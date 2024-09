6 meilleurs livres de programmation C++ classés par score de révision

Essayer d'apprendre un nouveau langage de programmation peut être une tâche ardue. Chaque langage a ses propres complexités, certains langages - C++ en particulier - ayant des variations entières qui changent massivement le langage. Il est difficile non seulement d'apprendre la langue, mais aussi de savoir par où commencer. Heureusement, il existe de nombreuses ressources physiques et en ligne pour aider les codeurs en herbe à démarrer leur voyage avec C++. Certaines des ressources les plus utiles sont des livres qui fournissent des exemples et des défis pour ceux qui veulent une longueur d'avance. C'est pourquoi cet article couvrira les 6 meilleurs livres de programmation C++ classés par leurs critiques Amazon !

Cet article ne couvrira que les livres qui se concentrent sur C++. Le classement se fait en choisissant les livres avec à la fois le plus de notes et la note moyenne la plus élevée. Certains de ces livres seront donc des éditions plus anciennes, alors gardez un œil sur chaque article pour voir si des versions plus récentes sont disponibles. Sachez simplement que les informations et les prix varient lorsque vous regardez les éditions ultérieures, donc des livres moins chers pourraient être un peu plus rentables à long terme !

Les 6 meilleurs livres de programmation C++ classés par Amazon Reviews

6. Let Us C++ par Yashavant Kanetkar

Let us C++ est un livre destiné à fournir une introduction au langage de programmation C++. Il est écrit par Yashavant Kanetkar, auteur de nombreux autres livres de codage couvrant C++, C et Python. De nombreux critiques étaient satisfaits du livre car il était bon marché mais satisfaisant, couvrant un large éventail de sujets C++ tout en étant simple à lire. Certains propriétaires ont des critiques sur les fautes de frappe et les erreurs tandis que d'autres se sont plaints de la qualité du papier, mais pour à peine 25 $, vous obtiendrez encore plus que ce que vous avez payé.

Prix catalogue : 24,95 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

Effective Modern C++ de Scott Meyers est un regard beaucoup plus complet sur le langage de programmation. Plutôt que de simplement couvrir C++, il couvre deux itérations différentes du langage connu sous le nom de C++11 et C++14. Ce livre s'est avéré particulièrement utile pour ceux qui connaissent déjà les anciennes versions de C++, et c'est ainsi que le livre a été conçu. Bien que ce ne soit peut-être pas une excellente introduction au langage de programmation, c'est un rappel fantastique pour quiconque souhaite s'habituer davantage aux itérations les plus récentes.

Ce livre est relativement plus cher que les autres sur cette liste, mais ceux qui souhaitent faire l'achat doivent se méfier. Certains critiques ont reçu des fautes d'impression ou de fausses copies du livre dans le passé, certains notant la mauvaise qualité de la version de poche. Vous voudrez peut-être opter pour la version numérique à la place, car elle évite ces problèmes tout en étant globalement moins chère.

Prix catalogue : 59,99 $ Broché, 36,99 $ Numérique

Achetez maintenant sur Amazon (numérique) ou AbeBooks (broché)

Plutôt que d'être un guide de C++ lui-même, Elements of Programming Interviews offre une compréhension du langage de programmation à travers la perspective de questions d'entretien. Lors de la candidature à un emploi utilisant la langue, de nombreux intervieweurs fourniront une tâche difficile pour que les candidats créent un exemple de programme. Ce livre fournit non seulement d'excellents guides sur la manière de suivre de tels programmes, mais également sur la manière de se préparer à donner des réponses d'entretien claires et acceptables.

Les critiques étaient très satisfaits du livre, certains affirmant même qu'il leur avait permis de décrocher le travail qu'ils voulaient. Cependant, le livre a également plus de dix ans, laissant quelques critiques modernes assez insatisfaits des résultats. Cela peut toujours être une excellente ressource, mais ce sera probablement beaucoup plus efficace pour ceux qui sont déjà un peu familiarisés avec C++.

Prix catalogue : 39,95 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

La programmation orientée objet avec C++ est un bien meilleur choix pour ceux qui commencent seulement leur voyage avec le langage de programmation. Comme son nom l'indique, le livre couvre la programmation orientée objet, également connue sous le nom de POO. Les critiques ont loué le livre pour avoir expliqué ces concepts de manière facile à comprendre, même si certains ont noté qu'il n'était peut-être pas le meilleur pour apprendre le C++ dans son ensemble. Pourtant, même si vous commencez avec ce livre, vous en sortirez probablement avec une compréhension beaucoup plus profonde du C++ et de la POO qu'auparavant.

Il convient de noter qu'il s'agit de la 7ème édition du livre. Une 8e édition plus récente est disponible à un prix très bon marché, et une nouvelle copie de ce livre n'est même pas disponible pour moins de 700 $. Vous êtes probablement mieux avec la 8e édition à la place, mais si vous voulez prendre un risque avec les revendeurs – ou si vous voulez simplement comparer les différences – vous pouvez certainement regarder de plus près cette ancienne version.

Prix courant : ~ 25 $ à 30 $ d'occasion

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

Le bien nommé C++ Primer est destiné à fournir une vaste compréhension de la norme du langage de programmation à partir de C++11. Même s'il a été publié il y a plus de 10 ans, les critiques le considèrent toujours comme l'un des meilleurs livres C++ que l'on puisse avoir. Il couvre un vaste éventail de sujets tout en offrant une excellente base aux débutants désireux de dépasser le premier chapitre. Sachez simplement que la version numérique a été signalée comme ayant des problèmes de formatage. Même avec son prix élevé, la qualité de C++ Primer fait que sa version de poche vaut chaque centime.

Prix catalogue : 59,99 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

Le langage de programmation C++ est un livre avec un nom approprié pour la première place de cette liste. L'auteur, Bjarne Stroustrup, est bien connu pour avoir publié de nombreux autres livres sur C++. Bien que certains critiques s'accordent à dire que le livre pourrait être médiocre pour les débutants, le contenu qu'il contient est sans égal. Les plus grands problèmes rencontrés par les critiques à l'époque moderne concernaient la qualité d'impression, mais le livre propose des versions à couverture rigide, à couverture souple et même numériques pour atténuer ce problème. Même si vous décidez d'acheter l'un des autres livres de cette liste, vous devriez certainement regarder de plus près l'offre de Bjarne Stroustrup - si vous pouvez vous le permettre.

Prix catalogue : 84,99 $ Relié, 79,99 $ Broché, 63,99 $ Numérique

Achetez maintenant sur Amazon (numérique) ou AbeBooks (broché)