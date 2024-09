Boomer contre Zoom

UN vidéo de Mark Zuckerburg échangeant des coups avec le combattant MMA Khai Wu a uni les Boomies d'Internet. Le milliardaire fondateur de Facebook a publié une longue vidéo de sa séance d'entraînement avec Wu sur Instagram (également détenue par le Zuck), gagnant les éloges des célébrités du MMA Alexander Volkanovski et Conor McGregor, mais peut-être aussi des Boomies (comme nous aimons les appeler), dont L'intérêt pour le géant des médias sociaux a maintenu Facebook en haut de la conscience publique cette semaine, l'aidant à conserver la première place. 👑





Bien qu'il ne soit pas clair si le Zuck entrera un jour dans un véritable ring de combat, sa société semble tout mettre en œuvre pour rester pertinente. UN rapport par The Verge a déclaré que Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, forme une toute nouvelle division pour introduire de nouvelles fonctionnalités payantes sur les plateformes afin de compenser le déclin de son activité publicitaire. Pendant ce temps, un article publié par The Guardian détaille les conséquences d'une interdiction sur la plateforme — une conséquence involontaire de " un bug dans le système ."





Une bonne nouvelle cependant pour ceux qui veulent plaider leur cause. Facebook est imeuble un groupe de service client qui peut aider à restaurer les comptes qui ont été supprimés de manière inattendue, une expérience pénible si vous êtes un propriétaire d'entreprise qui appuie fortement sur la plateforme de vente ou de marketing, ou une personne qui aime rester en contact avec sa famille et ses amis.

Roblox🎅

Comme en réponse au classement de Facebook, les Zoomies (comme nous aimons les appeler), ont commencé à se rallier derrière Roblox , et a commencé à rallier HARD. La plate-forme de jeu centrée sur les jeunes a connu une augmentation fulgurante de près de 127% de l'intérêt des tendances cette semaine pour atterrir à la deuxième place.





Roblox était un assez gros problème pendant la pandémie alors que de plus en plus d'enfants affluaient vers la plate-forme pour passer le temps. Mais avec la pandémie maintenant presque terminée, l'entreprise a du mal à garder les utilisateurs accrochés, ce qui s'est reflété dans l'entreprise. perte plus élevée que prévu de 30 cents par action pour le dernier trimestre.





Les experts disent que les sociétés de jeux vidéo subissent les conséquences de la déconnexion de tout le monde et retourner dans le monde réel – plus d'une raison de croire que le Metaverse n'est pas un substitut à la vie réelle. Pas encore du moins. Bien que cela ne signifie toujours pas que Roblox ne croit pas au potentiel du Metaverse.





L'entreprise annoncé récemment un nouveau logo et un nouveau slogan de marque dans le cadre de "son voyage vers la domination du métaverse". Seul le temps nous dira si l'accent mis par l'entreprise sur le métaverse donnera des résultats.

Pomme 🍎

Bien sûr, aucun numéro du Tech Company Brief n'est complet sans une mention de Pomme . Classée au 3e rang, l'entreprise n'est qu'à quelques jours de son prochain grand événement produit , simplement incliné 'Far Out.' Suppositions précédentes quant à ce à quoi le titre fait référence, il va d'un nouveau fond d'écran principal pour l'iPhone à des fonctionnalités rivalisant avec le mode astrophotographie existant de longue date de Google.





Le matériel n'est pas nécessairement là où il en est. Un nouveau rapport du Financial Times indique qu'Apple prévoit d'étendre de manière agressive ses effectifs de publicité numérique, répertoriant actuellement 216 postes ouverts dans le segment, qui compte déjà 250 personnes. Comme nous avons signalé précédemment , la firme de la Silicon Valley envisage de développer le nombre de publicités que vous voyez sur votre iPhone et iPad dans le but de gagner beaucoup d'argent™.





Apple est peut-être sur la bonne voie pour monopoliser les publicités sur ses produits. L'année dernière, la société a modifié ses règles de confidentialité, ce qui a rendu difficile pour Meta, Snap et Twitter (alias les suspects habituels) de montrer des publicités personnalisées aux utilisateurs d'Apple, ce qui a entraîné une perturbation qui a coûté des milliards de dollars à l'industrie. Perte de revenus.

Google🔍

Google hébergé L'annuaire Festival des jeux indépendants Google Play samedi dernier pour mettre en lumière les développeurs de petits jeux de Corée du Sud, du Japon et de certaines parties de l'Europe. La société présente l'événement virtuel comme un moyen de "célébrer des jeux uniques lancés cette année et de mettre en valeur les talents émergents inspirants derrière ces titres", et les entrées gagnantes reçoivent de gros prix , dont une campagne promotionnelle d'une valeur de 100 000 €.





Deux des entrées gagnantes cette année étaient des jeux de puzzle créés par des développeurs en Belgique et en Ukraine, tandis que la troisième entrée gagnante était un dungeon crawler par un développeur allemand. Vérifie-les ici .





Google s'est classé n ° 4 dans le classement technologique de cette semaine.

Microsoft🖥️

Microsoft , le créateur du système d'exploitation sur lequel votre grand-mère a probablement grandi, a récemment révélé une vulnérabilité dans l'application Android de TikTok qui permettait aux pirates de mettre la main sur les comptes des utilisateurs en un seul clic. La vulnérabilité, découverte pour la première fois en février, a été corrigée et Microsoft a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve d'"exploitation à l'état sauvage".





Dans le monde réel, la société a conclu un accord de 21,9 milliards de dollars pour fournir des lunettes de combat à l'armée américaine. Certains employés de Microsoft ont ont exprimé leur aversion des relations de l'entreprise avec l'armée américaine dans le passé, mais il semble que l'entreprise ne s'en soucie pas.





"Les lunettes de réalité augmentée, qui sont une version modifiée des lunettes HoloLens, donnent à l'utilisateur un" affichage tête haute ", ou un hologramme qui est projeté sur son environnement et fournit plus d'informations sur ce qu'il peut déjà voir", Ingénierie intéressante signalé , citant Bloomberg.





Microsoft s'est classé n ° 5 dans le classement technologique de cette semaine.

