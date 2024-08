Nintendo ha sido un gigante en la industria del juego durante décadas. Es un nombre familiar que se ha convertido en sinónimo de videojuegos. Ha tenido muchas consolas icónicas, desde Nintendo Entertainment System hasta Nintendo Switch. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿Qué consola de Nintendo es la consola más vendida? Aquí hay una lista de las consolas más vendidas de Nintendo.

Lista de las 10 mejores consolas de Nintendo clasificadas por ventas

10. GameCube - 21 millones de unidades vendidas

Nintendo nunca ha rehuido destacarse del resto, pero GameCube es, con mucho, una de sus consolas de aspecto más exclusivo. La icónica caja púrpura gigante se destaca inmediatamente a la vista. Pero lo que es aún más impresionante que el diseño es su éxito.

GameCube fue la continuación de Nintendo 64 y acumuló la increíble cantidad de 21 millones de unidades vendidas . La consola también fue una de las primeras consolas de Nintendo en usar un disco en lugar de un cartucho, lo que la hizo destacar aún más.

Aunque GameCube está al final de esta lista de consolas de Nintendo, no quita la grandeza de la consola o de sus juegos. Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine y The Legend of Zelda: The Wind Waker son juegos fantásticos que todavía tienen legados vivos y bien en la actualidad. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de mi favorito personal, Super Mario Strikers.

9. Nintendo 64 - 32 millones de unidades vendidas

Lanzada en 1996, la Nintendo 64 es una consola cercana y querida para el corazón de muchas personas, incluida la mía. Y es aún más evidente lo popular que fue cuando ves las ventas de la consola.

Con un impresionante ranking de 32 millones de unidades vendidas , la Nintendo 64 impresionó con su procesador de 64 bits y por su línea de juegos. Y no sería correcto hablar sobre Nintendo 64 sin mencionar su controlador icónico. Aunque te lastimaría las manos, no se puede negar lo bien que se ve; la moda es dolor.

Parecía que la Nintendo 64 tenía una cantidad infinita de grandes juegos. Super Mario 64, GoldenEye 007, Super Smash Bros y Mario Kart eran todos juegos que sacabas cuando tenías compañía. Eventualmente, estallaría una discusión cuando alguien eligió el personaje Oddjob en 007, pero eso no es ni aquí ni allá.

8. Sistema de entretenimiento Super Nintendo - 49 millones de unidades vendidas

Antes de la Nintendo 64, la Super Nintendo Entertainment System (SNES) nos cautivaba con sus juegos y su potencia. Lanzado en Japón en 1990, el SNES tenía un procesador de 16 bits que superaba con creces a su predecesor. La SNES vendería 49 millones de unidades durante su vida útil, superando con creces a sus competidores, como Sega Genesis y TurboGrafx-16.

El éxito de la SNES no sorprende cuando miras los fantásticos juegos que se ofrecieron. Super Mario World, Super Mario Kart, Star Fox y Donkey Kong Country son solo algunos de los juegos disponibles para la consola. Con esta alineación, no hay otra consola en la Tierra que podría haber tenido una oportunidad contra la SNES.

7. Sistema de entretenimiento de Nintendo - 61 millones de unidades vendidas

Incluso antes de la SNES y todas estas otras consolas, la Nintendo Entertainment System (NES) era la reina suprema. Aunque fue la segunda incursión de Nintendo en el mundo de las consolas de juegos, generalmente se la confunde con la primera consola de Nintendo debido a lo mucho que eclipsó a su predecesora.

La NES vendió 61 millones de unidades y es la razón por la que todas las personas que no saben nada sobre juegos se refieren a cada consola como "Nintendo".

Las franquicias de Nintendo que comenzaron en NES incluyen The Legend of Zelda, Metroid y Super Mario Bros. Aunque técnicamente la franquicia de Mario comenzó años antes, Super Mario Bros. es el primer juego de la franquicia que se asemeja al gigante que conocemos y Ama hoy. Otros juegos eternos como Duck Hunt y Tetris estaban disponibles en NES.

6. Nintendo 3DS - 75 millones de unidades vendidas

Como se mencionó anteriormente, a Nintendo le gusta sobresalir del resto y lo que podría hacer que su consola se destaque más que hacerlo en 3D. La compañía merece crédito por querer cambiar las cosas con respecto a la DS anterior, pero no he conocido a nadie a quien realmente le haya gustado cómo se veía el 3D.

Te daba dolores de cabeza y te lastimaba los ojos, así que era mucho mejor apagarlo. Pero además de eso, la consola era increíble. Y no soy el único en pensarlo teniendo en cuenta que vendió 75 millones de unidades .

La Nintendo 3DS fue respaldada con juegos increíbles como Super Mario 3D Land, Pokemon X e Y, Super Smash Bros y una gran cantidad de juegos geniales de Zelda. Y esos son solo por nombrar algunos. Pokémon tuvo bastantes títulos más exitosos en 3DS y, por supuesto, también todos los derivados de Mario que se ofrecieron en la consola.

5. Game Boy Advance - 81 millones de unidades vendidas

Pero años antes de que la Nintendo 3DS hiciera olas, la Nintendo Game Boy Advance estaba haciendo lo mismo. Esta consola portátil tenía un procesador de 16 bits, en comparación con el procesador de 8 bits de su predecesor. Entonces, Game Boy Advance no solo jugó bien, sino que se veía bien mientras lo hacía con sus colores icónicos, y vendería 82 millones de unidades .

La consola no tenía límite en la cantidad de buenos juegos que ofrecía. La serie Super Mario Advance, Pokémon Ruby y Sapphire, Mario Kart y los remakes de Donkey Kong Country fueron solo algunos de los juegos divertidos que estaban disponibles en Game Boy Advance.

4. Nintendo Switch - 85 millones de unidades vendidas

La consola actual de Nintendo, la Nintendo Switch, es un híbrido de una consola portátil y una doméstica. Lo que significa que puede reproducirlo en su televisor, o sacarlo y reproducirlo en modo portátil cuando lo desee. Lanzada en 2017, Nintendo Switch es la más joven en esta lista de consolas de Nintendo, lo que hace que la cantidad de unidades vendidas sea aún más impresionante;85 millones

Es un misterio cuántas unidades más se venderán hasta que llegue su eventual sucesor, pero podemos imaginar que Nintendo ya está bastante contenta con el número. Cuando todo esté dicho y hecho, podría subir aún más en esta lista de consolas de Nintendo.

La consola ha tenido muchos juegos exitosos que incluyen Super Mario Odyssey, Pokemon Sword and Shield, The Legend of Zelda: Breath of the Wind y Animal Crossing: New Horizons.

Tanto Zelda como Animal Crossing fueron increíblemente populares; muchas personas que nunca jugaron estas franquicias les dieron una oportunidad, incluido yo mismo. El propio Animal Crossing vendió 31 millones de unidades , lo que lo convierte en el segundo juego de Nintendo Switch más vendido de todos los tiempos, solo por detrás de Mario Kart 8 Deluxe.

3. Nintendo Wii - 101 millones de unidades vendidas

No es de extrañar que la Nintendo Wii tuviera tanto éxito, no se parecía en nada a lo que habíamos visto antes. Claro, hubo consolas en el pasado que tenían control de movimiento integrado, pero Nintendo Wii fue la primera que explotó en popularidad.

Atrajo a las personas a las que les gustan los juegos, e incluso a las personas que no tenían ningún interés en él. Y queda claro cuando miras el número de unidades vendidas: 101 millones .

La integración del control de movimiento permitió a los jugadores volverse más físicos, y hubo muchos juegos que aprovecharon eso. Las series de deportes Just Dance y Wii fueron extremadamente populares porque incluso si no disfrutabas mucho de los videojuegos, aún podías divertirte con tus amigos moviéndose como un tonto en tu sala de estar.

2. Nintendo Game Boy/Game Boy Color - 118 millones de unidades vendidas

La Nintendo Game Boy es una de las consolas más antiguas creadas por Nintendo y se lanzó en 1989. Nintendo había fabricado previamente una consola portátil, la Game & Watch, pero la Game Boy llevó las cosas a otro nivel. Tenía un procesador de 8 bits que podía dar un golpe y mantenerte entretenido.

9 años después, se lanzó Game Boy Color, lo que permitió a los jugadores disfrutar plenamente de los colores que ofrecían los juegos. Combinados, Nintendo Game Boy y Game Boy Color vendieron 118 millones de unidades . Convirtiendo a Game Boy en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos.

Game Boy tenía muchos juegos geniales, pero sería negligente si no se mencionara a Pokémon. Las dos primeras entregas de la franquicia Pokémon, Red y Blue, se lanzaron en Game Boy. Sería el videojuego más vendido de Japón y uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos ; generando la franquicia mundial de mil millones de dólares que conocemos ahora.

1. La consola más vendida de Nintendo: Nintendo DS

Con 154 millones de unidades vendidas , la DS no es solo la consola portátil más vendida o la consola Nintendo más vendida; es la segunda consola más vendida de todos los tiempos. Solo está detrás de PlayStation 2, que está por delante en alrededor de un millón de unidades.

Nintendo cambió las cosas una vez más al darle a la Nintendo DS dos pantallas y hacer que la inferior fuera una pantalla táctil. Otra característica interesante de la Nintendo DS era que era compatible con la versión anterior de Game Boy Advance.

La Nintendo DS no tendría tanto éxito si no tuviera grandes juegos. New Super Mario Bros, Animal Crossing: Wild World, Pokemon Diamond and Pearl y The Legend of Zelda: Phantom Hourglass son solo algunos de los increíbles juegos. Muchas consolas, tanto domésticas como portátiles, han venido después de la Nintendo DS, pero ninguna se ha acercado a ocupar el segundo lugar.

Cuando se trata de Nintendo, la Nintendo DS es la consola más vendida que ha tenido la compañía. Nintendo es una marca conocida en todo el mundo, por lo que no sorprende ver cuántas unidades han vendido, pero aún así es difícil entenderlo. Con su consola más reciente, Nintendo Switch vendiendo 85 millones de unidades, el gigante de una empresa no parece estar desacelerándose en el corto plazo.

