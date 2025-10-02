5 Mejores Software de Recursos Humanos y Salarios para Pequeñas Empresas (Octubre 2025)

Top 5 soluciones de personal y salario para las pequeñas empresas en 2025HiBob – Mejor plataforma de personal y salario todo en uno para las pequeñas empresasGusto – Mejor para el personal amigable y PayrollOnPay – Mejor para las pequeñas empresas que quieren simplicidadADP RUN – Mejor para escalar con el salario y las necesidades de recursos humanosPaychex Flex – Mejor para el soporte de recursos humanos y orientación de expertos Cuando hablo con los propietarios de pequeñas empresas, uno de los primeros puntos de dolor que surge es gestionar a las personas, desde la contratación y la incorporación a pagarlos con precisión y a tiempo. Nunca se trata sólo de enviar dinero en el día de la paga. Se trata de asegurarse de que su equipo se sienta apoyado, permanecer conforme sin dolores de cabeza y no perder horas cada semana para administrar tareas. Top 5 soluciones de personal y salario para las pequeñas empresas en 2025HiBob – Mejor plataforma de personal y salario todo en uno para las pequeñas empresasGusto – Mejor para el personal amigable y PayrollOnPay – Mejor para las pequeñas empresas que quieren simplicidadADP RUN – Mejor para escalar con el salario y las necesidades de recursos humanosPaychex Flex – Mejor para el soporte de recursos humanos y orientación de expertos Las 5 mejores soluciones de HR y salario para las pequeñas empresas en 2025 Las 5 mejores soluciones de HR y salario para las pequeñas empresas en 2025 HiBob – Mejor Plataforma All-in-One de Recursos Humanos y Pagos para Pequeñas Empresas Gusto – Mejor para el personal y el salario amigables al usuario OnPay – Mejor para las pequeñas empresas que quieren simplicidad ADP RUN – Mejor para Escalar con Pago y necesidades de recursos humanos Paychex Flex – Mejor para el soporte de recursos humanos y orientación de expertos ¿Cómo elegir el software de personal y salario adecuado para mi pequeña empresa? El mejor sistema depende de lo que más importa para su negocio.Si está buscando algo simple y asequible, considere el software que ofrece presentación de impuestos automatizada, fácil configuración, soporte de recursos humanos integrado y un fuerte servicio al cliente. Si su negocio está creciendo rápidamente o tiene empleados en múltiples ubicaciones, la flexibilidad y la escalabilidad se vuelven más importantes. características como el salario multiciclo, el informe avanzado e integraciones con herramientas de recursos humanos para la incorporación, los beneficios o la gestión del rendimiento pueden ahorrarle horas cada mes. presupuesto, necesidades de cumplimiento, y cuánto tiempo desea ahorrar. Desde allí, compare plataformas contra esas necesidades en lugar de simplemente elegir el nombre más popular. I always recommend starting with a clear list of your priorities: Eso es exactamente lo que hice al reunir esta lista de las 5 mejores opciones de software de personal y salario para las pequeñas empresas en octubre de 2025. HiBob – Mejor plataforma de recursos humanos y salarios todo en uno para las pequeñas empresas Es una plataforma de recursos humanos moderna construida para pequeñas y medianas empresas que crecen rápidamente. Combina los salarios, los beneficios y la planificación de la fuerza de trabajo con funciones básicas de recursos humanos como el embarque, la gestión del rendimiento y el compromiso de los empleados. Al mantener todo en un sistema intuitivo, HiBob ayuda a los equipos de recursos humanos y finanzas a ahorrar tiempo, reducir errores y apoyar el crecimiento con confianza. HiBob Su Payroll Hub mantiene los datos precisos en tiempo real, soporta múltiples ciclos de pagos e integra con proveedores líderes de todo el mundo.Con el lanzamiento de su administración de salarios y beneficios nativos en Estados Unidos, HiBob continúa elevando el estándar para cómo funcionan conjuntamente los recursos humanos y los salarios. Características clave Centro centralizado de pagos con actualizaciones en tiempo real y seguimiento visual Integración de plug-and-play con proveedores como ADP, Paylocity, Trinet y Xero Ciclos de sueldo flexibles (semanales, bi-semanales, mensuales o personalizados) en varias regiones Herramientas básicas de recursos humanos para el onboarding, evaluaciones de rendimiento, tiempo libre y compromiso de los empleados Análisis avanzado y planificación de personal para apoyar las decisiones estratégicas de recursos humanos Explicaciones pagas impulsadas por IA que mejoran la transparencia y la confianza de los empleados por All-in-one HR, salario, beneficios y planificación de la fuerza de trabajo en una sola plataforma Interfaz intuitiva diseñada para la adopción en todos los niveles Escalas fáciles para empresas multinacionales y multinacionales Automación fuerte que reduce el trabajo manual y los errores Análisis potente que ayuda a los líderes de recursos humanos a tomar decisiones basadas en datos Cons Precio disponible sólo a través de la tarifa personalizada Más avanzado que las microempresas pueden necesitar Precio Precios personalizados basados en el tamaño del negocio, las características y las regiones soportadas. Best For Pequeñas y medianas empresas que desean un sistema de personal y salario moderno y escalable que crezca con ellas. Por qué lo hemos escogido HiBob va mucho más allá de los salarios mediante la consolidación de recursos humanos, finanzas y beneficios en una única plataforma. Empodera a los equipos de recursos humanos con herramientas para el compromiso, el rendimiento y la analítica, al tiempo que les da la financiación y la automatización de los salarios que necesitan. Para las pequeñas empresas que planean escalar, HiBob es la solución de recursos humanos y salarios que no solo les ayudará a seguir adelante. Ir al sitio web Ir al sitio web Gusto – Mejor solución de personal y salario amigable al usuario Gusto es una de las plataformas más populares para las pequeñas empresas porque combina una lista de pagos fácil de usar con características de soporte de recursos humanos que simplifican el cumplimiento, los beneficios y la gestión del equipo. Su diseño limpio, la presentación de impuestos automatizada y el fuerte servicio al cliente hacen que la lista de pagos sea libre de estrés, mientras que las herramientas de recursos humanos como el embarque, la gestión de PTO y el seguimiento del rendimiento dan a los propietarios de negocios la confianza de que sus personas están respaldadas desde el primer día. Características clave Datos fiscales federales, estatales y locales automatizados con exactitud garantizada Pago ilimitado con depósito directo Gestión de beneficios, incluyendo planes de salud, dentales, de visión, de jubilación y de viaje Características de recursos humanos como el embarque de los empleados, el almacenamiento de documentos y las alertas de cumplimiento Herramientas de gestión del rendimiento (disponibles en planes de nivel superior) Integraciones con QuickBooks, Xero y aplicaciones populares de seguimiento del tiempo por Diseño extremadamente intuitivo y amigable para principiantes Incluye herramientas de recursos humanos como onboarding, revisiones de rendimiento y soporte de cumplimiento Servicio al cliente fuerte y base de conocimientos Cons Los beneficios no están disponibles en todos los estados Algunas características de recursos humanos (como la gestión del rendimiento) requieren planes de nivel superior Precio Starts at $49/month + $6 per employee. Mejor para Small businesses that want an approachable payroll platform that also offers HR features for onboarding, compliance, and employee management as they grow. Por qué lo hemos escogido Gusto hace que los salarios sean simples y fiables, pero también agrega los elementos esenciales de recursos humanos que necesitan las pequeñas empresas, como la incorporación, la ayuda de cumplimiento y la administración de beneficios.Es la mejor opción para los propietarios de negocios que desean un sistema fácil de usar que cubre tanto los salarios como los recursos humanos sin una complejidad innecesaria. Ir al sitio web Ir al sitio web OnPay – Mejor para las pequeñas empresas que quieren simplicidad OnPay está diseñado específicamente para las pequeñas empresas que necesitan una solución de salarios y recursos humanos sencilla sin la complejidad o los altos costos de los sistemas empresariales. cubre los elementos esenciales de los salarios, mientras que también incluye funciones de recursos humanos útiles como el embarque, el soporte de cumplimiento y la administración de beneficios, todo en una plataforma fácil de usar. Características clave Salario de servicio completo con depósitos fiscales federales, estatales y locales automatizados Salario mensual ilimitado sin coste adicional Gestión de beneficios, incluyendo planes de salud, dental, visión y jubilación Autoservicio de los empleados en embarque y almacenamiento de documentos Soporte de seguimiento y cumplimiento de PTO (posters de derecho laboral, plantillas de recursos humanos, etc.) Integraciones con software de contabilidad como QuickBooks y Xero por Precios sencillos y transparentes sin tarifas ocultas Diseñado para pequeñas empresas con facilidad de uso Includes HR tools such as onboarding and compliance help Apoyo al cliente fuerte y orientación de configuración Cons El conjunto de características de HR es más simplificado que algunas plataformas de nivel empresarial No es ideal para empresas grandes o multinacionales Precio Flat $40/month + $6 per employee. Best For Pequeñas empresas que desean una plataforma de salarios y recursos humanos fiable y fácil de usar con precios claros y características esenciales. Por qué lo hemos escogido OnPay alcanza el equilibrio correcto para las pequeñas empresas: asequible, fácil de ejecutar y lleno de salarios y recursos humanos esenciales sin complicaciones innecesarias.Es ideal para los propietarios que quieren la tranquilidad de que los salarios, los impuestos y el cumplimiento se manejan correctamente, mientras que también brinda a los empleados una experiencia de embarque y auto-servicio suave. Ir al sitio web Ir al sitio web ADP RUN – Mejor para las empresas en crecimiento Para las pequeñas empresas que esperan un crecimiento rápido, ADP RUN ofrece el tipo de infraestructura que generalmente se reserva para las empresas más grandes. Combina los salarios precisos con los servicios de recursos humanos escalables, proporcionando a los propietarios las herramientas para manejar nuevas contrataciones, múltiples ubicaciones y requisitos de cumplimiento más estrictos sin sobrepasar el sistema. En lugar de encerrarte en un paquete, ADP RUN se construye para expandir.Puedes comenzar con una lista de pagos y la presentación de impuestos simplificada, luego nivelarte en el soporte de recursos humanos como flujos de trabajo de embarque, mantenimiento de registros de empleados, programas de capacitación y acceso a asesores de recursos humanos en vivo. Características clave Salario automático con declaración de impuestos federal, estatal y local Alertas de conformidad y informes para reducir el riesgo Los salarios multinacionales y el apoyo a la expansión global Características de personal, incluyendo contratación, onboarding y gestión de registros de empleados Tiempo y seguimiento de asistencia Acceso a un Helpdesk 24/7 de personal y recursos de cumplimiento Herramientas móviles para empleadores y empleados por Extremadamente escalable para empresas en crecimiento Combina el salario con los servicios de HR en planes de nivel superior Líder de la industria confiable con profunda experiencia en cumplimiento 24/7 support and access to HR professionals Aplicaciones móviles para payroll on-the-go y gestión de recursos humanos Cons Algunas características de HR solo están disponibles en planes de nivel superior May feel more complex for very small teams Precio Precios personalizados. Tipicamente comienza alrededor . $59/month + $4–$6 per employee Mejor para Pequeñas empresas que planean escalar o en industrias altamente reguladas. Why We Picked It ADP RUN combina la precisión de los salarios y el cumplimiento con las herramientas de recursos humanos que necesitan las empresas en crecimiento, como el onboarding, el seguimiento del tiempo y la orientación de recursos humanos expertos. Es ideal para los propietarios de negocios que desean un socio de confianza que soporte tanto los salarios como los recursos humanos a medida que su empresa se expande. Ir al sitio web Go To Website Paychex Flex – Mejor para soporte manual Paychex Flex está diseñado para las pequeñas empresas que quieren más que sólo software. Junto con la automatización de los salarios y las características de recursos humanos, cada cliente está asociado con un especialista dedicado en los salarios que proporciona orientación personalizada cuando surgen preguntas. Características clave Pago automático y presentación de impuestos Beneficios de administración y apoyo al plan de pensiones Herramientas de recursos humanos, incluyendo recursos de onboarding, capacitación y cumplimiento Seguimiento del tiempo y programación de los empleados Portal de autoservicio de empleados y aplicaciones móviles Acceso 24/7 al soporte en vivo y asesores de recursos humanos por Especialista en salarios para cada cliente Wide range of HR and payroll features in one platform Add-ons flexibles para beneficios y industrias pesadas en el cumplimiento Reliable support for both small and mid-sized businesses Cons Los costos adicionales pueden elevar el precio general La interfaz es funcional pero no tan moderna como algunos competidores Precio Comienza alrededor Varia por características. $39/month + $5 per employee Best For Pequeñas empresas que desean la seguridad de la orientación de expertos, junto con un conjunto completo de herramientas de recursos humanos y salarios. Por qué lo hemos escogido Paychex Flex combina fuertes características de personal y salario con soporte dedicado que da a los propietarios de negocios la tranquilidad de la mente.Es la elección correcta para las empresas que desean una tecnología confiable respaldada por personas reales que pueden ayudarles a mantenerse conformes y eficientes. Ir al sitio web Go To Website Pensamientos finales Los propietarios de pequeñas empresas usan muchos sombreros, y los recursos humanos y el salario son dos de los más pesados.Las plataformas en esta lista están diseñadas para aliviar esa carga al combinar la precisión del salario con las herramientas de recursos humanos que mantienen a los equipos involucrados y prácticamente conformes. HiBob stands out as the most complete choice for companies that want a modern, all-in-one system. Gusto and OnPay make things simple and affordable, ADP RUN brings scalability for growing teams, and Paychex Flex provides the extra reassurance of expert guidance. En última instancia, el software de personal y salario adecuado es el que se ajusta a sus prioridades y le da la confianza de que se gestiona la gestión de personas.Con el sistema adecuado en su lugar, puede pasar menos tiempo administrando y más tiempo construyendo el negocio que desea ejecutar. Preguntas frecuentes ¿Cuál es el software de HR y payroll más simple para las pequeñas empresas? Por la facilidad de uso, HiBob a menudo se considera la opción más sencilla. su diseño intuitivo, la lista de pagos automatizada y las herramientas de recursos humanos integradas como el soporte de embarque y el cumplimiento lo convierten en ideal para los propietarios de negocios que tratan de recursos humanos y la lista de pagos por primera vez. ¿Cuál es el mejor software de HR y payroll basado en la nube? HiBob es la mejor opción para las empresas que desean una solución totalmente basada en la nube. Combina la gestión de recursos humanos, los salarios, los beneficios y las herramientas de compromiso en una sola plataforma, accesible desde cualquier lugar. ¿Cuánto cuesta el software de HR y payroll para las pequeñas empresas? Los precios generalmente comienzan en torno a $35-$45 por mes, más $5-$6 por empleado, dependiendo de las características y proveedores. plataformas como OnPay utilizan una tarifa plana simple, mientras que HiBob y ADP RUN ofrecen ofertas personalizadas basadas en el tamaño y las necesidades de la empresa. ¿Qué software de personal y salario es el mejor para las empresas en crecimiento? ADP RUN y HiBob son opciones fuertes para empresas que esperan escalar rápidamente. Ambas plataformas admiten múltiples ciclos de pagos, herramientas de cumplimiento y servicios de recursos humanos que los sistemas más pequeños pueden carecer. ¿Puede el software de HR y payroll también gestionar los beneficios de los empleados? La mayoría de las plataformas modernas incluyen administración de beneficios para ahorrar tiempo y reducir errores. HiBob, Gusto y Paychex Flex todos conectan el salario con la salud, la jubilación y otros beneficios para simplificar la gestión de los empleados. Disclaimer: Esta historia fue publicada bajo HackerNoon's . Programa de Blogging de Negocios