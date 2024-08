Todos los juegos de Ratchet and Clank en orden cronológico

Ratchet & Clank es una serie de acción y plataformas con 20 años de historia a sus espaldas. A lo largo de cada juego, los jugadores toman el control del dúo titular mientras luchan contra villanos intrigantes y criaturas monstruosas en el espacio. Dado que la franquicia recibió una nueva entrada hace poco menos de un año, los fanáticos podrían verse tentados a revivir la línea de tiempo de principio a fin. Es por eso que este artículo repasa todos los juegos de Ratchet & Clank en orden cronológico.

Este artículo solo cubrirá los juegos de Ratchet & Clank desarrollados por Insomniac Games; no se considerarán películas ni cómics.

Todos los juegos de Ratchet & Clank en orden

Trinquete y Clank Comando va Sube tu arsenal interbloqueado Futuro: herramientas de destrucción Futuro: búsqueda del botín Futuro: una grieta en el tiempo los 4 uno Asalto frontal completo en el nexo Grieta aparte

1. Trinquete y Clank

El Ratchet & Clank original, lanzado en 2002, detalla el primer encuentro entre los dos héroes. Ratchet, miembro de la raza Lombax, se une al robot Clank para salvar un planeta alienígena de la destrucción. En el camino, se enfrentan a personajes que se convertirían en elementos básicos de la serie, incluido el Capitán Qwark, supuesto héroe de la galaxia.

La nueva versión de Ratchet & Clank presenta eventos similares, pero el propio Qwark los vuelve a contar. Esto da como resultado una historia que contiene numerosas contradicciones con la línea de tiempo de la serie, incluido un encuentro temprano con el villano recurrente Dr. Nefarious. Debido a esto, los jugadores deben considerar el Ratchet & Clank de 2002 como la versión definitiva al mirar hacia atrás en la historia original.

2. Comando en marcha

Siguiendo el título original, Ratchet & Clank: Going Commando ofrece una aventura en una galaxia completamente nueva. El título presenta a los dos héroes contratados por Megacorp para salvar uno de los experimentos de la compañía, solo para encontrar un secreto más oscuro que acecha detrás de la compañía. Going Commando ofrece una gama más amplia de armas y mejoras, junto con muchos desafíos secundarios para que los jugadores los experimenten.

Este fue un punto de inflexión para la serie, ya que los juegos posteriores comenzaron a centrarse más en el combate y la acción de alto riesgo.

3. Mejora tu arsenal

El tercer juego de Ratchet & Clank, Up Your Arsenal, daría forma a la serie en los próximos años. Marcando la primera aparición de Dr. Nefarious, el enfoque del juego en el combate se multiplicó por diez, al igual que su enfoque en la comedia. Los personajes principales asumieron numerosos roles, y algunos actuaron como aliados y enemigos. Muchos de estos personajes también tenían mucho encanto e ingenio. La sólida historia funcionó bien con la jugabilidad mejorada de Up Your Arsenal, lo que la convierte en una de las entradas más queridas de toda la franquicia.

4. Punto muerto

Ratchet: Deadlocked es uno de los títulos más exclusivos de la serie. Ratchet pasa la mayor parte de su tiempo lejos de Clank, ya que los dos son secuestrados y obligados a participar en batallas mortales de gladiadores. En este punto, la serie se convirtió más en un 'shooter' que en un 'juego de plataformas', y el objetivo principal de los jugadores era eliminar enemigos sin morir ellos mismos. Este fue el último título desarrollado por Insomniac Games hasta que la serie Future comenzó solo dos años después.

5. Futuro: herramientas de destrucción

Una nueva era de la franquicia comenzó con Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction. Con un nuevo villano, una nueva galaxia y gráficos mejorados, Ratchet y Clank se propusieron descubrir la verdad detrás de la desaparición de la raza Lombax. El juego vuelve a la mezcla de acción y plataformas que se presenta en 'Up Your Arsenal' y agrega un estilo cinematográfico con escenas únicas. El juego presenta algunos retcons extraños y cambios en la historia de los juegos originales, pero las mejoras generales aún hacen que valga la pena jugar Tools of Destruction para cualquier gran fanático.

6. Futuro: En busca del botín

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty continúa la historia del juego anterior, con Ratchet emprendiendo una nueva aventura para encontrar y rescatar a su compañero robot. El juego se centra más en la historia, sin opciones de juego adicionales, como el modo desafío. Es uno de los pocos juegos que carece de la presencia de Clank casi por completo, pero los fanáticos que quieran la historia completa se beneficiarán enormemente al probar este título. Ciertos elementos de la historia y revelaciones hacen que este título sea necesario para cualquiera que juegue los juegos de Ratchet & Clank en orden.

7. Futuro: una grieta en el tiempo

El último título de la trilogía Future, Ratchet & Clank: A Crack in Time, permite a los jugadores presenciar cómo los dos héroes se reúnen en una batalla contra el Dr. Nefarious. Si bien las misiones de Ratchet presentan la acción habitual que los fanáticos esperan de la serie, las misiones de Clank giran más en torno a la resolución de acertijos y la manipulación del tiempo. El juego también presenta exploración de espacios abiertos y muchos extras, lo que lo convierte en una de las experiencias de Ratchet & Clank más sólidas de todos los tiempos.

8. Los 4 Uno

Ratchet & Clank: All 4 One es más parecido a un juego de mesa. El título presenta una cooperativa de cuatro jugadores con Ratchet, Clank, Qwark y Nefarious. El equipo debe resolver acertijos y luchar contra los enemigos juntos, lo que culmina en caóticas secuencias de acción contra poderosos jefes. No es un juego muy "Ratchet & Clank", pero es una experiencia divertida a pesar de todo.

9. Asalto frontal completo

Ratchet & Clank: Full Frontal Assault vuelve al estilo de juego clásico de las entradas anteriores una vez más. Los jugadores luchan contra merodeadores en escenarios de defensa de torres en un intento por salvar la galaxia una vez más. No está muy conectado con otros títulos y presenta una jugabilidad muy simple en general. Sin embargo, Full Frontal Assault brinda a los jugadores una sensación de familiaridad y, al mismo tiempo, se siente sorprendentemente único.

10. Hacia el Nexo

Diseñado como un epílogo de la serie Future, Ratchet & Clank: Into the Nexus sigue al dúo heroico después de su victoria contra el Dr. Nefarious. Los jugadores se enfrentan a un villano que busca liberar criaturas interdimensionales en la galaxia. El juego presenta controles actualizados y una buena cantidad de armas nuevas, mientras que la historia busca desarrollar a los personajes después de 'A Crack in Time'. El final de este título conduce directamente a la siguiente entrada de la serie, a pesar de haber sido lanzado casi una década antes.

11. Separación

Ratchet & Clank: Rift Apart es actualmente el último juego de Ratchet & Clank que se lanzará. El juego presenta el regreso del Dr. Nefarious en una nueva aventura interdimensional, con una contraparte de Ratchet, llamada Rivet, destacada. Si bien este juego es el último de la serie, mantiene las referencias al mínimo general. Es un gran título para terminar un atracón de los juegos de Ratchet & Clank en orden, pero es un gran juego para presentar a alguien nuevo en la serie.

¿Necesitas jugar los juegos de Ratchet and Clank en orden?

La serie Ratchet & Clank incluye más enfoque en la narración de historias con cada nueva entrada. Como tal, la última entrada de PS4 fue diseñada como una excelente manera para que los recién llegados experimenten Ratchet & Clank mientras los preparan para el último juego, Rift Apart. Cualquiera que busque divertirse rápidamente con la jugabilidad y los personajes puede concentrarse en esos dos juegos, ya que también están diseñados sin depender demasiado de la tradición de las entradas anteriores.

Sin embargo, si quieres experimentar una inmersión total con la historia y los personajes, te recomendamos que juegues los juegos en este orden:

Ratchet & Clank (La versión original) Comando va Sube tu arsenal Futuro: herramientas de destrucción Futuro: búsqueda del botín Futuro: una grieta en el tiempo en el nexo Grieta aparte

Deadlocked, All 4 One y Full Frontal Assault son relativamente autónomos en comparación con estos juegos. Si bien la serie Future contiene una buena cantidad de retcons y cambios en el resto de la franquicia, presenta elementos y personajes importantes con roles destacados en Rift Apart. Esto lo convierte en la experiencia más sólida que obtendrán los jugadores mientras siguen la historia de Ratchet & Clank, incluso si la mayoría de estos juegos muestran su edad.

El tiempo que aumenta rápidamente entre los juegos de Ratchet & Clank ha llevado a una sequía de la franquicia a lo largo de toda la vida útil de PlayStation 4, salvo la nueva versión. Es difícil decir qué será de las nuevas entradas de la serie, pero Rift Apart muestra que todavía queda mucha vida para Ratchet y Clank.





Más en juegos:

1. Los mejores juegos de PlayStation 4 para niños: clasificación E para todos | HackerNoon

2. Criptojuegos: cómo las criptomonedas y las NFT afectan a los juegos en la actualidad | HackerNoon

3. 10 mejores juegos de PS3 de todos los tiempos clasificados por ventas | HackerNoon