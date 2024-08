Cómo escuchar webhooks usando Python

Los webhooks ejecutan una gran parte de la "magia" que ocurre entre las aplicaciones. A veces se denominan API inversas, devoluciones de llamada e incluso notificaciones. Muchos servicios, como SendGrid, Stripe, Slack y GitHub, usan eventos para enviar webhooks como parte de su API. Esto permite que su aplicación escuche eventos y realice acciones cuando sucedan.

En un artículo anterior, vimos cómo consumir webhooks con Node.js y Express . En este artículo, veremos cómo puede escuchar webhooks usando Python (v3+) con los marcos Flask o Django .

Esta guía asume que tiene Python v3 instalado en su máquina. Puede encontrar detalles sobre la instalación de python en la página oficial de descargas . Dependiendo de su configuración, el

el comando que desea usar puede ser

Puede confirmar la versión instalada ejecutando lo siguiente desde la terminal:

o, si eso muestra una versión inferior a 3:

Los webhooks se denominan API inversas por una razón. En lugar de que su aplicación envíe una solicitud a la API, la API envía la solicitud a su aplicación. Si bien el concepto puede sonar diferente, la forma en que consumimos webhooks es la misma forma en que una API consume una solicitud.

En la mayoría de los marcos web, existe el concepto de ruta. Una ruta permite que la aplicación responda con contenido o datos específicos cuando el usuario visita una URL específica. La misma idea se aplica a las API.

Cuando envía una solicitud a GitHub para obtener detalles sobre una organización específica, como

, la ruta esdóndees el nombre de la organización.

El mismo concepto se aplica al recibir webhooks. Establecemos una ruta, le decimos al servicio dónde enviar los datos y nuestra aplicación se sienta y espera hasta que llega una solicitud a esa ruta. Hay algunas consistencias en las implementaciones de webhooks.

Algunas API requerirán que su aplicación responda dentro de un cierto período de tiempo, de lo contrario, se volverá a enviar el evento. Por ejemplo, la API de Slack espera una respuesta en tres segundos.

El marco Flask es un marco web ligero de Python que se describe a sí mismo como "micro". Esto le permite usar solo lo que necesita y luego agregar más estructura a medida que crece su proyecto.

Para nuestros propósitos, esto es excelente ya que solo nos preocupa el enrutamiento. Asegúrese de que Python esté instalado, luego ejecute el siguiente comando en su terminal para instalar el matraz:

Puede encontrar detalles completos de instalación y configuración en la documentación de Flask .

A continuación, cree un

archivo, comoy agrega lo siguiente:

Este código importa la clase Flask junto con los objetos de solicitud y respuesta. Luego lo instancia con un nombre de

antes de asignarlo a lavariable. Este esquema de nombres es una convención en la documentación de Flask.

A continuación, usamos el

decorador para escucharsolicitudes formuladas contra elsendero. Este decorador llama a la función que le sigue inmediatamente cuando se realiza una solicitud a la ruta. En este caso, ese es elfunción.

Para el propósito de este ejemplo, nosotros

la solicitud como json, luego devuelva uncon un código de estado de 200. Esta respuesta le dice al remitente que recibimos el gancho. Debería poder ejecutar el servidor utilizando la técnica preferida de Flask:

¡Eso es! Ahora tenemos una aplicación que detecta un webhook con python y matraz. Una vez desplegado,

las solicitudes realizadas al punto final activarán elfunción.

Por ejemplo:

Esta es también la URL que proporcionará el servicio que envía el webhook.

La configuración de una aplicación en Django está más automatizada que en Flask, pero también viene con una estructura de archivos más elaborada. Como un marco de Modelo-Vista-Controlador (MVC) más tradicional, Django desarrolla las partes principales del proyecto para usted. Una guía de instalación completa está disponible en la página de documentación oficial de Django , pero también se puede instalar con

usando el siguiente comando:

Si está configurando un proyecto desde cero, use el

utilidad para crear un nuevo proyecto. Si ya tiene un proyecto Django existente al que desea agregar webhooks, salte al siguiente paso.

Esto sienta las bases para un nuevo proyecto de Django. Navegue a la carpeta recién creada y debería ver una estructura similar a la siguiente:

Podemos confirmar que todo funcionó ejecutando

La convención de Django es configurar "aplicaciones" dentro de este "proyecto" externo. Puede evitar esto y configurar un proyecto de aplicación única ejecutando

con un punto final (.) en su lugar. Para este tutorial, reflejaremos la forma preferida como se muestra anteriormente.

Para hacer eso, configuraremos una "aplicación" llamada webhooks .

Esto crea un nuevo directorio llamado webhooks . ¡Excelente! Ahora podemos escribir algo de código.

Nos centraremos en tres archivos:

(aún no creado), y

Abre el archivo