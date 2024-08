Error 4013: cómo solucionarlo en iPhone, iPad y iPod Touch

El error 4013 puede ocurrir en cualquier dispositivo Apple, incluidos iPhone, iPad o iPod, mientras está conectado a una Mac o PC. Este error no le permite continuar actualizando o restaurando su dispositivo. En algunos casos, puede convertir su dispositivo en un ladrillo blando o ponerlo en un ciclo de reinicio infinito.

Actualizar sus dispositivos Apple es esencial para la estabilidad y el buen funcionamiento de sus dispositivos. Si no actualiza, puede encontrar varios problemas técnicos y de seguridad. Puede detectar errores durante el proceso de actualización o restauración en sí, y el "Error 4013" es uno de ellos.

Si bien este error puede parecer complicado, existen algunas formas fáciles de recuperar su dispositivo y hacer que vuelva a funcionar sin problemas.

¿Qué es el error 4013 y por qué sucede?

La razón más común del Error 4013 es algo que interrumpe la comunicación entre su dispositivo iOS y la computadora. Lo primero que notará es una alerta que se muestra en su computadora, y el mensaje aparecería así: El iPhone [nombre del dispositivo] no se pudo restaurar. Se produjo un error desconocido (4013) .

En la mayoría de los casos, el Error 4013 está relacionado con una interrupción en la comunicación. Para eso, podría haber muchas razones como:

Su dispositivo puede desconectarse o extraerse por accidente al actualizar o restaurar.

El cable que está utilizando no funciona bien o el puerto USB no está muy ajustado o no funciona correctamente.

Existe una gran posibilidad de que iTunes, el software utilizado para conectar iPhone u otros dispositivos Apple, esté desactualizado y no sea compatible con la última actualización del sistema operativo.

La actualización de software tiene un error (las posibilidades de que esto ocurra son insignificantes, ya que las actualizaciones están bien probadas)

El estereotipo en torno a los errores del iPhone es que son casi imposibles de resolver, lo que no es válido en este caso. Seguir un conjunto simple de instrucciones puede ayudarlo a superar el error 4013; y errores de la misma variación , a saber, Error 4005, 4014 o 9.

3 pasos iniciales para solucionar y corregir el error 4013

Antes de continuar con cualquier solución, asegúrese de estar conectado a Internet con una conexión estable y de que la Mac o PC que está utilizando esté actualizada.

1. Verifique si hay un cable o puerto USB defectuoso

A veces, el problema no está en el software sino en el hardware utilizado para conectar y cargar sus dispositivos. Asegúrese de estar utilizando un cable de iluminación/USB certificado por Apple o MFi para su conectividad, ya que otros cables pueden dañar su iPhone porque pueden calentarse, perder datos durante la transferencia o dañar su dispositivo. Debido a eso, su dispositivo Apple no puede conectarse a la computadora e iTunes.

Otra posibilidad importante es que el puerto de carga del iPhone/iPad/iPod, o el puerto USB de su computadora no funcione correctamente. Puede haber muchas razones, como la fuerza de agarre de su puerto para el cable. Es posible que algunos desechos se acumulen dentro de los puertos mientras deja caer casualmente su computadora portátil dentro de una bolsa.

Puede solucionar este problema conectando su dispositivo con un cable diferente, en un puerto USB diferente u otra computadora portátil para garantizar una conexión sólida. Intente usar un nuevo cable Lightning o USB como último recurso si cualquier otra cosa no funciona para usted. Es posible que deba cambiar su computadora portátil o usar la computadora portátil de otra persona si su computadora está bloqueando la comunicación con el dispositivo.

Por último, asegúrese de no estar utilizando ningún firewall o software de seguridad en su computadora que esté bloqueando su conexión con el dispositivo.

2. Fuerce el reinicio de su dispositivo iOS

La mayoría de los problemas de su iPhone se pueden resolver simplemente con un reinicio forzado. Si tiene suerte, puede deshacerse del Error 4013 simplemente reiniciando su dispositivo a la fuerza. Esto se hace para la mayoría de los dispositivos que se ejecutan en iOS o iPadOS. Conecte su dispositivo y haga lo siguiente:

Pasos para forzar el reinicio de su iPhone:

iPhone 8 o posterior: presione y suelte rápidamente el botón Subir volumen. Presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantenga presionado el botón lateral hasta que vea el logotipo de Apple.

iPhone 7 (incluido el iPod de 7.ª generación): mantenga presionado el botón lateral (o superior) y el botón para bajar el volumen hasta que vea el logotipo de Apple.

iPhone 6s o anterior: mantenga presionado el botón lateral (o superior) y el botón de inicio hasta que vea el logotipo de Apple.

Pasos para forzar el reinicio de su iPad:

Modelos de iPad que no tienen un botón de inicio: presione y suelte rápidamente el botón para subir el volumen. Presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se reinicie.

iPad con botón de inicio (incluido el iPod touch de 6.ª generación o anterior): mantén presionados los botones de inicio y superior (o lateral) hasta que veas el logotipo de Apple.

Continúe con la actualización de su iPhone o iPad nuevamente, y lo más probable es que solucione el problema.

3. Resolver iTunes obsoleto

Una de las razones más comunes por las que su dispositivo experimenta un error 4013 es el uso de versiones antiguas de iTunes. Siempre asegúrese de estar usando la última versión de iTunes según sea necesario para actualizar y restaurar el dispositivo Apple que está usando.

Si está utilizando iTunes, puede seleccionar 'Buscar actualizaciones' en el menú Ayuda en la PC o en el menú de la aplicación en Mac para obtener la última versión. Es posible que también desee consultar la versión más reciente del sitio web de iTunes. En el momento de escribir este artículo, el último iTunes se lanzó en febrero de 2019 para Mac y en diciembre de 2020 para Windows.

Con el lanzamiento de macOS Catalina, iTunes para Mac se suspendió y la aplicación Finder es donde puede administrar y sincronizar contenido en su iPhone, iPad y iPod touch. Sin embargo, iTunes sigue estando disponible para Windows.

Otros temas: garantizar un almacenamiento adecuado

Los iPhone, iPod y iPad requieren un almacenamiento adecuado para procesar una actualización o una copia de seguridad. Si aún tiene acceso a su dispositivo después del error 4013, asegúrese de que tenga suficiente espacio disponible o no.

Debería poder borrar archivos y medios no deseados para crear espacio en su dispositivo Apple. Esto también puede incluir la eliminación de aplicaciones que ya no usa. Un amplio espacio de almacenamiento garantizará que la actualización se realice sin problemas y que no reciba una notificación con el Error 4013.

El iOS ocupa alrededor de 2 a 3 GB, pero necesitará de 4 a 6 GB de almacenamiento disponible para iniciar la actualización. Además, puede intentar restablecer la configuración desde la aplicación Configuración. Si nada funciona, puede buscar soluciones de terceros. Hemos seleccionado dos de esas soluciones para solucionar el problema.

Error 4013 Soluciones de terceros

Aquí hay algunas soluciones de terceros. Debe usarlos con cuidado porque toman acceso de raíz de su dispositivo.

Usar Tenor ReiBoot

Una de las formas más efectivas de corregir el error en su dispositivo es conectar su iPhone con su computadora a través de un puerto USB. El siguiente paso es descargar un software llamado Tenor ReiBoot en su computadora. Lo mejor de este software es su interfaz fácil de usar y su configuración rápida. Su función 'Salir del modo de recuperación' es de uso gratuito .

Imagen: Tenor ReiBoot

Una vez instalado, el software le dará la opción de habilitar su dispositivo en modo de recuperación. Simplemente siéntese y deje que el software inicie automáticamente la recuperación. Si su dispositivo muestra el símbolo del logotipo USB en la pantalla, significa que el proceso está funcionando correctamente.

En el modo de recuperación, se nos dará la opción de reparación estándar y profunda, y le sugerimos que elija la primera, ya que soluciona los problemas comunes sin pérdida de datos. Después de eso, se le guiará para que descargue el firmware adecuado para corregir el error 4013 del iPhone. Una vez que se instale el firmware, verá que se procesa la reparación estándar en su iPhone. Su dispositivo tardará aproximadamente entre 10 y 15 minutos en reiniciarse nuevamente con el error solucionado.

Tenor ReiBoot está disponible como versión de prueba, su precio comienza en $45,95.

dr.fone

El Error 4013 bien encarado a veces se conoce como Error 4013 de iTunes y eso lo dice todo sobre la importancia de reparar su iTunes en caso de dicho error.

Dr.Fone también te permite arreglar iTunes identificando primero si tus componentes de iTunes están correctamente instalados. Si no funciona después de la reparación de iTunes, debe elegir un método de "Reparación avanzada" que probablemente lo arregle sin iTunes. Puede llevar algo de tiempo, pero es crucial saber que la Reparación avanzada borrará sus datos, incluidas las fotos y las aplicaciones del dispositivo.

Imagen: WonderShare

WonderShare desarrolla Dr.Fone, el mismo equipo detrás de muchas de las principales aplicaciones de iOS como Filmora y PDFelement, dijo Gideon Rubin , quien dirige una empresa basada en la nube Pandio en San Diego y comprende la importancia de la recuperación de datos. La experiencia de WonderShare en el ecosistema de iOS hace que Rubin confíe en Dr.Fone como su aplicación de referencia para solucionar problemas de recuperación de dispositivos Apple. Puede omitir iTunes si usa Dr.Fone "Reparación del sistema", lo que hace que sea más sencillo recuperar dispositivos iPhone.

Para reparar sin iTunes, puede instalar Dr.Fone en su Mac o PC, conectar su dispositivo y seleccionar Reparación del sistema > Reparación estándar, que instalará automáticamente el firmware en su iPhone en unos minutos. Este proceso es simple y toma unos minutos, y no perderá los datos. Dr.Fone está disponible como versión de prueba, y el precio de su versión paga comienza desde $9 hasta $149.

Esperamos que este artículo le brinde formas más que convenientes de corregir el error 4013 para sus dispositivos Apple. Comparta sus puntos de vista en la comunidad HackerNoon .

