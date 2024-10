$PEPE, un Lamborghini morado y más: la historia continúa

La primera historia que escribí sobre Pepe en mayo fue muy popular y no estaba seguro de si volvería a escribir sobre PEPE... pero aquí estamos.





Han pasado muchas cosas en los últimos días y parece que esta historia ha dado un giro importante en la trama.





Ya que estoy retomando la historia desde donde la dejé la última vez, te sugiero encarecidamente que leas la primera parte aquí para tener más contexto y tener más sentido.





Entonces, veamos cómo han sido las cosas desde entonces.





Unos días después de que se publicara mi artículo sobre Pepe, apareció otra publicación en Medium . Aquel lo pintó todo de colores mucho más oscuros y llamó la atención sobre cosas que, de ser ciertas, resultaban inquietantes.





Cosas como:

Antes de triunfar con $PEPE, el individuo detrás de la cortina es culpable de innumerables alfombras duras consecutivas.





Este lanzamiento simbólico fue tan injusto como humanamente imaginable. No había igualdad de oportunidades, no había descentralización en el edificio; sólo había treinta o más billeteras controladas y manipuladas por la misma entidad.





Poco después del lanzamiento, el desarrollador incluye en la lista negra a los primeros compradores que no eran él ni sus amigos.







Hasta donde yo sé, esta fue también la primera vez que el público se enteró de quién era uno de los miembros del equipo de Pepe: es decir, Zachary Testa.





Como puedes ver, las acusaciones eran bastante serias, sobre todo si miras atrás y lo comparas con cómo se comercializó y posicionó $Pepe (lanzamiento justo, distribución, etc…), que, a su vez, fue probablemente una de las mayores razones. la gente imitaba.





Entonces, ¿nos engañaron todos (otra vez)?





Y si ese es el caso, ¿por qué ese artículo no ganó una tracción significativa? ¿Por qué fue olvidado y/o ignorado?





Realmente no lo sé, pero puede haber varias razones:

Fue publicado por una cuenta anónima.





La pieza fue extremadamente emotiva.





Al final, el autor pagaba otra moneda.





Sin embargo, sin importar las razones, el artículo no se tomó en serio y casi todos siguieron adelante.





La comunidad era fuerte, los X Spaces continuaron, los memes siguieron fluyendo, la moneda obtuvo varias cotizaciones en bolsas centralizadas y, en un momento, $PEPE incluso alcanzó una capitalización de mercado de $1,600 millones.





Y tal como ya me había dado cuenta, al principio, la principal acción comunitaria estaba ocurriendo en X y X Spaces… Esos canales oficiales de Telegram y Discord llenos de tipos “wen moon, wen lambo” no importaban.





El equipo tampoco parecía estar involucrado. Nunca vinieron a Spaces y, hasta donde yo sé, no hubo ningún compromiso con la comunidad aparte de la transmisión periódica desde sus cuentas.





Incluso el PepeFest que tuvo lugar en todo el mundo en junio fue completamente autoorganizado por la comunidad.





Entonces se podría decir que, en este punto, la comunidad era autosuficiente y las vibraciones eran muy positivas.





Muchos de los que llegaron temprano obtuvieron ganancias bastante generosas... pero obviamente, los que ganaron más fueron el equipo de desarrollo anónimo.

¿Y qué sucede cuando los fundadores de ICO/IDO tienen éxito? ¿Qué es lo primero que hacen?

Sí.

Van y compran un Lamborghini nuevo.

Es un movimiento clásico muy conocido. Lo he visto suceder antes.





Me sorprende que Lambo siga siendo una definición/demostración de éxito entre los hermanos criptográficos... pero bueno...





Y eso es exactamente lo que hizo Zachary: compró un Lamborghini morado valorado en más de 800.000 dólares.

La mayor parte de la comunidad se enteró por Pauly. Parece que conocía al equipo desde que les presentó Binance para ayudar con la cotización de la moneda en el intercambio.





Mientras Zachary conducía su nuevo y reluciente Lambo, Pauly (con su distinguido estilo) seguía insistiendo en que se le pagara al artista (Matt Furrie), cuyo trabajo se beneficiaron.





Desafortunadamente, eso nunca sucedió y, hasta ahora, que yo sepa, el equipo no ha hecho ninguna donación a Matt Furie (hay una historia separada sobre esto, pero la contaré en un artículo diferente).

Hasta ahora la comunidad no se preocupaba mucho por nada.





El proceso de pensamiento común probablemente fue: ¿De qué hay que preocuparse?

Se renuncia al contrato inteligente, por lo que los desarrolladores ya no pueden cambiar nada.

Todo está impulsado por la comunidad, por lo que parece que el equipo es algo irrelevante en este momento.

Y el último:

Tal como predije en el artículo anterior, la comunidad estaba rastreando la billetera multifirma.





Y aquí estamos: ¡hemos llegado al gran giro argumental!





La billetera multifirma fue tocada.





Para ser más precisos, esto es exactamente lo que sucedió:





El 24 de agosto de 2023, la billetera multifirma redujo el umbral a solo 2/8 firmas. Esto significa que cualquier aprobación de transacción necesitará solo 2 firmas de 8 para ejecutarse.





Eso por sí solo parecía extraño y alarmante y, obviamente, la comunidad comenzó a twittear sobre ello y a discutir el tema de inmediato.





Tenga en cuenta que existe una gran idea errónea de que esas firmas son siempre de diferentes personas (obviamente ese debería ser el caso; de lo contrario, ¿cuál es el punto, verdad?).





Pero la configuración no puede verificar si se trata de personas diferentes o no.





Puede consultar la lista de billeteras y ver que 2 de la lista de ocho han firmado...

Pero teóricamente ambas carteras pueden pertenecer a la misma persona, ¿verdad…?





Esto significa que desde la perspectiva de la comunidad, el número realmente no importa mucho y o confías en el equipo o no.





Entonces, justo después de ese cambio, el equipo comenzó a transferir $PEPE a intercambios centralizados.



Todos sabemos lo que sucede después de eso ya, ¿verdad?





Sí, una gran liquidación y caída de precios.





Oh, espera... pero ¿no dijeron...?





Dios mío… qué shock. Otro equipo de desarrollo anónimo le mintió a su comunidad. Como si nunca antes hubiera sucedido… ¿verdad?

¿Cuántos Lambos ya ha financiado Degens hasta ahora?...

Todo esto sucedió sin transparencia y sin comunicación por parte del equipo de Pepe. ¿Y qué pasa cuando hay un vacío de información?





Generalmente FUD…





La comunidad se reunió en Spaces y siguió discutiendo... muchos siguieron los movimientos y gráficos de las billeteras... y X estaba lleno de hallazgos, especulaciones, emociones y todo eso...





Fue entonces cuando Pauly publicó un hilo sobre Zachary .

En su hilo, él también (como en la publicación de Medium de mayo) mencionó las billeteras de distribución interna de Pepe.





El equipo finalmente hizo el anuncio el tercer día: el 26 de agosto de 2023.



Toda la culpa recayó en "3 ex miembros del equipo" que eran "malos actores liderados por grandes egos y codicia" que supuestamente fueron los que movieron aproximadamente 15 millones de dólares en Pepe a intercambios centralizados.





Pero todavía quedan 10 billones de dólares PEPE en el multi-sig y aquí está la promesa:





Los 10 billones de tokens restantes que quedan en el multi-sig se transferirán del antiguo multi-sig a una nueva billetera donde descansarán de forma segura hasta que surja un uso o una quema.

He estado en negociaciones con los propietarios de algunos dominios web y nombres de usuario que estoy considerando adquirir por $PEPE, y cuando haya completado cualquiera de estas posibles compras o donaciones de $PEPE del multi-sig, quemaré el resto de estos tokens multifirma.

Una vez que todo esté listo y completo, me gustaría que $PEPE quede en una posición en la que pueda mantenerse y prosperar tan fuerte como siempre en un estado verdaderamente descentralizado y antifrágil.

Juntos, todos somos $PEPE.





¿Confías en esta afirmación?





Parece que no muchos lo hacen, ya que esta encuesta sugiere que la comunidad quiere que los quemen inmediatamente.



La historia aún se está desmoronando.





La comunidad quiere justicia y sigue memeando a Zachary y su Lambo morado.





Pauly ha tuiteado toneladas de información sobre Zachary y, a estas alturas, sobre casi toda su familia.

Es posible que ya haya un informe presentado ante la SEC (pero no tengo pruebas). Algunos abandonaron sus posiciones y/o las reasignaron a otras monedas.





Incluso vi esto surgir en medio de todo esto.





Nota: He eliminado los enlaces para que no vayas allí. Solo he visto este tweet y no respaldo nada relacionado con él.





Creo que el futuro de $PEPE depende enteramente de la comunidad. Podrán hacer lo que Phunks hizo en tiempos similares muy turbulentos, cuando luchaban por sobrevivir... o no.





Sólo el tiempo dirá.





Descargo de responsabilidad: Compré una pequeña cantidad de $PEPE para la cultura cuando estaba escribiendo el primer artículo y todavía hago HODL en la mayor parte ahora.

