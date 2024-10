Una introducción a las monedas descentralizadas

Demasiado Largo; Para Leer

Las criptomonedas son una nueva tecnología que cambiará la forma en que pensamos sobre el dinero. Están descentralizados y se ejecutan en una red de igual a igual. Esto significa que no pueden ser controlados por una sola persona o institución. La descentralización de las criptomonedas también significa que no existe una fuente central de información sobre el valor de las criptomonedas y las formas de cambiarlas por otras monedas. El principal problema de las monedas descentralizadas es que los piratas informáticos u otros usuarios que no confían entre sí pueden robarlas fácilmente.