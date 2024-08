Los juegos de Wolfenstein en orden cronológico y clasificados por ventas

Wolfenstein es una serie que ha resistido la prueba del tiempo, con un legado que dura más que la mayoría de las franquicias de juegos actuales. Cada título presenta al jugador que lucha contra los nazis en un intento por evitar la dominación mundial. Si bien la serie ha mantenido su jugabilidad general similar desde Wolfenstein 3D, su historia ha pasado por numerosas iteraciones, que culminan en la historia actual que comenzó con Wolfenstein: The New Order.

Los juegos más nuevos de Wolfenstein contienen referencias al resto de la serie, incluso a pesar de su condición de reinicio. Los títulos más antiguos, como Wolfenstein 3D, tienen múltiples versiones e historias, lo que dificulta ubicarlos en una línea de tiempo definitiva. Y los juegos originales Castle Wolfenstein y Beyond Castle Wolfenstein ni siquiera están conectados a ningún otro título, fuera del entorno de la Alemania nazi.

Como resultado, esta guía analizará los principales juegos de Wolfenstein en orden aproximado, comenzando con Wolfenstein 3D y separando cada título en su propia línea de tiempo.

Los juegos de Wolfenstein en orden

Línea de tiempo clásica

Lanza del Destino Encuentro Original Misiones nocturnas Wolfenstein 3D

Esta línea de tiempo consta de juegos que rodean la era Wolfenstein 3D. Spear of Destiny actúa como una precuela independiente, mientras que Nocturnal Missions, a pesar de estar etiquetados como Episodios 4, 5 y 6, tienen lugar cronológicamente antes que el resto de Wolfenstein 3D.

Original Encounter también tiene lugar antes de Wolfenstein 3D, comenzando como un título independiente. Más tarde, apareció en un paquete con el juego original como parte de un puerto para sistemas Mac. Si bien los marcos de tiempo exactos son un poco difíciles de seguir, es probable que los juegos independientes se establezcan más lejos en el tiempo que Wolfenstein 3D en comparación con las Misiones nocturnas.





Cronología de devolución

Arenas malditas Regreso al Castillo Wolfenstein Wolfenstein (2009)

Solo dos juegos forman parte de esta línea de tiempo. Return to Castle Wolfenstein fue el primer reinicio de la serie desde los títulos en 3D, y su lanzamiento en la consola presentó las misiones "Cursed Sands" que actúan como un prólogo para el juego. El juego Wolfenstein lanzado en 2009 fue diseñado como una secuela, pero también presenta sus propios elementos de la historia; actúa como otro reinicio suave, aunque permanece vagamente conectado con Return to Castle Wolfenstein.

Los elementos de la historia y los personajes de estos juegos se incorporan o se mencionan en los títulos más nuevos, pero no son recreaciones 1:1. Un ejemplo notable es Wilhelm Strasse, un antagonista importante que regresa en juegos posteriores de Wolfenstein.





Cronología del nuevo pedido

Wolfenstein: la vieja sangre Wolfenstein: el nuevo orden Wolfenstein II: El nuevo coloso Wolfenstein: piloto cibernético Wolfenstein: sangre joven

Esta línea de tiempo contiene los últimos juegos de Wolfenstein, ambientados en una historia alternativa donde la Alemania nazi logra la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El orden de estos juegos es relativamente sencillo, con el lanzamiento de The Old Blood como precuela de The New Order y Cyberpilot una semana antes que Youngblood.

Aunque estos juegos tienen lugar en una historia alternativa, existen numerosas referencias a entradas anteriores de la franquicia. Esto incluye personajes antes mencionados como Wilhelm Strasse, puntos de la trama originalmente del título de 2009 e incluso una sección completa donde puedes luchar contra enemigos pixelados de Wolfenstein 3D. Es similar a los últimos títulos de Doom, en ese sentido, ambientado en su propio mundo nuevo, pero que contiene varios guiños y referencias a entradas anteriores.





Juegos de Wolfenstein en orden de ventas históricas

Con una serie tan larga y tantas líneas de tiempo, es interesante ver cómo las ventas podrían haber influido en estos títulos. Aquí están los principales títulos de Wolfenstein en orden de copias vendidas:

8. Wolfenstein: Cyberpilot - ~50,000 copias vendidas

Lanzado junto con Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot comprensiblemente vendió muy pocas copias. Si bien ofreció una versión única de la serie Wolfenstein en un entorno de realidad virtual, también fue un título muy corto sin mucho que ofrecer. Combine eso con el hecho de que no se podía jugar sin un auricular VR, y este título estaba condenado a venderse menos desde el principio.

7. Wolfenstein (2009) - Más de 100 000 copias vendidas

El título de Wolfenstein de 2009 estuvo vagamente conectado con su predecesor, recibió solo una recepción algo positiva y tampoco se destacó mucho. Sus ventas no fueron impresionantes y justificaron que Wolfenstein se reiniciara una vez más, brindándonos los nuevos títulos publicados por Bethesda que se conocen hoy.

6. Wolfenstein 3D + Spear of Destiny - ~1,000,000 de copias distribuidas

El Wolfenstein 3D original fue diseñado como un juego shareware. Las ventas reales son difíciles de suponer debido a eso, pero se informó que se distribuyeron más de 1,000,000 de copias de Wolfenstein 3D, junto con Spear of Destiny, su precuela. Este fue el primer título de FPS en generalizarse tanto, influyendo en otros juegos como Doom. Consolidó el género de disparos en primera persona en el mundo de los videojuegos, dejando una huella en la historia que nadie puede ignorar.

5. Wolfenstein: The Old Blood - ~1,000,000+ de copias vendidas

Diseñado como una precuela de The New Order, Wolfenstein: The Old Blood recibió un éxito marginal. No cambia mucho la forma de jugar, simplemente ofrece una historia no contada que los jugadores pueden explorar. Este título es una expansión independiente, en cierto modo, aunque puede que no sea tan querido o exitoso, es una entrada perfecta en la serie Wolfenstein.

4. Wolfenstein II: The New Colossus - ~1,500,000 copias vendidas

Uno de los últimos títulos de la nueva serie de Wolfenstein, Wolfenstein II: The New Colossus, fue muy esperado por los fanáticos. Después del final de suspenso de The New Order, los jugadores exploran los Estados Unidos de la década de 1960 en un esfuerzo por provocar una revolución contra el régimen nazi gobernante. Con nuevos enemigos a los que enfrentarse y mejoras en los gráficos del juego, Wolfenstein II ofreció una experiencia mucho más fresca a los fans de las ofertas anteriores de Bethesda.

3. Regreso al Castillo Wolfenstein - ~2,000,000 de copias vendidas

Como el último juego importante de la franquicia hasta 2009, Return to Castle Wolfenstein se inclinó aún más hacia elementos y narraciones más "fantásticos". El juego ofrecía elementos de sigilo y funcionaba con un motor similar al de Quake III, lo que permitía a los jugadores más libertad de movimiento y combate. Los jugadores también tuvieron que luchar contra criaturas no muertas y enemigos mutados, elementos presentes en títulos anteriores de Wolfenstein, pero ciertamente más desarrollados en este. Entre sus puertos de consola que agregaron una nueva misión de precuela y el juego en sí fue bien recibido, Return to Castle Wolfenstein logró ganarse su lugar como el tercer título más vendido de la franquicia.

2. Wolfenstein: Youngblood - ~2 500 000 copias vendidas

Si bien recibió críticas menos que favorables , Wolfenstein: Youngblood es el primer juego de la serie que brinda una experiencia cooperativa completa. También presenta más elementos similares a los juegos de rol, como barras de salud y puntos de experiencia, así como microtransacciones para desbloquear cosméticos y potenciadores. Estos cambios, aunque no muy bien recibidos, ofrecen quizás la experiencia más singular del resto de la serie Wolfenstein. Con eso en mente, no es de extrañar que Youngblood haya logrado subir tan alto en esta lista.

1. Wolfenstein: The New Order - ~3,000,000+ de copias vendidas

Wolfenstein: The New Order puso en marcha la última línea de tiempo de Wolfenstein con fuerza. Ambientado en un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, el jugador emprende una misión para asesinar al maníaco Deathshead y paralizar el nuevo régimen. Esencialmente, modernizó la serie Wolfenstein, presentando a los fanáticos nuevos y recurrentes una jugabilidad mejorada y una historia única y conmovedora. No es de extrañar que este juego encabece esta lista; Wolfenstein: The New Order estableció un nuevo estándar para lo que serían los futuros títulos de Wolfenstein.

No hay muchos juegos de Wolfenstein, pero la serie ha dejado un impacto duradero tanto en la industria del juego como en sí misma. Ya sea que los desarrolladores decidan continuar con la historia actual de esta franquicia o rehacerla nuevamente, es probable que las influencias de Wolfenstein 3D y Return to Castle Wolfenstein jueguen un papel muy importante en futuras entregas.





