Elegir entre desarrolladores front-end, back-end y full stack

¿Cómo decide cómo debe ser su equipo de desarrolladores?





Bueno, abordemos esta y cualquier otra pregunta que pueda tener sobre qué son los desarrolladores front-end o back-end, ¿por qué debería contratar un equipo de desarrolladores o puede satisfacer todas sus necesidades con un solo desarrollador completo?





Cuando te sumerges profundamente en categorías de desarrolladores; aparecen los siguientes tres nombres:





Desarrolladores front-end: Aquel que desarrolla los elementos visibles del sitio web.

Aquel que desarrolla los elementos visibles del sitio web. Desarrolladores back-end: Aquel que desarrolla la infraestructura y la base de datos entre bastidores.

Aquel que desarrolla la infraestructura y la base de datos entre bastidores. Desarrolladores de pila completa: uno que puede desarrollar tanto servidores como software de cliente.

Todos los anteriores también se conocen comúnmente como desarrolladores web.

¿Quién es un desarrollador front-end?

Los desarrolladores front-end son responsables del desarrollo web front-end o del lado del cliente. Los desarrolladores y arquitectos front-end realizan el desarrollo utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. En un quid, los elementos de diseño que ves en cualquier sitio web son creados por un desarrollador front-end.





Un desafío importante aquí es que las herramientas y técnicas cambian constantemente para brindar una mejor experiencia de UI/UX a los usuarios, por lo que el desarrollador debe seguir adaptando estos nuevos cambios.





¿Qué habilidades debe verificar antes de contratar a un desarrollador front-end?

Si desea crear una aplicación o un sitio web con una experiencia de usuario y una participación del usuario excepcionales, y desea generar ingresos a partir de ello, contrate a alguien con las siguientes habilidades:

HTML y CSS : componentes básicos del desarrollo web. Encuentra a alguien que domine estos dos idiomas. Javascript : a partir de 2022, el 98 % de los sitios web usan JavaScript en el lado del cliente para el comportamiento de la página web. Básicamente, todos los dispositivos ejecutan JavaScript, incluidos iPhones, teléfonos Android, Apple Mac OS, Microsoft Windows, Linux, televisores inteligentes, etc. jQuery : facilita agregar elementos listos para usar a un proyecto y personalizarlos según sea necesario. JavaScript y otros marcos front-end : AngularJS, ReactJS, Bootstrap, Ember, Backbone. Además, alguien que está equipado con

Preprocesadores CSS: para acelerar la codificación CSS.

API y servicios RESTful

Totalmente receptivo

Compatibilidad entre navegadores

Pruebas y depuración

Git o el sistema de control de versiones que usas

¿Quién es un desarrollador back-end?

Los desarrolladores back-end son responsables del desarrollo del lado del servidor. Los contrata para realizar todas las actividades detrás de escena que se activan cuando realiza cualquier acción en un sitio web o una aplicación.

Su atención se centra en bases de datos, secuencias de comandos y arquitectura de páginas web. Escriben código para la interacción entre la base de datos y el navegador.

¿Qué habilidades debe verificar antes de contratar a un desarrollador back-end?

Lenguaje de Programación y sus Frameworks (cualquiera de ellos) Python : Django, Flask, TurboGears, Web2py

: Django, Flask, TurboGears, Web2py Rubí – RoR, Sinatra

– RoR, Sinatra Java : primavera, hibernación, GWT, puntales

: primavera, hibernación, GWT, puntales PHP : Symfony, CakePHP, Laravel, CodeIgnitor Bases de datos: MySQL, MongoDB, SQLite Experiencia con servicios RESTful y APIs Arquitectura del servicio de diseño Exposición a la administración del servidor Git o el sistema de control de versiones que usas

¿Por qué contratar un equipo de desarrolladores front-end y back-end?

Trabajo complejo y de alta calidad: dado que está contratando desarrolladores especializados, que son expertos en sus campos y tecnologías, producirán un trabajo de calidad superior.

dado que está contratando desarrolladores especializados, que son expertos en sus campos y tecnologías, producirán un trabajo de calidad superior. Ciclos de desarrollo más rápidos : tiene varias personas trabajando juntas para producir la siguiente iteración. Esto permite que todo el equipo trabaje simultáneamente y obtenga los resultados finales antes en comparación con una sola persona que trabaja en todo.

: tiene varias personas trabajando juntas para producir la siguiente iteración. Esto permite que todo el equipo trabaje simultáneamente y obtenga los resultados finales antes en comparación con una sola persona que trabaja en todo. Experiencia en las últimas tendencias y tecnologías : el desarrollador front-end se actualizará con todo lo nuevo para una mejor experiencia de usuario y, de manera similar, los otros desarrolladores especialistas conocerán todo lo último en su lenguaje de desarrollo web.

: el desarrollador front-end se actualizará con todo lo nuevo para una mejor experiencia de usuario y, de manera similar, los otros desarrolladores especialistas conocerán todo lo último en su lenguaje de desarrollo web. Fácil de contratar: la contratación de un equipo dedicado de desarrolladores definitivamente es mucho más fácil. Con miles de desarrolladores en el mercado, puede elegir entre desarrolladores independientes o contratar desarrolladores de empresas de desarrollo web de renombre en Londres.

Desafíos en la contratación de un equipo de desarrolladores front-end y back-end

Mayor costo de desarrollo : si tiene un presupuesto más bajo, tener desarrolladores específicos para necesidades específicas puede costar mucho más que contratar a un solo desarrollador que pueda ayudar con todo.

: si tiene un presupuesto más bajo, tener desarrolladores específicos para necesidades específicas puede costar mucho más que contratar a un solo desarrollador que pueda ayudar con todo. Interdependencia: los desarrolladores web tienden a depender unos de otros para entregar proyectos. Necesita un gerente de proyecto increíble para asegurarse de que sus tareas sean independientes entre sí y estén programadas correctamente.

desarrolladores web tienden a depender unos de otros para entregar proyectos. Necesita un gerente de proyecto increíble para asegurarse de que sus tareas sean independientes entre sí y estén programadas correctamente. Coordinación : más desarrolladores significa más coordinación. Para la entrega exitosa de un proyecto, debe contratar a varias personas o equipos, como diseñadores web, pruebas y DevOps, junto con los desarrolladores. Como hay muchas personas en el grupo, se necesita mucha coordinación.

Los problemas anteriores se pueden resolver contratando desarrolladores por horas. Puede ponerse en contacto con cualquier empresa de TI para subcontratar su trabajo de desarrollo, obtener cotizaciones y puede considerar subcontratar el trabajo de desarrollo a sus desarrolladores calificados.

¿Quién es un desarrollador de pila completa?

En general, estos son desarrolladores web o ingenieros que pueden trabajar tanto con el front-end como con el back-end de un sitio web o una aplicación. Estos desarrolladores pueden trabajar en bases de datos, crear sitios web orientados al usuario y planificar el proyecto con el cliente.

¿Qué habilidades debe verificar antes de contratar a un desarrollador de pila completa?

Lenguajes de programación : C#, PHP, Python, Ruby, Java, JS (al menos uno o dos).

: C#, PHP, Python, Ruby, Java, JS (al menos uno o dos). Marcos : Symfony, Laravel (PHP), Django (Python), Ruby On Rails (Ruby), Spring (Java), .NET (C#), Node.js, AngularJS (JS).

: Symfony, Laravel (PHP), Django (Python), Ruby On Rails (Ruby), Spring (Java), .NET (C#), Node.js, AngularJS (JS). Lenguajes de marcado: HTML, CSS.

de marcado: HTML, CSS. CMS : WordPress, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop.

: WordPress, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop. Base de datos: MySQL, MongoDB, SQLite

Según los estándares de codificación y las diferentes tecnologías que funcionan mejor juntas, puede contratar a uno que se especialice en uno u otro full-stack:

Pila LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP

Linux, Apache, MySQL, PHP Pila MEDIA: MongoDB, Express, Angular, NodeJS

MongoDB, Express, Angular, NodeJS Rubí sobre rieles: Rubí, SQLite, PHP

Rubí, SQLite, PHP Pila de Django: Django, Python, MySQL

¿Por qué contratar un desarrollador de pila completa?

Habilidad para aprender rápidamente: tienen una amplia gama de conocimientos y pueden aprender cosas nuevas y crecer fácilmente.

Jack of All Trades: hacen de todo, desde desarrollo front-end, desarrollo back-end, pruebas de control de calidad y DevOps hasta ayudar con el diseño web y la planificación de la ejecución del proyecto.

Ahorre en costos de desarrollo: contratar a un desarrollador que pueda hacerlo todo en lugar de 2 o más desarrolladores especializados definitivamente ahorrará costos.

Mejor implementación de la línea de tiempo del proyecto: hay menos dependencia de muchos miembros del equipo, por lo que las posibilidades de retraso son menores.

Desafíos con un desarrollador de pila completa

Menos actualizado sobre las últimas tendencias tecnológicas: hay demasiado de lo que hacer un seguimiento, por lo que es difícil mantenerse actualizado sobre todo.

Mala gestión de tareas: cuando varios desarrolladores trabajan en un proyecto, el proyecto se divide en varias unidades de trabajo, pero cuando una sola persona es responsable de la mayor parte del trabajo, la gestión de tareas, la regulación y los controles se vuelven difíciles.

Jack of All Trades But Master of None : sucede que estos desarrolladores pueden ayudar con muchas cosas diferentes, pero probablemente no tendrán un conocimiento profundo de nada.

Equipo de desarrolladores full-stack Vs Equipo de desarrolladores front-end y back-end

Entonces, ahora conocemos las ventajas y desventajas de un equipo frente a un solo desarrollador. Pero, ¿cómo decidir cuándo contratar qué?

Aquí hay algunos criterios que te ayudarán a elegir:

¿Es el proyecto grande o pequeño?

Para proyectos a pequeña escala, siempre es una buena idea contratar a un solo desarrollador que pueda hacer tanto el front-end como el back-end. Pero para un proyecto completo, necesitará contratar un equipo de desarrolladores para entregar un producto exitoso.

¿Qué tan complejo es el proyecto?

Si se trata de un proyecto pequeño con partes móviles simples, una sola persona debería ser suficiente, pero para proyectos muy complejos, la mejor opción es contar con un equipo de especialistas en análisis front-end, back-end y QA.

¿Tu proyecto es flexible?

A veces, sucede que los requisitos de nuestro proyecto cambian después de 1 o 2 sprints, estos cambios pueden adaptarse fácilmente a un desarrollador que es full-stack, ya que pueden cambiar fácilmente de una cosa a otra. Pero si tiene requisitos fijos y estables, un equipo de desarrolladores debería ser bueno.

¿Cuánto puedes invertir?

Al final del día, todo se reduce a los recursos disponibles para nosotros. Si tiene la correa apretada, un desarrollador que lo sabe todo puede ser la mejor opción. Obviamente, si tiene el dinero para construir y contratar un equipo de desarrolladores para obtener el producto de mejor calidad, ¡adelante!

Contrate un equipo de desarrolladores front-end y back-end o desarrolladores full-stack en Systango

Antes de decidir cómo desea construir su equipo de desarrollo, es importante considerar cómo su proyecto necesita que sea su equipo de desarrollo. Si está buscando crear una aplicación web de una sola página o algo que sea un poco complejo, un solo desarrollador puede llevar su producto desde cero hasta el final mientras maneja cualquier error o problema.





Pero si desea crear algo que se parezca a Facebook, funcione como Uber y tenga un rendimiento como Netflix, es mejor que consiga un equipo de expertos en desarrollo de aplicaciones.

¿Quién mejor para contratar que una empresa que ha entregado más de 2000 productos de primer nivel en los últimos 15 años? ¡Puede contratar a nuestro equipo de desarrolladores extremadamente talentosos que han trabajado junto con nombres como Porsche, Grindr y UberConference para brindar hermosas experiencias y pueden hacer lo mismo por usted!

Mayank Khare

22 de septiembre de 2022

