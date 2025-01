Présentation du programme Rootstock Hacktivator

La communauté Rootstock annonce le nouveau programme Rootstock Hacktivator, permettant aux développeurs de faire évoluer Rootstock en contribuant au code ou en créant du contenu éducatif.





Que vous ayez une idée de code qui améliorerait l'expérience Rootstock ou que vous souhaitiez produire des guides pédagogiques pour aider les développeurs à tirer le meilleur parti de cette chaîne latérale, des récompenses sont disponibles en fonction de l'impact et de la valeur de votre soumission.





Dans cet article de blog, nous explorons le fonctionnement de ce programme.





Qu'est-ce que le programme Rootstock Hacktivator ?

Le programme Rootstock Hacktivator est conçu pour les membres talentueux de la communauté qui souhaitent faire de l'écosystème un endroit encore meilleur.





Vos soumissions ont le potentiel d’aider le réseau à évoluer et à se développer, avec une rémunération compétitive proposée.





Les contributions peuvent être faites à votre rythme. Il suffit qu'elles soient de qualité, originales, directement pertinentes pour l'écosystème et précises.

Qui peut contribuer ?

Toute personne possédant des connaissances et une expertise pouvant bénéficier à la communauté Rootstock est encouragée à s’impliquer.





Les candidatures seront jugées sur la base d’un ensemble clair de paramètres, notamment

Précision technique

Pertinence pour l'écosystème

Praticité

Innovation





D'un point de vue de codage, des notes plus élevées seront attribuées aux contributions qui encouragent une adoption plus large de Rootstock, ainsi qu'à celles accompagnées de ressources complémentaires et de sections de dépannage.

Et avec le contenu, il y aura une plus grande reconnaissance pour les pièces qui incluent des éléments visuels, des niveaux élevés de clarté, une excellente structure et des exemples clairs de cas d’utilisation du monde réel.

Quelles sont les récompenses pour votre contribution ?

Une fois qu'une soumission de code devient une contribution qualifiée, elle sera éligible pour recevoir des récompenses dans l'un des niveaux suivants :





Option de contribution A → 50 - 300 USD

Option de contribution B et C → 300 - 700 USD

Option de cotisation D, E, F et G → 700 - 1 000 USD





Des directives claires ont également été établies sur la longueur souhaitée du contenu écrit et des vidéos, reflétant la plus grande profondeur nécessaire pour les sujets avancés. Pour le contenu éducatif, les récompenses proposées sont les suivantes :





Contribution à un article de blog : 50 - 250 USD

Contribution aux guides écrits ou aux tutoriels : 250 - 500 USD

Contribution au contenu technique : 500 - 700 USD

Contribution pour les guides vidéo ou les tutoriels : 700 - 1 000 USD

Comment pouvez-vous commencer ?

Lorsque vous commencez à travailler sur votre contribution, prenez le temps de vous assurer qu'elle est soignée et conforme aux critères d'évaluation de Rootstock.





Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez soumettre votre contribution en utilisant ceci Formulaire Google .





L'équipe à l'origine du programme vous demandera également votre nom ou pseudonyme, votre pays de résidence, votre adresse e-mail, l'adresse de votre portefeuille et les détails de votre contribution. Une brève description du travail, ainsi qu'un lien vers le produit fini, doivent également être fournis.





Une fois le processus d’évaluation par les experts de la communauté Rootstock commencé, il vous sera peut-être demandé d’apporter quelques modifications à la soumission ou de fournir un contexte supplémentaire.





Rootstock est devenue une plateforme dynamique et dynamique qui permet au grand public d'accéder à la DeFi sur Bitcoin, et tout cela grâce à des personnes comme vous. Le programme Hacktivator de Rootstock est là pour récompenser vos efforts et vous donner un rôle plus important dans l'avenir du réseau.