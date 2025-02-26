AI ໃນການຜະລິດເນື້ອຫາ: ເປັນເພື່ອນ, ບໍ່ແມ່ນສັດຕູ?

ຂ້ອຍໄດ້ຕິດຕາມການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ “ The Brutalist,” ຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເຂົ້າຊິງລາງວັນ Oscar ໂດຍ Brady Corbet ແລະສະແດງໂດຍ Adrien Brody. ບັນນາທິການຮູບເງົາ Dávid Jancsó ເປີດເຜີຍວ່າລາວໄດ້ຝຶກອົບຮົມ AI ໂດຍໃຊ້ສຽງຂອງຕົນເອງເພື່ອປັບປ່ຽນການອອກສຽງພາສາຮັງກາຣີຂອງນັກສະແດງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ວາທີຢ່າງແຂງແຮງກ່ຽວກັບວ່າ AI ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຕໍ່ອະນາຄົດຂອງ Hollywood.
ໃນຖານະທີ່ເປັນ COO & ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Storyby, ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດງານ ແລະເນື້ອຫາຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນເຮືອທຸງຂອງພວກເຮົາ DramaShorts, ເຊິ່ງເປັນແອັບທີ່ຖ່າຍທອດຊຸດສັ້ນຂະໜາດນ້ອຍເຖິງຜູ້ຊົມຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂ້ອຍເປັນແຟນໃຫຍ່ຂອງ AI. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງສະຕູດິໂອການຜະລິດຢ້ານວ່າມັນອາດຈະເອົາວຽກໄປ. ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
ໃນຊິ້ນນີ້, ຂ້ອຍຈະຄົ້ນຫາບົດບາດຂອງ AI ໃນການສ້າງເນື້ອຫາແລະເປັນຫຍັງສະຕູດິໂອການຜະລິດຄວນຍອມຮັບມັນແທນທີ່ຈະຕ້ານທານກັບມັນ.
AI ໃນສະຖານະການແລະຫຼັງການຜະລິດ - ແລະປະສິດທິພາບທາງທຸລະກິດຂອງມັນ
ກ່ອນທີ່ຈະປະກົດຕົວຂອງ AI ແບບຈໍາລອງ, ພວກເຮົາອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄໍາບັນຍາຍແລະເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບຂະບວນການແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບ. ດຽວນີ້, ພວກເຮົາມັກຄິດວ່າ AI ເປັນນັກບິນທີ່ສ້າງສັນຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາໃຊ້ AI ໃນການສ້າງເນື້ອຫາແນວໃດ?
- ສະຖານະການຫັດຖະກໍາ
AI ຊ່ວຍພວກເຮົາພັດທະນາການບິດບ້ຽວ, cliffhangers, ແລະ hook. ມັນຍັງເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມຂອງການພັດທະນາລັກສະນະ. ພວກເຮົາໃຊ້ Gemini Creator ແລະ Chat GPT 3.0 ສໍາລັບການນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດຂໍໃຫ້ Chat GPT ວິເຄາະນະວະນິຍາຍຫຼາຍສິບເລື່ອງຈາກ AlphaNovel, ແອັບອື່ນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຊຸດສັ້ນໃໝ່.
ນອກຈາກນີ້, AI ສາມາດເປັນນັກບິນຮ່ວມທີ່ລະດົມຄວາມຄິດທີ່ດີກ່ຽວກັບວິທີເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຫຼືເຜັດຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ການອ້າງອີງຂໍ້ມູນ ແລະຕົວຢ່າງອັນມະຫາສານ.
- ການຜະລິດເນື້ອຫາແລະການແຈກຢາຍ
AI ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນເລື່ອງການອ່ານ, ການແປ, ການທົດສອບ QA, ແລະການໂຄສະນາການຕະຫຼາດທີ່ສ້າງສັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແກ້ໄຂວິດີໂອ. ເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາສາມາດຂໍໃຫ້ Chat GPT ວິເຄາະແຜນການຂອງຊຸດສັ້ນແລະພັດທະນາສາຍຕາທີ່ພວກເຮົາຈະໃຊ້ສໍາລັບການໂຄສະນາ Facebook.
AI ໄດ້ເລັ່ງການຜະລິດເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາແນວໃດ? ລະຄອນ. ມັນເຄີຍໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດກັບທີມງານຂອງຂ້ອຍເພື່ອທໍາລາຍຮູບເງົາ, ແຕ່ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ 2-3 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ສະມາຊິກທີມງານຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດ, ລວມທັງນັກຂຽນຫນ້າຈໍ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ChatGPT.
ເປັນຫຍັງ AI ຍັງຕ້ອງການການສໍາພັດຂອງມະນຸດ
AI ແມ່ນຢູ່ໄກຈາກທີ່ສົມບູນແບບ. ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງແມ່ນແບບຈໍາລອງທີ່ພັດທະນາບໍ່ດີສໍາລັບການ dubbing. AI ເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບແຫຼ່ງສຽງອັນດຽວ, ແຕ່ຄວາມວຸ່ນວາຍທັງໝົດເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອມີສອງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. AI ສັບສົນເມື່ອສາມຫາສີ່ຄົນເວົ້າພ້ອມໆກັນ, ຫຼືຫຼິ້ນດົນຕີ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີສໍານຽງ, ການອອກສຽງ, ແລະອາລົມຂອງນັກສະແດງ.
ອັນນີ້ເກີນກວ່າການຮ້ອງຊື່. ພວກເຮົາຢືນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະບວນການທັງໝົດ, ແລະທີມງານຈະລິເລີ່ມ, ກວດສອບ, ແລະສິ້ນສຸດການປະຕິບັດງານທັງໝົດທີ່ຮອງຮັບ AI.
ວິທີການນໍາໃຊ້ AI ໃນຂະບວນການສ້າງສັນ: 3 ຄໍາແນະນໍາ
ສະຕູດິໂອການຜະລິດມີຄວາມຕື່ນຕົວຍ້ອນການເຕີບໂຕຂອງ AI, ແຕ່ມັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ຽວຊານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຫມັ້ນໃຈກ່ຽວກັບອະນາຄົດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້:
- ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນພະລັງງານຂອງ AI, ໃຊ້ເວລາຄາວຫນຶ່ງເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
- ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຫຍັງ?
- ເຈົ້າຕ້ອງການສ້າງຫຍັງ? ສໍາລັບໃຜ?
- ເຈົ້າຈະລົງທຶນໃນ AI ບໍ?
- ເຈົ້າເຕັມໃຈໃຊ້ເວລາຫຼາຍປານໃດກັບ AI?
- ເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານຂອງເຈົ້າໃຊ້ມັນບໍ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກວ່າທີ່ເຈົ້າມີໃນສິ່ງທີ່ AI ສາມາດນໍາມາໃຫ້ທ່ານໄດ້, ປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບໃນທີ່ສຸດ.
- ຢ່າຄາດຫວັງວ່າການແກ້ໄຂໄວ
ການກະຕຸ້ນເຕືອນແບບງ່າຍໆບໍ່ສາມາດເປັນປະໂຫຍດ. ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນເພື່ອຝຶກອົບຮົມເພື່ອນຮ່ວມ AI ເພື່ອສ້າງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ພວກເຮົາປັບປຸງການກະຕຸ້ນເຕືອນ, ຖາມຄໍາຖາມ, ແລະປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ AI ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ. ລົງທຶນເວລາຂອງທ່ານໃນການຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງ AI ຄືກັນກັບເຈົ້າສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບສະມາຊິກທີມຂອງເຈົ້າ.
- ສຸດທ້າຍ, ຮັບເອົາ AI
AI ຢູ່ທີ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ເທົ່ານັ້ນ: ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຄອບງໍາຂະບວນການສ້າງເນື້ອຫາໃນໄວໆນີ້. ດັ່ງນັ້ນຢ່າຕໍ່ຕ້ານມັນ; ຕົ້ນສະບັບມັນ. ສອນສະມາຊິກໃນທີມຂອງທ່ານໃຫ້ເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງມື AI, ແລະລົງທຶນເງິນຂອງທ່ານໃນການສະໝັກໃຊ້ Pro.
ປະຕິບັດ AI ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານສ້າງສັນຂອງທ່ານ, ແລະມັນຈະຈ່າຍອອກ.
ແມ່ນຫຍັງຕໍ່ໄປໃນອຸດສາຫະກໍາ
AI ຊຸດສັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນວິດີໂອ AI ກໍາລັງປະກົດຕົວ, ເນື້ອຫາ AI ຍັງຍາກທີ່ຈະປຽບທຽບກັບສິ່ງທີ່ການຜະລິດທີ່ມະນຸດສ້າງ. ພວກເຮົາຈະເຫັນສິ່ງທີ່ອະນາຄົດນໍາມາ.
ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ
ເຖິງແມ່ນວ່າ AI ຈະດໍາເນີນຂະບວນການສ້າງສັນບາງຢ່າງ, ມັນຍັງຂາດຄວາມຕັ້ງໃຈທາງດ້ານອາລົມ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະແນວຄວາມຄິດຕົ້ນສະບັບ. ມັນຍັງມີຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງດ້ານເຕັກນິກບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການສ້າງວິດີໂອທີ່ມີຮູບແບບຍາວ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາ, ມະນຸດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກ້າວເຂົ້າໄປໃນ.
AI ສາມາດເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງບຸກຄົນ.