Les experts n’abordent pas suffisamment les implications fiscales du remplacement des travailleurs par l’IA

Les progrès technologiques, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique, rendent rapidement les travailleurs humains moins indispensables. Les entreprises se tournent vers les robots et l’IA parce qu’ils sont moins chers, plus efficaces et ne nécessitent jamais de pauses ou d’avantages sociaux. Dans de nombreux secteurs, l’automatisation remplace entièrement les personnes et cette tendance ne fait que s’accélérer. Les machines accomplissant davantage de tâches mieux et plus rapidement que les humains, le besoin de main-d’œuvre humaine diminue. Cela crée de graves problèmes : les systèmes fiscaux qui dépendent des revenus des travailleurs s’effondrent, les inégalités se creusent et les filets de sécurité sociale sont menacés. Si cette tendance se poursuit, nous nous retrouverons face à un avenir où les personnes ne seront peut-être plus nécessaires dans de nombreux emplois, laissant à la société le soin de trouver comment redéfinir le travail, le but et la survie économique.





Selon un Étude McKinsey , environ 45 % de toutes les tâches professionnelles peuvent déjà être automatisées aujourd’hui. L’automatisation est donc une stratégie clé pour réduire les coûts des entreprises, en particulier dans des secteurs tels que la fabrication, la logistique et même le travail basé sur la connaissance. Ces tendances soulèvent des questions cruciales sur la manière d’adapter les systèmes fiscaux et la redistribution des revenus dans un monde où l’activité économique principale est de plus en plus dirigée par les machines plutôt que par les humains.

Pourquoi les robots et l’IA sont-ils moins chers que les humains ?

Les robots et l’IA offrent aux entreprises des avantages considérables, qui les rendent bien plus rentables que les travailleurs humains. Tout d’abord, les robots ont des coûts d’exploitation bien inférieurs. Une fois les dépenses initiales de développement et d’installation couvertes, les coûts de maintenance sont minimes. Ils n’ont pas besoin de salaires, de vacances ou de congés maladie, ce qui en fait un investissement idéal à long terme. Ensuite, les robots surpassent les humains en termes de productivité et d’efficacité. Ils peuvent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans fatigue ni baisse de qualité, ce qui change la donne pour des secteurs comme la fabrication, où l’automatisation est indispensable. peut augmenter la production de 40 à 50 % Par exemple, des entreprises comme Amazon utilise déjà des robots dans leurs entrepôts pour accélérer les processus et réduire les coûts.





Mais le plus grand avantage pour les entreprises est que les robots les libèrent de toute responsabilité sociale. Il n’y a pas besoin de retraite, d’assurance maladie ou de congés payés. De plus, les robots et l’IA sont incroyablement adaptables : de nouvelles tâches peuvent être traitées par de simples mises à jour logicielles, ce qui élimine le besoin de former les employés. Cette flexibilité, combinée aux économies de coûts, rend l’automatisation particulièrement attrayante dans les secteurs concurrentiels où l’efficacité et la réduction des coûts sont essentielles.

L'impact de l'automatisation sur l'économie et la fiscalité dans un avenir proche

L’essor de l’automatisation va plonger les systèmes fiscaux traditionnels dans une crise inévitable. Le déclin du travail humain s’accompagne d’une diminution des revenus imposables, ce qui met les budgets publics à rude épreuve, en particulier dans des pays comme la Norvège, la Suède et le Danemark, où l’impôt sur le revenu représente une part substantielle des recettes publiques. Parallèlement, les gains économiques de l’automatisation se concentrent entre les mains des propriétaires de technologies et des détenteurs de propriété intellectuelle, creusant ainsi le fossé entre les riches et le reste de la population. Le Forum économique mondial met en garde que sans approches innovantes en matière de fiscalité, cet écart ne fera que se creuser.





La fiscalité progressive, autrefois pierre angulaire de la redistribution des revenus, perd de son efficacité dans un monde où c’est la technologie, et non le travail, qui est à l’origine de la création de richesses. Les systèmes fiscaux conçus pour une économie industrielle ne peuvent plus répondre aux défis d’une économie axée sur la technologie. Pour assurer une répartition plus équitable des richesses et maintenir la stabilité budgétaire, les sociétés doivent adopter des modèles fiscaux audacieux et avant-gardistes qui s’adaptent aux réalités de notre économie en évolution.

Approches possibles pour réformer les systèmes fiscaux

Une solution potentielle pour répondre aux défis de l’automatisation est d’introduire une taxe sur les robots. Bill Gates a suggéré Les entreprises qui adoptent l’automatisation devraient payer un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu des travailleurs qu’elles remplacent. Les recettes de cet impôt pourraient soutenir des programmes sociaux ou financer la reconversion des travailleurs. Cette idée reste toutefois controversée, car elle pourrait ralentir le rythme de l’innovation – une perspective que, en tant qu’optimiste technologique, je trouve inquiétante. Une alternative plus équilibrée pourrait impliquer des modèles hybrides combinant une taxe sur les robots avec d’autres formes de taxation.





Une autre piste prometteuse est la taxation des données et de l’économie numérique. Des entreprises comme Google et Meta génèrent d’énormes profits à partir des données générées par les utilisateurs, mais contribuent de manière disproportionnée aux recettes publiques. L’Union européenne étudie déjà la possibilité de taxer les données et l’économie numérique. introduction d'une taxe numérique pour remédier aux disparités économiques créées par la domination de ces géants de la technologie.





Sam Altman, PDG d'OpenAI, a proposé Dans le contexte de l’économie numérique, il s’agit de passer d’une taxation du travail à une taxation du capital. Cela pourrait inclure des taxes sur les bénéfices générés par l’automatisation ou sur les investissements en capital liés à l’IA. De telles mesures pourraient contribuer à redistribuer la richesse créée par la technologie et à financer des programmes sociaux essentiels.





Une autre approche transformatrice est la mise en œuvre du revenu de base universel (RBU), qui fournit des paiements réguliers et inconditionnels à tous les citoyens. Essais en Finlande et d’autres pays ont montré que le revenu de base universel peut réduire la pauvreté, encourager l’entreprenariat et améliorer la qualité de vie en général. Ce concept pourrait servir de filet de sécurité dans une économie où les machines remplacent de plus en plus le travail humain.





Alors que l’intelligence artificielle et la robotique rendent l’automatisation plus avantageuse économiquement que le travail humain, le paysage économique subit une profonde transformation. Les systèmes fiscaux traditionnels, en particulier l’impôt progressif sur le revenu, deviennent obsolètes à une époque où la richesse est davantage générée par les machines et les logiciels que par les personnes. Ces systèmes ne suffisent plus à maintenir l’équité sociale ou à maintenir les budgets publics.





L’avenir de la fiscalité doit s’adapter aux réalités d’une économie automatisée. Des solutions telles que la taxation des robots, des données et du capital, ainsi que l’introduction d’un revenu de base universel, offrent une feuille de route pour s’adapter. De telles mesures peuvent contribuer à compenser la baisse des recettes fiscales traditionnelles, à réduire les inégalités économiques et à assurer la stabilité économique. Les gouvernements doivent agir dès maintenant pour moderniser leurs systèmes fiscaux et se préparer aux profonds changements induits par l’ère de l’automatisation.