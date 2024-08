Comprender su 'por qué': ideas de Dheeraj Pandey

Se acaba de publicar un nuevo podcast con Dheeraj Pandey, fundador de Nutanix, Dev Rev y miembro de la junta directiva de Adobe. Hablamos sobre su "por qué", la experiencia del cliente y dónde la IA juega un papel en todo esto.

¿Alguna vez has conocido a una persona y al instante piensas "hombre, este tipo lo entiende"? Así me sentí después de charlar con Dheeraj Pandey. No solo es el fundador del gigante de infraestructura hiperconvergente Nutanix, sino que también es el cerebro detrás de DevRev, una nueva empresa que revoluciona la forma en que se conectan los ingenieros y los clientes.





Dheeraj es una clase magistral sobre cómo construir empresas de gran éxito. Entonces, ¿en qué se centra alguien así?





La estrella del norte: deleite del cliente





Olvídese del growth hacking, los sofisticados embudos de ventas o cualquier táctica que esté de moda esta semana. Dheeraj dice que se trata de obsesionarse con el cliente. En un mundo donde cualquiera puede crear un producto, el diferenciador es lo bien que haces sentir a la gente. Así es cómo:





La era de los períodos de atención cortos: las personas son bombardeadas con información. Haga que su propuesta de valor sea obvia al instante, como en 5 segundos . Nadie tiene tiempo para lanzamientos complicados.

Trate a los clientes como a la realeza: Dheeraj habla de una mentalidad de servicio: pone en primer plano las necesidades de sus clientes, empleados y socios. Este nivel de atención genera lealtad como ninguna otra cosa.





Entonces, ¿cómo se pone esto en práctica?





Empieza pequeño. Dheeraj dice que se genera confianza gradualmente, ofreciendo pequeñas cantidades de valor que dejan a la gente con ganas de más. Piense en muestras, adelantos y contenido exclusivo: deje que se enamoren de su producto y de su empresa de forma orgánica.





Seamos realistas: esto no es fácil. Significa decir no a muchas distracciones y centrarse en las pocas cosas que crean la mejor experiencia para el cliente. Dheeraj llama a esto "esencialismo", básicamente el arte de priorizar sin piedad lo que importa.





Pero bueno, si fuera fácil todo el mundo lo estaría haciendo, ¿no?





Es fácil decir palabras como "obsesión por el cliente" y "empatía"; otra muy distinta es vivirlas. Dheeraj ofrece una refrescante dosis de realismo cuando se trata de construir una empresa verdaderamente centrada en el cliente. Aquí es donde brillan sus ideas:





Se trata de los detalles: el diablo está en los detalles cuando se trata de la experiencia del cliente. Dheeraj enfatiza la importancia de obsesionarse con esos pequeños puntos de contacto que generan deleite o frustración.





La velocidad importa: en el mundo acelerado de hoy, la gente espera respuestas casi instantáneas. ¿Con qué rapidez aborda los comentarios de los clientes? ¿Los haces saltar por aros en busca de apoyo?

Camine por el camino: las palabras son baratas. Dheeraj aboga por una "mentalidad de servicio": tratar a los clientes, empleados y socios con respeto. Las acciones demuestran sus valores más que cualquier campaña de marketing sofisticada.





El panorama más amplio: conectar con tu 'por qué'





Este enfoque meticuloso en la experiencia del cliente es lo que distingue a las empresas duraderas. No se trata sólo del qué de tu producto, sino de cómo haces sentir a la gente. Esa es una extensión del "por qué" de su empresa.





La sabiduría de Dheeraj Pandey se reduce a una idea poderosa: comience con el por qué . Eso es lo que realmente motiva a su equipo y atrae clientes leales.





¿Cuál es tu 'por qué'? ¿Por qué molestarse en absoluto?





Vivimos en un mundo donde cualquiera puede iniciar una startup. Todos los días aparecen objetos nuevos y brillantes. Entonces, ¿qué hará que SU empresa sea diferente? ¿Por qué debería importarle a alguien?





Dheeraj dice que no se trata de características ni siquiera del producto en sí. Se trata de lo que representas, el problema que estás resolviendo y cómo estás marcando la diferencia. ESTO es lo que la gente cree.





Alineando las estrellas – de adentro hacia afuera





Dheeraj habla de reducir la "asimetría de información", que es una forma elegante de decir que todos estén en sintonía. Cuando todos en su empresa entienden el "por qué" detrás de sus tareas diarias, el trabajo se convierte en algo más que un cheque de pago. Se convierte en una misión.





Comparta el panorama general: comunique su visión sin descanso. Asegúrese de que incluso el empleado más nuevo entienda por qué su trabajo es importante.

Los bucles de retroalimentación son importantes: ¿tus valores son solo palabras en la pared? Cree canales para recibir comentarios reales y honestos. Esto fortalece la aceptación y mantiene a todos alineados con la misión.

¿tus valores son solo palabras en la pared? Cree canales para recibir comentarios reales y honestos. Esto fortalece la aceptación y mantiene a todos alineados con la misión. Celebre a las personas: reconozca a quienes van más allá para vivir el "por qué" de la empresa. La cultura es contagiosa.





El futuro: la IA y la próxima evolución





Dheeraj está apostando fuerte por el potencial de la IA para transformar la forma en que creamos y servimos a los clientes. Ahora bien, no soy un experto en IA, pero incluso yo puedo ver las oportunidades aquí:





Experiencias personalizadas: la IA puede personalizar los viajes de los clientes como nunca antes habíamos visto. Esto va mucho más allá de los anuncios dirigidos.

Curvas de aprendizaje más rápidas: la IA puede analizar datos e identificar patrones mucho más rápido que los humanos. Esto significa conocimientos y adaptación más rápidos.

la IA puede analizar datos e identificar patrones mucho más rápido que los humanos. Esto significa conocimientos y adaptación más rápidos. Creatividad mejorada: seamos realistas: la IA no se está apoderando del mundo (todavía). Pero puede liberarnos para centrarnos en el panorama general mientras automatizamos lo mundano.





¿La conclusión clave? No tengas miedo de la IA. En lugar de ello, aprovéchelo como una herramienta para centrarse aún más en el cliente y ser más eficiente.





Pensamiento final: Dheeraj nos recuerda que si bien las herramientas y tácticas cambian, los principios de los grandes negocios siguen siendo atemporales.

Comience con el "por qué", establezca relaciones auténticas, obsesiónese con la experiencia de sus clientes y adáptese a un mundo en constante evolución. Es una receta sencilla… y la más difícil de dominar.