Los 5 mejores motores de juego para desarrolladores independientes principiantes

Con tantos motores de juego para elegir, puede ser difícil concentrarse en uno solo. Sobre todo sin ninguna experiencia en el mundo del desarrollo de juegos. Es por eso que hice esta lista de motores de juegos, cada uno con un resumen de por qué es una excelente opción para principiantes.

El motor de juego Unity es visto como el principal rival de Unreal Engine porque siempre hay un debate acalorado entre los fanáticos sobre cuál es el mejor de los dos.





Se considera que Unreal es más sólido para juegos 3D y mejor en el departamento de gráficos que Unity, que resulta ser más versátil, excelente para el desarrollo de aplicaciones móviles y juegos 2D . Los juegos populares creados en Unity son Hearthstone, Pokemon Go y Ori and the Blind Forest .

Con Unity, usará el lenguaje de programación C# y ese es mucho más fácil de aprender que, digamos, c++, el lenguaje de Unreal. Si ya tiene experiencia con Java, le resultará fácil elegir C# porque C# es la versión de Java de Microsoft . Si no desea programar, Unity tiene un par de opciones de secuencias de comandos visuales como Bolt, Playmaker y Adventure Creator. Con la nueva actualización de Unity 2020, Bolt ahora se incluye gratis con todos los planes.

Otra ventaja de usar Unity es su gran comunidad. En Udemy y YouTube, hay muchos tutoriales gratuitos disponibles. Incluso en su sitio web, tienen una sección de aprendizaje donde gran parte del contenido es gratuito. Lo único por lo que Unity es más famoso es por la cantidad de plataformas a las que exporta con relativa facilidad. PC, Mac, dispositivos móviles y todas las consolas principales, desde PlayStation hasta Nintendo Switch. Es por eso que Unity es una de las mejores opciones para los aspirantes a desarrolladores de juegos independientes.

Unreal es el motor de juego del que probablemente todos los jugadores han oído hablar porque lo utilizan muchos estudios de desarrollo de juegos triple A. Los juegos notables son Gears of War, Fortnite, Rocket League, PUBG y Borderlands.

Es uno de los mejores motores de juegos debido a sus capacidades gráficas. Al igual que Unity, se puede usar para crear un juego para casi todas las plataformas que existen. Las ventajas de utilizar este motor son que no es necesario saber programar. El editor tiene una herramienta integrada llamada blueprints que, en lugar de hacerte codificar, usa un sistema visual de nodos que puedes arrastrar. Los diferentes nodos contienen la lógica de lo que sucede en el juego como el movimiento del jugador.

Con los planos, puede crear cualquier juego que desee, pero si desea una funcionalidad específica que no es posible en un nodo, debe aprender C++. C++ es un gran lenguaje, pero en comparación con Python, puede ser un lenguaje difícil para empezar, por lo que puede ser recomendable aprender primero algo como C# o Java. Si primero aprende los conceptos básicos de otro lenguaje de programación, entonces es más fácil obtener una comprensión completa de c ++. Unreal es genial si quieres centrarte en juegos 3D y no en 2D.

Godot es un motor de juegos de código abierto que es excelente para crear juegos en 2D, pero también puede crear juegos en 3D en menor medida. Es relativamente nuevo en comparación con los otros motores mencionados en este artículo y no hay ejemplos de juegos que sean grandes éxitos comerciales.

Pero eso no significa que este motor no sea muy capaz de hacer grandes juegos. En el sitio web del motor, puede encontrar un par de ejemplos de lo que es posible con el motor. El principal lenguaje de programación que usa Godot es GDscript , que es un lenguaje similar a Python. También tiene soporte para C# y otros lenguajes.

Incluso tiene un sistema visual como los planos de Unreal para principiantes o personas que simplemente no quieren codificar. A diferencia de los otros motores, Godot es completamente gratuito, mientras que con los otros motores es posible que tengas que pagar regalías si tú o tu empresa ganan una cierta cantidad de dinero con un juego. Con todo, este motor es excelente para las personas que recién comienzan en el mundo del desarrollo de juegos.

Este motor ha existido por un tiempo ahora. Lanzado por primera vez en 1999, ha producido muchos juegos independientes exitosos como Nuclear Throne, Hyper Light Drifter, CrashLands y Hotline Miami .

En mi opinión, el motor es el más fácil de usar de todos los motores de esta lista. Tiene algunas capacidades 3D, pero no se acerca a lo que ofrecen los otros motores. Entonces, si quieres hacer principalmente juegos en 3D, debes buscar en otro lado.

Game Maker tiene su propio lenguaje de secuencias de comandos similar a Python y un entorno visual incorporado de arrastrar y soltar que es muy fácil de usar. Puedes mezclar bloques arrastrados y tus scripts para controlar tu juego.

El editor de píxeles que se incluye en el entorno de desarrollo de Game Makers tiene muchas funciones y es compatible con capas y animación cuadro por cuadro. Puede crear arte en el propio creador de juegos en lugar de ir a otra aplicación como Photoshop o Aseprite.

Aunque este juego es muy adecuado para los aspirantes a desarrolladores independientes que quieren un momento fácil para crear su juego, necesitas una gran billetera porque para cada plataforma en la que quieras publicar necesitas comprar una licencia por separado. Así que recomiendo este motor a las personas que quieren hacer juegos 2D y pueden gastar algo de dinero.

Este motor de juego también es muy fácil de usar. Usé Construct 2 por un tiempo antes de pasar a Game Maker y Unity.

Ahora, con la tercera versión importante de Construct, la interfaz de usuario se ejecuta completamente en el navegador. Entonces, potencialmente puede trabajar en sus juegos donde quiera, en su teléfono inteligente o PC, en cualquier dispositivo que tenga un navegador. Al igual que Game Maker, el motor es más adecuado para juegos 2D y es ideal para juegos que terminarán ejecutándose en el navegador.

Hay un par de excelentes ejemplos que se fabrican con este motor, pero ninguno es un gran nombre. La que más me gusta es The Next Penelope . No necesitas codificar porque el juego tiene un sistema de eventos de arrastrar y soltar que parece una hoja de cálculo.

Para las personas que crean su primer juego, viene con muchas plantillas gratuitas para comenzar. Sin embargo, el motor no es gratuito y necesitará una suscripción para desbloquear todo el potencial de Construct. La versión de prueba gratuita le permite exportar su juego, pero tiene un límite en los eventos que puede agregar a su proyecto, por lo que eventualmente necesitará actualizar a medida que su proyecto se haga más grande. Este motor es excelente para las personas que no quieren codificar ahora o en el futuro y solo quieren centrarse en el arte o la mecánica del juego.

Con suerte, con esta información, puede tomar una decisión mejor informada sobre con qué motor de juego comenzar.

