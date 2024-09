Los multimillonarios jodidos

Mira, no sabemos por qué. Zuckerberg pensó que podría venderles a todos la idea de comprar unos auriculares caros para jugar un videojuego que carece del brillo y la bravuconería de otros títulos de realidad virtual a pesar de cuesta literalmente miles de millones de dólares más que todo lo demás en el mercado, pero aquí estamos. Zuck la cagó, y lo admitió cuando Anunciado que Facebook padre Meta reduciría su plantilla en un 13 % y despediría a más de 11 000 personas en uno de los despidos más grandes del sector tecnológico este año y el primero en los 18 años de historia de la empresa.





En este punto, el 'por qué' se ha convertido en un cuento tan antiguo como el tiempo. Básicamente, en el año no tan lejano de 2020, una enfermedad infecciosa denominada COVID-19 (pero llamada ' virus chino ' por el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump) llevó a las autoridades de salud a recomendar que todos, y queremos decir, todos , permanezcan adentro para contener su propagación. Este bloqueo resultó en un período de crecimiento del comercio electrónico como nunca antes se había visto. Comprensiblemente, las empresas de tecnología se volvieron locas y comenzaron a contratar más empleados para mantenerse al día con el aumento de la demanda de sus productos o servicios.





Pero aquí es donde la cagaron: asumieron que este período de luna de miel continuaría. Giro de la trama: no fue así, y ahora que la pandemia de COVID-19 ha terminado, la demanda está volviendo a los niveles previos a la pandemia y las empresas tecnológicas ya no quieren seguir pagando por todos los empleados adicionales que contrataron durante el cierre. "Me equivoqué y asumo la responsabilidad", escribió Zuck a los empleados en un mensaje diciéndoles que los iban a despedir.





Algunos de los problemas de Zuck están fuera de su control, como la recesión que se avecina en los EE. UU., pero se ven exacerbados por problemas como Manzana decisión de permitir a los usuarios darse de baja del seguimiento de datos y un respuesta menos que estelar por los inversores a la decisión de Zuckerberg de apostar todo por el metaverso. A pesar de haber fallado tan espectacularmente en impulsar la adopción masiva de una tecnología que probablemente será un precursor de The Matrix, Zuck quiere sigue tirando dinero al problema con la esperanza de que algún día produzca los resultados que espera.





La caída de FTX demuestra que los Tech Bros son solo pequeños multimillonarios con egos inflados 💸💸💸

Odio. Celos. Y puñaladas por la espalda. Así es como Internet caracteriza a la relación entre los multimillonarios Changpeng Zhao (o 'CZ') y Sam Bankman-Fried (o 'SBF'), quienes, durante años, compitieron como jefes de los dos intercambios de criptomonedas más grandes del mundo: Binance y FTX.





Según todos los informes, los dos multimillonarios (y sus respectivos intercambios criptográficos) eran totalmente opuestos entre sí y en gran medida se mantuvieron al margen, pero todo cambió la semana pasada cuando SBF decidió investigar a CZ, presumiblemente debido a la decisión de este último. intervención en ayudar a Elon Musk a comprar Gorjeo (al menos, según este redditor ). Lo que sucedió a continuación avergüenza al politiqueo de Succession . Por una u otra razón, CZ, ( ya sea intencionalmente o no ), decidió que no aceptaría nada de eso y comenzó a hacer movimientos que finalmente resultaron en que FTX se declarara en bancarrota y SBF perdiendo la mayoría , si no todo, de su patrimonio neto.





La versión tl; dr es que CZ decidió liquidar la totalidad de las participaciones recibidas previamente de Binance en FTT, un token respaldado por FTX, luego de una historia condenatoria por CoinDesk que generó dudas sobre la liquidez de FTX (el momento de la historia de CoinDesk es muy sospechoso dado que se produjo solo unos días después del tweet ahora eliminado de SBF burlándose de CZ). Esto sacudió a los mercados porque la decisión de CZ finalmente haría que el valor de FTT cayera (que es exactamente lo que sucedió). Mientras FTX luchaba por pagar a los inversores que salían de sus posiciones en FTT, Binance firmó un acuerdo no vinculante para comprar FTX solo para cancelarlo un día después, lo que provocó aún más caos. FTX finalmente se declaró en bancarrota y las cosas han ido cuesta abajo para SBF desde entonces.





Todo esto para decir que un tweet que SBF no debería haber hecho y que CZ probablemente podría haber ignorado resultó en un baño de sangre en el que el ganador se lo lleva todo eso deja a Binance como el intercambio de cifrado más grande del mundo y a CZ como un empresario tecnológico con el que no se debe jugar. Además, un recordatorio, que puede engañar a los medios para que digan lo que quieras que hagan si eres asquerosamente rico y los capitalistas de riesgo arrojarán dinero literalmente a cualquier cosa si es lo suficientemente excéntrico .





El 'Pájaro' acaba de chocar contra un árbol 🎋

Cuando Elon Musk adquirió Twitter, tuiteó infamemente ' el pájaro es liberado .' Lo que en realidad liberó fue mucho peor, al menos, para él. Después de haber sido obligado a pagar la friolera de $ 44 mil millones por Twitter ( más de su valor real ), el hombre más rico del mundo estaba trabajando duro tratando de conseguir la empleados restantes en la empresa para hacer trabajo sucio para el mientras ordenaba el lanzamiento caótico de un producto tras otro (aunque este gurú de la reinvención cree que Musk es tomando una página del clásico libro de jugadas de reinvención).





Habiendo puesto en marcha un plan para vender la marca de verificación azul verificada por casi $8 al mes Musk pronto descubrió por qué era una mala idea. Internet, en virtud de ser Internet, decidió que $8 era una cantidad nominal para pagar por el capacidad de mierda . Y lo hicieron, obligando al menos a una gran marca (Eli Lilly) a emitir una disculpa por un tuit publicado por un imitador. Este no es un buen augurio para Twitter, especialmente si Musk quiere que las marcas se anuncien en la plataforma.





A lo largo de todo esto, Twitter la valoración se ha desplomado y Musk ha planteado el espectro de la bancarrota (aunque Bloomberg cree que es un un poco prematuro pensar que Twitter iría a la quiebra, al diablo con los comentarios de Musk).





Mientras tanto, Musk está cerca de haber perdido casi tanto de su patrimonio neto este año como Mark Zuckerberg, pero sigue siendo la persona más rica del mundo (a diferencia de Zuckerberg), según el índice de multimillonarios de Bloomberg.





En Otras Noticias.. 📰

La compañía multimedia favorita de todos, Walt Disney Co., ha contratación en pausa , siguiendo los pasos de las empresas estadounidenses mientras navegan por una recesión en la economía.

, siguiendo los pasos de las empresas estadounidenses mientras navegan por una recesión en la economía. El multimillonario Jeff Bezo Amazonas , que ocupó el puesto 15 esta semana, es ya no se valora en más de un billón de dólares.

, que ocupó el puesto 15 esta semana, es en más de un billón de dólares. netflix , clasificado #45, es dijo que estaba explorando invertir en deportes en vivo.

Entonces, ¿quién crees que lo hizo peor la semana pasada? Haznos saber aquí . ¡Este ha sido el resumen de la empresa de tecnología, y estabas leyendo el número 24! Nos vemos la próxima semana. PAZ ☮️





— Sheharyar Khan, editora, Business Tech @ HackerNoon