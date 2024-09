Những Tỷ Phú F*cked Up

Nhìn kìa, chúng tôi không biết tại sao Zuckerberg nghĩ rằng anh ấy có thể bán cho mọi người ý tưởng mua một chiếc tai nghe đắt tiền để chơi một trò chơi điện tử thiếu sự bóng bẩy và chói mắt của các tựa game VR khác mặc dù tiêu tốn hàng tỷ đô la theo đúng nghĩa đen hơn mọi thứ khác trên thị trường, nhưng chúng tôi ở đây. Zuck chết tiệt, và anh ấy đã thừa nhận rất nhiều khi anh ấy công bố cái đó Facebook cha mẹ meta sẽ giảm 13% số lượng nhân viên và sa thải hơn 11.000 người trong một trong những đợt sa thải lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ năm nay và là lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm của công ty.





Tại thời điểm này, 'tại sao' đã trở thành một câu chuyện cổ như thời gian. Về cơ bản, trở lại vào năm 2020 không xa, một căn bệnh truyền nhiễm có tên là COVID-19 (nhưng được gọi là ' vi-rút Trung Quốc ' của Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Donald Trump) đã khiến các cơ quan y tế khuyến cáo rằng tất cả mọi người, và ý chúng tôi là tất cả mọi người , hãy ở trong nhà để ngăn chặn sự lây lan của nó. Việc khóa máy này đã dẫn đến một thời kỳ tăng trưởng thương mại điện tử chưa từng thấy trước đây. Có thể hiểu được, các công ty công nghệ đã trở nên điên cuồng và bắt đầu thuê thêm nhân viên để theo kịp nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tăng đột biến.





Nhưng đây là nơi họ phát điên: họ cho rằng kỳ trăng mật này sẽ tiếp tục. Cốt truyện: nó đã không xảy ra và bây giờ đại dịch COVID-19 đã kết thúc, nhu cầu đang quay trở lại mức trước đại dịch và các công ty công nghệ không còn muốn tiếp tục trả tiền cho tất cả những nhân viên bổ sung mà họ đã thuê trong thời gian phong tỏa. "Tôi đã sai và tôi chịu trách nhiệm về điều đó," Zuck viết cho nhân viên trong một tin nhắn thông báo rằng họ sẽ bị sa thải.





Một số vấn đề của Zuck nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ấy, chẳng hạn như suy thoái kinh tế sắp xảy ra ở Mỹ, nhưng lại trở nên trầm trọng hơn bởi các vấn đề như Quả táo quyết định cho phép người dùng từ chối theo dõi dữ liệu và một phản ứng kém xuất sắc bởi các nhà đầu tư đối với quyết định của Zuckerberg khi dốc toàn lực vào metaverse. Mặc dù đã thất bại một cách ngoạn mục trong việc thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt công nghệ có khả năng trở thành tiền thân của The Matrix, Zuck muốn tiếp tục ném tiền vào vấn đề với hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ mang lại kết quả mà anh ấy mong đợi.





Facebook tiếp tục thống trị HackerNoon's bảng xếp hạng công ty công nghệ , giữ nguyên vị trí số 1. Meta gốc của nó đang có xu hướng #14, trong khi Apple đang có xu hướng #7.

Sự sụp đổ của FTX chứng tỏ Tech Bros chỉ là những tỷ phú nhỏ với cái tôi quá cao 💸💸💸

Sự thù ghét. Lòng ghen tị. Và đâm sau lưng. Đó là cách internet mô tả đặc điểm của mối quan hệ giữa các tỷ phú Changpeng Zhao (hoặc 'CZ') và Sam Bankman-Fried (hoặc 'SBF'), người trong nhiều năm đã cạnh tranh với tư cách là người đứng đầu hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới: sàn giao dịch và FTX.





Theo tất cả các tài khoản, hai tỷ phú (và các sàn giao dịch tiền điện tử tương ứng của họ) hoàn toàn đối lập với nhau và phần lớn vẫn xa cách, nhưng mọi thứ đã thay đổi vào tuần trước khi SBF quyết định đào CZ, có lẽ là do sau này sự tham gia trong việc giúp Elon Musk mua Twitter (ít nhất, theo Redditor này ). Những gì xảy ra tiếp theo khiến việc vận động chính trị từ Kế vị trở nên xấu hổ. Vì lý do này hay lý do khác, CZ, ( hoặc cố ý hoặc vô ý ), quyết định rằng anh ta sẽ không có nó và bắt đầu thực hiện các động thái cuối cùng dẫn đến việc FTX tuyên bố phá sản và SBF mất nhiều nhất , nếu không muốn nói là tất cả, giá trị ròng của anh ta.





Phiên bản tl;dr là CZ đã quyết định thanh lý toàn bộ lượng nắm giữ FTT mà Binance đã nhận trước đó , một mã thông báo được hỗ trợ bởi FTX, sau một câu chuyện đáng nguyền rủa bởi CoinDesk đã đặt ra câu hỏi về tính thanh khoản của FTX (thời điểm của câu chuyện CoinDesk rất đáng ngờ vì nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi SBF chế giễu dòng tweet hiện đã bị xóa của SBF). Điều này làm thị trường náo loạn vì quyết định của CZ cuối cùng sẽ khiến giá trị của FTT giảm xuống (chính xác là điều đã xảy ra). Khi FTX gặp khó khăn trong việc trả tiền cho các nhà đầu tư đang thoát khỏi vị trí của họ trong FTT, Binance đã ký một thỏa thuận không ràng buộc để mua FTX chỉ để hủy bỏ nó một ngày sau đó, gây ra sự hỗn loạn hơn nữa. FTX cuối cùng đã nộp đơn xin phá sản và mọi thứ đã xuống dốc đối với SBF kể từ đó.





Tất cả những điều này để nói rằng, một tweet mà SBF không nên tạo ra và CZ có thể đã bỏ qua dẫn đến một người thắng cuộc tắm máu điều đó khiến Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và CZ trở thành một doanh nhân công nghệ không thể coi thường. Ngoài ra, một lời nhắc nhở rằng bạn có thể lừa giới truyền thông nói rằng bất cứ điều gì bạn muốn họ nếu bạn giàu có bẩn thỉu và các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ ném tiền vào bất cứ thứ gì theo đúng nghĩa đen nếu đó là đủ lập dị .





Binance đang có xu hướng #8 trên bảng xếp hạng công ty công nghệ của HackerNoon.

'Con chim' vừa đâm vào cây 🎋

Khi nào Elon Musk đã mua lại Twitter, anh ấy đã tweet một cách khét tiếng ' con chim được giải thoát .' Ít nhất, những gì anh ấy thực sự giải thoát còn tồi tệ hơn nhiều đối với anh ấy. Đã bị buộc phải trả một khoản tiền khổng lồ 44 tỷ đô la cho Twitter ( nhiều hơn giá trị thực của nó ), người đàn ông giàu nhất thế giới đã làm việc chăm chỉ để cố gắng đạt được nhân viên còn lại tại công ty để làm công việc bẩn thỉu cho anh ta trong khi anh ta ra lệnh tung ra một sản phẩm hỗn loạn sau lần tiếp theo (mặc dù bậc thầy đổi mới này nghĩ rằng Musk là lấy một trang từ vở kịch tái tạo cổ điển).





Đã đưa ra kế hoạch bán dấu kiểm màu xanh đã được xác minh trong gần $8 một tháng , Musk sớm nhận ra tại sao đây là một ý tưởng tồi. Internet, với tư cách là internet, đã quyết định rằng 8 đô la là số tiền danh nghĩa để trả cho khả năng sh * tpost . Và sh * tpost họ đã làm, buộc ít nhất một thương hiệu lớn (Eli Lilly) đưa ra lời xin lỗi cho một tweet được đăng bởi một kẻ mạo danh. Đây không tốt cho Twitter, đặc biệt nếu Musk muốn các thương hiệu quảng cáo trên nền tảng này.





Trong suốt tất cả những điều này, Twitter của định giá đã giảm mạnh và Musk đã làm dấy lên bóng ma phá sản (dù Bloomberg cho rằng đó là hơi sớm để nghĩ rằng Twitter sẽ phá sản, những bình luận của Musk thật đáng nguyền rủa).





Trong khi đó, giá trị tài sản ròng của Musk trong năm nay gần bằng với Mark Zuckerberg, nhưng vẫn tiếp tục là người giàu nhất thế giới (không giống như Zuckerberg), theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg.





Twitter đang có xu hướng #53 trên Bảng xếp hạng Công ty Công nghệ của HackerNoon.

Trong Tin tức khác.. 📰

Công ty đa phương tiện yêu thích của mọi người Walt Disney Co. tạm dừng tuyển dụng , theo bước chân của công ty Mỹ khi nó điều hướng nền kinh tế suy thoái.

, theo bước chân của công ty Mỹ khi nó điều hướng nền kinh tế suy thoái. của tỷ phú Jeff Bezo amazon , xếp thứ 15 trong tuần này, là không còn giá trị ở mức hơn một nghìn tỷ đô la.

, xếp thứ 15 trong tuần này, là ở mức hơn một nghìn tỷ đô la. Netflix , xếp hạng #45, là nói là khám phá đầu tư vào thể thao trực tiếp.

Vì vậy, bạn nghĩ ai đã làm nó tồi tệ hơn trong tuần qua? Hãy cho chúng tôi biết nơi đây . Đây là bản tóm tắt của công ty công nghệ và bạn đang đọc Số 24! Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới. HÒA BÌNH ☮️





— Sheharyar Khan, Biên tập viên, Business Tech @ HackerNoon