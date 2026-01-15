Νέα ιστορία

Τα 251 πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της ανάπτυξης AI

by
byDavid Smooke@David

Grew up on the east coast. Grew old on the west coast. Now, cooking in Colorado.

2026/01/15
featured image - Τα 251 πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της ανάπτυξης AI
David Smooke
    byDavid Smooke@David

    Grew up on the east coast. Grew old on the west coast. Now, cooking in Colorado.

About Author

David Smooke HackerNoon profile picture
David Smooke@David

Grew up on the east coast. Grew old on the west coast. Now, cooking in Colorado.

Read my storiesAbout @David

ΣΧΟΛΙΑ

avatar

ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

machine-learning#ai#ai-history#ai-history-timeline#ai-timeline#ai-development#ai-development-timeline#history-of-ai-timeline#hackernoon-top-story

ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories