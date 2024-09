FAQ pour un responsable du recrutement en génie logiciel - Partie 4 sur 5 : Candidature et recherche d'emploi

Les entretiens techniques ont beaucoup évolué depuis que je suis passé d'ingénieur logiciel à responsable ingénierie. Particulièrement dans l'ère post-Covid, l'accent a été mis davantage sur la personne, ce qui, à mon avis, est un changement important et bienvenu.

Au cours de la décennie passée à interviewer des centaines de codeurs, j'ai également eu le plaisir de travailler avec divers bootcamps, collèges et des centaines de demandeurs d'emploi individuels sur LinkedIn. À travers tous les changements au cours des dernières années, à travers les différents lieux et supports, quelque chose est resté constant tout au long : Les questions qu'on me pose.

Dans cet esprit, j'ai pensé - pourquoi ne pas créer une FAQ de mon point de vue en tant que responsable du recrutement ?

Bien que ce soit mon point de vue, il est basé sur des années d'observation et de données à l'appui. Mais cela étant dit, un conseil n'est pas un fait. Vous pouvez être en désaccord avec certains points, et c'est OK. Les opinions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord nous permettent de mieux comprendre nos propres points de vue. Au mieux, j'espère que ces réponses vous aideront à décrocher l'emploi de vos rêves. Au pire, j'espère qu'ils vous aideront à vous forger vos propres idées sur la façon d'aborder votre carrière.

Dans cette partie, je vais me concentrer sur les questions que j'ai reçues sur la recherche d'emploi et la candidature à un emploi .

Dois-je inclure une lettre de motivation ?

Seulement si cela est demandé, ou seulement si vous avez quelque chose de convaincant à dire qui n'est pas immédiatement évident dans votre CV. Peut-être que vous avez un lien direct avec quelqu'un là-bas. Peut-être connaissez-vous très bien l'un des produits. Peut-être avez-vous obtenu une sorte de récompense ou de reconnaissance notable qui renvoie à l'entreprise. Peut-être êtes-vous particulièrement adapté au rôle spécifique auquel vous postulez. Ou peut-être qu'il y a quelque chose dans votre CV que vous ne pouvez pas facilement expliquer - une lacune, un projet.



En d'autres termes : si vous n'avez rien de nouveau à dire, ne fournissez pas de lettre de motivation. Si vous en écrivez un, soyez succinct.





Dois-je postuler à plusieurs postes au même endroit ?

Les grandes entreprises qui ont des équipes de recruteurs internes ne s'en soucieront pas. En fait, ils auront souvent des portails qui facilitent la tâche. Même les petites entreprises ne s'en soucieront pas trop - mais soyez conscient du message que vous envoyez.



Par exemple, dans une petite entreprise dans laquelle je travaillais, j'embauchais parfois simultanément pour plusieurs postes dont le degré de compétences techniques variait. J'embaucherais un codeur, une personne chargée de l'assurance qualité, un chef de produit technique, etc. Il peut être déroutant de voir la même personne postuler à tous ces rôles. Au mieux, on dirait que le candidat est désespéré, mais au pire, on dirait qu'il spamme* (ce qui arrive souvent.)*



Si vous en savez suffisamment sur l'entreprise pour savoir que vous êtes qualifié pour chaque poste, abordez-le de front : dans votre lettre de motivation* (vous avez maintenant une raison impérieuse !)*, dans un e-mail au responsable du recrutement, lors de votre premier entretien .



Bien sûr, je dis cela lorsque tous les rôles sont très différents, de sorte qu'ils nécessitent un ensemble de compétences différent. Si tous les rôles sont des rôles de codage mais pour différents produits, différentes équipes ou différentes langues, il n'y a pas de mal à postuler à tous les rôles.





Dois-je postuler pour un poste différent sous le même responsable ?

Cette question suppose que vous connaissez déjà le responsable - ou, alternativement, peut-être que quelqu'un d'autre vous a parlé du rôle. Dans les deux cas, c'est une bonne idée de demander. Il y a différentes raisons pour lesquelles quelqu'un préfère une approche à une autre et demander peut vous donner un aperçu du processus d'embauche.





Dois-je faire un suivi si je n'ai pas eu de réponse ?

OUI. Absolument. Donnez-lui 24-48 heures. Soyez courtois, soyez indulgent et ne soyez pas ouvert :



"Salut Shawn,



J'ai vraiment apprécié notre conversation de l'autre jour et j'ai hâte de passer aux prochaines étapes ! Bien sûr, mon calendrier est flexible, mais je suis curieux de savoir si l'équipe prendra sa décision cette semaine ? Si non, savez-vous quand ils sont susceptibles de prendre une décision ?



Alishah"



Dois-je me connecter avec le responsable du recrutement sur LinkedIn avant l'entretien ?

Recherchez-les, apprenez à les connaître, mais attendez la demande de connexion.





Dois-je entrer en contact avec le responsable du recrutement sur LinkedIn après l'entretien ?

Leur demander. Il n'y a pas de mal - mais j'aurais aussi une idée de combien ils utilisent la plate-forme avant de le faire. Si leur profil et leur activité sont assez clairsemés, cela n'a pas beaucoup de sens. S'ils sont assez actifs ou semblent vouloir être connectés à eux même si vous ne recevez pas l'offre, envisagez de demander.





Comment dois-je suivre les endroits où j'ai postulé ?

C'est un autre que j'ai déposé ici. On ne m'a pas posé cette question directement - mais après avoir appris combien de personnes finissent par postuler à plus de 50 endroits sans jamais savoir où elles ont postulé, cela vaut la peine d'ajouter une fausse question.



Il y a beaucoup d'excellents outils qui valent la peine d'être explorés - mais même une simple feuille de calcul fera l'affaire.





Comment puis-je savoir si je suis fantôme ? / Pourquoi les gens ne me répondent-ils pas ?

N'ayez pas peur de suivre ! Vous n'êtes probablement pas fantôme. La triste vérité est que beaucoup d'endroits sont tout simplement mauvais pour revenir aux gens à temps. Ce n'est pas intentionnel, et ils devraient absolument faire un meilleur travail. Je ne veux pas les présenter comme des excuses, mais il peut souvent y avoir beaucoup de choses qui les ont empêchés de répondre qu'ils attendent une décision/approbation ; ils ont été entraînés dans une panne/un problème majeur qu'ils doivent résoudre ; ils sont tombés malades; ils travaillent sur un projet; ils embauchent pour plusieurs rôles et ils sont surchargés ; ils sont inopinément dû prendre un deuil.



Bien que certaines d'entre elles soient de meilleures excuses que d'autres, le point général est que vous n'êtes pas * (toujours) * ignoré. Ce n'est pas personnel.



La situation est particulièrement aggravée lorsque vous travaillez avec un recruteur interne ou externe qui n'est pas directement responsable du poste.





Comment puis-je augmenter mes chances d'être remarqué/d'être vu ?

C'est une question difficile, car elle peut varier énormément d'un endroit à l'autre - et souvent, vous ne pouvez pas faire grand-chose.



Permettez-moi de commencer par souligner un point évident mais facilement négligé : il s'agit moins d' attirer l'attention que de garder l'attention lorsque vous l'obtenez.



Donc - première chose à faire, concentrez-vous sur le fait d'être le meilleur candidat possible - je veux dire par là, assurez-vous que votre CV est excellent. Relisez-le. Assurez-vous d'avoir un portefeuille solide et un GitHub très complet. Assurez-vous que votre profil LinkedIn est soigné et à jour.



Bien que cela puisse sembler évident, permettez-moi d'en expliquer l'importance : la plupart des responsables du recrutement trieront probablement rapidement les CV dans l'une des 3 catégories suivantes : certainement interviewer, peut interviewer, ne pas interviewer. Si vous ne tombez pas dans l'*'interview définitive'*, ce sera très peu probable, vous recevrez un appel. Vous voulez vous assurer que vous tombez dans ce premier seau.

Bien sûr, dans l'esprit de la question - disons qu'il y a 300 candidats - comment pouvez-vous être remarqué pour tomber dans la catégorie définitivement interviewée ?



Le timing est certainement important. Surtout pour les rôles avec une forte concurrence, plus tôt vous postulez, mieux c'est. Deuxièmement (et je ne saurais trop insister là-dessus) - si vous connaissez quelqu'un dans l'entreprise, idéalement dans l'équipe avec laquelle vous travaillerez, meilleures seront vos chances.



Les entreprises adorent recevoir des recommandations d'employés internes. Tant et si bien, ils donneront souvent entre 50 $ et 1 000 $ de bonus pour les parrainages. Non seulement une référence couvre-t-elle généralement une partie du risque d'embaucher "un étranger", mais obtenir une référence signifie que l'employé interne s'investit dans l'entreprise. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la cohésion. En bref : les entreprises auront un parti pris (conscient ou non) pour les références. Ils feront en fin de compte la meilleure embauche possible, mais ils sont également plus indulgents s'ils savent que quelqu'un a été référé.



Souvent, avant qu'un poste ne soit affiché, les responsables du recrutement demandent à leur équipe des références. Dans certains cas, le poste peut même ne jamais être affiché.

Si vous voulez vraiment avoir un avantage, connaissez des gens.

Super conseil, hein ? « Connaître les gens.

Aussi inutile que ces sons, ce n'est vraiment pas si mal. Ce que je veux dire, c'est cette idée très importante du réseautage.

Si vous vous efforcez de développer votre réseau, en particulier dans votre communauté locale, cela rapportera vraiment. Connectez-vous avec d'autres codeurs, assistez à des conférences et à des événements, faites connaître votre nom. Travaillez à bâtir votre réputation technique auprès de ces personnes. Cela ne prend pas autant de temps que vous ne le pensez, et cela portera ses fruits à long terme.



J'ai passé sous silence quelque chose que je veux approfondir un peu plus : construire votre réputation technique. Il y a des gens qui ont construit une réputation incroyable avec moi même si je ne les ai jamais rencontrés en personne. Nous avons envoyé des messages sur LinkedIn, sur Slack - ou interagi lors de rencontres virtuelles. Et ils me laissent toujours une impression durable de leur progression. Ils me disent sur quoi ils ont travaillé, ce qu'ils apprennent, les problèmes qu'ils ont résolus. S'il m'est arrivé de leur donner un conseil ou une suggestion, ils auront souvent (pas toujours) quelque chose à dire à ce sujet la prochaine fois que je les verrai.



Ce sont des personnes que j'ai souvent contactées pour la première fois lorsque j'avais un rôle qui correspondait à leur pile technologique. Ce sont aussi les personnes que je référerai à d'autres qui embauchent.



Aussi - familiarisez-vous avec les personnes non techniques, en particulier dans les RH. Cela peut nécessiter une certaine extraversion, mais ce que j'aime chez les personnes qui travaillent dans les RH, c'est que beaucoup d'entre elles sont fortement axées sur l'égalisation. Ils veulent voir les gens réussir; ils veulent voir les gens grandir. J'ai eu tellement de personnes dans les RH qui ont fait des recommandations dans le passé - elles ne savent peut-être pas toujours être en mesure d'évaluer les capacités techniques, mais elles sont excellentes pour trouver des personnes qui peuvent aider à stimuler la culture et à renforcer la cohésion.



Tout cela demande du temps. Construire une réputation et apprendre à connaître les gens, c'est comme n'importe quelle relation/amitié. Vous ne pouvez pas en entrer un avec des attentes égocentriques. Oui, vous pouvez avoir un motif - mais c'est un motif à long terme qui ne se réalise qu'avec votre véritable investissement dans la relation. Cette approche ne vous permettra peut-être pas d'obtenir un emploi au cours des 6 premiers mois, mais 2 ans, 5 ans plus tard, ce sont les relations que vous avez nouées qui vous aideront à décrocher le suivant.



Dernier point sur celui-ci : si vous travaillez actuellement ou êtes en classe, établissez des relations avec vos pairs et vos superviseurs également. Comme je l'ai dit dans le dernier paragraphe, les choses prennent du temps - et dans 5 ans, certains de vos pairs seront peut-être à des postes où ils pourront vous référer. De même, vous serez peut-être un jour en mesure de les référer.







Dois-je travailler avec un recruteur ?

Les recruteurs n'ont pas toujours la meilleure réputation. C'est un travail difficile et pour être bon dans ce domaine, vous devez avoir passé beaucoup de temps à nouer de bonnes relations avec les développeurs * (qui ne vous paient pas) * afin de pouvoir les envoyer à des entreprises (qui vous paient.)



Les recruteurs ne sont payés que lorsqu'un candidat est embauché - et il s'agit généralement d'un pourcentage de la ligne de base du candidat. C'est très bien si vous êtes extrêmement embauchable, car cela signifie que vous gagnerez un salaire élevé et que le recruteur gagnera beaucoup en vous plaçant - mais cela peut vous blesser si vous débutez. De nombreuses entreprises ne veulent pas payer la prime juste pour embaucher un candidat débutant.



Un bon recruteur peut être très utile car il connaît les bonnes entreprises (s'il envoie des demandeurs d'emploi aux mauvaises, cela nuira à leur réputation), et il peut également vous aider à trier vos forces et vos faiblesses afin que vous sachiez où vous pouvez concentrez votre attention. Ils peuvent également vous donner le scoop de l'entreprise. Leur motivation est généralement alignée sur la vôtre : vous placer pour le meilleur prix.



Les bons recruteurs pensent à long terme : ils établissent de bonnes relations avec de bonnes entreprises et de bonnes personnes. Donc, même si le timing n'est pas le bon aujourd'hui, ils seront toujours une bonne connexion à l'avenir.



Les mauvais recruteurs, en revanche, pensent à court terme : ils vous enverront vers des postes qui ne vous intéressent pas, des entreprises désespérées* (et il y a généralement une raison pour laquelle elles le sont...)*, ou sinon ils vous précipitez les choses tout en n'étant pas très communicatif.



Il est important de garder à l'esprit que les recruteurs ne sont qu'une avenue parmi d'autres pour votre recherche d'emploi. Toutes les entreprises ne les utilisent pas. Les grandes entreprises peuvent avoir leurs propres équipes de recrutement internes. Les petites entreprises n'ont pas le budget pour travailler avec des recruteurs. Les recruteurs s'intègrent dans le créneau des entreprises suffisamment grandes pour payer le recrutement, mais pas assez grandes pour le faire dans un département interne.



Alors oui, travaillez avec les bons - mais menez aussi votre propre recherche d'emploi. Et avant de travailler avec un recruteur, apprenez à le connaître et à connaître sa réputation auprès de la communauté.





CV ATS, candidature rapide LinkedIn, recruteurs... tout cela est très stressant. Pourquoi est-ce si accablant ?

La recherche d'emploi est encore très subjective. Tout le monde a des conseils (y compris moi) et tout dépend de ses propres expériences subjectives. Aucun des conseils n'est garanti - et en fin de compte, c'est la façon dont vous allez payer vos factures. C'est facile d'avoir l'impression de le faire tout seul parce que c'est un problème très personnel.



Malgré cela, je pense qu'il est important de savoir que c'est écrasant pour tout le monde. Peu importe vos années d'expérience, peu importe les endroits où vous avez travaillé ou votre curriculum vitae soigné, c'est toujours un défi.



La recherche d'emploi est un peu comme une version biaisée de la datation où être célibataire n'est pas vraiment une option. Ce sentiment d'urgence en fait un défi.



Cela étant dit, le meilleur conseil que je puisse offrir est que vous jouez le jeu long. Dans les rencontres, vous ne pouvez pas vraiment tirer parti de vos relations précédentes - mais cela ne s'applique pas à la recherche d'emploi. Au fur et à mesure que vous construisez vos relations et votre réseau, à mesure que vous acquérez de l'expérience grâce à des expériences antérieures, vous devenez plus commercialisable. Parce que vous jouez sur le long terme, vous pouvez faire plus de sacrifices à court terme parce que vous savez qu'ils sont à court terme. Au fil du temps, à mesure que vous gagnez en valeur, vous êtes en mesure de tirer parti de cette valeur.



Ce sentiment accablant ne disparaît jamais complètement, mais si vous le faites correctement, vous gagnez en confiance en vous-même, les relations que vous avez construites et les antécédents que vous avez formés.