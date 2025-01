Le FMI met en garde : les CBDC pourraient permettre la surveillance de l'État grâce aux données personnelles et aux informations comportementales

Les monnaies numériques programmables des banques centrales (CBDC) pourraient être utilisées à des fins de surveillance étatique tout en présentant des risques pour la vie privée et la cybersécurité qui pourraient saper la confiance dans la monnaie des banques centrales, selon une note d'orientation du Fonds monétaire international (FMI).





Le dernier document d'orientation qui « résume les principaux enseignements d'une nouvelle vague » de chapitres du Manuel des CBDC du FMI prévient que les CBDC pourraient être perçues comme un instrument de surveillance de l'État où les historiques de transactions, les données démographiques et les modèles de comportement des personnes sont collectés, traités et stockés.





« La CBDC pourrait être perçue comme un instrument de surveillance de l’État. Certains pourraient craindre que le gouvernement ou la banque centrale ne l’utilisent pour contrôler ou restreindre les paiements que les utilisateurs peuvent effectuer avec la CBDC, sapant ainsi la confiance du public dans la monnaie de la banque centrale. Cela peut être particulièrement préoccupant dans les pays où la gouvernance et la corruption sont très vulnérables. » FMI, « Monnaie numérique de banque centrale : progrès et autres considérations », novembre 2024





Selon le rapport « Monnaie numérique de la banque centrale : progrès et autres considérations » :





« La CBDC, en tant que forme numérique de monnaie de banque centrale, peut permettre d'accéder à une « piste numérique » (des données), de la collecter, de la traiter et de la stocker.





« Contrairement aux espèces, la CBDC pourrait être conçue pour inclure potentiellement une multitude de données personnelles encapsulant les historiques de transactions, les données démographiques des utilisateurs et les modèles de comportement.





« Les données personnelles pourraient établir un lien entre l’identité des contreparties et les transactions . »





« La CBDC pourrait remplacer les liquidités, les dépôts des banques commerciales et les réserves » FMI, « Monnaie numérique de banque centrale : progrès et autres considérations », novembre 2024





Une CBDC ne sera jamais aussi privée ou anonyme que l’argent liquide, selon la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.





L’une des raisons est que pour qu’une CBDC puisse fonctionner, tout le monde doit avoir une certaine forme d’identité numérique.





Selon le rapport économique annuel 2021 de la Banque des règlements internationaux (BRI) :





« L’identification à un certain niveau est donc essentielle dans la conception des CBDC. Cela nécessite une CBDC basée sur les comptes et finalement liée à une identité numérique . »





Et, « Le moyen le plus prometteur de fournir de la monnaie de banque centrale à l’ère numérique est une CBDC basée sur un compte, construite sur une identité numérique avec la participation du secteur officiel . »





L'identité numérique étant inextricablement liée à la CBDC, la dernière note d'orientation du FMI indique que :





« Un certain degré d’information sur l’identité des utilisateurs et des transactions est nécessaire pour satisfaire aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) ; par conséquent, les pays doivent examiner attentivement si les choix de confidentialité dès la conception permettent une atténuation efficace des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. »





Les risques potentiels d’une CBDC entièrement programmable s’appuyant sur une identité numérique sont énormes.





« Si elle est mal conçue ou mal gérée, l’utilisation des données personnelles des CBDC pourrait présenter des risques pour la vie privée, résultant d’événements tels que des fuites de données, des abus de données et des cyberattaques, affectant ainsi également négativement l’adoption des CBDC. » FMI, « Monnaie numérique de banque centrale : progrès et autres considérations », novembre 2024





La note d’orientation énumère plusieurs risques pour la vie privée, la cybersécurité et les excès de pouvoir du gouvernement :





« L’utilisation des données des CBDC pourrait toutefois présenter des risques pour la vie privée, ce qui pourrait à son tour saper la confiance dans la monnaie de la banque centrale. La vie privée peut inclure la protection de l’espace personnel d’une personne et le droit d’être laissé tranquille, le contrôle et la protection de ses informations personnelles, ainsi qu’un aspect de la dignité, de l’autonomie et, en fin de compte, de la liberté humaine .





« Si elle est mal conçue ou mal gérée, l’utilisation des données personnelles par les CBDC pourrait présenter des risques pour la vie privée, résultant d’événements tels que des fuites de données, des abus de données et des cyberattaques, affectant ainsi également négativement l’adoption des CBDC . »





« La CBDC pourrait être conçue pour inclure potentiellement une multitude de données personnelles encapsulant les historiques de transactions, les données démographiques des utilisateurs et les modèles de comportement » FMI, « Monnaie numérique de banque centrale : progrès et autres considérations », novembre 2024





Les auteurs poursuivent en avertissant :





« La CBDC pourrait être perçue comme un instrument de surveillance de l’État. Certains pourraient craindre que le gouvernement ou la banque centrale ne l’utilisent pour contrôler ou restreindre les paiements que les utilisateurs peuvent effectuer avec la CBDC, sapant ainsi la confiance du public dans la monnaie de la banque centrale.

« Cela peut être particulièrement préoccupant dans les pays où la gouvernance et la corruption sont très précaires. »





Outre la collecte de données, la surveillance et les préoccupations liées à la cybersécurité, l’idée de programmabilité des CBDC est présentée comme étant bonne pour les affaires, mais elle peut également être utilisée pour restreindre ce que vous pouvez acheter et vendre, quand vous pouvez effectuer des transactions et où.





« Les CBDC peuvent être conçues de différentes manières et avec différentes fonctionnalités, telles que la programmabilité, les contrats intelligents et les services hors ligne » FMI, « Monnaie numérique de banque centrale : progrès et autres considérations », novembre 2024





Le manuel CBDC est destiné aux « décideurs politiques de niveau moyen à élevé des banques centrales et des ministères des finances, et dans une certaine mesure d’autres agences gouvernementales ».





Il est prévu qu’il s’agisse d’un document vivant, contenant au moins 19 chapitres, qui seront publiés progressivement au cours des prochaines années.

Le manuel vise à identifier les questions les plus fréquemment posées concernant les CBDC, notamment :





Objectifs politiques et cadre opérationnel de la CBDC Exigences fondamentales et préparation à l'émission de CBDC, telles que les considérations juridiques, la cyber-résilience, la gouvernance de la banque centrale, la réglementation et la supervision Processus de conception, considérations et choix des CBDC Approches et technologies du projet Impacts macro-financiers potentiels des CBDC





Malgré les inquiétudes concernant la confidentialité, les excès de pouvoir des gouvernements et la cybersécurité, la dernière note d'orientation du FMI souligne avec assurance que « l'intérêt des pays pour l'exploration des CBDC de détail et de gros reste fort ».





Tim Hinchliffe, rédacteur en chef de The Sociable