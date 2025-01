Offres spéciales pour les startups : réductions exclusives pour les nominées pour le prix des startups de l'année

Dans l'esprit de mettre en lumière les étoiles montantes de la technologie, HackerNoon vous donne l'occasion de présenter votre startup à des millions de lecteurs numériques. Si vous recherchez de nouveaux utilisateurs, clients, investisseurs ou cerveaux partageant les mêmes idées dans le secteur, nous vous proposons une plateforme pour que votre entreprise soit vue, entendue et appréciée 💚



Depuis entretiens gratuits trop fortement des forfaits marketing à prix réduit pour tous les nominés , il existe de nombreuses options intéressantes pour vous permettre de familiariser davantage de personnes avec votre entreprise et vos services.





Que contient le programme Startups Specials pour les nominés ? Jetons un coup d'œil rapide 👀





Offres spéciales pour les startups n°1 : le marketing de contenu





Votre page d'entreprise avec votre logo, votre introduction, votre appel à l'action et vos réseaux sociaux. Voir les profils de Amazon IVS , Google Cloud , Minio , BNBChain , et IONOS comme exemples

Voir les profils de , , , , et IONOS comme exemples Publiez 3 histoires sur HackerNoon . Obtenez 3 crédits de publication pour promouvoir votre entreprise. La validité de ces crédits est à vie

. Obtenez 3 crédits de publication pour promouvoir votre entreprise. La validité de ces crédits est à vie Soutien éditorial

Plusieurs placements permanents sur HackerNoon . Votre histoire est présentée sur notre page principale pendant 12 à 24 heures, puis reste en ligne pour toujours sur votre page d'entreprise et 8 pages de mots clés pertinents !

. Votre histoire est présentée sur notre page principale pendant 12 à 24 heures, puis reste en ligne pour toujours sur votre page d'entreprise et 8 pages de mots clés pertinents ! Promotions sur les réseaux sociaux : Promotions payantes sur tous les réseaux sociaux !

















Offres spéciales pour les startups n°2 : Génération de leads





Recevez 4 jours de publicités dans la newsletter premium de HackerNoon. Total de 1 300 000 envois.

Total de 1 300 000 envois. Emplacements de bannières exclusifs à trois endroits différents sur la newsletter HackerNoon

Plus de 325 000 abonnés, dont 85 % résident aux États-Unis

dont 85 % résident aux États-Unis Taux d'ouverture : 13% - 15%

13% - 15% Taux de clic pour ouvrir : 13,61 %

13,61 % Votre page d'actualités sur les entreprises technologiques Evergreen. Soyez présenté dans notre référentiel en ligne d'entreprises technologiques de plus de 20 000 entreprises. Voir la page de Microsoft comme exemple.

Soyez présenté dans notre référentiel en ligne d'entreprises technologiques de plus de 20 000 entreprises. Voir la page de Microsoft comme exemple. Plus de détails ici . Exemple : ici





À propos des startups de l'année de HackerNoon

Startups of The Year 2024 est l'événement phare de HackerNoon, axé sur la communauté, qui célèbre les startups, la technologie et l'esprit d'innovation. Actuellement dans sa troisième édition, le prestigieux prix Internet reconnaît et célèbre les startups technologiques de toutes formes et de toutes tailles. Cette année, plus de 150 000 entités dans plus de 4 200 villes, 6 continents et plus de 100 secteurs participeront à une tentative de couronner la meilleure startup de l'année ! Des millions de votes ont été exprimés au cours des dernières années, et de nombreuses histoires ont été écrites sur ces startups audacieuses et en plein essor.



Les gagnants recevront une interview gratuite sur HackerNoon et une page d'actualités Evergreen Tech Company .



Visitez notre page FAQ pour en savoir plus.



Le programme Startups of the Year de HackerNoon est une opportunité de branding unique en son genre. Que votre objectif soit la notoriété de votre marque ou la génération de leads, HackerNoon a sélectionné des packages adaptés aux startups pour résoudre vos défis marketing.

Rencontrez nos sponsors :

Wellfound : rejoignez la première communauté mondiale axée sur les startups . Chez Wellfound, nous ne sommes pas seulement un site d'emploi : nous sommes le lieu où les meilleurs talents des startups et les entreprises les plus passionnantes du monde se connectent pour construire l'avenir.



Notion : Notion est apprécié et approuvé par des milliers de startups en tant qu'espace de travail connecté, de la création de feuilles de route de produits au suivi de la collecte de fonds. Essayez Notion avec une IA illimitée, GRATUITEMENT pendant 6 mois , pour créer et développer votre entreprise avec un outil puissant. Recevez votre offre maintenant !



HubSpot : si vous recherchez une plateforme CRM intelligente qui répond aux besoins des petites entreprises, ne cherchez pas plus loin que HubSpot. Connectez de manière transparente vos données, vos équipes et vos clients dans une plateforme évolutive facile à utiliser qui évolue avec votre entreprise.



Bright Data : les startups qui exploitent les données Web publiques peuvent prendre des décisions plus rapides et basées sur les données, ce qui leur confère un avantage concurrentiel. Grâce à la collecte de données Web évolutive de Bright Data , les entreprises peuvent passer d'une petite opération à une entreprise en exploitant les informations à chaque étape.