Los juegos de Metro en orden cronológico: una obra maestra posapocalíptica

Crédito de la imagen de portada: vg247

Basado en la serie de libros del mismo nombre de Dmitry Glukhovsky, los juegos de Metro se desarrollan en el sistema de metro de Moscú post-apocalíptico, hogar de los últimos supervivientes de la humanidad. Artyom, el personaje principal de la serie, recorre estos túneles con la esperanza de encontrar gente fuera de este infierno.

Con una historia atractiva, misiones y criaturas subterráneas aterradoras, los juegos de Metro se encuentran entre los mejores ejemplos de narrativas de supervivencia postapocalíptica en la historia de los juegos.

En este artículo, lo ayudaremos a atravesar esta increíble serie describiendo todos los juegos de Metro en orden cronológico.

Juegos de metro en orden

Metro 2033 (2010) Metro: Última luz (2013) Metro: Redux (2014) Éxodo metropolitano (2019)

1. Metro 2033 (2010)

Metro 2033 es un videojuego de terror de supervivencia de disparos en primera persona desarrollado por 4A Games y publicado por THQ. Tiene lugar en el Moscú posapocalíptico, principalmente dentro del sistema de metro subterráneo donde se crió Artyom , el protagonista del juego. De vez en cuando, el juego lleva a los jugadores a la superficie, que se han vuelto inhabitables por una guerra nuclear.

El mundo en el que vive Artyom no es un lugar amigable: la ciudad sobre el subsuelo se está deteriorando y la tierra está devastada por la radiación y los restos de una guerra de hace mucho tiempo. La superficie y los túneles del metro están repletos de mutantes, y cada día es otra lucha por la supervivencia.

El primer juego en orden cronológico sigue a Artyom, quien se ve obligado a abandonar la relativa seguridad de su estación subterránea. Viaja a través del metro para encontrar compañeros que lo ayuden a luchar contra los mutantes que atacan la estación. En su búsqueda, Artyom tiene que luchar a través de los túneles embrujados mientras evita a los bandidos y otros peligros de un mundo post-apocalíptico.

Metro 2033 es un juego de disparos en primera persona estándar y hace hincapié en la supervivencia: la gestión de recursos juega un papel crucial en el éxito del juego.

2. Metro: Última luz (2013)

Desde Metro 2033, el juego ha sido conocido por su juego implacable y escenarios desafiantes. Metro: Last Light no es diferente. Con misiones secundarias, más armas y algunos ajustes en la configuración del juego, Metro: Last Light te brinda otra oportunidad de sumergirte en su mundo de Moscú posapocalíptico.

El segundo juego en orden, Metro: Last Light tiene lugar en los túneles subterráneos de Moscú, donde el jugador asume el papel de Artyom una vez más. Después de Metro 2033, se convierte en Ranger y ahora tiene la tarea de proteger su estación de origen.

La jugabilidad de Metro: Last Light es similar a la de Metro 2033, pero con numerosos añadidos y cambios, como un sistema de personalización de armas, donde puedes cambiar la mira, el silenciador, el tamaño del cargador, etc.

El juego también podría expandirse con el DLC "Chronicles Pack", que contiene tres misiones opcionales que brindan información adicional sobre la tradición del universo Metro y se considera uno de los mejores DLC de la serie .

El juego fue un éxito comercial: sus ventas minoristas de la primera semana en los Estados Unidos superaron las ventas minoristas de por vida de Metro 2033 .

3. Metro: Redux (2014)

Metro: Redux no es un tercer juego en orden cronológico del universo Metro, sino una importante remasterización de Metro 2033 y Metro: Last Light. Esta colección contiene los juegos originales y mejoras significativas en combate, inteligencia artificial, modos de juego y soporte de mayor resolución.

Además, Redux introdujo un nuevo modo de juego para ambos títulos que antes solo estaban disponibles en el paquete Metro: Ranger. Este nuevo modo de juego elimina casi por completo la pantalla HUD, aumenta las tasas de daño y minimiza la munición de repuesto. La adición al juego lo hace significativamente más desafiante y aumenta aún más la inmersión del jugador y los niveles de terror.

Los revisores de Metro: Redux apreciaron la apariencia hermosa e impresionante del juego a pesar de ser una remasterización "simple" de dos juegos de disparos antiguos. Los críticos también apreciaron cómo Redux se sentía más como un paquete completo en lugar de simplemente lanzar una nueva versión en HD y un punto de entrada perfecto a la serie.

4. Metro: Éxodo (2019)

Metro: Exodus es la tercera entrega de la serie de videojuegos Metro basada en las novelas de Dmitry Glukhovsky. La historia sigue a Metro 2033 de 2010 y Metro: Last Light de 2013.

4A Games presentó Metro: Exodus en la conferencia de prensa E3 2017 de Microsoft el 11 de junio de 2017, con un lanzamiento planificado para el otoño de 2018. Sin embargo, el juego se retrasó más tarde hasta el cuarto trimestre de 2018 antes de retrasarse nuevamente hasta 2019. La demora probablemente valió la pena. El cambio del entorno subterráneo cerrado a un vasto universo similar a un mundo abierto es un esfuerzo significativo en el que 4A Games triunfó.

El juego comienza un año después de los eventos de Metro: Last Light, colocando al jugador una vez más en el papel de Artyom. Este juego se aleja de los espacios confinados y los túneles subterráneos de las entradas anteriores en favor de un mundo amplio y variado.

Es el primer juego de la serie que tiene lugar casi en su totalidad fuera del sistema de metro de Moscú, y lleva a Artyom a una variedad de lugares en Moscú y en toda la desolada Rusia. A bordo de la locomotora Aurora, escapa del metro de Moscú con sus aliados y emprende un viaje por todo el continente hacia el Lejano Oriente, donde se enfrenta a mutantes, bandidos y sectas destructivas.

Tras su lanzamiento, Metro: Exodus recibió críticas favorables por su mundo abierto, gráficos, historia y jugabilidad. Durante su primera semana, el juego vendió más de 200.000 copias en la tienda Steam y es probablemente el mejor juego de la serie, recibiendo nominaciones a Juego del año y Mejor narración en 2019.

¿Necesito jugar los juegos de Metro en orden?

Los juegos de Metro tienen una historia lineal, por lo que es mejor jugar la trilogía completa para tener la mejor experiencia y una mejor comprensión del universo de Metro (especialmente si no conoces los libros).

Sin embargo, incluso si te saltas un título, el juego no perderá su encanto para ti. Cualquier juego de Metro es un capítulo completo con su historia y objetivos únicos.

Si no quieres jugar toda la serie, te recomiendo que elijas Metro: Exodus, ya que ofrece la mejor experiencia de juego y la mejor historia.

¿Habrá Metro 4?

Si bien los rumores y especulaciones sobre el posible nuevo título de la serie Metro han estado circulando por Internet desde mediados de 2019, 4A Games tardó un tiempo en confirmar que ya habían comenzado a trabajar en el próximo juego de Metro. El próximo título se lanzará en consolas Gen 9 y PC y recibirá una revisión significativa del motor y el renderizador.

Además de centrarse principalmente en una experiencia para un solo jugador como en las entregas anteriores de Metro, 4A Games también está trabajando en un modo multijugador. Todavía no está claro cómo se verá exactamente el modo multijugador, pero según el comunicado del estudio , será una experiencia "que tiene mucho sentido en el universo de Metro".

Actualmente, no hay información adicional sobre el nuevo juego de Metro, pero con suerte, podemos encontrar más en breve.

¿Estás buscando el próximo juego de Metro? ¿Y cuál es tu juego favorito de la serie hasta ahora? ¡Háznoslo saber en la comunidad de Hackernoon !