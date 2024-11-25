介绍 Rootstock Hacktivator 计划

Rootstock 社区宣布推出新的 Rootstock Hacktivator 计划，允许开发人员通过贡献代码或创建教育内容来发展 Rootstock。





无论您对代码有怎样的想法以改善 Rootstock 体验，还是希望制作教育指南来帮助开发人员充分利用此侧链，您都可以根据提交内容的影响和价值获得奖励。





在这篇博文中，我们探讨了该程序的工作原理。





什么是 Rootstock Hacktivator 计划？

Rootstock Hacktivator 计划专为希望让生态系统变得更好的优秀社区成员而设计。





您的提交有可能帮助网络发展和壮大，并提供有竞争力的报酬。





您可以按照自己的节奏做出贡献。 所要求的只是内容高质量、原创、与生态系统直接相关并且准确。

谁可以做出贡献？

我们鼓励任何拥有能够造福 Rootstock 社区的知识和专业技能的人参与其中。





参赛作品将根据一组明确的参数进行评判，包括

技术准确性

与生态系统的相关性

实用性

创新





从编码的角度来看，鼓励更广泛采用 Rootstock 的贡献以及附有补充资源和故障排除部分的贡献将获得更高的分数。\

就内容而言，包含视觉元素、高清晰度、优秀结构和清晰的实际用例示例的作品将获得更大的认可。

贡献可以获得什么奖励？

一旦代码提交成为合格贡献，他们将有资格获得以下等级之一的奖励：





捐款选项 A → 50 - 300 美元

供款选项 B 和 C → 300 - 700 美元

捐款选项 D、E、F 和 G → 700 - 1,000 美元





还制定了明确的指导方针，规定了书面内容和视频的所需长度，这反映了高级主题需要更大的深度。对于教育内容，提供的奖励是：





博客文章贡献：50 - 250 美元

书面指南或教程贡献：250 - 500 美元

技术内容贡献：500 - 700 美元

视频指南或教程贡献：700 - 1,000 美元

如何开始？

当您开始着手您的贡献时，请花时间确保它是完善的并且符合 Rootstock 的评估标准。





准备好后，你可以使用此提交你的贡献 Google 表单 。





该项目的团队还会要求您提供姓名或笔名、居住国家、电子邮件地址、钱包地址以及您所做的贡献的详细信息。还应提供作品的简要说明以及成品链接。





一旦 Rootstock 社区专家开始评估过程，您可能会被要求对提交的内容进行一些修改或提供其他背景信息。





Rootstock 已发展成为一个充满活力、生机勃勃的平台，将比特币上的 DeFi 带给大众 — 这一切都要归功于像您这样的人。Rootstock Hacktivator 计划旨在奖励您的努力，并让您在网络的未来中发挥更大的作用。







