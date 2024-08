TikTok responde al Congreso y califica de inconstitucional la prohibición de Estados Unidos

Tiktok Inc. y ByteDance LTD., contra Merrick B. Garland Update Court File, recuperado el 7 de mayo de 2024, es parte de la serie Legal PDF de HackerNoon . Puede saltar a cualquier parte de este archivo aquí . Esta parte es 1 de 11.





1. El Congreso ha tomado la medida sin precedentes de señalar y prohibir expresamente a TikTok: un vibrante foro en línea para el discurso y la expresión protegidos utilizado por 170 millones de estadounidenses para crear, compartir y ver videos a través de Internet. Por primera vez en la historia, el Congreso ha promulgado una ley que somete una única plataforma de expresión con nombre a una prohibición permanente a nivel nacional y prohíbe a todos los estadounidenses participar en una comunidad en línea única con más de mil millones de personas en todo el mundo.





2. Esa ley, la Ley para la Protección de los Estadounidenses contra Solicitudes Controladas por Adversarios Extranjeros (la “Ley”), es inconstitucional. De hecho, prohibir TikTok es tan obviamente inconstitucional que incluso los patrocinadores de la ley reconocieron esa realidad y, por lo tanto, han intentado con todas sus fuerzas presentar la ley no como una prohibición en absoluto, sino simplemente como una regulación de la propiedad de TikTok. Según sus patrocinadores, la Ley responde a la propiedad final de TikTok por parte de ByteDance Ltd., una empresa con filiales chinas cuyos empleados apoyan varios negocios de ByteDance, incluido TikTok. Afirman que la ley no es una prohibición porque ofrece a ByteDance una opción: vender el negocio de TikTok en Estados Unidos o cerrar.[1]





3. Pero en realidad no hay elección. La “desinversión calificada” que exige la Ley para permitir que TikTok continúe operando en Estados Unidos simplemente no es posible: ni comercialmente, ni tecnológicamente, ni legalmente. Y ciertamente no en el plazo de 270 días exigido por la ley. Los peticionarios han explicado esto repetidamente al gobierno de Estados Unidos, y los patrocinadores de la ley eran conscientes de que la desinversión no es posible. No hay duda: la Ley obligará a cerrar TikTok antes del 19 de enero de 2025, silenciando a los 170 millones de estadounidenses que utilizan la plataforma para comunicarse de maneras que no se pueden replicar en otros lugares.





4. Por supuesto, incluso si una “desinversión calificada” fuera factible, la Ley seguiría siendo una afirmación de poder extraordinaria e inconstitucional. Si se confirma, permitiría al gobierno decidir que una empresa ya no puede poseer ni publicar la plataforma de discurso innovadora y única que creó. Si el Congreso puede hacer esto, puede eludir la Primera Enmienda invocando la seguridad nacional y ordenando al editor de cualquier periódico o sitio web que venda para evitar ser cerrado. Y para TikTok, cualquier desinversión de este tipo desconectaría a los estadounidenses del resto de la comunidad global en una plataforma dedicada al contenido compartido, un resultado fundamentalmente contrario al compromiso de la Constitución con la libertad de expresión y la libertad individual.





5. Hay buenas razones por las que el Congreso nunca antes había promulgado una ley como ésta. De acuerdo con la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda, Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo una Internet libre y abierta, y la Corte Suprema ha reconocido repetidamente que el discurso “transmitido a través de Internet” califica plenamente para “las protecciones de la Primera Enmienda”. 303 Creative LLC contra Elenis, 600 US 570, 587 (2023). Y de acuerdo con los principios fundamentales de equidad e igualdad de trato arraigados en la Cláusula del Proyecto de Ley de Attainder y la Quinta Enmienda, el Congreso nunca antes había elaborado un régimen de discurso de dos niveles con un conjunto de reglas para una plataforma determinada y otro conjunto de reglas para todos los demás





6. En dramático contraste con leyes pasadas que buscaban regular actividades protegidas constitucionalmente, el Congreso promulgó estas medidas extremas sin una sola conclusión legislativa. La Ley no articula ninguna amenaza planteada por TikTok ni explica por qué TikTok debería excluirse de la evaluación según los estándares que el Congreso impuso simultáneamente a todas las demás plataformas. Incluso las declaraciones de miembros individuales del Congreso y un informe del comité del Congreso simplemente indican preocupación sobre la posibilidad hipotética de que TikTok pueda ser utilizado indebidamente en el futuro, sin citar evidencia específica, a pesar de que la plataforma ha operado de manera destacada en los Estados Unidos desde su lanzamiento. en 2017. Esas preocupaciones especulativas están muy por debajo de lo que se requiere cuando están en juego los derechos de la Primera Enmienda.





7. Tampoco hay indicios de que el Congreso haya considerado una serie de alternativas menos restrictivas, como las que los peticionarios desarrollaron con el Poder Ejecutivo después de que las agencias gubernamentales comenzaron a evaluar la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses y el riesgo de influencia de gobiernos extranjeros sobre el contenido de la plataforma como tal. se remonta a 2019. Si bien tales preocupaciones nunca fueron fundamentadas, los peticionarios trabajaron con el gobierno durante cuatro años de forma voluntaria para desarrollar un marco para abordar las preocupaciones del gobierno.





8. Como parte de este compromiso, los peticionarios han invertido voluntariamente más de $2 mil millones de dólares para construir un sistema de protección tecnológica y de gobernanza, a veces denominado “Proyecto Texas”, para ayudar a salvaguardar los datos de los usuarios estadounidenses y la integridad de la plataforma TikTok estadounidense contra influencia del gobierno extranjero. Los peticionarios también han asumido compromisos adicionales extraordinarios en un borrador de Acuerdo de Seguridad Nacional de 90 páginas desarrollado a través de negociaciones con el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (“CFIUS”), incluido el acuerdo de una “opción de cierre” que daría a la gobierno la autoridad para suspender TikTok en los Estados Unidos si los peticionarios violan ciertas obligaciones bajo el acuerdo.





9. El Congreso descartó este acuerdo hecho a medida, en favor del enfoque políticamente conveniente y punitivo de apuntar para desagradar a un editor y orador (TikTok Inc.), un foro de discurso (TikTok) y al propietario final de ese foro (ByteDance Ltd.). A través de la estructura de dos niveles de la Ley, el Congreso evitó conscientemente una regulación responsable para toda la industria y traicionó su propósito punitivo y discriminatorio. El Congreso proporcionó a todas las demás empresas (por muy grave que pudiera representar una amenaza para la seguridad nacional) formas de evitar una prohibición, excluyendo sólo a TikTok Inc. y ByteDance Ltd. De hecho, para que se prohibiera la solicitud de cualquier otra empresa, el Congreso exigía un aviso y una “publicación pública”. informe” que describe “la preocupación específica de seguridad nacional”, acompañado de evidencia clasificada de respaldo. Sin embargo, sólo para los peticionarios no hay exposición de motivos ni pruebas que lo respalden, y cualquier discusión sobre las justificaciones de una prohibición se produce únicamente a puerta cerrada.





10. El Congreso debe cumplir los dictados de la Constitución incluso cuando afirma estar protegiendo contra riesgos de seguridad nacional: “contra [esos] peligros. . . A diferencia de otros, el principio del derecho a la libertad de expresión es siempre el mismo”. Abrams v. Estados Unidos, 250 US 616, 628 (1919) (Holmes, J., disidente). El Congreso no lo hizo en este caso y la ley debería prohibirse.

Declaración Jurisdiccional

11. De conformidad con las Secciones 3(a) y 3(b) de la Ley, HR 815, div. H, 118º Congreso, Pub. L. No. 118-50 (24 de abril de 2024), este Tribunal tiene competencia originaria y exclusiva sobre esta impugnación de constitucionalidad de la Ley[2].









Continuar leyendo aquí .

Acerca de la serie PDF Legal de HackerNoon: Le traemos los expedientes judiciales de dominio público más importantes, técnicos y reveladores.

Este caso judicial recuperado el 7 de mayo de 2024 de sf16-va.tiktokcdn.com es parte del dominio público. Los documentos creados por el tribunal son obras del gobierno federal y, según la ley de derechos de autor, se colocan automáticamente en el dominio público y se pueden compartir sin restricciones legales.





[1] Referencias a "TikTok Inc." son para la entidad corporativa estadounidense específica que es peticionaria en esta demanda y publica la plataforma TikTok en los Estados Unidos. Las referencias a “TikTok” se refieren a la plataforma en línea, que incluye tanto la aplicación móvil TikTok como la experiencia del navegador web. Referencias a "ByteDance Ltd." son a la sociedad holding constituida en las Islas Caimán específica que se identifica en la Ley y es un peticionario en esta demanda. Las referencias a "ByteDance" se refieren al grupo ByteDance, incluido ByteDance Ltd. y las subsidiarias operativas relevantes. TikTok Inc. y ByteDance. Ltd. se denominan en conjunto “peticionarios”.





[2] Se adjunta una copia de la Ley a esta Petición como Anexo A. Debido a que esta Petición no implica una impugnación de ninguna acción de la agencia, no se rige por la Regla Federal de Procedimiento de Apelación 15(a). Los peticionarios tienen la intención de presentar una moción separada sobre los procedimientos que rigen este procedimiento original. Los peticionarios resumen los hechos y reclamos pertinentes a continuación para facilitar la revisión de este Tribunal de manera consistente con la práctica de un alegato de inicio de caso en un tribunal de jurisdicción original, pero se reservan el derecho de presentar hechos y argumentos adicionales a su debido tiempo.





Imagen principal de Solen Feyissa en Unsplash