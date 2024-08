7 mods de cabello de Skyrim para mejorar la creación de personajes

Demasiado Largo; Para Leer

La mayoría de los Skyrim Hair Mods están dominados por Apachii Sky Hair y KS Hairdos. Estas modificaciones gigantescas ofrecen cientos de peinados cada una y pueden adaptarse a la mayoría de los estilos que se te ocurran. Es casi seguro que muchas de estas opciones no son amigables con la tradición, pero ofrecen algunas opciones que de otro modo no estarían disponibles en la creación de personajes de Skyrim. La longitud de muchos de estos peinados hace que sea probable que se enganchen con prendas de vestir, lo que es un inconveniente importante. Aún así, con más de 800 opciones, uno no puede equivocarse.