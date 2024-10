L'IA Pin de Humane peut-elle survivre à l'épreuve du temps ?

Plus d'un mois après son lancement, certains disent que le Humane AI Pin pourrait bien n'être que le début de la transition du monde vers une ère de réduction du temps d'écran.





Le lancement de cette technologie portable à 699 $ pourrait offrir aux utilisateurs une vie autonome où la technologie avancée d'IA est intégrée dans leur vie quotidienne avec chaque élément d'information disponible sur l'appareil sans écran attaché au revers de leur vêtement.





Selon Humane, la société de production d'AI Pin, cette technologie portable est l'incarnation de leur vision consistant à « intégrer l'IA dans notre vie quotidienne tout en améliorant nos capacités dans le monde sans éclipser notre humanité ».





On peut dire qu’ils visent à présenter une toute nouvelle façon pour les humains de communiquer et d’interagir avec le monde de manière complexe et à tous les niveaux sans avoir besoin d’autant d’écrans.





Est-ce possible?





Beaucoup l’ont qualifié de « tueur potentiel de smartphones ». Mais si vous me demandez, je vois que cela est loin d’être proche de la vérité. Voyons par nous-mêmes quelles sont les perspectives d'AI Pin.

Qu’est-ce que l’AI Pin ?

AI Pin est le fruit de l'idée originale de deux anciens employés d'Apple très talentueux, Imran Chaudhri (concepteur de matériel) et son épouse, Bethany Bongiorno (ingénieur logiciel), visant à libérer l'humanité de la dépendance aux smartphones.





L'AI Pin est un appareil portable petit, léger et sans écran qui combine la technologie IA, des capteurs et un projecteur et est conçu pour offrir aux utilisateurs une variété de fonctionnalités à la fois naturelles et intuitives lorsque l'on interagit avec l'appareil.









L’AI Pin a les fonctions d’un smartphone mais contrairement aux smartphones, il n’a pas d’écran d’accueil ni d’interface numérique visible. C’est comme un lutin technologique – une petite centrale électrique qui allie l’intelligence artificielle au charme sans prétention d’une épingle et supprime toute l’interface inutile du tissu de votre vie quotidienne.





Les pensées volent – sans écran, comment faire fonctionner l’AI Pin ?





Une simple pression sur l'appareil l'allume et il s'allume au son de votre voix ou de vos gestes de la main. Vous pouvez parler et dire ce que vous voulez savoir ou faire, et l'appareil répondra automatiquement à vos demandes. L’IA s’est développée plus efficacement au fil des années, subissant une métamorphose de simples commandes textuelles en chatbots, en passant par les interactions orales.





Nous avons vu des personnalités de l'IA comme Siri d'Apple, Alexa d'Amazon, Google Assistant et Bing de Microsoft jouer le rôle d'assistant personnel auprès des utilisateurs. Cependant, Humane fait de son AI Pin une IA que vous pouvez emporter partout sans effort et en toute commodité tout en vous offrant une interaction et une expérience plus personnalisées.

Comment fonctionne l'IA Pin ?

Dans une vidéo de 10 minutes , les co-fondateurs Chaudry et Bongiorno ont détaillé toutes les capacités et technologies de l'AI Pin.





Le gadget est une technologie qui permet essentiellement de parler et non de taper. Par conséquent, il utilise des modèles de langage et non des applications.





Mettant fin à l'ère des applications, le système d'exploitation de Humane, le cosmOS, gère un inventaire basé sur l'IA dans le cloud appelé « AI Bus » qui comprend ce dont vous avez besoin, sélectionne la bonne réponse/données et appelle les IA et les outils dont vous avez besoin. pour le moment, vous n'avez donc plus besoin de rechercher, télécharger ou gérer des applications.





Ses caractéristiques uniques incluent :

Un chipset Qualcomm Snapdragon (processeur Snapdragon avec un moteur Qualcomm AI dédié) est crucial pour la technologie IA car il est ultra rapide et garantit des performances optimales. Une connectivité réseau intégrée directement au réseau de Humane et connectée par T Mobile. Chaque propriétaire du code PIN reçoit un numéro de téléphone spécial. Une connectivité sans fil qui permet aux utilisateurs d'intégrer, de contrôler et d'interagir avec divers appareils intelligents, ainsi que d'accéder à des services en ligne. Une caméra RVB ultra-large qui scanne immédiatement les objets et les images à la recherche des données nécessaires et prend de superbes photos et vidéos en appuyant simplement deux fois sur l'appareil. Les capteurs de profondeur et de mouvement sont extrêmement intelligents et rapides pour suivre et enregistrer votre environnement ou détecter les gestes de vos mains et les interpréter. Un indicateur lumineux de confiance intégré directement dans le matériel Atkins via une puce de confidentialité dédiée et indique quand les capteurs optiques ou audio d'entrée sont actifs, ce qui garantit une transparence totale et la sécurité des données. Un projecteur à encre laser qui affiche une interface visuelle du AI Pin sur la paume de votre main. Une balise lumineuse qui vous avertit lorsqu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, comme des messages, des services, etc. Un haut-parleur spécial qui crée une bulle sonore sphérique « personnelle » qui peut être réduite ou augmentée. Un système d'alimentation perpétuelle composé de deux éléments : des boosters de batterie et un chargeur de batterie qui permettent d'atteindre une autonomie d'une journée entière.





L'IA est alimentée par GPT-4 et utilise le traitement du langage naturel pour écouter, comprendre et interpréter les interactions des utilisateurs. En interagissant avec l'appareil par une commande vocale, gestuelle ou tactile, l'IA peut aider dans des tâches telles que :





Gérer les plannings, organiser les réunions, répondre aux questions, formuler des recommandations, résumer les messages importants ou quotidiens, etc.

Surveillez les paramètres de santé et de forme physique, notamment la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, le nombre de pas, le comptage quotidien des calories, etc.

Découvrez des informations sur des événements comme la prochaine éclipse lunaire, des indications sur la carte, des chansons à jouer, des restaurants à visiter selon vos préférences, etc.

Effectuer des transactions. Payer des factures, acheter des articles, commander des produits/repas, etc.

Traductions en direct de langues. L'IA agit comme un interprète dans une conversation bilingue, vous interprétant la langue du destinataire dans votre langue et interprétant votre langue au destinataire dans sa langue dans votre intonation.





et beaucoup plus.

Un examen de l’épingle IA

L'appareil portable ressemble à un appareil tellement excitant que n'importe qui se précipiterait pour en acheter un pour l'essayer. Je suis moi-même très intrigué. Mais ce fameux gadget d’IA « à tout faire » est-il vraiment capable d’être à la hauteur de ses attentes ?





Commençons par analyser la conception et les fonctionnalités par rapport aux autres appareils.





L'épingle AI est un petit matériel fin, élégant et léger avec une surface en verre lisse, facilement épinglée sur votre revers ; l'appareil est très confortable pour vos activités quotidiennes et presque oubliable. Bien plus pratique à utiliser que votre smartphone dans vos mains, votre montre-bracelet attachée à vos mains, vos AirPods coincés dans vos oreilles ou les lunettes Ray-Ban sur votre visage.





Si cet appareil portable peut totalement remplacer les appareils mentionnés, en particulier les smartphones, alors il est facile à vendre ; mais cela est improbable car ces appareils se sont positionnés de manière unique dans la vie de leurs utilisateurs, de sorte qu'il faudra encore quelques années aux broches de l'IA pour rattraper leur retard afin de convaincre les utilisateurs qu'il s'agit d'une meilleure alternative.





Mais les époques ont une fin, n'est-ce pas ??









L'écran à encre laser qui projette certains détails tels que la durée de vie de la batterie, la température, la musique, le lieu, l'heure (et bien d'autres encore que nous devons encore découvrir) sur les paumes, qui peut être utilisé avec de simples gestes de la main et des doigts, est assez impressionnant. fonctionnalité pour un appareil portable sans écran.





Le système d'alimentation perpétuelle avec 2 batteries remplaçables à chaud supplémentaires (ou boosters de batterie) pour une durée de vie plus longue de la batterie qui pourrait durer des semaines sans charge, pourrait peut-être marquer quelques points supplémentaires si je n'ai pas à échanger les boosters pendant ma routine quotidienne. Mais malheureusement, cela ne semble pas être le cas de Chaudry, dans la vidéo promotionnelle, qui disait : "... et c'est ainsi que nous atteignons une autonomie d'une journée entière".





Quelqu'un peut-il me dire pourquoi exactement un appareil aussi petit épuiserait 3 piles en 24 heures environ ? Cela ne donne certainement pas beaucoup de confiance dans l'appareil et doit être amélioré.





La fonction de confidentialité ose être exceptionnelle ; il n'a pas de « mots éveillés » qui garantissent que l'IA n'écoute pas ou n'enregistre pas toujours tout ce qui concerne votre vie (pour provoquer une apocalypse/prise de contrôle de l'IA dans le futur. mdr). Il ne s'allume et n'est actif que lors de l'engagement ou de la voix de l'utilisateur.





De plus, le Trust Light bien visible indique que les capteurs sont actifs et pourraient enregistrer afin que vous puissiez garder tout ce que vous avez à garder privé. Si cela est compromis, la broche s'éteint automatiquement et nécessite le service professionnel de Humane pour qu'elle fonctionne à nouveau.





Le mauvais côté, vous ne pouvez pas contacter les services professionnels de Humane avant d'avoir visité le centre de soins de Humane, qui est également le centre que vous devez utiliser pour gérer le code PIN AI. Pour entrer en contact avec le centre, vous devez recourir à votre smartphone ou PC. (Haha ! Rattrapez votre retard, les amis ! Vous ne pouvez pas vous débarrasser complètement de vos smartphones.)





En ce qui concerne l’IA, il reste encore à déterminer si la technologie est parfaitement intelligente et totalement précise. Les débuts de Humane avec l'AI Pin ont porté un coup dur à ses 5 années de développement, car il présente des inexactitudes dues à des erreurs ou à des fabrications de l'IA.





Premièrement, notre IA floue dit à Chaudry que la meilleure vue pour la prochaine éclipse solaire serait en Australie alors que, selon tout bon sens, la meilleure vue pour l'éclipse, qui est la « Grande éclipse américaine », ne se trouverait nulle part ailleurs que en Amérique. Une énorme erreur, non ?





Ensuite, après que Chaudry ait demandé combien de grammes de protéines contenait la poignée d'amandes qu'il tenait, AI a répondu 15 grammes. FAUX! Selon les diététiciens, il faut engloutir au moins 60 amandes pour obtenir 15 grammes de protéines.





Si nous devons dépendre uniquement de cette IA lorsque nous utilisons l’AI Pin, comment pouvons-nous être sûrs des informations qu’elle nous fournit ?





La confiance tombe à 50%.





Cela m'amène au prix. 699 $ ? Et un abonnement mensuel à TMobile de 24 $ pour avoir accès à des appels, des SMS et une connectivité de données illimités aux modèles d'IA d'OpenAI et à Microsoft ? Ce n’est peut-être pas scandaleux pour certaines technologies, mais considérez un petit appareil portable épinglé sur votre revers sans écran, j’appelle cela horrible !





D'accord, ce serait un prix raisonnable s'il pouvait remplacer d'au moins 70 % les smartphones dans notre vie quotidienne et n'avait pas autant de défauts. Il s’agit de sa première entrée sur le marché, ce qui signifie qu’il devrait y avoir de nombreux retours et critiques qui mèneraient à quelques mises à jour et mises à niveau pour les futurs modèles. Acheter un premier appareil à un tel prix ne pouvait être que par curiosité.

L’AI Pin peut-il survivre à l’épreuve du temps ?

Des appareils portables comme Narrative Clip , un dispositif d'enregistrement de la vie conçu pour également s'asseoir sur le revers de l'utilisateur et prendre des photos à intervalles de 30 secondes, conservé pendant 4 ans jusqu'à sa dissolution. Cependant, il serait humiliant de comparer l’AI Pin à la technologie abandonnée, car elle présente davantage de cas d’utilisation et est plus prometteuse.





Le couple Humane et les ex-génies d'Apple sont confiants dans l'avenir du Pin. Bongiorno l'appelle « le premier ordinateur contextuel au monde » et pense qu'il aura un attrait massif - Un ordinateur au-delà du toucher…. Au-delà des écrans









Au milieu de toutes les critiques, je dois reconnaître qu’il s’agit d’un gadget unique en son genre – un gadget à commande vocale sans écran, transparent et doté de détections, alimenté par l’IA, qui ne nécessite pas de connectivité à un autre appareil intelligent pour fonctionner.





L’avènement de la technologie des smartphones a réduit notre dépendance aux ordinateurs de bureau et portables. De même, l’arrivée de la technologie AI Pin peut réduire considérablement notre temps d’écran en réduisant notre attachement aux smartphones.





Personne ne peut prédire l’avenir ; il est trop tôt pour le prédire car la technologie est dans un état prématuré. Mais tout comme le premier iPhone est sorti en 2007 et a continué à passer par différentes phases de développement pour devenir plus sophistiqué, l'AI Pin est également très capable de ce type de développement et de croissance, en particulier avec l'avancement des technologies d'IA.

Y a-t-il des chances que de plus grandes entreprises engloutissent Humane et son AI Pin ?

Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais sans aucune excuse, Humane a le soutien et est massivement financé à hauteur de 200 millions de dollars par des sociétés de premier plan qui font la promotion de la technologie dans le monde entier. Certaines de ces sociétés incluent OpenAI, Microsoft, Qualcomm Technologies, TIDAL, T-Mobile, Salesforce et d'autres.





Les concurrents reniflent cette technologie et font des suppositions folles concernant son avenir – Google, Meta, etc. Cependant, le plus grand concurrent de Humane pourrait être… (votre estimation est aussi bonne que la mienne), Apple Inc.





La fascination d'Apple pour l'IA en fait une force avec laquelle il faut compter. Ils sont connus pour avoir une approche radicale qui domine le marché et les maintient au sommet en tant que géant de la technologie. Ils jouent également à un jeu intelligent d’acquisitions ou de compétitions. S’ils ne peuvent pas acquérir, ils lancent un concurrent sérieux sur le marché.





Une épingle qui pourrait potentiellement éclipser le smartphone dans notre vie quotidienne n’est pas une idée nouvelle qu’Apple peut ignorer. Pour rester au top du jeu, ils pourraient surveiller les perspectives du jeu de mots sur le marché et créer un chéquier en un rien de temps ou publier une version plus sophistiquée dans quelques années.





Vous ne pouvez pas être trop surpris si vous entendez iPin après une acquisition réussie ou iClip comme une compétition audacieuse.





(Remarque : il s'agit uniquement d'une prédiction d'un point de vue personnel)





Dans tous les cas, ce n’est pas à nous de le savoir. Humane pourrait devenir une force sans précédent à la pointe de la technologie des gadgets portables à commande vocale par l’IA et remodeler la façon dont nous interagissons avec l’IA et la technologie.





(PS : une fois que Humane sera devenue une entreprise entièrement enregistrée et publique et aura publié une mise à niveau de l'AI Pin, j'acquérirai quelques actions. Il y a un bon potentiel ici.)

Derniers mots

Le monde regorge chaque jour de technologies nouvelles et plus récentes. Cependant, l’AI Pin est un pionnier qui prouve qu’il ne s’agit pas d’une autre tentative néotérique visant à faire de la technologie portable une tendance, mais d’un appareil révolutionnaire à commande vocale qui libérera les utilisateurs de la dépendance aux écrans, même dans un monde infusé de technologie.