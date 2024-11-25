介绍 Rootstock Hacktivator 计划

Rootstock 社区宣布推出新的 Rootstock Hacktivator 计划，允许开发人员通过贡献代码或创建教育内容来发展 Rootstock。
无论您对代码有怎样的想法以改善 Rootstock 体验，还是希望制作教育指南来帮助开发人员充分利用此侧链，您都可以根据提交内容的影响和价值获得奖励。
在这篇博文中，我们探讨了该程序的工作原理。
Rootstock Hacktivator 计划专为希望让生态系统变得更好的优秀社区成员而设计。
您的提交有可能帮助网络发展和壮大，并提供有竞争力的报酬。
您可以按照自己的节奏做出贡献。 所要求的只是内容高质量、原创、与生态系统直接相关并且准确。
我们鼓励任何拥有能够造福 Rootstock 社区的知识和专业技能的人参与其中。
参赛作品将根据一组明确的参数进行评判，包括
从编码的角度来看，鼓励更广泛采用 Rootstock 的贡献以及附有补充资源和故障排除部分的贡献将获得更高的分数。\
就内容而言，包含视觉元素、高清晰度、优秀结构和清晰的实际用例示例的作品将获得更大的认可。
一旦代码提交成为合格贡献，他们将有资格获得以下等级之一的奖励：
还制定了明确的指导方针，规定了书面内容和视频的所需长度，这反映了高级主题需要更大的深度。对于教育内容，提供的奖励是：
当您开始着手您的贡献时，请花时间确保它是完善的并且符合 Rootstock 的评估标准。
准备好后，你可以使用此提交你的贡献
该项目的团队还会要求您提供姓名或笔名、居住国家、电子邮件地址、钱包地址以及您所做的贡献的详细信息。还应提供作品的简要说明以及成品链接。
一旦 Rootstock 社区专家开始评估过程，您可能会被要求对提交的内容进行一些修改或提供其他背景信息。
Rootstock 已发展成为一个充满活力、生机勃勃的平台，将比特币上的 DeFi 带给大众 — 这一切都要归功于像您这样的人。Rootstock Hacktivator 计划旨在奖励您的努力，并让您在网络的未来中发挥更大的作用。