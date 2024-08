Las 3 bibliotecas PDF de C# que todo desarrollador debe conocer

El PDF significa formato de documento portátil. El PDF proporciona flexibilidad, lo que significa que se puede modificar de la forma que desee el autor. Hoy tenemos acceso a muchos otros grandes formatos digitales como DOCX y PPTX.





Sin embargo, PDF sigue siendo muy popular debido a su larga historia de éxito y amplia compatibilidad con dispositivos. Algunas personas argumentarían que PDF es más conveniente que estos formatos más nuevos porque se puede ver en diferentes dispositivos sin necesidad de conversión.





A veces, las tareas más simples pueden complicarse cuando se trata de archivos PDF, especialmente cuando necesitamos modificar un PDF mediante programación. En este artículo, cubriremos los problemas comunes que enfrentan los desarrolladores y cómo resolverlos.





Estos son los problemas comunes que enfrentan los desarrolladores al editar documentos PDF mediante programación en sus aplicaciones.

¿Cómo personaliza o edita fuentes en sus documentos impresos con poco o ningún esfuerzo?

La forma correcta de imprimir varias páginas en una sola hoja.

¿Qué características se pueden agregar o quitar de un archivo PDF?

¿Cómo creo un archivo PDF que no es editable?





Uno de los principales problemas con los archivos PDF es que es difícil modificarlos. Necesita saber cómo funciona para modificarlo y esto hace que el proceso sea complicado y lento.





Modificar PDF mediante programación no es fácil, pero con la herramienta adecuada, puede facilitar la modificación leyendo los metadatos del archivo original y extrayendo información específica del código fuente de su sistema.





Entonces, en este artículo, hablaré sobre tres bibliotecas de generación de PDF que los desarrolladores deben conocer para modificar PDF.





1. HierroPDF

Cuando se trata de crear archivos PDF en el núcleo .NET, hay muchas bibliotecas. Sin embargo, cuando tiene un proyecto complejo y necesita el mejor rendimiento posible de su generación de PDF, IronPDF es una opción ideal. IronPDF es una biblioteca PDF de .NET de alto rendimiento que tiene una API optimizada para su uso con otras tecnologías de Microsoft.





Es una de las bibliotecas de PDF más avanzadas y potentes disponibles en la actualidad. Desde la codificación hasta la seguridad, IronPDF ofrece la misma experiencia de alta calidad para los desarrolladores que para los usuarios finales. Es un componente pdf independiente para usar.





La biblioteca IronPDF se puede utilizar para crear, editar y manipular archivos PDF con solo unas pocas líneas. Admite varios tipos de operaciones para editar y manipular archivos PDF, incluida la extracción de texto y la inserción de texto en archivos PDF existentes.





La biblioteca tiene funciones que facilitan a los desarrolladores la creación de conversiones de HTML a PDF seguras, cómodas y personalizables y la modificación de archivos pdf. Estas características incluyen bloqueos de pdf, restricciones de edición y seguridad de pdf.





Los desarrolladores también tienen acceso a una API para personalizar la salida generada sin tener que usar ningún software o hardware adicional. Algunas de sus características incluyen la capacidad de crear diseños receptivos; la creación de encabezados y pies de página; márgenes; y la conversión de imágenes a PDF. IronPDF también tiene herramientas para convertir archivos PDF a formatos XML, XPS o JPG.





También puede convertir una cadena HTML o un archivo HTML en un documento PDF. IronPDF usa cadenas HTML para generar documentos pdf. Hace que la creación de PDF sea muy fácil. El objetivo principal de IronPDF es ser una biblioteca simple, potente y flexible para que los desarrolladores la utilicen en la creación de documentos PDF a partir de imágenes u otras fuentes. Echemos un vistazo al ejemplo de código de IronPDF.





Ejemplo de código:

HTML a pdf:

using IronPdf; var Renderer = new IronPdf.ChromePdfRenderer(); using var PDF = Renderer.RenderHtmlAsPdf("<h1>Html with CSS and Images</h1>") PDF.SaveAs("pixel-perfect.pdf");





Imágenes a PDF:

// PM> Install-Package IronPdf using IronPdf; using System.IO; using System.Linq; // One or more images as IEnumerable. This example selects all JPEG images in a specific folder. var ImageFiles = System.IO.Directory.EnumerateFiles(@"C:\project\assets").Where(f => f.EndsWith(".jpg") || f.EndsWith(".jpeg")); // Convert the images to a PDF and save it. ImageToPdfConverter.ImageToPdf(ImageFiles).SaveAs(@"C:\project\composite.pdf");





Encabezados y pies de página:

// PM> Install-Package IronPdf using IronPdf; IronPdf.ChromePdfRenderer Renderer = new IronPdf.ChromePdfRenderer(); // Build a footer using html to style the text // mergable fields are: // {page} {total-pages} {url} {date} {time} {html-title} & {pdf-title} Renderer.RenderingOptions.HtmlFooter = new HtmlHeaderFooter() { MaxHeight = 15, //millimeters HtmlFragment = "<center><i>{page} of {total-pages}<i></center>", DrawDividerLine = true };





Has visto que el uso de esta biblioteca es muy fácil y sencillo. Permite la instalación fácilmente utilizando paquetes NUGET. Podemos modificar los documentos pdf existentes. Para más tutoriales, puedes visitar este enlace .





Licencia

La versión gratuita está disponible para fines de desarrollo. IronPDF tiene variaciones en su plan de precios para particulares y empresas. Echemos un vistazo al plan de precios.









2. PDFtron

PDFTron C# es una biblioteca de pdf que proporciona una variedad de funciones de utilidad para crear, editar y manipular documentos pdf. PDFTron C ofrece muchas características que son importantes para la transformación digital de una organización.





El alto rendimiento, la fácil instalación y la portabilidad de la biblioteca la convierten en una herramienta invaluable para las empresas que desean crear documentos PDF. El entorno rico en funciones también garantiza que las empresas puedan utilizar PDF como formato de documento en su máximo potencial. La biblioteca PDFTron C# pdf es una biblioteca potente e intuitiva que permite a los desarrolladores crear, modificar y extraer texto de archivos PDF.





Esta biblioteca está diseñada para ser modular y, como tal, se puede utilizar en cualquier tipo de proyecto, no solo en el desarrollo de software. Puede convertir documentos pdf a otros formatos. También puede organizar páginas PDF.





La nueva biblioteca aborda importantes problemas de escalabilidad que existen en los métodos tradicionalmente primitivos de creación, almacenamiento y manipulación de documentos digitales blandos. Almacenará los metadatos junto con los archivos resultantes en el formato nativo mientras incrusta el contenido en formatos XML o JSON si es necesario.





Esta función permite a los usuarios explorar contenido dinámico desde entornos informáticos modernos sin tener que descargar paquetes engorrosos como archivos ZIP o RAR antes de la conversión. Echemos un vistazo a los ejemplos de código:





Ejemplo de código

Insertar páginas:

PDFDoc new_doc = new PDFDoc(); int page_num = 15; for (int i = 1; i <= page_num; ++i) { PDFDoc in_doc = new PDFDoc(filename + "_split_page_" + i + ".pdf"); new_doc.InsertPages(i, in_doc, 1, in_doc.GetPageCount(), PDFDoc.InsertFlag.e_none); } new_doc.Save(output_filename + "_merge_pages.pdf", SDFDoc.SaveOptions.e_linearized);





PDF en blanco:

// use the empty constructor to create a blank PDF PDFDoc doc = new PDFDoc(); // optionally perform some document processing using read write operations // found under 'Editing Page Content' or 'Page Manipulation' // save the document to the filesystem doc.Save(output_filename, SDFDoc.SaveOptions.e_linearized); // optionally save the document to a memory buffer byte[] buf = doc.Save(SDFDoc.SaveOptions.e_linearized);





En los ejemplos anteriores, podemos ver que es fácil de usar en nuestros programas. De alguna manera, los parámetros parecen difíciles de entender para el principiante. PDFTron utiliza algunos conceptos avanzados. Entonces, para el principiante, será una tarea difícil comprender sus funciones. Pero en general, PDFTron tiene un buen rendimiento y salida.





Licencia

Si hablamos de su licencia, entonces no tenemos ninguna información porque tenemos que contactar al soporte para discutir su plan de precios.









3. QuestPDF

QuestPDF es una biblioteca de vanguardia que le permitirá crear archivos PDF en su aplicación .NET al ofrecer una API de alto nivel y fácil de usar en C#. Tiene documentación que muestra cómo manipular archivos PDF. ¡También hay un montón de ejemplos y patrones de diseño para que pueda comenzar a trabajar rápidamente!





Esta biblioteca está creada para que los profesionales la usen al diseñar diseños de documentos y considerar la paginación. Los enfoques alternativos, como los convertidores basados en HTML, no están diseñados para esto y, por lo tanto, a menudo producen resultados impredecibles. QuestPDF se creó con SkiaSharp, una biblioteca de gráficos de código abierto.





Los archivos PDF creados por QuestPDF son de alta calidad, lo que significa que obtendrá un resultado excepcional con menos esfuerzo. Tiene un motor de diseño bien optimizado que puede generar más de 1000 archivos PDF por minuto por núcleo. También es seguro para subprocesos.





Echemos un vistazo a QuestPDF y cómo podemos usar QuestPDF en nuestro programa.





Ejemplo de código

using QuestPDF.Fluent; using QuestPDF.Helpers; using QuestPDF.Infrastructure; // code in your main method Document.Create(container => { container.Page(page => { page.Size(PageSizes.A4); page.Margin(2, Unit.Centimetre); page.Background(Colors.White); page.DefaultTextStyle(x => x.FontSize(20)); page.Header() .Text("Hello PDF!") .SemiBold().FontSize(36).FontColor(Colors.Blue.Medium); page.Content() .PaddingVertical(1, Unit.Centimetre) .Column(x => { x.Spacing(20); x.Item().Text(Placeholders.LoremIpsum()); x.Item().Image(Placeholders.Image(200, 100)); }); page.Footer() .AlignCenter() .Text(x => { x.Span("Page "); x.CurrentPageNumber(); }); }); }) .GeneratePdf("hello.pdf");





Su sintaxis es muy difícil de entender para el principiante. En el ejemplo anterior, podemos ver cuán compleja es su estructura en comparación con IronPDF y PDFTron. Tienes que escribir muchas líneas de código para realizar operaciones simples. Pero es gratis para la producción. Entonces, es un punto a favor.





Licencia

Si estamos hablando de una licencia, entonces su licencia está bajo la licencia MIT. Es de código abierto en este momento. Entonces, los desarrolladores pueden usarlo gratis. Pero sus características son limitadas. No tiene una gran variedad de operaciones. Ofrece algunas operaciones básicas.





Conclusión

En últimas palabras, compararé los planes de precios de estas bibliotecas.





IronPDF tiene 3 planes de precios de individuo a empresa. Es gratuito para el desarrollo y también tiene una prueba gratuita de 30 días. Los precios son muy razonables. Comienza desde $ 499 solamente.





PDFTron también tiene un plan de precios, pero no está visible. Debe ponerse en contacto con el soporte para obtener información sobre el precio. Por lo tanto, existe la posibilidad de que varíen los precios de persona a persona.

QuestPDF es totalmente gratuito pero sus funciones son limitadas. No tiene funcionalidades muy complejas. Ofrece solo funcionalidades básicas.





La elección de la biblioteca PDF depende de usted. Puedes comprarlo de acuerdo a tus necesidades. Pero IronPDF es la biblioteca más barata y completamente funcional que he usado.