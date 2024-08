Cómo obtener indicadores de cifrado de mercado de forma gratuita y usarlos para aplastar el mercado

Los 3 de los indicadores criptográficos más codiciados ahora están disponibles en Aurox ... ¡ GRATIS ! Estos indicadores cuestan la friolera de $ 1500 por una licencia de por vida , ¡pero los estamos haciendo completamente gratuitos!

Hay mucho que cubrir en este artículo, pero preste atención, ya que estos indicadores pueden hacer mucho del trabajo duro por usted. Pueden ayudar a predecir divergencias, tendencias y brindarle una ventaja al operar.

Gracias a uno de nuestros usuarios de Aurox, CryptoChrispy, por crear esta increíble guía

Cómo acceder a los indicadores de cifrado

Simplemente visite Aurox ( https://web.getaurox.com ) y siga el video rápido a continuación.

Cifrado A

Cypher A se compone de 8 cintas EMA diferentes. Estas cintas cambian de color según la tendencia del mercado. El Cifrado A también tiene varios símbolos que aparecen en el gráfico de velas para dar una pista visual de lo que podría suceder en el mercado.

Cinta EMA: 8 valores EMA diferentes, editables a su elección. En su configuración predeterminada, el color de la cinta muestra en qué tendencia estamos.

- Azul o Blanco = alcista

- Gris = bajista



continuación alcista Diamante rojo: debilitamiento de la tendencia.



debilitamiento de la tendencia. Círculo verde: indicador alcista, si le sigue un rombo amarillo/verde, es posible una ruptura.



indicador alcista, si le sigue un rombo amarillo/verde, es posible una ruptura. X roja : indicador bajista, si le sigue un diamante rojo, es posible que se produzca una ruptura.



: indicador bajista, si le sigue un diamante rojo, es posible que se produzca una ruptura. Triángulo azul : indicador de inversión de tendencia, el impulso está disminuyendo y una inversión está cerca



: indicador de inversión de tendencia, el impulso está disminuyendo y una inversión está cerca Diamante de sangre (diamante rojo grande) : indicador bajista, si se combina o sigue con una x roja o un diamante más pequeño, es probable que se rompa a la baja.

Sin embargo, el Cifrado A se ve muy bien visualmente... El Cifrado B es desde donde realmente haces la mayoría de tus intercambios.

Las dos mejores partes de Cipher A:

Triángulos azules para prepararse para una reversión . Si ve esto, asegúrese de tener su stop loss establecido. Cinta EMA para ayudar a detectar tendencias.

- Sugerencia: deshabilitar todas las cintas excepto 4, 5 y 6, aún nos permite ver la tendencia sin que el gráfico esté demasiado ocupado.

Cifrado B

Cipher B es una combinación de múltiples osciladores en uno. Hay múltiples olas a las que prestar atención.

A primera vista, esto puede parecer muy caótico y confuso, pero analicemos las cosas una por una.

Ondas azules: onda de impulso.

- Comúnmente utilizado como indicador principal



Puntos rojos y verdes (en ondas) : cruces de onda/RSI.

- Rojo = el precio actualmente se está moviendo a la baja.

- Verde = el precio actualmente se está moviendo más alto

- Utilizados como puntos de entrada y salida.



- Ayudar con la estrategia comercial de onda azul.



divergencias ocultas - Ayudar con la estrategia comercial de onda azul. Puntos flotantes arriba/abajo de las ondas azules

- Verde = fondo local, busque indicaciones de compra adicionales

- Rojo = top local, busque indicaciones cortas adicionales



- Comúnmente utilizado como indicador principal, especialmente en marcos de tiempo más cortos



- Se puede usar como indicador independiente, se puede usar con VWAP.



- No es necesario y se puede desactivar. Discutiremos esto en esta guía, pero no los usamos personalmente para las estrategias principales.

- Cuando el Stoch RSI está bajo y cruza para subir (se vuelve azul), usted compra.

- Cuando el Stoch RSI es alto y cruza para bajar (se vuelve morado), usted vende. Simple y puede funcionar como su propia estrategia.

Tenga en cuenta: algunos de los desencadenantes anteriores se basan en indicadores rezagados, como las divergencias de RSI. Eso significa que algunos de estos puntos y disparadores no se mostrarán en vivo sino 2 intervalos atrás. Esto no quiere decir que esté “repintando”, es simplemente porque ciertos indicadores son indicadores rezagados. Todavía se pueden tomar medidas sobre los indicadores rezagados. No debería afectar las principales estrategias descritas a continuación. Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con nosotros

Ondas de impulso azul

Para este indicador, está buscando tres ondas en total:

Onda Uno y Dos en el mismo lado de la línea Cero.

y en el mismo lado de la línea Cero. La Brecha entre las dos ondas al otro lado de la línea Cero.



Las ondas por debajo de la línea cero indican un largo. Las ondas por encima de la línea cero indican un cortocircuito.

Puede ver cómo funciona este indicador en las tres operaciones anteriores.

Reglas para esta estrategia:

La primera ola debe ser más grande que la segunda ola (la ola que sigue a la brecha) para entrar en una posición.

Esto no siempre es cierto y, a veces, puede tomar una posición sin las tres olas, pero no es el método más seguro. El ejemplo sería Wave 1 en amarillo dentro de un círculo arriba. La parte más a la izquierda de la ola azul podría haber sido su primera indicación, y luego el punto verde dentro de un círculo podría haber sido su posición de entrada durante mucho tiempo. Esto funciona en algunos casos, pero no en todos. Es por eso que normalmente buscamos una brecha.

Ejemplos de operaciones desde arriba

Comercio 1

Tomamos una posición larga en la operación 1, indicada por el amarillo en el gráfico de arriba. Las razones de este comercio son las siguientes:

Onda 1 : onda azul grande debajo de la línea cero. The Gap : una ola azul sobre la línea cero en el otro lado. Onda 2 : onda azul en el mismo lado de la línea cero que la primera onda.

Posición de Entrada: Estás buscando la parte blanca de la ola, para cruzar la parte azul de la ola (indicada por el punto verde) .

Stop Loss: Este debería ser el soporte justo antes de este movimiento .

Salir : Debería estar mirando la próxima ola por encima de la línea cero, cuando el blanco cruza el azul en la ola ( indicado por el punto rojo) .

Nota: Este intercambio podría haberse omitido debido a la presencia de la cabeza y los hombros. En estas situaciones, use su propia diligencia debida y experiencias para decidir si ingresa a la operación.

Comercio 2

Tomamos una posición corta en la operación 2, indicada por el rojo en el gráfico de arriba. Las razones de este comercio son las siguientes:

Onda 1 : onda azul grande por encima de la línea cero The Gap : una brecha de onda azul debajo de la línea cero Onda 2: onda azul en el mismo lado de la línea cero que la primera onda.

Posición de entrada: cuando el blanco cruza el azul en la ola (indicado por un punto rojo).

Salir: Debería estar mirando la próxima ola debajo de la línea cero, cuando el blanco cruza el azul en la ola ( indicado por el punto verde) .

Comercio 3

Se aplica exactamente el mismo concepto que en la Operación 1. En esta operación, la brecha para la Operación 3 también estuvo involucrada como la Ola 2 en la Operación 2. Dependiendo de qué tan activo esté operando, puede usar olas consecutivas si cumplen con los criterios de la operación.





En las secciones a continuación, analizaremos algunos de los indicadores adicionales disponibles en Cyper B que pueden habilitarse o deshabilitarse.

Puntos flotantes rojos y verdes





Los puntos rojos flotantes sobre la línea cero indican cuándo se crea un techo local.



indican cuándo se crea un techo local. Los puntos verdes flotantes debajo de la línea cero indican cuándo se crean fondos locales.

En estas situaciones, desea comenzar a buscar otra indicación para ingresar al mercado.

Precio medio ponderado por volumen (VWAP)

El indicador VWAP ha tenido más éxito en operaciones de marcos de tiempo más cortos cuando puede pasar una cantidad decente de tiempo en operaciones diarias.

Cambie el indicador VWAP de ondas a columnas para una mejor visualización de la dirección en la que va y cuándo rompe la línea cero. Esto se ilustra a continuación en los siguientes ejemplos comerciales de cómo puede utilizar VWAP. Como puede ver, se realizan muchas operaciones y es por eso que puede requerir un poco de su tiempo.

Este backtest ilustrado arriba se basa en el comercio diario en el gráfico de 5 minutos de manera consistente.

Las líneas punteadas verticales rojas indican que fue una entrada corta, y las verdes una entrada larga.

Otros indicadores utilizados en conjunto con el VWAP:

Cintas EMA de Cipher A Indicador de flujo de dinero de Cipher B

En esta prueba, el riesgo/recompensa fue de 1:1 con un 1% de ganancia y stop loss.

Normas:

1. Introduzca un corto solo cuando...

el indicador de flujo de dinero es rojo.



El VWAP se confirma (2 velas) por debajo de la línea cero.



La cinta EMA es gris (bajista).

2. Solo ingrese un largo cuando...

El indicador de flujo de dinero es verde.



El VWAP se confirma (2 velas) por encima de la línea cero.



La cinta EMA es azul/blanca.



Resultados - 14 operaciones

12 operaciones fueron exitosas con una ganancia del 1%.

2 operaciones no tuvieron éxito y se detuvieron con pérdidas del 1%.

Aquí hay una vista un poco más cercana de algunos de los oficios.





Indicador de flujo de dinero

Este indicador es útil en cualquier período de tiempo y simplemente mide la cantidad de dinero que se está negociando.

Verde = dinero que entra.

= dinero que entra. Rojo = dinero saliendo.

Como se ve en las imágenes de arriba y abajo (gráficos de 4 horas y 15 minutos), este indicador se puede usar solo.

Largo cuando tiene una o dos velas que confirman que el flujo de dinero es verde y se fortalece.

cuando tiene una o dos velas que confirman que el flujo de dinero es verde y se fortalece. Corto cuando tiene una o dos velas que confirman que el flujo de dinero es rojo y se fortalece.

¡Simple!

RSI estocástico





Este indicador es útil porque simplemente puede comprar con los cruces Stoch RSI.

Long (o close short): cuando el Stoch RSI está bajo, cruza para subir y se vuelve azul.



cuando el Stoch RSI está bajo, cruza para subir y se vuelve azul. Corto (o casi largo): cuando el Stoch RSI es alto y cruza para bajar, y se vuelve morado.

Esto se puede ver arriba en el gráfico de 4 horas.

Cifrar DBSI

Cipher DBSI (Índice de fuerza de doble banda) mide el impulso y muestra si los alcistas o los bajistas están ganando la batalla del mercado. De forma predeterminada, la configuración del indicador se completa con columnas . Cambiar la configuración de columnas a "Área" puede ayudarlo a visualizar los cambios y la fuerza un poco mejor.

Otros símbolos a los que prestar atención son los círculos rojos y azules.

Rojo significa posible señal de venta

significa posible señal de Azul una posible señal de compra .

una posible señal de . La X naranja indica que hay una batalla de mercado entre los alcistas y los bajistas. Con los mercados últimamente, este parece ser un indicador regular, por lo que normalmente lo ocultaría para reducir el ruido en la pantalla.

La regla para esto es indicador:

Solo largo cuando se ha impreso un punto azul después de que se hayan confirmado las ondas de impulso alcista azul (1-2 velas)

cuando se ha impreso un punto azul después de que se hayan confirmado las ondas de impulso alcista azul (1-2 velas) Solo corto cuando se ha impreso un punto rojo después de que se hayan confirmado las ondas rojas de impulso bajista.

En la captura de pantalla a continuación, encontrará el gráfico de 4 horas desde que comenzamos nuestra tendencia bajista.

Si ve la primera línea vertical punteada , verá que los toros perdieron su impulso, ya que la ola azul ahora se ha vuelto roja , las velas son rojas y se ha impreso un círculo rojo de posible venta .

Si no vendió en ese momento, veamos el siguiente conjunto de líneas verticales punteadas.

Brevemente, los alcistas volvieron a tomar el control, pero rápidamente el impulso volvió a favor del bajista. Múltiples velas rojas de 4 horas y luego un círculo de venta rojo.

La vela después del cierre de la vela de la señal se encontró con una caída del 11%. Si continúa aguantando eso, verá las mismas señales en el tercer conjunto de líneas discontinuas verticales, con más desventajas a continuación.

Ahora echemos un vistazo al momento reciente del precio y algunas operaciones que podrían haberse realizado utilizando DBSI.





Para Stops podemos darnos el lujo de perder 2.5% o soporte anterior, lo que sea menor.

podemos darnos el lujo de perder 2.5% o soporte anterior, lo que sea menor. Para Take Profit 5% punto objetivo.

Como puede ver aquí, hay 4 operaciones con solo usar este indicador siguiendo las reglas anteriores. Las dos primeras operaciones fueron ganancias , la tercera una pérdida y la cuarta operación todavía estaríamos en el momento de escribir esto.



la aleta

Eso es todo lo que tenemos para este conjunto de indicadores. Son extremadamente poderosos y una buena herramienta para tener en su arsenal para el comercio diario. Algunos de ellos pueden ser complejos, pero elegir solo algunas estrategias de arriba y seguirlas debería permitirle tomar decisiones rentables.

No tenga miedo de experimentar, pero siempre practique el comercio con dinero falso/comercio en papel.

NO intente simplemente leer esta guía y comenzar a operar con 100, si no miles de dólares. Ningún indicador o estrategia es infalible y tendrá operaciones perdedoras. Es parte del proceso.

Esto no es un consejo financiero, bla, bla, etc.