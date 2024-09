6 cuốn sách lập trình C hay nhất được xếp hạng theo điểm đánh giá

Một trong những ngôn ngữ lập trình lâu đời nhất vẫn được sử dụng cho đến ngày nay là C. Ngôn ngữ này là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, đã đi xa đến mức sinh ra các nhánh như C++ và C#. Những người quan tâm đến việc học một ngôn ngữ lập trình có thể đã bắt gặp một số biến thể của C và những người đã biết những biến thể này có thể đã quen thuộc với bản gốc. Tất nhiên, C vẫn rất khác so với những người kế nhiệm nó và việc học nó không đơn giản như một số người vẫn nghĩ. Các lập trình viên khao khát — và bất kỳ ai khác quan tâm đến công nghệ — nên xem 6 cuốn sách lập trình C hay nhất dựa trên các đánh giá của họ trên Amazon.

Mỗi mục trong danh sách này được sắp xếp theo tổng số đánh giá cũng như mức trung bình tích cực của chúng. Ngoài ra, trong khi có rất nhiều sách lập trình ngoài kia, rất ít sách tập trung chuyên biệt vào bản thân C, thay vào đó chọn các nhánh khác như C++. Danh sách này sẽ chỉ tập trung vào những cuốn sách dành riêng cho C, vì vậy đừng mong tìm thấy bất kỳ cuốn sách tổng hợp nào ở đây.

6 cuốn sách lập trình C hay nhất dựa trên đánh giá của Amazon

6. Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu lập trình C của Greg Perry và Dean Miller

Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu lập trình C chính xác như tiêu đề của nó. Mặc dù hơi lỗi thời nhưng hướng dẫn này cung cấp phần giới thiệu dễ hiểu về C. Người đánh giá rất hài lòng với các giải thích và hướng dẫn của cuốn sách, ngay cả khi một số người trong số họ thấy mình bị mắc kẹt ở một số chương nhất định. Bạn thậm chí có thể tìm thấy một số thành công khi sử dụng cuốn sách này để dạy trẻ em cách viết mã! Nói như vậy, nhiều người đánh giá đã ghi nhận các lỗi trong toàn bộ tài liệu, có thể là do hệ quả của việc được xây dựng dựa trên phiên bản ngôn ngữ C11 cũ hơn. Nó vẫn còn rất nhiều công dụng, nhưng nó có thể không còn là hướng dẫn “tuyệt đối” cho người mới bắt đầu nữa.

Đánh giá: Trong tổng số 637 đánh giá, 73% cho cuốn sách này 5 sao

Giá niêm yết: $29,99 Bìa mềm, $23,99 Kỹ thuật số

Mua ngay trên Amazon (Kỹ thuật số) hoặc AbeBooks (Bìa mềm)

5. Lập trình trong ANSI C (8th Edition) của E. Balagurusamy

Thay vì tập trung vào toàn bộ ngôn ngữ C, Lập trình trong ANSI C tập trung vào một phiên bản tiêu chuẩn hóa của ngôn ngữ. Cuốn sách bao gồm nhiều khái niệm được tìm thấy trong ANSI C, hướng dẫn người đọc cách thực hiện các thao tác khác nhau. Những người đánh giá thường hài lòng với nội dung tìm thấy bên trong, bao gồm vô số câu hỏi và khái niệm có thể hữu ích cho người dùng nâng cao cùng với những người mới.

Thật không may, một số người đánh giá đã ghi nhận các vấn đề với bản sao Lập trình trong ANSI C của họ. Một số nhận được sách bị hỏng trong khi những cuốn khác bị mất toàn bộ trang. Hãy lưu ý điều này nếu bạn quyết định mua hàng, vì ngay cả những mặt hàng được đánh dấu là “Mới” cũng có thể gặp một số vấn đề đối với những người không cẩn thận.

Đánh giá: Trong tổng số 1.128 đánh giá, 68% cho cuốn sách này 5 sao

Giá niêm yết: $21,60

Mua ngay trên Amazon hoặc AbeBooks

4. C In Depth của Deepali Srivastava

C In Depth là một tài nguyên hữu ích khác dành cho người mới bắt đầu muốn tìm hiểu sâu về lập trình C. Cuốn sách này chứa hơn 400 trang thông tin về ngôn ngữ, được nhiều nhà phê bình ca ngợi là một trong những cuốn sách hay nhất để bắt đầu. Đáng buồn thay, giống như sản phẩm của E. Balagurusamy, nhiều người đánh giá không hài lòng với chất lượng vật lý của tài nguyên này. Một số vấn đề được báo cáo với việc đĩa CD bên trong bị lấy ra khỏi bao bì trước khi đến nơi, trong khi những người khác nhận thấy bản thân cuốn sách ở tình trạng tồi tệ. Một lần nữa, hãy cẩn thận khi mua mặt hàng này từ những người bán không chính thức. Ngay cả khi tài liệu là hàng đầu, nó sẽ không được sử dụng nhiều nếu cuốn sách kết thúc thành từng mảnh.

Đánh giá: Trong tổng số 1.266 đánh giá, 66% cho cuốn sách này 5 sao

Giá niêm yết: $30,95

Mua ngay trên Amazon hoặc AbeBooks

3. Let Us C của Yashavant Kanetkar

Let Us C là một phần của hàng dài sách được cập nhật gần như hàng năm. Mặc dù ấn bản thứ 18 đã có sẵn để mua, nhưng ấn bản thứ 17 vẫn còn khá mới và là phiên bản được đánh giá tốt nhất trong số các sản phẩm của Yashavant Kanetkar. Mặc dù những người đánh giá dường như không biết nó có thể được sử dụng tốt như thế nào cho người mới bắt đầu, nhưng họ vẫn giới thiệu cuốn sách này nhờ vào lượng tài liệu mà nó bao gồm. Có rất ít cuốn sách đi sâu như cuốn sách này, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho người dùng nâng cao cũng như người mới bắt đầu. Chỉ cần lưu ý rằng, một lần nữa, một số người đánh giá gặp phải vấn đề với việc tái bản và chất lượng vật lý kém. Như mọi khi, hãy chắc chắn rằng bạn có được những cuốn sách này từ những người bán có uy tín!

Đánh giá: Trong tổng số 2.079 đánh giá, 67% cho cuốn sách này 5 sao

Giá niêm yết: $24,95

Mua ngay trên Amazon hoặc VitalSource

2. Ngôn ngữ lập trình C của Brian Kernighan và Dennis Ritchie

Ngôn ngữ lập trình C có thể là một trong những cuốn sách lập trình lâu đời nhất mà bạn từng tìm thấy. Đáng ngạc nhiên, nó cũng là một trong những tốt nhất. Nhờ nó bao gồm ngôn ngữ ANSI C được tiêu chuẩn hóa, phần lớn những gì nó dạy có thể được áp dụng cho lập trình trong thế giới hiện đại. Các nhà phê bình ca ngợi cuốn sách là một tài liệu tham khảo tuyệt vời, với nhiều người trong số họ ca ngợi mức độ súc tích của nó trong khi vẫn rất chi tiết.

Một phàn nàn phổ biến về cuốn sách này là nó thiếu sự thân thiện với người mới bắt đầu. Nhiều người đánh giá đã lưu ý các vấn đề với kiểu in và thiếu chi tiết giới thiệu. Đây là cuốn sách mà bạn sẽ cần dành thời gian để đọc, đặc biệt nếu bạn chưa có kiến thức về C. Nếu bạn đã tình cờ biết một lượng kha khá về ngôn ngữ này, bạn sẽ khó tìm được một cuốn sách phù hợp. tài nguyên tốt hơn cái này.

Đánh giá: Trong tổng số 3.557 đánh giá, 82% cho cuốn sách này 5 sao

Giá niêm yết: $38,36

Mua ngay trên Amazon hoặc AbeBooks

1. Ngôn ngữ lập trình C của Darrel L. Graham

Mặc dù có cùng tên với mục trước đó trong danh sách này, Ngôn ngữ lập trình C của Darrel Graham đưa ra phong cách giảng dạy riêng. Phong cách độc đáo này đã dẫn đến nhiều đánh giá trái chiều hơn các cuốn sách khác ở đây, vì nó tập trung vào việc giải thích các thuật ngữ và khái niệm hơn là cung cấp các bài tập hoặc thử thách. Nó đứng đầu danh sách này nhờ số lượng đánh giá tuyệt đối, nhưng nó thực sự có điểm trung bình 5 sao thấp nhất so với bất kỳ cuốn sách nào khác ở đây.

Có một lợi ích mà sản phẩm của Darrel Graham tự hào. Đây là cuốn sách duy nhất trong danh sách này cung cấp phiên bản kỹ thuật số hoàn toàn miễn phí. Không biết liệu ưu đãi này có kéo dài hay không, nhưng mức giá tương đối thấp của nó vẫn khiến nó trở thành một phần đồng hành tốt cho một cuốn sách lập trình mạnh mẽ hơn.

Đánh giá: Trong tổng số 3.818 đánh giá, 62% cho cuốn sách này 5 sao

Giá niêm yết: $7,98

Mua ngay trên Amazon (Kỹ thuật số) hoặc AbeBooks (Bìa mềm)

Cần tìm gì khi chọn cuốn sách lập trình C tốt nhất dựa trên đánh giá

Vì ngôn ngữ này có nhiều nhánh, nên bạn sẽ muốn đảm bảo rằng mình đang mua một cuốn sách về C chứ không phải một trong các biến thể của nó, chẳng hạn như C#. Có rất ít sách về ngôn ngữ này so với những cuốn sách khác. Bạn cũng sẽ muốn cảnh giác với những cuốn sách mới hơn và những phiên bản lỗi thời. Mặc dù ngôn ngữ C có một số tiêu chuẩn hóa, nhưng nó vẫn có một số cập nhật mà bạn muốn theo dõi, bao gồm các phiên bản như C17. Miễn là bạn tìm kiếm kỹ lưỡng các sách lập trình C, bạn sẽ có thể tìm thấy nhiều tài liệu!

Nếu bạn muốn biết C đã truyền cảm hứng cho các ngôn ngữ khác như thế nào, hãy thử xem những cuốn sách C++ và sách JavaScript hay nhất được xếp hạng theo đánh giá!