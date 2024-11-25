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介绍 Rootstock Hacktivator 计划

经过 Rootstock3m2024/11/25
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太長; 讀書

Rootstock Hacktivator 计划邀请开发人员和创作者贡献代码或教育内容，以增强 Rootstock 生态系统。提交的内容将根据影响力、质量和创新性获得奖励，并有明确的指导方针，奖励金额从 50 美元到 1,000 美元不等。开始构建并在比特币的 DeFi 上留下自己的印记。
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Rootstock 社区宣布推出新的 Rootstock Hacktivator 计划，允许开发人员通过贡献代码或创建教育内容来发展 Rootstock。


无论您对代码有怎样的想法以改善 Rootstock 体验，还是希望制作教育指南来帮助开发人员充分利用此侧链，您都可以根据提交内容的影响和价值获得奖励。


在这篇博文中，我们探讨了该程序的工作原理。


详细了解 Hacktivator 计划并立即提交您的作品！

什么是 Rootstock Hacktivator 计划？

Rootstock Hacktivator 计划专为希望让生态系统变得更好的优秀社区成员而设计。


您的提交有可能帮助网络发展和壮大，并提供有竞争力的报酬。


您可以按照自己的节奏做出贡献。 所要求的只是内容高质量、原创、与生态系统直接相关并且准确。

谁可以做出贡献？

我们鼓励任何拥有能够造福 Rootstock 社区的知识和专业技能的人参与其中。


参赛作品将根据一组明确的参数进行评判，包括

  • 技术准确性
  • 与生态系统的相关性
  • 实用性
  • 创新


从编码的角度来看，鼓励更广泛采用 Rootstock 的贡献以及附有补充资源和故障排除部分的贡献将获得更高的分数。\

就内容而言，包含视觉元素、高清晰度、优秀结构和清晰的实际用例示例的作品将获得更大的认可。

贡献可以获得什么奖励？

一旦代码提交成为合格贡献，他们将有资格获得以下等级之一的奖励：


  • 捐款选项 A → 50 - 300 美元
  • 供款选项 B 和 C → 300 - 700 美元
  • 捐款选项 D、E、F 和 G → 700 - 1,000 美元


还制定了明确的指导方针，规定了书面内容和视频的所需长度，这反映了高级主题需要更大的深度。对于教育内容，提供的奖励是：


  • 博客文章贡献：50 - 250 美元
  • 书面指南或教程贡献：250 - 500 美元
  • 技术内容贡献：500 - 700 美元
  • 视频指南或教程贡献：700 - 1,000 美元

如何开始？

当您开始着手您的贡献时，请花时间确保它是完善的并且符合 Rootstock 的评估标准。


准备好后，你可以使用此提交你的贡献Google 表单


该项目的团队还会要求您提供姓名或笔名、居住国家、电子邮件地址、钱包地址以及您所做的贡献的详细信息。还应提供作品的简要说明以及成品链接。


一旦 Rootstock 社区专家开始评估过程，您可能会被要求对提交的内容进行一些修改或提供其他背景信息。


Rootstock 已发展成为一个充满活力、生机勃勃的平台，将比特币上的 DeFi 带给大众 — 这一切都要归功于像您这样的人。Rootstock Hacktivator 计划旨在奖励您的努力，并让您在网络的未来中发挥更大的作用。


在此详细了解 Rootstock Hacktivator 计划。


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