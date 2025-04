Tekoäly sisällöntuotannossa: ystävä, ei vihollinen?

Olen seurannut viimeaikaista kiistaa " The Brutalistista", Oscar-ehdokkuudesta, jonka on ohjannut Brady Corbet ja pääosassa Adrien Brody. Elokuvatoimittaja Dávid Jancsó paljasti, että hän harjoitteli tekoälyä omalla äänellään jalostaakseen näyttelijöiden unkarinkielistä ääntämistä. Tämä herätti kiihkeän keskustelun siitä, onko tekoäly suurempi uhka Hollywoodin tulevaisuudelle.





Storybyn operatiivisena johtajana ja perustajajäsenenä olen vastuussa lippulaivatuotteemme DramaShorts-sovelluksen toiminnasta ja sisällöstä. Se on sovellus, joka suoratoistaa pienikokoisia lyhytsarjoja yli 5 miljoonalle katsojalle. Lisäksi olen suuri tekoälyn fani. Ymmärrän myös, miksi tuotantostudiot pelkäävät, että se vie työpaikkoja. Mutta en usko, että se tapahtuu lähiaikoina.





Tässä teoksessa tutkin tekoälyn roolia sisällön luomisessa ja sitä, miksi tuotantostudioiden pitäisi mieluummin omaksua se kuin vastustaa sitä.

Tekoäly skenaarioissa ja jälkituotannossa – ja sen liiketoiminnan tehokkuus

Ennen tekoälymallien syntyä luotimme vain tekstityksiin ja ymmärsimme, että tämä ei riittänyt prosessi- ja kustannustehokkuuteen. Nyt haluamme ajatella tekoälyä luovana perämiehenä.





Kuinka tarkalleen käytämme tekoälyä sisällön luomisessa?





Skenaarioiden luominen





Tekoäly auttaa meitä kehittämään juonenkäänteitä, kallioita ja koukkuja. Se tekee myös kunnollista työtä hahmojen kehittämisessä. Käytämme siihen Gemini Creatoria ja Chat GPT 3.0:aa. Voimme esimerkiksi pyytää Chat GPT:tä analysoimaan kymmeniä romaaneja toisesta sovelluksestamme AlphaNovelista ja kehittämään uusia lyhytsarjaideoita.





Tekoäly voi myös olla loistava aivoriihi apupilotti kuinka tehdä juonesta kiehtovampi tai mausteisempi valtavien tietoviitteiden ja näytteiden perusteella.





Sisällön tuotanto ja jakelu





Tekoäly auttaa meitä oikolukemisessa, kääntämisessä, laadunvarmistustestauksessa ja luovissa markkinointikampanjoissa sekä videoiden editoinnissa. Sanotaan, että voimme pyytää Chat GPT:tä analysoimaan lyhytsarjan juonen ja kehittämään visuaalisia materiaaleja, joita käytämme Facebook-mainoksissa.





Kuinka tekoäly on nopeuttanut sisällöntuotantoamme? Dramaattisesti. Aikaisemmin tiimilläni kesti viikkoja elokuvan purkamiseen, mutta nyt he pystyvät tekemään sen vain 2-3 tunnissa. Kaikki tiimimme jäsenet, mukaan lukien käsikirjoittajat, tuntevat ChatGPT:n hyvin.

Miksi tekoäly tarvitsee edelleen ihmisen kosketuksen

AI on kaukana täydellisestä. Yksi keskeinen ongelma on huonosti kehitetyt kopiointimallit. Tekoäly toimii erinomaisesti yhden äänilähteen kanssa, mutta täydellinen sotku alkaa, kun läsnä on kaksi tai useampi. Tekoäly on hämmentynyt, kun kolme tai neljä ihmistä puhuu samanaikaisesti tai musiikki soi. Haasteita on myös aksenttien, ääntämisen ja näyttelijöiden tunteiden kanssa.





Tämä ylittää jälkiäänityksen. Seisomme kaikkien prosessien takana, ja tiimi käynnistää, validoi ja viimeistelee kaikki tekoälyn tukemat toiminnot.

Tekoälyn käyttäminen luovassa prosessissa: 3 vinkkiä

Tuotantostudiot ovat valppaita tekoälyn kasvun vuoksi, mutta työkalun hallinta on välttämätöntä voidakseen tuntea olonsa varmaksi tulevaisuuden suhteen. Tässä on mitä voit tehdä:





Ymmärrä liiketoiminnan tarkoitus





Ennen kuin hyödynnät tekoälyn tehoja, käytä hetki vastataksesi seuraaviin kysymyksiin:





Mikä on haluttu tulos?

Mitä haluat luoda? Kenelle?

Aiotko sijoittaa tekoälyyn?

Kuinka paljon aikaa olet valmis käyttämään tekoälyyn?

Aiotko kouluttaa tiimejäsi käyttämään sitä?





Mitä selkeämmin ymmärrät, mitä tekoäly voi tuoda sinulle, sitä enemmän tehokkuutta saat lopulta.





Älä odota nopeita ratkaisuja





Yksinkertaisista ohjeista ei voi olla hyötyä. Kesti kuukausia kouluttaaksemme tekoälykumppaneita luomaan haluamamme. Jalostimme jatkuvasti kehotteita, esitimme kysymyksiä ja konsultoimme tekoälyasiantuntijoita parempien tulosten saavuttamiseksi. Sijoita aikaasi tekoälymallien kouluttamiseen samalla kun rakennat suhteita tiimisi jäseniin.





Lopuksi omaksu tekoäly





Tekoäly ei ole täällä vain jäädäkseen: se todennäköisesti hallitsee pian sisällöntuotantoprosesseja. Joten älä vastusta sitä; hallitse se. Opeta tiimisi jäseniä käyttämään tekoälytyökaluja ja sijoita rahasi Pro-tilauksiin.





Kohtele tekoälyä luovana kumppanina, ja se kannattaa.

Mitä teollisuudessa tapahtuu seuraavaksi

AI lyhyt sarja.





Vaikka tekoälyvideoyrityksiä on syntymässä, tekoälysisältöä on edelleen vaikea verrata siihen, mihin ihmisen tekemät tuotannot pystyvät. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Viimeisiä ajatuksia

Vaikka tekoäly ottaakin joitain luovia prosesseja, siltä puuttuu silti emotionaalinen tarkoitus, aitous ja alkuperäiset ideat. Siinä on myös tiettyjä teknisiä puutteita, kuten pitkän formaatin videoiden luominen. Tässä meidän, ihmisten, on puututtava.





Tekoäly voi olla yksilöiden luovan voimaantumisen vipu.