulions qu'à soixante milles à l'heure. Pendant une demi-heure, nous continuâmes notre route d'un ton monotone, sans rien pour nous distraire. Carpenter bâilla.

"Maintenant que tout est fini, je me sens déçu et j'ai sommeil", a-t-il annoncé. "Nous sommes bien au-delà du point auquel Hadley a pénétré et jusqu'à présent nous n'avons rencontré aucune résistance. Nous sommes probablement presque au bord extérieur de la couche. Je pense que je vais tirer quelques kilomètres de plus et puis l'appeler un jour et rentrez chez vous. Nous sommes à environ quatre-vingts milles de la terre maintenant.

J'ai regardé en bas, mais je n'ai rien vu au-dessous de nous, mais le nuage dense de suie noire résultant de la destruction de la couche de heaviside. Comme Charpentier, j'avais sommeil et j'ai réprimé un bâillement en me tournant de nouveau vers la fenêtre.

« Regarde ici, Jim ! J'ai pleuré tout à coup. "Qu'est-ce que c'est?"

Il se déplaça tranquillement à mes côtés et regarda dehors. Alors qu'il le faisait, je sentis sa main se serrer sur mon épaule avec une poigne désespérée. Le mur rouge qui nous entourait descendait un objet quelconque. La chose mesurait soixante-quinze mètres de long et la moitié de sa largeur dans sa partie principale, tandis que de longs ruisseaux irréguliers s'étendaient sur cent mètres de chaque côté. Il semblait y en avoir des dizaines.

« Qu'est-ce qu'il y a, Jim ? » demandai-je d'une voix qui me semblait aiguë et peu naturelle.

"Je ne sais pas," marmonna-t-il, moitié pour moi et moitié pour lui-même. "Bon Dieu, il y en a un autre !"

Il a pointé. Non loin de la première des choses en vint une autre, encore plus grande que la première. Ils avançaient lentement le long du feu rouge, semblant couler plutôt que ramper. J'avais l'horrible sentiment qu'ils étaient vivants et malins. Carpenter recula vers les commandes du dépliant et stoppa notre mouvement ; nous nous sommes accrochés dans l'espace, les regardant. Les choses étaient presque au niveau de nous, mais leur mouvement lent descendait vers la terre. En couleur, ils étaient d'un cramoisi brillant, s'approfondissant en violet près du centre. Juste au moment où le premier d'entre eux arrivait en face de nous, il s'arrêta, et lentement une partie de la masse s'étendit de la masse principale ; et puis, comme des portes qui s'ouvrent, quatre grands yeux de vingt pieds de diamètre chacun s'ouvrent et nous fixent.

"C'est vivant, Jim," j'ai tremblé. Je connaissais à peine ma propre voix pendant que je parlais.

JIM recula vers les commandes avec un visage blanc, et lentement nous nous rapprochâmes de la masse. Alors que nous approchions, j'ai pensé que je pouvais détecter un bref passage d'expression dans ces yeux immenses. Puis ils ont disparu et seule une énorme tache cramoisie et violette était devant nous. Jim a de nouveau déplacé les commandes et le dépliant s'est arrêté.

Deux longs serpentins sortent de la masse. Soudain, il y eut une secousse du navire qui nous jeta tous les deux au sol. Il a commencé à monter à la vitesse du train express. Jim se leva en titubant, saisit les commandes et démarra les quatre moteurs d'étrave à pleine capacité, mais même cette force énorme n'eut pas le moindre effet sur la diminution de notre vitesse.

"Eh bien, la chose nous tient, peu importe ce que c'est", a déclaré Jim en mettant ses commandes au point mort, coupant toute alimentation. Maintenant que le danger avait pris une forme tangible, il apparaissait aussi calme et serein que jamais, à ma grande surprise, j'ai constaté que j'avais repris le contrôle de mes muscles et de ma voix. J'ai pris conscience que l'épaule que Jim avait agrippée me faisait très mal et je l'ai frottée distraitement.

« Qu'est-ce qu'il y a, Jim ? » J'ai demandé pour la troisième fois.

"Je ne sais pas," répondit-il. "C'est un horrible habitant de l'espace, quelque chose qui nous est inconnu sur terre. D'après son apparence et ses actions, je pense que ce doit être un énorme animal unicellulaire du type de l'amibe terrestre. Si une amibe est si grosse ici, qu'est-ce que doit-il ressembler à un éléphant ? Cependant, je m'attends à ce que nous en sachions plus sur le sujet plus tard, car il nous emmène avec lui, où qu'il aille.

Soudain, le dépliant devint sombre à l'intérieur. J'ai regardé la fenêtre la plus proche, mais je n'ai même pas pu détecter son contour. J'ai tendu la main vers l'interrupteur, mais un brusque changement de direction m'a projeté contre le mur. Il y eut un instant de chaleur intense dans le flyer.

"Nous avons passé la couche heaviside", a déclaré Jim. "La brute a changé de direction, et nous avons senti cette chaleur quand il nous a fait traverser le mur infrarouge."

J'ai tendu la main vers l'interrupteur, mais avant que je puisse le trouver, notre mouvement a cessé et un instant plus tard, le dépliant était rempli d'un soleil éblouissant. Nous nous tournâmes tous les deux vers la fenêtre.

Nous étions allongés sur une plaine scintillante de teinte bleutée qui s'étendait sans interruption à perte de vue. Rien ne rompait la monotonie de notre vision. Nous nous tournâmes vers la fenêtre d'en face. Comment puis-je décrire le spectacle qui rencontra notre regard horrifié ? Dans la plaine devant nous gisait une énorme monstruosité violette aux dimensions gargantuesques. La chose était une masse informe, seuls les quatre yeux énormes se détachaient et nous regardaient d'un air sinistre. La masse changeait continuellement de contour et, tandis que nous regardions, une longue banderole s'étendait du corps vers nous. Au-dessus et autour du dépliant, le palpeur est allé, tandis que les couleurs vertes et rouges jouaient d'abord sur l'un puis sur l'autre des énormes yeux devant nous. Le palpeur s'est enroulé autour du dépliant et nous avons été soulevés dans les airs vers ces horribles yeux. Nous les avions presque atteints quand la chose nous a lâchés. Nous sommes tombés dans la plaine avec fracas. Nous nous relevâmes en titubant et regardâmes dehors. Notre ravisseur luttait pour sa vie.

Son agresseur était une chose plus petite d'une teinte verte brillante, rayée et marbrée de bleu et de jaune. Alors que notre ravisseur était presque sans forme, le nouveau venu avait une forme très définie. Il ressemblait à un croisement entre un oiseau et un lézard, sa forme ressemblant à un oiseau, tout comme de minuscules ailes rudimentaires et un long bec, tandis que la couverture écailleuse et le fait qu'il avait quatre pattes au lieu de deux confirmaient l'idée qu'il pourrait être un lézard. Son énorme bec d'oiseau était armé de trois rangées de longues dents acérées avec lesquelles il déchirait notre ravisseur. L'amibe violette tenait son agresseur avec une douzaine de ses antennes projetées qui étaient enroulées autour du corps et des jambes de l'horreur verte. Toute la bataille s'est déroulée dans un silence absolu.

« Maintenant, c'est notre chance, Jim ! » J'ai pleuré. « Éloignez-vous d'ici pendant que ce dragon s'occupe de l'amibe !

Il sauta sur les leviers de commande du flyer et tira l'interrupteur de démarrage bien en avant. Le choc du sursaut soudain m'a projeté au sol, mais d'où je suis tombé, j'ai pu assister à la bataille dans la plaine en dessous de nous. Il faisait rage avec une fureur ininterrompue et j'étais certain de notre évasion lorsque, dans un choc qui nous projeta au plafond, Jim et moi, le dépliant s'arrêta. Nous nous sommes retombés sur le sol et j'ai réfléchi que c'était bien pour nous que l'intérieur du dépliant soit si bien rembourré. S'il ne l'avait pas été, nos os auraient été brisés une dizaine de fois par les chocs auxquels nous avions été soumis.

"Et maintenant?" demandai-je alors que je me relevais péniblement.

"Une autre de ces amibes violettes", répondit Jim du point de vue d'une fenêtre. "Il nous regarde comme s'il essayait de décider si nous sommes comestibles ou non."

Je l'ai rejoint à la fenêtre. La chose qui nous tenait était une réplique du monstre que nous avions laissé en dessous de nous en train de combattre le dragon vert qui l'avait attaqué. Le même contour indéfini et toujours changeant était évident, ainsi que les quatre yeux énormes. La chose nous regarda un instant et nous fit lentement monter contre sa masse jusqu'à ce que nous la touchions. De plus en plus profondément dans la masse du corps, nous avons pénétré jusqu'à ce que nous soyons dans une caverne profonde avec la lumière ne nous venant que de l'entrée. J'ai regardé l'entrée et l'horreur a possédé mon âme.

« Le trou se referme. Jim ! J'ai haleté. « La chose nous avale !

"Je m'y attendais," répondit-il sombrement. "L'amibe n'a pas de bouche, vous savez. La nourriture est transmise dans le corps à travers la peau, qui se referme derrière elle. Nous sommes une version moderne de Jonas et de la baleine, First Mortgage."

"Eh bien, Jonah est sorti," risquai-je.

"Nous allons essayer," répondit-il. "Quand cette créature nous a avalés, il a eu quelque chose qui s'avérera assez indigeste. Essayons de lui donner mal au ventre. Je ne suppose pas qu'une mitrailleuse l'affectera, mais nous allons l'essayer."

"Je ne savais pas que vous aviez des armes à bord."

"Oh oui, j'ai deux mitrailleuses. Nous allons en libérer un, mais je n'en attends pas beaucoup d'effet."

Il se dirigea vers l'un des fusils et jeta le couvercle qui l'avait caché à mon regard. Il a alimenté une ceinture de munitions et a appuyé sur sa gâchette. Pendant une demi-minute, il la maintint enfoncée et deux cent cinquante balles de calibre trente se frayèrent un chemin dans l'espace. Il n'y avait aucune preuve de mouvement de la part de notre hôte.

« Exactement comme je le pensais », remarqua Jim en jetant de côté la ceinture vide et en recouvrant à nouveau l'arme. "La chose n'a aucune organisation nerveuse à proprement parler et n'a probablement jamais ressenti cela. Nous devrons lui préparer un rayon de désintégration."

"Quoi?" J'ai haleté.

"Un rayon qui se désintègre," répondit-il. "Oh oui, je sais comment faire le fabuleux "rayon de la mort" dont vous, les journalistes, vous vantez toujours. Je n'ai jamais annoncé ma découverte, car la guerre est déjà assez horrible sans elle, mais je l'ai générée et l'ai utilisée dans mon travail. un certain nombre de fois. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que le moteur-fusée est construit sur un principe de rayon désintégrant ? »

"Bien sûr que ça l'est, Jim. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle auparavant, mais ça doit l'être. Comment pouvez-vous l'utiliser ? La décharge des moteurs est un flux inoffensif de particules d'énergie."

"Au lieu de transformer le rayon en poudre d'aluminium et de le briser, qu'est-ce qui m'empêche de le retourner contre le corps de notre ravisseur et de me frayer un chemin ?"

"Je ne sais pas."

"Eh bien, rien ne l'est. Je vais devoir modifier un peu l'un des moteurs, mais ce n'est pas un travail difficile. Prends des clés dans la boîte à outils et nous commencerons."

Une heure de travail acharné nous a permis de déconnecter l'un des moteurs d'étrave de réserve et, après les modifications mentionnées par Jim, de faire sortir le rayon par le port par lequel les produits de la désintégration étaient censés passer. Lorsque nous l'avons boulonné en place avec un accouplement improvisé, Jim a ouvert l'écran de vitriolène qui retenait notre air et s'est tourné vers son tableau de commande.

"Voilà," dit-il.

Il a tiré le levier à pleine puissance et avec un rugissement qui nous a presque assourdis dans le petit flyer, le rayon a bondi pour faire son travail mortel. J'ai regardé à travers un port à côté du moteur. Il y eut un éclair de lumière intense pendant un instant puis le moteur s'éteignit en silence. Un chemin vers la liberté s'ouvrait devant nous. Jim démarra l'un des moteurs de poupe et lentement nous nous frayâmes un chemin à travers le trou déchiré dans la masse vivante. Quand nous étions presque à la surface, il a lancé à pleine puissance et nous avons tiré hors de l'amibe et à découvert. Encore une fois, nous avons été arrêtés en plein vol et ramenés vers l'énorme masse. Les yeux nous regardaient et nous nous retournions. Alors que le rayon se balançait dans une position pointant directement vers l'un des yeux, Jim tira le levier de commande. Avec le flash de lumière qui a suivi, l'œil et une partie du tissu environnant ont disparu. L'amibe se tordait et changeait de forme rapidement, tandis que des éclairs de cramoisi brillant jouaient sur les yeux restants. De nouveau, le rayon a été mis en jeu et un autre des yeux a disparu. C'était évidemment suffisant pour notre ravisseur, car il nous a soudainement libérés et instantanément nous avons commencé à tomber. Jim a attrapé les leviers de commande et a allumé notre puissance à temps pour nous arrêter à quelques pieds seulement au-dessus de la plaine vers laquelle nous tombions. Nous étions proches du point d'où nous étions partis et nous pouvions voir que la bataille en dessous de nous faisait toujours rage.

LE dragon vert a été partiellement englouti par l'amibe, mais il a toujours arraché sans relâche d'énormes morceaux et les a dévorés. L'amibe a été considérablement réduite en volume mais elle s'est toujours battue vaillamment. Alors même que nous approchions, le dragon était manifestement rassasié, car il se retira lentement de la masse violette et recula. De longues antennes jaillirent de la masse de l'amibe vers le dragon mais ils ont été mordus avant de pouvoir saisir leur proie.

« Partons d'ici, Jim », ai-je crié, mais j'ai parlé trop tard. Alors même que les mots quittaient ma bouche, le dragon vert nous vit et s'éleva dans les airs, et avec des mâchoires béantes se lança vers nous. Il ne fallut qu'un instant à Jim pour lancer le dépliant dans l'espace, et la charge passa sans danger sous nous. Le dragon a vérifié sa progression et s'est retourné vers nous.

« Utilise la mitrailleuse, Pete ! s'écria Jim. "Je dois diriger le navire."

J'ai jeté le couvercle de l'arme et j'ai alimenté une nouvelle ceinture de munitions. Alors que le monstre vert se précipitait vers nous, j'ai rapidement aligné le pistolet et appuyé sur la gâchette. Mon objectif était bon et au moins cinquante des balles ont traversé la masse qui approchait avant que Jim ne largue le vaisseau et ne le laisse passer au-dessus de nous. Encore une fois, le dragon s'est retourné et a chargé, et encore une fois je l'ai rencontré avec une grêle de balles. Ils n'eurent aucun effet apparent et Jim lâcha à nouveau le vaisseau et laissa l'énorme masse filer au-dessus de nous. Deux fois de plus, le dragon s'élança mais la dernière ruée fut moins violente que les trois premières.

« Les balles l'affectent, Pete ! s'écria Jim en lançant le dépliant vers le haut. « Donnez-lui une autre dose !

J'ai alimenté à la hâte une autre ceinture, mais ce n'était pas nécessaire. Le dragon se précipita pour la cinquième fois, mais avant qu'il ne nous atteigne, sa vitesse diminua et il passa sans danger au-dessous de nous et tomba sur une longue courbe vers la plaine en contrebas. Il tomba près de l'amibe violette qu'il avait combattue et un long palpeur jaillit et le saisit. Directement dans la masse violette, il a été attiré et a disparu dans l'énorme masse.

Jim a démarré l'un des moteurs de poupe. En quelques secondes nous étions loin de la scène.

« Avez-vous une idée de la direction à prendre ? Il a demandé. J'ai secoué ma tête.

"Avez-vous une balise radio?" J'ai demandé.

Il m'a flétri d'un regard.

"Nous sommes au-delà de la couche heaviside", m'a-t-il rappelé.

Pendant un moment, j'ai été stupéfait.

"Nous ne pouvons pas être très loin du trou," dit-il d'un ton consolateur en tâtonnant avec les commandes. "Mais avant d'essayer de le trouver, nous ferions mieux de déconnecter l'un des moteurs de poupe et de le gréer comme un rayon de désintégration afin que nous ayons un roulement dans chaque direction. Nous pourrions rencontrer plus d'habitants de l'espace qui aiment notre apparence, et nous il ne reste plus beaucoup de munitions."

Nous avons atterri dans la plaine et en une heure, un deuxième rayon de désintégration était prêt à l'action. Ainsi armés, nous nous levâmes de la plaine bleue et commençâmes au hasard notre chemin. Pendant dix minutes, nous avons avancé. Puis Jim a arrêté le dépliant et s'est retourné. Nous n'avions parcouru qu'une courte distance lorsque je lui ai crié de s'arrêter.

"Qu'est-ce que c'est?" demanda-t-il en arrêtant le dépliant.

"Il y a une autre créature devant nous," répondis-je. "Sont fait."

"Rouge?" demanda-t-il avec enthousiasme en me rejoignant. À environ un mille devant nous, une énorme masse était suspendue dans les airs. Elle ressemblait à l'amibe qui nous avait attaqués, sauf que la nouvelle venue était rouge. Pendant que nous regardions, il s'est déplacé vers nous. Ce faisant, sa couleur est devenue violette.

"Hourra!" s'écria Jim. "Tu ne te rappelles pas, Pete, que celui qui nous a capturés et nous a fait sortir du trou était rouge quand il était dans le trou puis est devenu violet ? Cette chose vient de sortir du trou !"

"Alors pourquoi ne pouvons-nous pas voir le faisceau rouge?" demandai-je.

"Parce qu'il n'y a pas d'air ou quoi que ce soit pour le refléter," répondit-il. "Nous ne pouvons pas le voir jusqu'à ce que nous soyons en plein dedans."

J'espérais ardemment qu'il avait raison alors qu'il dirigeait le navire vers le monstre qui attendait. Alors que nous approchions, l'amibe vint rapidement à notre rencontre et un long palpeur jaillit. Ce faisant, il y eut un éclair de lumière intense devant nous alors que Jim détachait le rayon, et le palpeur disparut. Un autre et un autre connurent le même sort. Ensuite, Jim fit légèrement pivoter le vaisseau et laissa échapper toute la force du rayon vers le monstre. Un énorme trou s'y était creusé, et alors que nous approchions avec notre rayon flamboyant, l'amibe s'est lentement retirée et notre chemin s'est ouvert devant nous. Il y eut de nouveau un instant de chaleur intense lorsque nous traversâmes le mur rouge, et nous nous retrouvâmes dans le trou que les lampes de Jim avaient creusé à travers la couche. Au-dessous de nous gisait encore le brouillard qui avait obscurci la terre lorsque nous avions commencé notre ascension.

EN BAS vers la terre lointaine nous sommes tombés. Nous avions fait une trentaine de milles avant d'apercevoir au bord du trou une des énormes amibes qui étaient si épaisses au-dessus.

"Nous pourrions nous arrêter et choisir cet homme", a déclaré Jim, "mais, dans l'ensemble, je pense que nous allons expérimenter avec lui."

Il rapprocha le navire et le fit tourner sur son axe, le maintenant en position par l'une des décharges auxiliaires. Un éclair est venu de notre rayon avant et une partie de l'amibe a disparu. Un long bras s'est avancé vers nous, mais il s'est déplacé lentement et lentement au lieu de la rapidité fulgurante qui avait caractérisé les mouvements des autres. Jimmy l'a facilement éludé et a laissé tomber le navire de quelques mètres. La créature l'a poursuivi, mais il s'est déplacé lentement. Pendant un mille, nous avons gardé notre distance devant lui, mais nous avons dû constamment réduire notre vitesse pour ne pas le laisser derrière. Bientôt nous étions presque à l'arrêt, et Jim a inversé notre direction et s'est rapproché. Un palpeur est venu lentement et faiblement à quelques mètres vers nous, puis s'est arrêté. Nous avons laissé tomber le navire de quelques mètres mais l'amibe n'a pas suivi. Jim jeta un coup d'œil à l'altimètre.

"Comme je le pensais," s'exclama-t-il. "Nous sommes à environ quarante-cinq miles au-dessus de la terre et déjà l'air est si dense que la chose ne peut pas descendre plus bas. Ils sont façonnés pour exister dans les régions de l'espace et même dans l'air le plus raréfié, ils sont impuissants. Il n'y a aucune chance d'un jamais atteindre la surface de la terre sans des années d'acclimatation progressive, et même si c'était le cas, il serait pratiquement immobile. Dans quelques années, la couche coulera assez pour boucher le trou que j'ai fait, mais même ainsi, je' Construirons quelques flyers spatiaux équipés de rayons de désintégration dès que nous serons descendus et placerons-les le long du trou pour éliminer toute cette vermine spatiale qui essaie de passer. Rentrons à la maison. Nous avons fait une bonne journée de travail ."

Des centaines d'amibes violettes ont été détruites par les navires de garde au cours des cinq dernières années. Le trou se comble comme Jim l'avait prédit, et dans dix ans, la terre sera aussi solidement murée qu'elle ne l'a jamais été. Mais en attendant, personne ne sait quelles horreurs non révélées l'espace recèle, et le monde ne reposera jamais entièrement tranquille jusqu'à ce que le lent processus du temps guérisse à nouveau la couche protectrice brisée.

À propos de la série de livres HackerNoon : nous vous proposons les livres techniques, scientifiques et perspicaces les plus importants du domaine public. Ce livre fait partie du domaine public.

Histoires étonnantes. 2009. Histoires étonnantes de super-science, juillet 1930. Urbana, Illinois : Projet Gutenberg. Extrait en mai 2022 dehttps://www.gutenberg.org/files/29198/29198-h/29198-h.htm#beyond

Cet eBook est destiné à être utilisé par n'importe qui, n'importe où, sans frais et avec presque aucune restriction. Vous pouvez le copier, le donner ou le réutiliser selon les termes de la licence Project Gutenberg incluse avec cet eBook ou en ligne sur www.gutenberg.org , situé à https://www.gutenberg.org/policy/license. html .