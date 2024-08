The Ace Attorney Timeline: Todos los juegos de Phoenix Wright en orden cronológico

Demasiado Largo; Para Leer

La serie Ace Attorney puede ser difícil de seguir si desea hacerlo cronológicamente, en lugar de jugar cada juego en el orden de su lanzamiento. Para seguir un orden cronológico sin dejar de estar en línea con la forma en que estos juegos debían jugarse, los jugaría así: 1. El Gran As Abogado: Aventuras 2. The Great Ace Attorney 2: Resolución 3. Phoenix Wright: Ace Abogado 4. Phoenix Wright: Justicia para todos 5. Phoenix Wright: pruebas y tribulaciones 6. Investigaciones de Ace Attorney: Miles Edgeworth 7. Ace Attorney Investigations 2 (también conocido como Gyakuten Kenji 2) 8. Profesor Layton contra Phoenix Wright: Ace Attorney (no canónico) 9. Apollo Justice: Ace Abogado 10. Phoenix Wright: Ace Attorney - Destinos duales 11. Phoenix Wright: Ace Attorney - Espíritu de justicia Esto es lo más cercano a lo cronológico que puede obtener. Este artículo profundiza más en cuanto a dónde ocurre cada caso de la serie en su línea de tiempo. ¡Advertencia de spoiler menor si decides echar un vistazo más de cerca!