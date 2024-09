« La mission de BigID est de permettre aux entreprises de prendre le contrôle de leurs données », déclare le cofondateur de BigID

HackerNoon : Qu'est-ce que votre entreprise en 2 à 5 mots ?

Nimrod Vax : sécurité des données, conformité et confidentialité augmentées par l'IA.

Pourquoi est-il temps pour votre entreprise d’exister ?

NV : Lorsque Dimitri Sirota et moi avons cofondé BigID en 2016, nous étions témoins depuis des années de violations de données importantes dans de grandes entreprises. Nous avons vu l'impact dévastateur qu'elles avaient sur les individus et les organisations. Personne n'aidait les organisations à comprendre les données dont elles disposaient, et elles allaient encore plus loin pour les aider à prévenir les violations. C'est de là que BigID est né, et plus de huit ans plus tard, le problème est plus répandu que jamais dans les organisations. Cela est dû en grande partie au fait que l'infrastructure informatique se développe et que de nouveaux vecteurs de menace émergent, le tout étant ensuite aggravé par l'évolution des considérations réglementaires. Cette tempête parfaite fait de la plateforme BigID un élément essentiel à la réussite des organisations. Conçue avec des mesures robustes dès le départ, la plateforme BigID permet aux organisations de toute taille ayant des exigences de sécurité strictes de comprendre facilement leurs données et de les protéger avant que des risques internes ou des violations ne surviennent.

Qu’aimez-vous dans votre équipe et pourquoi êtes-vous celui qui résout ce problème ?

NV : Chez BigID, tout le monde est enthousiaste à propos de notre travail. Notre équipe se soucie profondément des produits que nous mettons sur le marché et des clients que nous servons. Nous changeons la façon dont les entreprises de toutes tailles gèrent leurs données, avec une IA innovante que personne d'autre n'a, en commençant par les données (et non l'inverse, comme le font les solutions de sécurité traditionnelles). Nous construisons également un écosystème ouvert pour enrichir et étendre la pile technologique moderne tout en construisant une entreprise basée sur le respect et l'innovation, pas seulement dans la technologie elle-même, mais en créant un environnement plus diversifié et inclusif pour que les gens puissent apprendre, grandir et remettre en question le statu quo.

Si vous ne créiez pas votre startup, que feriez-vous ?

NV : Je créerais une autre startup. Lorsque j'ai quitté mon dernier emploi chez CA, j'étais déterminé à créer ma propre entreprise. J'avais émergé dans l'innovation dès le début de ma carrière professionnelle et j'ai senti qu'il était temps pour moi de me lancer à mon compte. Je suis une personne axée sur les produits et je tire ma satisfaction de la création de produits.

Actuellement, comment mesurez-vous votre succès ? Quels sont vos indicateurs ?

NV : Nos indicateurs de réussite pour les produits et l'ingénierie s'articulent autour d'une seule et même mesure : l'adoption réelle du produit, qui mesure l'activité de création de valeur dans le produit grâce à la télémétrie. Nous disposons également d'indicateurs clés de performance pour la qualité du produit et le délai de rentabilisation (délai d'adoption).

En quelques phrases, qu'offrez-vous à qui ?

NV : La mission de BigID est de permettre aux entreprises de prendre le contrôle de leurs données. Nous sommes la seule plateforme de données qui permet aux entreprises de prendre des mesures en matière de sécurité, de confidentialité, de conformité et de gestion des données IA. Tous les types d'organisations, du commerce de détail aux services financiers, en passant par la fabrication et la technologie, peuvent bénéficier de BigID.

Qu’est-ce qui est le plus excitant dans votre traction à ce jour ?

NV : Nous avons récemment atteint le statut de Centaure, dépassant les 100 millions de dollars d'ARR, ce qui est une réussite remarquable. Nous constatons également une traction et un intérêt significatifs pour l'utilisation de BigID pour gérer et sécuriser l'IA, y compris l'IA générative, l'adoption de l'IA et tous les autres aspects de l'IA. Cela démontre non seulement l'adéquation du produit au marché, mais aussi son adéquation future.

Où pensez-vous que sera votre croissance l’année prochaine ?

NV : Nous figurons sur la liste Inc. 5000 depuis quatre années consécutives et nous avons également figuré sur la liste Deloitte 500 à peu près le même nombre de fois, sans montrer aucun signe de ralentissement.

Parlez-nous de votre premier client payant et de vos attentes en matière de revenus pour l’année prochaine.

NV : L’un de nos premiers clients était (et est toujours) un distributeur et fabricant mondial réputé. Nous avons établi une relation solide avec son responsable de la confidentialité et avons acquis une connaissance approfondie de ses défis en matière de confidentialité et de données. Le responsable de la confidentialité a été le premier à souligner l’absence de technologie dans le secteur de la confidentialité et la nécessité de cartographier les données pour la confidentialité. À cette époque, la confidentialité est devenue le catalyseur d’une discussion plus large autour des approches centrées sur les données dans toute l’organisation. Ce fut un moment charnière pour nous, car nous avons pris conscience de nos atouts uniques et nous nous sommes concentrés sur les données elles-mêmes et sur le large éventail de cas d’utilisation qu’elles permettent.

Quelle est votre plus grande menace ?

NV : Notre plus grande menace est la quantité de données non protégées qui circulent et le manque de formation sur ce que les organisations doivent faire pour protéger leurs employés et leurs clients contre une violation. Avec l’afflux d’outils d’IA, il est également important de souligner la menace que représentent la provenance des données et la lignée des modèles pour les systèmes d’IA. À mesure que de plus en plus d’entreprises utilisent genAI et LLM qui sont formés sur des ensembles de données massifs, il devient plus difficile de comprendre d’où provient l’apprentissage des données. Cela peut exacerber des problèmes tels que les préjugés, l’injustice et les risques pour la vie privée si des données de formation sensibles sont utilisées sans consentement ou surveillance. Pour réduire cette menace, les entreprises ont besoin de mécanismes plus solides pour retracer les données et les entrées de modèles, surveiller les dérives au fil du temps et vérifier la manière dont les décisions sont prises. Même avec les meilleures intentions, les systèmes d’IA seront difficiles à gouverner si nous perdons de vue la provenance des connaissances et des hypothèses.





