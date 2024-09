Combien de fois devons-nous refaire Resident Evil 4 ?

Capcom et Sony PlayStation ont enfin dévoilé le remake très attendu du jeu emblématique, Resident Evil 4, lors de l'événement PlayStation State of Play de cette semaine. Le nouveau remake est actuellement en préparation pour les consoles modernes et Steam pour une sortie en mars 2023.

Resident Evil 4 est sorti pour la première fois sur la Nintendo GameCube au début de 2005. Une sortie sur PlayStation 2 a suivi plus tard cette année-là. Le jeu a révolutionné la franchise Resident Evil / Biohazard avec son nouveau style de jeu, ses mécanismes de tir par-dessus l'épaule, sa gestion des ressources, etc., qui a établi une nouvelle norme pour la franchise.

Le remake est en cours de développement pour PlayStation 5, Xbox Series X/S et Windows PC via Steam. Capcom promet que le remake préservera l'essence du jeu original et utilisera le moteur RE exclusif pour un gameplay modernisé, un scénario nouvellement repensé et des graphismes très détaillés.

RESIDENT EVIL 4 RETOURNE AVEC UN REMAKE GROUND-UP EN 2023

Se déroulant six ans après les événements de Resident Evil 4, Leon S. Kennedy a été recruté en tant qu'agent qui relève directement du président des États-Unis. Après avoir subi de multiples missions, Leon est chargé de sauver la fille du président, Ashley, qui a été kidnappée. Après l'avoir retrouvée dans un village espagnol isolé d'Europe, Leon découvre que la population locale est sous l'emprise d'une menace biologique mortelle.

Les membres de l'équipe du remake de Resident Evil 2 font également leur retour pour le nouveau remake de Resident Evil 4. De plus, Capcom promet que le nouveau jeu "renforcera" la direction créative de l'original classique avec une histoire qui sera "plus sombre et même plus déstabilisant."

La nouvelle bande-annonce présente des images de Leon Kennedy et d'Ada Wong entrant dans le village de Ganado, ainsi qu'un premier aperçu de Los Illuminados et de leur chef, Osmund Saddler. Il y a aussi une nouvelle voix off. En plus d'être un remake complet à partir de zéro, il semble que Resident Evil 4 aura une distribution de voix et un script complètement nouveaux, similaires aux remakes de RE2 et RE3.

Le remake de Resident Evil 4 arrive le 24 mars 2023 en version multiplateforme. Vous pouvez également consulter la bande-annonce récemment publiée pour RE4 présentée à State of Play ci-dessous: