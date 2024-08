Omori en Nintendo Switch SERIAMENTE necesita una advertencia de activación

Cuando piensas en Nintendo, ¿cuáles son las primeras cosas que te vienen a la mente? La mayoría diría Super Mario , Donkey Kong y tal vez incluso Pokémon. Lo que todas estas franquicias tienen en común es que son aptas para familias. Los padres pueden comprar prácticamente cualquier título de estas franquicias sin pestañear o leer sobre ellos de antemano. Dado que Switch tiene una gran biblioteca de juegos de desarrolladores de terceros (especialmente en eShop), los padres deben tener más cuidado.





Un juego en particular que SERIAMENTE necesita una advertencia de activación en la etiqueta frontal es Omori de Omocat .





The Switch tiene la mayor cantidad de títulos con calificación M en la historia de Nintendo

Se pensaba que Nintendo era la consola familiar, en la que los padres aún tenían que ser cautelosos, pero nunca tenían que preocuparse por temas como el suicidio en un juego que se jugaba en una consola de Nintendo.





A lo largo de la mayor parte de la historia de la compañía, los títulos con clasificación M o incluso T fueron pocos y distantes entre sí. Me considero un jugador empedernido, e incluso me costaría pensar en algún título MADURO para Gameboy, Nintendo DS o Nintendo Wii.





Sin embargo, el lanzamiento de Nintendo Switch literalmente cambió el juego para la compañía. Con las consolas anteriores, Nintendo dependía en gran medida de títulos exclusivos propios para impulsar las ventas.





Hay una razón por la cual las series Fire Emblem, Super Mario y Pokémon solo se pueden jugar en las consolas de Nintendo.





Con el Switch, todo eso cambió.





Soporte de desarrollador externo de excepción de juegos de Nintendo, lo que permite el lanzamiento de grandes títulos triple A como Skyrim, Wolfenstein, Assassins Creed y más en la plataforma.





Esto es excelente para jugadores adultos y jóvenes, pero para los niños, realmente espero que los padres tengan cuidado con lo que juegan sus hijos, especialmente con la enorme biblioteca de juegos (juegos para adultos) accesible en eShop.





¿Qué es Omori en Nintendo Switch?

Resumen y trama (sin spoilers)

Omori es un juego de rol de terror psicológico sobre un grupo de niños que buscan a su amigo perdido en un mundo de fantasía. El juego mueve constantemente al jugador del mundo de fantasía que existe en la mente del protagonista al mundo real en el que el protagonista del juego parece estar experimentando traumas y problemas de salud mental. Al estilo típico de JRPG, los jugadores pelearán batallas, derrotarán monstruos y completarán misiones.

Fecha de lanzamiento del interruptor Omori

Omori se lanzó en Nintendo Switch el 17 de junio de 2022 . Sin embargo, se lanzó inicialmente el 25 de diciembre de 2020 para PC.





Por qué Omori on Switch NECESITA una advertencia de activación

Después de haber jugado el juego en su totalidad, diría que el juego necesita una advertencia de activación obvia en la portada (en las copias físicas) y en la parte superior de la descripción del juego en Nintendo eShop.





En aras de preservar la hermosa portada de Omori, al menos abogaría por una mini advertencia que inste a los compradores a leer una advertencia completa en la contraportada.





Omori es un juego que puede provocar ansiedad , eso lo sé de primera mano.





La razón por la que creo que la gente debe tener cuidado es en realidad el aspecto que hace que el juego sea tan bueno en primer lugar: la subversión de las expectativas.









Mira la imagen de arriba. ¡Solo el estilo artístico y los mensajes hacen que parezca una divertida y colorida aventura de rol sobre la amistad!





El comienzo del juego en sí juega duro en esta trampa.





Tan pronto como crees que entiendes el tono del juego, cambia drásticamente. Cambia de una aventura despreocupada en un mundo de fantasía peculiar a una historia sobre traumas graves, alucinaciones, depresión y cosas peores.





( Advertencia de spoiler)

En caso de que pienses que estoy exagerando a los efectos de este artículo, déjame explicarte una pequeña mecánica de juego (si no quieres SPOILERS, sáltate el resto de este párrafo). Hay un punto en el juego en el que estás atrapado en una habitación o área y realmente no sabes cómo salir. Desesperado, abre su menú y nota que hay una nueva opción que no vio antes. La opción simplemente dice "STAB". Cuando haces clic en él, el juego te pregunta si quieres apuñalarte y tienes que hacerlo para poder progresar.

Los spoilers terminan aquí





ASÍ DE OSCURO ES . Entonces, por favor créanme, no estoy exagerando.





Al igual que el 33% de la población estadounidense , he experimentado ansiedad en algunos momentos de mi vida (particularmente en los aviones), pero de ninguna manera soy alguien a quien le preocupa ponerse ansioso jugando videojuegos. Dicho esto, mi ansiedad definitivamente se disparó mientras jugaba este juego.





Mientras juego ese juego, sé que este pixel art es solo una animación que se reproduce en la pantalla de un juego. Sé que hay gráficos mucho más aterradores y sangrientos en títulos triple A como Resident Evil 7.









La razón por la que Omori golpea tan fuerte es precisamente porque el estilo artístico, la música, la introducción y los personajes son exactamente lo contrario de la oscuridad que encierra el juego.





El cambio constante entre la inocencia infantil y los temas e imágenes súper oscuros mantiene tus emociones por todas partes a veces y puede desencadenarte.





Por el bien de tu salud mental, que es algo que me tomo muy en serio, ten mucho cuidado con este juego. Si eres una persona propensa a sufrir episodios graves de ansiedad, depresión o pensamientos suicidas, probablemente sea mejor que te mantengas alejado de ellos.





Es un juego increíble, no me malinterpreten. Me atrevería a decir que es uno de los mejores juegos de rol que he jugado en mi vida. Pero como alguien que ha experimentado un ataque de pánico, no vale la pena sacrificar la salud mental para jugar ningún juego. Tal vez vuelvas a él cuando estés mejor mentalmente y déjalo si alguna vez te sientes incómodo.





Pero, ¿realmente necesita una advertencia de activación?

Tenga en cuenta que el título de este artículo dice que Omori en Switch necesita una advertencia de activación.





No dije que necesita uno para Steam o para PS4 o para Xbox ONE (aunque también podríamos argumentar a favor de eso).





La razón principal es que esas plataformas tienden a tener jugadores más maduros. Especialmente en PC, la mayoría de la gente investigará un poco o simplemente leerá las reseñas de Steam en la página del producto y se dará cuenta de que será un juego oscuro.





Estoy particularmente preocupado por el juego en Switch debido a la cantidad de jugadores más jóvenes en la plataforma.





Hay absolutamente CERO indicios, advertencias o imágenes en la página de eShop para mostrar cuán oscuro será este juego.





Mirar el arte frontal y posterior del juego no muestra evidencia de los temas MUY oscuros y los puntos de la trama del juego. Para los niños pequeños, la historia en sí misma puede asustarlos si tienen en sus manos este juego.





Tráiler del juego Omori en Nintendo Switch

Incluso el avance del juego anterior hace que parezca un juego pacífico similar a Stardew Valley .





Si bien la subversión de las expectativas es lo que le da poder a este juego, no creo que valga la pena correr el riesgo de desencadenar problemas de salud mental en nadie, y mucho menos en los niños. Y no soy el único que se siente así . Aquí están los 2 comentarios principales en el tráiler de arriba:





Entiendo cuán controvertido es este tema, por lo que me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esto en los comentarios a continuación. De hecho, siéntase libre de asarme en los comentarios a continuación.





Necesita una advertencia de activación, pero es uno de los mejores juegos que he jugado

Para finalizar este artículo, me gustaría decir que estoy mayoritariamente en contra de la censura en los videojuegos. No estoy en ese tren y este artículo no se trata de eso en absoluto.





No creo que Omori deba cambiar en absoluto. Como dije anteriormente, es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida.





Sin embargo, cuidado con los padres: NO COMPRE ESTE JUEGO PARA SU HIJO... a menos que su hijo sea un adulto y no tenga ningún problema grave de salud mental.