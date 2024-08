¿Dominarán los mineros enfriados por líquido la tercera revolución de hashrate?

El criptomercado es lo que está en la mente de todos en este momento, por encima de la superficie.





Debajo de la superficie, está sucediendo algo serio en la industria minera. El hashrate minero ha llegado a una encrucijada una vez más. Si la mayoría de los productos cerrados volverán al escenario principal probablemente no sea la principal preocupación de todos los mineros.



En este momento, la buena noticia es que todavía hay algunos mineros antiguos de alto poder de hash en ejecución. Si bien la mala noticia es que los mineros que ingresaron al campo con precios de monedas altos o que poseían varios de bajo índice de hash se vieron obligados a cerrar o tener un montón de máquinas pero sin el poder de hash adecuado. El primero ya ha recuperado las ganancias, en el caso de una gran caída en los precios de las monedas, permanecer plano tiene un buen rendimiento. Este último, al menos por ahora, es el receptor de la gama alta del mercado.





Algunas preguntas:



¿Es este el fin de la industria minera? Y, ¿es cierto que comprar mineros baratos es la forma más inteligente de volverse rentable en este momento?



¿Qué están haciendo esos pioneros y fabricantes de máquinas de minería?





Los principales fabricantes aceptan y reconocen los productos enfriados por agua, que en el pasado eran como automóviles modificados. Entonces, ¿qué significa exactamente?



La verdad puede ser más aterradora que el pensamiento. Está por llegar una era de alto poder de hashrate y súper poder de hashrate. El año 2022 será el primer año de la tercera revolución del hashrate.



Este artículo tiene cerca de 5000 palabras y está dividido en siete dimensiones. Puedes navegar por secciones.





Nota: Este artículo fue escrito por Mark Zhou, publicado originalmente aquí . Se ha vuelto a publicar con permiso.





1. Una importante generación de hashrate la que estamos viviendo

Una importante generación de hashrate la que estamos viviendo



La era individual y geek abarcó 4 años, de 2009 a 2012, donde el núcleo definitivo seguía siendo la minería de CPU y GPU. Primero fue el M (Mega, MH/s), luego el G (Giga, HG/s). Durante estos años de cambios rápidos, los G como las personas o empresas líderes han obtenido muchas ganancias día a día, nadie ha previsto la llegada de la era TeraHash (Tera, TG/s). Nos despedimos del pasado sin señales. No adiós, sólo adiós.











La era del minero profesional (ASIC) refrigerada por aire: desde la primera máquina de minería ASIC que apareció en 2013 hasta ahora, a medida que el chip se hace cada vez más pequeño, la potencia de hashrate es cada vez más alta, lo que aumentó desde el principio 10G de cada unidad al máximo 140T hoy.









De acuerdo con la mejor relación de consumo de energía actual, los mineros ASIC básicamente se han acercado o alcanzado el límite físico de los productos ASIC refrigerados por aire. Actualmente, el ASIC 138T refrigerado por aire de Intel tiene casi el mismo hashrate que Antminer S19XP. Por lo tanto, el siguiente paso no es realizar más cambios en los chips, sino lograr un crecimiento exponencial en el hashrate del producto ASIC.













Los mineros profesionales (ASIC) de la era refrigerada por agua: Ha pasado exactamente una década desde que estos han estado operando (2012). En esta década, la industria minera ha formado un gran número de personas, creyentes firmes, fabricantes de máquinas mineras, consolidadores de recursos energéticos, proveedores de equipos eléctricos, comerciantes de máquinas mineras, constructores de minas, propietarios de minas, etc. Diez años en el área minera equivalen a décadas en el tradicional industrias

Este año, Bitmain ha lanzado la producción en masa de mineros refrigerados por agua Antminer ASIC. Aquí, no podemos evitar preguntarnos, ¿los mineros de ASIC encontrarán la tercera revolución de la industria minera en breve?



Esta pregunta es como preguntar si los autos de nueva energía reemplazarán a los autos de combustible tradicionales. No hay necesidad de preguntar, porque ya ha llegado. Es solo que nuestra industria es diferente de la industria automotriz tradicional. Solo crecerá más rápido de lo que pensamos. Al igual que ASIC reemplazando la CPU, la minería GPU. No adiós, sólo adiós.

















2. Varias lógicas de la refrigeración líquida se vuelven dominantes

Varias lógicas de que la refrigeración líquida se convierta en la corriente principal

Use energía limitada para buscar la mejor relación de consumo de energía: la relación de costo de electricidad solo aumentará en los productos futuros de hashrate a menos que se pueda obtener una relación de consumo de energía más deseable. Por ejemplo, Antminer XP Hyd tiene una relación de consumo de energía de 20,5, que es más del doble de la relación de consumo de energía de los mineros en funcionamiento actuales.













Fuentes de contaminación a gran escala: los sitios mineros profesionales descentralizados no están todos ubicados en las montañas o junto a embalses, sino que es más probable que estén en áreas industriales o cerca de áreas residenciales. Es probable que la contaminación acústica, relacionada con los indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero, se convierta en un requisito previo para limitar la existencia o apertura de sitios escalados.













La mejor disipación de calor de los sistemas enfriados por líquido ha dado lugar a un mercado "grande": en cuanto a los sistemas enfriados por aire, debido al nivel físico disipativo de disipación de calor, junto con la operación de alta intensidad de los productos de hardware y ambiental corrosión, no sólo los problemas de la máquina se producen con frecuencia y sino que también su esperanza de vida es limitada. La eficiencia de enfriamiento del chip de toque de viento es solo alrededor del 8%. Para el enfriamiento del aceite sumergido, es una buena forma de disipar el calor debido a la inmersión total del cuerpo. El aceite fluye para quitar el calor del disipador térmico y lograr la disipación de calor para el chip, pero el aceite no puede llegar directamente al chip. El área proyectada de su disipador térmico es solo del 15 % y el caudal es lento, por lo que su eficiencia de disipación de calor es solo del 20 % al 35 %. Mientras que el enfriado por líquido es diferente debido a la combinación perfecta entre la placa enfriada por agua y el chip, la capacidad calorífica específica del agua es mejor que la del aceite y la densidad es 10,000 veces mayor que la del aire, lo que hace que el rápido flujo de agua pueda tomar aleja el 99% de la energía térmica.

















Tomando los datos reales de la ejecución de la serie Antminer 19 como ejemplo, a la misma frecuencia, la temperatura promedio del chip es de 70 a 75 grados de refrigeración por aire, de 65 a 70 grados de refrigeración por aceite y solo alrededor de 60 grados de refrigeración líquida. Por lo tanto, es obvio que la disipación de calor de la refrigeración líquida es mucho mejor que la refrigeración por aire y la refrigeración por aceite, lo que hace que el futuro sea una era de gran suministro de energía y gran potencia informática. Desde el punto de vista técnico, debido a la disipación de calor de la fuente de alimentación refrigerada por líquido, 6000, 10000 y 15000W es posible. Para los chips de 5nm o 3nm de TSMC, bajo la premisa de una cantidad adecuada de chips, resuelva el problema del consumo de energía y la temperatura del chip. En 2023, la aparición de mineros de 300-400T también es muy posible. Además, la relación de consumo de energía también puede disminuir al 20,5% o menos.













**El aumento vertiginoso del hashrate no ha llegado:**¿Es real el hashrate general en línea que vimos? No, no exactamente. El punto clave del hashrate es la energía. Cuántos mineros están en camino a la migración global o ya llegaron a su destino, esperando la realización de la infraestructura. Es probable que el hashrate real supere los 300E con la ayuda de la protección de energía. En este caso, ¿podemos decir que los ingresos bajan un 40 % si el hashrate aumenta un 40 %? Probablemente no, porque el precio base de la electricidad sigue siendo el mismo. Entonces, para los mineros, ¿cuánta disminución de ingresos ocurrirá?



Tomemos S19 como ejemplo, según el precio base de la electricidad de 7,5 centavos (0,5 RMB), el porcentaje de la factura de electricidad es del 51,9 %, con una ganancia diaria de 75,16. Pero si el hashrate aumenta un 40 % a 300E, ¿los ingresos ascenderán a 45 (75,16 x 0,6)? No lo es. En este momento, los costos de electricidad representarán el 81 % de los ingresos netos de $6,1, una caída del 78 % en los ingresos. Por supuesto, la lógica de la medición radica en que el precio de la moneda permanece sin cambios. Y sabemos que en esta industria no podemos predecir el corto plazo y no es necesario predecir el largo plazo.



Veamos el rendimiento del XP refrigerado por agua. Cuando el hashrate alcanza 300E y la cuota de electricidad S19 es del 86 %, la cuota de electricidad con refrigeración líquida XP es del 53 % y la ganancia es de 57,4 por día. La ganancia de T simple es casi 3 veces mayor que S19 y la ganancia general es 9,5 veces mayor. Por supuesto, si este es el número y el precio de la moneda sigue siendo el mismo, el tiempo de recuperación de XP refrigerado por líquido es de aproximadamente 6 años. ¡DIOS MÍO!









Por lo tanto, debemos creer que el futuro no necesita ser predicho. De lo contrario, ¿por qué seguimos siendo míos?



Por supuesto, algunas personas dirán que el cálculo anterior no es riguroso. Cuando el hashrate aumentó un 40 %, el cierre prioritario son las máquinas con un hashrate bajo. Si se cierran, el hashrate disminuirá en consecuencia. Esto es cierto, pero no debemos subestimar la capacidad de producción de los fabricantes y la cantidad de máquinas de alta tasa de hash que ya están almacenadas en el almacén. De acuerdo con la capacidad de varios fabricantes importantes para vender futuros, solo podemos decir que es exageradamente increíble.













3. 'Crisis' de Revolucionario

Crisis de Revolucionario

Riesgo:

En breve, los mineros baratos que compre pueden convertirse en chatarra. Es como comprar mineros de CPU y GPU en la era ASIC. El cambio en la actualización de la tecnología es revolucionario. En cierto sentido, en el mercado bajista de ASIC refrigerado por aire, comprar mineros en la parte inferior es en realidad una buena inversión. Recoger mineros de baja tasa de hash durante la tormenta de la tecnología refrigerada por líquido no es más que comprometerse con las creencias.



Riesgo:

El precio de la electricidad determina el valor de la finca minera. No importa qué tan cercana sea la relación que tenga con los sitios de energía, la mayoría de las ganancias desaparecerán sin precios competitivos. La electricidad industrial, los países con altos precios de la electricidad, los países con altos impuestos a la energía, etc. no tienen que ver con los recursos, sino con la viabilidad del negocio.



Oportunidad:

La próxima era refrigerada por líquido y la mejora de la infraestructura de la industria nos hacen creer en el poder de la fuerza líder. La llegada del "almacenamiento en la nube", es fruto de la educación por parte del gigante. Hoy en día, el "almacenamiento en la nube" está en todas partes. Bitmain, que representa el 80% de la industria, se ha fijado como objetivo que el 80% de todos los productos sean refrigerados por líquido en el plan anual de 2023. Sin duda, llevará a la industria de la infraestructura refrigerada por aire al cambio gradual de la infraestructura refrigerada por agua.



Oportunidad:

Es muy probable que los mineros tradicionales de 5nm de TSMC, como la serie S19, se actualicen y su rendimiento se puede mejorar considerablemente. Cuanto antes entren en la era de refrigeración líquida, más dividendos de la industria obtendrán. No necesitamos ganar temporalmente. Quien sobreviva en esta batalla será el ganador.













4. ¿Por qué los chips TSMC tienen una buena mejora en el rendimiento?

¿Por qué los chips TSMC tienen una buena mejora de rendimiento?

Aquí, analicemos la lógica de competencia entre esos grandes fabricantes. Cualquier líder general, si no está totalmente comprometido con el mercado y sus seguidores y no rinde el 100% o el 120% de esfuerzo, sus posibilidades de sobrevivir en esta industria serán casi nulas. Solo los jugadores de segunda categoría harán todo lo posible frente a un maestro al igual que el combate de artes marciales.



Mientras que en el mundo de la minería, el fabricante de chips es el más poderoso. El propósito de Bitmain es garantizar un plan de suministro de chips a largo plazo para que su lógica comercial se centre en cómo usar más chips TSMC en lugar de maximizar su tecnología. Si se enfocan en la tecnología de chips, la gran cantidad de mineros que necesitan para producir se convertirá en un gran desafío. Entonces, en una palabra, en cuanto a Bitmain, todo se trata de las grandes cantidades de chips en lugar de maximizar el rendimiento de los chips TSMC al extremo.



En este caso, el mercado de valores tiene mejores posibilidades ahora. ¿Habías pensado alguna vez en transformar un chip de 5nm con un sistema de refrigeración líquida? No es una oportunidad de oro la que te dejaron los fabricantes, sino la cadena de suministro de chips.



Por lo tanto, con suficiente espacio de mejora para el hardware, el método correcto de actualización de software y el soporte de infraestructura adecuado, los ASIC de refrigeración por aire tendrán acceso a la actualización a la nueva refrigeración líquida con un costo más bajo.













5. Intel VS grandes fabricantes, diferencia generacional en productos

Intel VS grandes fabricantes, una diferencia generacional de productos

No estamos hablando de tecnología, sino de conceptos, reconocimiento y comprensión. No hay duda de que Intel definitivamente puede obtener los mejores chips y sistemas de suministro del mundo. Pero reconocer es una cosa mágica. Cuando Intel decida proporcionar solo tres empresas mineras que cotizan en bolsa en América del Norte con producción de prototipos, la arrogancia les dejará al menos una diferencia de generación en productos. ¿Es la capacidad técnica de Facebook peor que la de TikTok? No, no es. Pero es el inadecuado reconocimiento de los videos cortos lo que les hace extrañar a toda una generación. Hoy en día, es muy probable que Intel pierda en esta guerra de refrigeración líquida si se esfuerza tanto en la refrigeración por aire.



Los productos mineros no son de consumo. La competitividad no depende de la escala de la empresa. Son productos de inversión que persiguen el mejor ratio de consumo eléctrico, el mejor ratio de ingresos y el mejor aprovechamiento del tiempo. 'Donde empiezas decide donde terminas.' pero si corres 10.000 metros hacia la izquierda, y de repente descubres que se supone que la carrera es hacia la derecha.





Está bien. La noche es larga y siempre te estamos esperando.





6. ¿Es la refrigeración líquida la última forma de producto de hashrate?

¿Es la refrigeración líquida la última forma de producto de hashrate?



En la tecnología conocida a corto plazo (sin mencionar la computación cuántica) y en la historia del desarrollo de la minería, la gente dudaba entre aire, aceite y refrigeración líquida. La limitación central del hashrate de un solo minero es, en última instancia, sobre la disipación y la temperatura. Desde la perspectiva del costo, la contaminación y la conveniencia, el agua puede ser reciclada y no contaminante en comparación con el molesto ruido que trae el viento. Es difícil encontrar otro medio de enfriamiento alternativo.









7. ¿Cuáles son las diferencias entre el futuro mercado refrigerado por líquido y el mercado actual?

¿Cuáles son las diferencias entre el futuro mercado refrigerado por líquido y el mercado actual?

El costo de la infraestructura aumentará; sin embargo, en comparación con la inversión en productos mineros, el costo combinado es inferior al 5 % del costo del hashrate. Por una inversión del 95% para comprar hashrate.



Se reducirá el número de máquinas; el número de máquinas en los sitios enfriados por agua será, en promedio, al menos un 40 % menor que el de los sitios enfriados por aire, y hasta un 50 % menos. Es decir, donde un sitio de 10 MW requería alrededor de 3000 máquinas, hoy solo 1850 máquinas o 1500 máquinas. Los requisitos para la tierra y el medio ambiente se han vuelto más bajos.









**Reducir la generación de residuos electrónicos:** debido a la reducción del espacio de máquinas, con los mismos 10 MW, el despliegue de máquinas se vuelve menor, lo que equivale a la posibilidad de reducir la generación de residuos electrónicos, además de reducir el área de la tierra entonces el costo de la tierra. Se mejora la disipación de calor del chip de la máquina y se aumenta el hashrate, lo que mejora su vida útil.



Aparecen proveedores de servicios básicos: con la mejora gradual de la industria, la competitividad de los sitios enfriados por aire se debilitará cada vez más y serán reemplazados por sitios enfriados por agua. Cada vez más sitios nuevos considerarán una solución de sitio híbrido (enfriado por aire + enfriado por agua), o solo enfriado por agua (Bing como representante). En la infraestructura refrigerada por agua (contenedor minero refrigerado por agua) aparecerán proveedores de servicios de infraestructura refrigerada por agua globalizados, estandarizados y de marca. Los proveedores de servicios de infraestructura refrigerados por líquido de marca apuntan no solo al producto y los servicios del fabricante, sino que también sirven a toda la industria, multimarca, cubriendo una variedad de modelos.









**El flujo comercial sigue siendo fuerte:**los productos refrigerados por líquido no solo están en el mundo de las instituciones y los clientes a gran escala, habrá proveedores de equipos miniaturizados refrigerados por líquido, que proporcionarán infraestructura a más nuevos entrantes a pequeña escala, reduciendo el actual umbral de la industria de decenas de millones a millones. El mercado de máquinas de minería seguirá prosperando.



**Aparecen los proveedores de servicios técnicos:**Algunos mineros que poseen la serie S19 y las máquinas de chips de 5 nanómetros TSMC actualizarán sus existencias y obtendrán la bonificación primero. En el caso de que el stock de máquinas actualizables supere el millón de unidades, habrá proveedores de servicios de actualización especializados. La actualización de enfriamiento por aire a enfriamiento por líquido se convertirá en un producto estandarizado que ingrese al mercado, y una o más empresas de actualización de tecnología de enfriamiento por líquido a gran escala surgirán en etapas.



**Productos con tasa de superhash:**Debido a la introducción de tapones de aire y refrigeración líquida, las fuentes de alimentación refrigeradas por líquido aparecerán con productos de más de 10 000 W. Con súper fuentes de alimentación, habrá máquinas de minería con una potencia informática ultragrande superior a 400T.



El mercado realmente no se puede analizar, dentro del mercado bajista, el análisis es pesimista. ¿Por qué todavía decimos que la refrigeración líquida es la tercera revolución del hashrate? En la industria minera, si se le puede llamar una oportunidad estratégica, hay dos principales.





En el mercado bajista, la creencia firme en la moneda, o el fondo del valle tenía una máquina de bajo costo. La mayoría de los especuladores en la ronda actual del mercado alcista son resistentes al frío invierno del 312, la picadura del 519, de alguna manera abrazaron la era de la entrada institucional y fueron testigos de la ascensión de $60,000 en bitcoin. Abriendo camino en una situación de revolución tecnológica. Los principales fabricantes de máquinas de minería que todavía están activos en la actualidad, hicieron su debut en la era ASIC refrigerada por aire. Los grandes mineros y los mineros institucionales con capacidades de "dinero" también abrieron camino en esta era. Estos pioneros, por el miedo a la tecnología y la fe, merecen ser accionistas de los dividendos de los tiempos.









¿Qué pasa con el futuro?





¿Qué tipo de historia sucederá en la próxima era refrigerada por agua de gran hashrate, y más naciones soberanas adoptarán Bitcoin? ¿Caerá en desgracia en medio del escepticismo tradicional, o alcanzará nuevas alturas en el consenso y la fe? ¿Seguirán naciendo grandes empresas en la era de la refrigeración líquida? ¿Habrá otras tecnologías disruptivas además de la refrigeración por agua?





La industria blockchain, en cualquier momento, está escenificando milagros y tiene infinitas posibilidades. Ya sea de forma individual o colectiva, estáis en ella, sois una fuerza para cambiar los tiempos, y son las situaciones desconocidas del futuro las que nos harán esperarlo juntos.



Aquí, además de la tecnología y el panorama, para todos los mineros, hay una pequeña historia que es alentadora.



Dos amigos caminaban por un bosque, ambos descalzos. Pero uno de ellos mantuvo sus zapatos alrededor de su cuello, de repente se encontraron con un oso. Uno no podía correr rápido porque no tenía zapatos, y el otro inmediatamente se los volvió a poner. Luego, cuando el oso se acercó para roer a su compañero, se escapó. La moraleja de la historia es; seguro que nos encontraremos con ese oso en el bosque, pero los zapatos no son para que corras más rápido que el oso, es para que corras un poco más rápido que tu amigo. Mientras puedas correr más rápido que tu amigo, puedes sobrevivir y finalmente ver el mar a través del bosque.





La revolución de la refrigeración por aire es como los zapatos alrededor del cuello. ¿Estás listo para comenzar tu viaje con zapatos alrededor del cuello?





