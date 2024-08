Por qué todos se perdieron la característica más alucinante de las criptomonedas

Hay una característica increíble de las criptomonedas que casi todos parecen haber pasado por alto, incluido el propio Satoshi.

Pero está allí, escondido, acumulando energía de manera constante como un huracán en el mar que avanza hacia la costa.

Es una función sigilosa, una que aún no se ha activado.

Pero cuando lo haga, se extenderá por todo el mundo, rehaciendo todos los aspectos de la sociedad.

Para entender por qué, solo hay que entender un poco sobre la historia del dinero .

El ascenso del dinero

Dinero es poder.

Nadie sabía esto mejor que los reyes del mundo antiguo. Es por eso que se dieron a sí mismos el monopolio absoluto de acuñar moolah.

Convirtieron metal brillante en monedas, pagaron a sus soldados y sus soldados compraron cosas en las tiendas locales. Luego, el rey envió a sus soldados a los mercaderes con un mensaje simple:

“Pague sus impuestos en esta moneda o lo mataremos”.

Esa es casi toda la historia del dinero en un párrafo. Coerción y control del suministro con violencia, también conocido como “violence hack”. El único truco para gobernarlos a todos.

Cuando el poder pasó de los monarcas a los estados-nación, distribuyendo el poder de un hombre fuerte a un pequeño grupo de hombres fuertes, el poder de imprimir dinero pasó al estado. Cualquiera que intentara crear su propio dinero era aplastado.

La razón es simple:

Los enemigos centralizados son fáciles de destruir con un "ataque de decapitación". Corta la cabeza de la serpiente y ese es el final de cualquiera que se atreva a desafiar el poder del estado y su derecho divino de crear monedas.

Eso es lo que le sucedió al e-gold en 2008, uno de los primeros intentos de crear una moneda alternativa. Lanzado en 1996, en 2004 tenía más de un millón de cuentas y en su apogeo en 2008 estaba procesando transacciones por valor de más de $ 2 mil millones de dólares.

El gobierno de EE. UU. atacó a los cuatro líderes del sistema y los acusó de lavado de dinero y operación de un negocio de “transmisión de dinero sin licencia” en el caso “ ESTADOS UNIDOS de América v. E-GOLD, LTD, et al. Destruyó la empresa al llevar a la bancarrota a los fundadores. Incluso con sentencias ligeras para los líderes del ring, se acabó el juego. Aunque el gobierno técnicamente no cerró e-gold, prácticamente se terminó. “Sin licencia” es la palabra clave en su ataque.

El poder de otorgar una licencia es poder de monopolio.

E-gold era libre de solicitar licencias de transmisión de dinero interestatal.

Es solo que nunca los iban a conseguir.

Y, por supuesto, eso los dejó fuera del negocio. Es un Catch-22 que vive y respira. Y funciona cada vez.

Los reyes y los estados nacionales conocen la verdadera regla de oro:

Controla el dinero y controlarás el mundo.

Y así ha ido durante miles y miles de años. El primer emperador de China, Qin Shi Huang (260–210 a. C.), abolió todas las demás formas de moneda local e introdujo una moneda de cobre uniforme. Ese ha sido el modelo desde entonces. Erradica las monedas alternativas, crea una moneda para gobernarlas a todas y usa la brutalidad y la sangre para mantener ese poder a toda costa.

Al final, todo sistema es vulnerable a la violencia.

Bueno, casi todos.

la hidra

En los sistemas descentralizados, no hay cabeza de serpiente. Los sistemas descentralizados son una hidra. Corta una cabeza y dos pop-in más para tomar su lugar.

En 2008, un programador anónimo, trabajando en secreto, descubrió la solución al truco de la violencia de una vez por todas cuando escribió : “Los gobiernos son buenos para cortar las cabezas de las redes controladas centralmente como Napster, pero las redes P2P puras como Gnutella y Tor parece estar defendiéndose”.

Y nació el primer sistema de dinero descentralizado:

Bitcoin.

Fue diseñado explícitamente para resistir la coerción y el control de los poderes centralizados.

Satoshi sabiamente permaneció en el anonimato por esa misma razón. Sabía que lo perseguirían porque era el jefe simbólico de Bitcoin.

Eso es lo que sucede cada vez que alguien se presenta diciendo que es Satoshi o cuando alguien ha sido "descubierto" por los medios de comunicación como el misterioso creador de Bitcoin. Cuando salió a la luz el falso Satoshi Craig Wright, las autoridades australianas allanaron inmediatamente su casa. La razón oficial siempre es espuria . La verdadera razón es cortar la cabeza de la serpiente.

A medida que aumenta el valor de Bitcoin, la búsqueda de Satoshi solo se intensificará. Controla al menos un millón de monedas que nunca se han movido de sus billeteras originales. Si VC Chris Dixon tiene razón y Bitcoin se dispara a $ 100,000 por moneda , esos millones de monedas se dispararán hasta $ 100 mil millones. Si sube aún más, digamos $ 1 millón por moneda, eso lo convertiría en el primer trillonario del mundo. Y eso solo hará que el martillo caiga más fuerte y más rápido sobre él. Puede estar 100% seguro de que las unidades de operaciones encubiertas estarían disparando contra él durante todo el día.

Dondequiera que esté, mi consejo para Satoshi es este:

Permanece en el anonimato hasta tu lecho de muerte.

Pero la resistencia a la censura y la violencia son solo una de las increíbles características de Bitcoin. Muchos de esos componentes clave ya están funcionando en una serie de otras criptomonedas y proyectos de aplicaciones descentralizados, sobre todo blockchains.

Las cadenas de bloques son libros de contabilidad distribuidos, la tercera entrada en el primer sistema de contabilidad de entrada triple del mundo. Y los avances en contabilidad siempre han presagiado un aumento masivo en la complejidad humana y el crecimiento económico, como expliqué en mi artículo Por qué todos se perdieron el invento más importante en los últimos 500 años .

Pero incluso la contabilidad de entrada triple, la descentralización y la resistencia al hackeo de la violencia no son el verdadero poder de las criptomonedas. Esos son simplemente los mecanismos del sistema, la forma en que sobrevive y prospera, brindando nuevas capacidades a la raza humana.

La última característica es una que Bitcoin y las criptomonedas actuales solo han insinuado hasta ahora, una característica latente.

El verdadero poder de las criptomonedas es el poder de imprimir y distribuir dinero sin un poder central .

Tal vez eso parezca obvio, pero te aseguro que no lo es. Sobre todo la segunda parte .

Ese poder siempre ha descansado en el derecho divino de los reyes y los estados-nación.

Hasta ahora.

Ahora ese derecho vuelve a sus legítimos dueños: El pueblo.

Y eso abrirá las puertas del comercio mundial, sembrando las semillas de Star Trek como la economía de la abundancia , dejando el Viejo Orden Mundial de la economía de la escasez pura en las páginas de los libros de historia.

Solo hay un problema.

Nadie ha creado la criptomoneda que realmente necesitamos todavía.

Verás, Satoshi entendió la primera parte de la máxima, el poder de imprimir dinero. Lo que echaba de menos era el poder de distribuir ese dinero.

La segunda parte es en realidad la parte más crucial del rompecabezas. Faltarlo creó una falla crítica en el ecosistema de Bitcoin. En lugar de distribuir el dinero a lo largo y ancho, cambió a los banqueros centrales por un grupo de mineros no elegidos.

Estos mineros causan estragos en el sistema, reteniendo actualizaciones de software muy necesarias como SegWit durante años y amenazando con bifurcaciones duras sin sentido para reducir el precio con FUD y obtener más monedas a un precio reducido.

Pero, ¿y si hubiera una forma diferente?

¿Qué pasaría si pudieras diseñar un sistema que alteraría por completo el panorama económico del mundo para siempre?

La clave es cómo distribuyes el dinero en el momento de la creación.

Y el primer grupo que reconozca esta oportunidad y la ponga en acción cambiará el mundo.

Para entender por qué hay que mirar cómo se crea y se empuja el dinero al sistema hoy en día.

La gran Pirámide

Hoy, el dinero comienza en la parte superior y fluye hacia todos los demás. Piense en ello como una pirámide.

De hecho, tenemos una famosa pirámide, con un tercer ojo, sobre el propio dólar.

Uno de los argumentos más cliché contra Bitcoin es que se trata de un esquema Ponzi o “pirámide” . Un esquema piramidal se basa en que los creadores originales del sistema atrapan a tantos tontos como sea posible, pagándoles por inscribir a las personas en el sistema en lugar de ofrecer bienes y servicios. Eventualmente te quedas sin gente para traer y todo se derrumba como un castillo de naipes. Un esquema Ponzi es básicamente lo mismo, en el sentido de que engañas a los inversionistas originales con rendimientos falsos de su inversión inicial, al estilo de Bernie Madoff, y luego haces que atrapen a más tontos porque están muy eufóricos por los enormes rendimientos.

La ironía, por supuesto, es que la moneda fiduciaria, es decir, el dinero impreso por el gobierno como el yen o el dólar estadounidense, está más cerca de un esquema piramidal que Bitcoin. ¿Por qué? Porque el dinero fiduciario es acuñado en la parte superior de la pirámide por los bancos centrales y luego "se filtra" a todos los demás.

El único problema es que no se filtra tan bien.

Se traslada a unos pocos bancos grandes, que se lo prestan a la gente o se lo dan a la gente por su trabajo. De hecho, tener un trabajo u obtener un préstamo son los principales métodos por los que las personas en la base de la pirámide obtienen parte del dinero. En otras palabras, intercambian su tiempo actual (con un trabajo) o su tiempo futuro (con un préstamo) por ese dinero. Es solo que su tiempo es un recurso limitado y solo pueden intercambiar una parte antes de que se agote.

Piense en la economía como un juego. Todos en el sistema son jugadores que buscan maximizar su ventaja y la ventaja de su equipo (una empresa, su familia y amigos, etc.) para obtener más dinero. Pero para comenzar el juego necesitas distribuir inicialmente el dinero o nadie puede jugar. Distribuir dinero establece el campo de juego.

Ahora bien, si usted estuviera a cargo del dinero, ¿cómo lo distribuiría a la red? Querrá conservar la mayor cantidad posible para usted, por lo que establecerá las reglas para maximizar su propia ventaja personal. ¡Por supuesto que lo harías! Eso es lo que haría cualquier persona en su sano juicio, maximizar su propio poder para mantenerlo el mayor tiempo posible.

Eso es precisamente lo que hicieron los reyes y reinas del mundo antiguo, y eso es lo que hacen los estados nación hoy. Como dijo Naval Ravikant en su épica serie de tuits sobre blockchain , las redes actuales están dirigidas por "reyes, corporaciones, aristocracias y turbas". “Y los Gobernantes de estas redes [son] las personas más poderosas de la sociedad”.

Es por eso que todos los sistemas en la historia del mundo han distribuido el dinero de una manera:

De arriba para abajo.

Porque maximiza la ventaja de los reyes y mobs en la cima.

Desafortunadamente, eso significa que la mayor parte del dinero nunca sale de la parte superior. Se queda allí, como un potencial desperdiciado y congelado que nunca se realiza. Hay poco o ningún incentivo para que el dinero se mueva. Dado que el dinero es poder, acumularlo es literalmente acumular más poder y nadie renunciaría voluntariamente a ese poder.

En otras palabras, el juego está amañado.

Lo que necesitamos es una forma de reiniciar el juego.

Hasta ahora, nuestras perspectivas parecían muy sombrías.

Por ejemplo, podríamos aprobar una ley, como una Renta Básica Universal (RBU) . Eso les daría a todos un flujo de dinero, empujándolo a través de todo el campo de juego y brindando a más personas la oportunidad de participar en el sistema. Si pueden participar más personas, desbloqueamos todo tipo de valor oculto y sin explotar.

¿Cuántos grandes inventores nunca lograron crear su próximo avance porque estaban atrapados conduciendo un autobús los siete días de la semana para alimentar a su familia, sin esperanza de tiempo libre o un camino claro para salir de la deuda? ¿Cuántos grandes escritores se fueron a la tumba sin haber escrito nunca su gran novela? ¿Cuántos científicos en ciernes nunca descubrieron la cura para el cáncer o las enfermedades del corazón?

El problema con todos los planes anteriores, desde la UBI hasta el socialismo (impuestos altos a los ricos para repartir la riqueza en el juego) es que redistribuir el dinero después de que ya se haya distribuido es casi imposible . Las personas con ese dinero se resisten legítimamente a su redistribución. Y como dijo Margret Thatcher: “El problema con el socialismo es que eventualmente te quedas sin el dinero de otras personas”.

Pero, ¿y si el dinero NO está ya distribuido?

¿Qué pasa si no tenemos que quitárselo a nadie?

El resultado inevitable de todos los auges crediticios de reserva fraccionaria es la quiebra.

Esa es la oportunidad perdida de todas las criptomonedas de hoy. Las criptomonedas están creando dinero nuevo. Y a diferencia de los mercados de crédito, que solo pretenden expandir la oferta monetaria, prestándolo 10 veces con préstamos de reserva fraccionaria , las criptomonedas están literalmente imprimiendo dinero. Y no se lo están prestando a la gente, se lo están dando por su servicio a la red.

Es como los microcréditos , sin los préstamos.

Como dijo Naval: “La sociedad te da dinero por darle a la sociedad lo que quiere, las cadenas de bloques te dan monedas por darle a la red lo que quiere”.

Entonces, en lugar de dar todo el dinero a un pequeño grupo de mineros, ¿qué pasaría si pudiéramos hacerlo mejor? ¿Mucho mejor?

Podemos.

Describí una forma en un artículo sobre el proyecto Cicada, Cómo brindamos un ingreso básico universal ahora mismo y nos salvamos de los robots . El diseño Cicada le da la vuelta a la idea de la minería. Todos en la red son mineros y nadie puede tener más de un minero.

Los mineros se seleccionan al azar para mantener la red funcionando sin problemas. Es posible que esté caminando, tomando un café y llamen a su teléfono para proteger la red durante unos minutos. Después de eso, vuelve a dormirse. Como recompensa, puede ganar nuevas monedas por no hacer nada más que tener la aplicación en su teléfono. ¿Simple verdad?

Debido a que eventualmente todos son reclutados, a todos se les paga , en esencia, creando una UBI en este momento .

Y esa es solo una forma.

Si lo piensas bien, puedes llegar a docenas. Ah, y no te dejes atrapar por pensar que la única forma de hacerlo es con una identificación. Muchas formas de reclutar mineros al azar sin eso también. La clave es liberar tu mente de la “caja de Satoshi” y pensar diferente.

Lo que realmente necesitamos es gamificar por completo la entrega de dinero, distribuyéndolo a lo largo y ancho en el momento de la creación .

El dinero es un juego. Abrázalo.

Darlo como recompensa por usar aplicaciones, o como tarifas de minería distribuidas, o como recortes compartidos de las tarifas de minería a organizaciones que brindan valor a la red son solo algunas formas más de hacerlo bien. Esas son solo la punta del iceberg. Hay miles de formas, pero simplemente no hemos estado pensando en el problema de la manera correcta.

En otras palabras, nos perdimos el verdadero poder de la creación de Satoshi: la distribución del dinero.

El primer sistema que realmente gamifica la entrega de dinero se disparará a un crecimiento exponencial, revolucionando el sistema actual para siempre. Eso establecerá el campo de juego inicial de forma dinámica y permitirá que los jugadores que nunca se hubieran metido en el juego compitan. Cuantas más personas puedan participar, más eficiente y valiosa se vuelve la red.

“Las redes tienen “efectos de red”. Agregar un nuevo participante aumenta el valor de la red para todos los participantes existentes”.

En este momento, no estamos agregando nuevos participantes lo suficientemente rápido a las criptomonedas del mañana. El sistema sigue siendo vulnerable al ataque de violencia. El dinero gamificado es la respuesta al crecimiento exponencial.

Si el sistema puede crecer lo suficientemente grande, lo suficientemente rápido, se convertirá en un gigante imparable, y el resto del universo económico deberá pasar al nuevo campo de juego.

Una vez que las Amazonas y Google del mundo se unan al campo de juego, su instinto de autoconservación se activará y querrán protegerlo y expandirlo. Y esta nueva red se comportará de manera diferente. En lugar de recompensar solo a las personas en la cima, que han estado manipulando las reglas a su favor desde el principio de los tiempos, el juego se reiniciará por completo con un nuevo conjunto de reglas.

Lo que es mejor para toda la red, no solo para los pocos jugadores en la parte superior, es lo mejor.

“ Las cadenas de bloques son un nuevo invento que permite a los participantes meritorios en una red abierta gobernar sin gobernante y sin dinero . Son sistemas de votación abiertos, a prueba de manipulaciones y basados en el mérito. Los meritorios son los que trabajan para hacer avanzar la red. Los mercados abiertos y basados en el mérito de Blockchains pueden reemplazar las redes que anteriormente estaban a cargo de reyes, corporaciones, aristocracias y mafias”.

Aquellos que se unan a la red y la ayuden a crecer prosperarán y prosperarán con ella. Amplificará su propio valor, haciéndolo crecer más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Cada onza que dan al sistema magnificará sus propias recompensas.

Por el contrario, las economías que se oponen a la red, intentando paralizarla con reglas arbitrarias, pagarán un alto precio. El sistema se extenderá por todo el mundo y solo se arraigarán las reglas más esenciales, porque para actualizar un sistema distribuido, se necesita un amplio consenso en toda la red. Dado que las personas generalmente solo pueden ponerse de acuerdo sobre soluciones importantes y esenciales, no se permitirán reglas contraproducentes y de mente estrecha.

Digamos que un país decide restringir las ICO a sus ciudadanos por completo o ilegalizar las criptomonedas. En lugar de acabar con la red, las reglas afectarán a sus creadores. Solo su propia gente sufrirá, ya que no podrán participar en la explosión del nuevo potencial que las ICO traen a la mesa, drenando el dinero de la economía hacia las economías rivales. Peor aún, si hacen que las criptos sean ilegales, simplemente llevarán ese dinero a la clandestinidad, lo que les impedirá recibir impuestos de sus ciudadanos, lo que los privará de ingresos.

A medida que el sistema se extienda, las personas volverán a tener el control de su propio poder financiero. Nadie podrá quitarte tu dinero. Y eso es algo bueno.

Por supuesto, no todo el mundo piensa así. Algunas personas siempre se preocupan de que la gente haga cosas malas con este poder, como cometer delitos. Pero la gente siempre hará cosas malas. Ellos hacen esas cosas ahora y siempre lo han hecho. Paralizar el sistema para todos solo para atrapar a esas personas es el colmo de la locura. Nunca ha funcionado y nunca lo hará.

Aún así, algunas personas nunca lo creerán.

Confían en sus poderes centrales incondicionalmente. Todo lo que tiene que hacer es resumir su argumento en "proteger a los niños" o "luchar contra el terrorismo" y, por lo general, puede engañar a la mitad de las personas la mitad del tiempo sobre cualquier política terrible que desee.

Sin embargo, descubrí que las personas que ven los sistemas centrales como la respuesta a todo por lo general han vivido en un sistema central estable durante toda su vida.

Unos pocos días en un sistema inestable les haría cambiar de opinión muy rápidamente.

¿No me crees?

Imagina que vives en Siria en este momento.

Su infraestructura central está destruida, al igual que su dinero. No quieres la guerra, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Ahora tu casa se ha ido, tus amigos y familiares están muertos, tus bancos han sido bombardeados y estás abandonado, a la deriva, sin hogar y sin un centavo. Peor aún, nadie te quiere. El mundo ha pasado de tener fronteras abiertas a construir muros en todas partes. No eres bienvenido en ningún lado, no puedes quedarte donde estás y estás arruinado.

Pero, ¿qué pasaría si su dinero todavía estuviera allí, registrado en la cadena de bloques, esperando que descargue y restaure una billetera determinista y le dé la frase de contraseña correcta para restaurarla?

¿Cuánto más fácil sería empezar tu vida de nuevo?

Las criptomonedas finalmente nos ofrecen una forma de controlar nuestro propio destino. Por primera vez en la historia del mundo, tenemos una forma de generar y distribuir dinero sin un poder central. Las personas tendrán control sobre el dinero que legítimamente ganaron.

Y aún mejor, en lugar de configurar el campo de juego para que el juego siempre esté amañado, podemos configurar el juego de la forma en que siempre se pensó que debía jugarse, con competencia abierta y reglas flexibles en un sistema dinámico que permite que todos compitan.

Pero tenemos que pensar en grande. Necesitamos encontrar una manera de distribuir el dinero a lo largo y ancho sin quitárselo a los demás. Haz eso y cambiaremos el juego para siempre.

En eso está trabajando mi equipo.

El dinero centralizado es la cadena definitiva.

Corta esa cadena y liberarás al mundo.

