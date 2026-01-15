Τα 251 πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της ανάπτυξης AI

Εξερευνεί τι μας έφερε στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και έγινε σε συνεργασία με τους Claude, Gemini και ChatGPT, δηλαδή τους καλύτερους διαθέσιμους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης, μαζί με τις ανθρώπινες συνεισφορές του HackerNoon ως μέρος της έναρξης του προγράμματος. , η προσέγγισή μας στο blogging μέσω του AI boom. θα περιοδικά, αλλά δημοσιεύουν τα αρχικά 251 πιο σημαντικά γεγονότα που επιμελήσαμε. Η Ιστορία του Timeline Χάκερ Ενημερώστε το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης 4ος αιώνας π.Χ.: Αριστοτελική Συλλογιστική Λογική.Ο Αριστοτέλης ανέπτυξε την τυπική Συλλογιστική Λογική και τις αρχές της εκφραστικής συλλογιστικής, καθιερώνοντας το θεμελιώδες πλαίσιο για τη λογική συλλογιστική που θα γινόταν απαραίτητη για την υπολογιστική λογική και την αυτοματοποιημένη τεκμηρίωση στα συστήματα AI. 1300: Οι Λογικές Μηχανές του Ramon Llull. Δημιούργησε μηχανικές λογικές συσκευές για τη δημιουργία γνώσης μέσω συνδυαστικών μεθόδων, αντιπροσωπεύοντας την πρώτη συστηματική προσπάθεια μηχανικοποίησης της λογικής συλλογισμού και εμπνέοντας μετέπειτα εργασίες σχετικά με την υπολογιστική λογική. 1666: Leibniz's Calculus Ratiocinator. πρότεινε μια καθολική γλώσσα συλλογισμού και μηχανικού υπολογισμού των λογικών αληθειών, προβλέποντας αυτοματοποιημένη συλλογιστική όπου οι διαφορές θα μπορούσαν να επιλυθούν με υπολογισμό, άμεσα προβλέποντας σύγχρονες υπολογιστικές προσεγγίσεις στην AI. 1834: Η αναλυτική μηχανή του Babbage σχεδιάζει τον πρώτο μηχανικό υπολογιστή γενικής χρήσης με μνήμη, μονάδα επεξεργασίας και προγραμματισμό, δημιουργώντας το αρχιτεκτονικό σχέδιο για τους σύγχρονους υπολογιστές που κατέστησαν τεχνικά εφικτή την τεχνητή νοημοσύνη. 1843: Εκδίδει τον πρώτο αλγόριθμο υπολογιστή και οραματίζεται ότι οι μηχανές θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν σύμβολα πέρα από τον υπολογισμό, προβλέποντας ότι οι υπολογιστές θα επεξεργάζονταν μουσική, γλώσσα και εικόνες - προβλέποντας τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για πάνω από έναν αιώνα. 1936: Το Έγγραφο Υπολογισιμότητας του Τούρινγκ. «Στους Υπολογιστικούς Αριθμούς» καθιέρωσε τις θεωρητικές βάσεις του υπολογισμού με την έννοια της μηχανής Τούρινγκ, αποδεικνύοντας ότι οποιαδήποτε υπολογιστική διαδικασία θα μπορούσε να μηχανικοποιηθεί μέσω χειραγώγησης συμβόλων, καθιστώντας θεωρητικά δυνατή την τεχνητή νοημοσύνη. 18 Μαρτίου 1940: Η πρώτη εγκατάσταση βόμβας του Alan Turing.Η ηλεκτρομηχανική συσκευή του Turing άρχισε να λειτουργεί στο Bletchley Park, επαναστατώντας τη διάσπαση του κώδικα Enigma και θέτοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών και τους αλγόριθμους AI. 1943: McCulloch-Pitts Neurons. Δημιούργησε το πρώτο μαθηματικό μοντέλο των νευρωνικών δικτύων, αποδεικνύοντας πώς απλές νευρωνικές μονάδες θα μπορούσαν να εκτελέσουν λογικές λειτουργίες και θέτοντας τα θεμέλια για σύγχρονα τεχνητά νευρικά δίκτυα και βαθιά μάθηση. Ηλεκτρονικός αριθμητικός ολοκληρωτής και υπολογιστής έγινε ο πρώτος προγραμματιζόμενος, γενικής χρήσης ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής, θέτοντας τα θεμέλια για όλα τα μελλοντικά συστήματα υπολογιστών που θα τροφοδοτούσαν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. 1 Ιανουαρίου 1946: Ο Άλαν Τούρινγκ τιμάται με το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.Ο Τούρινγκ τιμάται για το κρίσιμο έργο του κατά τη διάρκεια του πολέμου, αν και η πλήρης έκταση των θεμελιωδών συνεισφορών του στην τεχνητή νοημοσύνη παρέμεινε διαβαθμισμένη για δεκαετίες.Ο Άλαν Τούρινγκ: Το μυστήριο του Άντριου Χότζες, Το Αρχείο Τούρινγκ - Βραβεία και Τιμή, Εθνικά Αρχεία - Τιμή και Βραβεία 1948: Η «Κυβερνετική: ή έλεγχος και επικοινωνία στο ζώο και τη μηχανή» καθιέρωσε την κυβερνολογία ως την επιστήμη του ελέγχου και της επικοινωνίας, εισάγοντας έννοιες ανατροφοδότησης απαραίτητες για την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση. Ιούλιος-Οκτώβριος 1948: Η Θεωρία της Πληροφορίας του Shannon. «Μαθηματική Θεωρία της Επικοινωνίας» ίδρυσε τη θεωρία της πληροφορίας με την ποσοτικοποίηση των πληροφοριών και την καθιέρωση του μαθηματικού πλαισίου για την ψηφιακή επικοινωνία, παρέχοντας απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία για τα συστήματα AI. Ο τίτλος «Computing Machinery and Intelligence» πρότεινε το θεμελιώδες τεστ για τη μηχανική νοημοσύνη (το παιχνίδι της απομίμησης) και καθιέρωσε το φιλοσοφικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας το πιο σημαντικό έγγραφο για την τεχνητή νοημοσύνη. 2 Δεκεμβρίου 1950: Εκδόσεις του Ισαάκ Ασίμοφ «Εγώ, ρομπότ» Η συλλογή του Ασίμοφ εισήγαγε τους Τρεις Νόμους της Ρομποτικής, θεσπίζοντας θεμελιώδη ηθικά πλαίσια για την τεχνητή νοημοσύνη που συνεχίζουν να επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη και τη λαϊκή κουλτούρα. 1951: Το SNARC Neural Network Machine του Μάρβιν Μίνσκι. ο Μίνσκι δημιούργησε την πρώτη μηχανή εκμάθησης νευρικών δικτύων με τυχαία καλώδια στον κόσμο, πρωτοπορώντας σε υλικοτεχνικές εφαρμογές των εννοιών νευρικών δικτύων. 14 Ιουνίου 1951: Ο Παγκόσμιος Αυτόματος Υπολογιστής I έγινε ο πρώτος εμπορικά κατασκευασμένος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποδεικνύοντας ότι ο ηλεκτρονικός υπολογισμός θα μπορούσε να είναι πρακτικός για επιχειρηματικές εφαρμογές. Δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα self-learning checkers που αποδεικνύει ότι οι μηχανές μπορούν να μάθουν από την εμπειρία και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους με την πάροδο του χρόνου, καθιερώνοντας τη μηχανική μάθηση ως μια βιώσιμη προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη. 1954: Η διδακτορική άμυνα του Μάρβιν Μίνσκι. η διδακτορική διατριβή του Μίνσκι για τα νευρικά δίκτυα καθιέρωσε τη θεμελιώδη μαθηματική θεωρία για τα νευρικά δίκτυα και την τεχνητή νοημοσύνη. Τον Δεκέμβριο του 1955 οι Newell, Simon και Shaw ανέπτυξαν το πρώτο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για αυτοματοποιημένη συλλογιστική που απέδειξε μαθηματικά θεωρήματα από την Principia Mathematica, αποδεικνύοντας ότι οι μηχανές θα μπορούσαν να εκτελέσουν εργασίες που απαιτούν νοημοσύνη σε ανθρώπινο επίπεδο. 31 Αυγούστου 1955: Ο Τζον Μακάρθι προτείνει την τεχνητή νοημοσύνη.Το προπαρασκευαστικό έγγραφο του Μακάρθι για τη Διάσκεψη του Ντάρτμουθ εισήγαγε επισήμως τον όρο «τεχνητή νοημοσύνη» και καθόρισε την βασική αποστολή του πεδίου. 18 Ιουνίου - 17 Αυγούστου 1956: Διάσκεψη του Dartmouth.Το Dartmouth Summer Research Project ίδρυσε επίσημα την τεχνητή νοημοσύνη ως ερευνητική πειθαρχία, δημιουργώντας τον όρο «τεχνητή νοημοσύνη» και φέρνοντας μαζί τους πρωτοπόρους που θα ηγηθούν της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη για δεκαετίες. 18 Ιουνίου 1956: Dartmouth Summer Research Project Launch. McCarthy, Minsky, Shannon, και Rochester ξεκίνησε το ιδρυτικό συνέδριο της τεχνητής νοημοσύνης ως επιστημονική πειθαρχία, καθορίζοντας την ερευνητική ατζέντα του πεδίου και την κοινότητα. 1957: Perceptron του Rosenblatt. Δημιούργησε το πρώτο εκπαιδευτό τεχνητό νευρικό δίκτυο ικανό να αναγνωρίζει τα πρότυπα μάθησης, θέτοντας τα θεμέλια για τις σύγχρονες προσεγγίσεις της βαθιάς μάθησης και των νευρικών δικτύων στην AI. 1958: Η γλώσσα LISP του McCarthy. ανέπτυξε την πρώτη γλώσσα προγραμματισμού AI με δυνατότητες συμβολικής επεξεργασίας, εισάγοντας έννοιες όπως η αναδρομή και η συλλογή απορριμμάτων που έγιναν θεμελιώδεις για τον προγραμματισμό AI για δεκαετίες. 1959: Ιδρύεται το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT.Το MIT ίδρυσε ένα από τα πρώτα ερευνητικά εργαστήρια αφιερωμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας το θεσμικό θεμέλιο για δεκαετίες καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη. 1961: Το πρώτο βιομηχανικό ρομπότ Unimate.Το πρώτο βιομηχανικό ρομπότ αναπτύχθηκε με επιτυχία στο εργοστάσιο της GM στο Νιου Τζέρσεϊ για χύτευση και συγκόλληση, ξεκινώντας την επανάσταση της αυτοματοποίησης στην κατασκευή και καθιερώνει τη ρομποτική ως πρακτική βιομηχανική τεχνολογία. 1963: Ιδρύεται το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Στάνφορντ.Ο John McCarthy ίδρυσε το SAIL μετά τη μετάβαση από το MIT, δημιουργώντας ένα κέντρο αριστείας για την έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη που θα παρήγαγε πολυάριθμες ανακαλύψεις. 1964-1966: ELIZA Chatbot.Joseph Weizenbaum στο MIT δημιούργησε το πρώτο chatbot που αποδεικνύει την αλληλεπίδραση της φυσικής γλώσσας, θέτοντας τα θεμέλια για τη συνομιλία AI και θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με την κατανόηση των μηχανών έναντι της αντιστοίχισης των μοτίβων. 1965: DENDRAL Expert System. πρώτο σύστημα εμπειρογνωμόνων για την αυτοματοποίηση της επιστημονικής συλλογιστικής στην οργανική χημεία στο Στάνφορντ, αποδεικνύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εκτελέσει εξειδικευμένα καθήκοντα καθώς και ανθρώπινους εμπειρογνώμονες σε στενούς τομείς. 1966-1972: Shakey the Robot. πρώτο κινητό ρομπότ ικανό να συλλογίζεται για τις δικές του ενέργειες στο SRI, συνδυάζοντας αντίληψη, σχεδιασμό και επίλυση προβλημάτων, ενώ δημιουργεί τα θεμέλια για τη σύγχρονη ρομποτική και τα αυτόνομα συστήματα. Η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Αυτόματη Γλωσσική Επεξεργασία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μηχανική μετάφραση ήταν πιο δαπανηρή από την ανθρώπινη μετάφραση με χειρότερα αποτελέσματα, διδάσκοντας το πεδίο σχετικά με τη σημασία του πλαισίου για την κατανόηση της γλώσσας. 3 Απριλίου 1968: HAL 9000 στο «2001: Μια διαστημική οδύσσεια».HAL 9000 του Stanley Kubrick έγινε ο πιο εικονικός χαρακτήρας της τεχνητής νοημοσύνης του κινηματογράφου, καθιερώνοντας το πρότυπο για την τεχνητή νοημοσύνη ως δυνητικά επικίνδυνη και διαμορφώνοντας την αντίληψη του κοινού για την τεχνητή νοημοσύνη για γενιές. 1968: Το μυθιστόρημα του Philip K. Dick εξερεύνησε τα όρια μεταξύ τεχνητής και ανθρώπινης συνείδησης, αργότερα προσαρμοσμένο στο Blade Runner και καθιέρωσε τη λογοτεχνία cyberpunk. Η μαθηματική ανάλυση του Minsky και του Papert έδειξε σοβαρούς περιορισμούς των perceptrons ενός στρώματος, αποτελεσματικά τερματίζοντας τη χρηματοδότηση της έρευνας νευρικών δικτύων για πάνω από μια δεκαετία και συμβάλλοντας στον πρώτο χειμώνα AI. 1969: ο Μάρβιν Μίνσκι κερδίζει το Βραβείο Τούρινγκ. ο Μίνσκι έγινε ένας από τους πρώτους ερευνητές AI που έλαβαν την υψηλότερη τιμή της πληροφορικής, αναγνωρίζοντας τις θεμελιώδεις συνεισφορές του στην τεχνητή νοημοσύνη και τη γνωστική επιστήμη. Η μαθηματική ανάλυση του Minsky και του Papert έδειξε τους θεμελιώδεις περιορισμούς των perceptrons ενός στρώματος, επηρεάζοντας σημαντικά την κατεύθυνση της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη και συμβάλλοντας στην «χειμερινή τεχνητή νοημοσύνη». 1970: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα φυσικής γλώσσας του Terry Winograd θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει στην αγγλική γλώσσα για να χειραγωγήσει αντικείμενα σε έναν εικονικό κόσμο «μπλοκ», αποδεικνύοντας τις πρώιμες δυνατότητες για την κατανόηση της γλώσσας των υπολογιστών. 1970: Ιδρύεται το Περιοδικό Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένα από τα μακρύτερα καθιερωμένα και πιο σεβαστά περιοδικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ιδρύθηκε, δημοσιεύτηκε από την Elsevier, χρησιμεύοντας ως ο κορυφαίος χώρος για τη δημοσίευση βασικών εγγράφων στην έρευνα τεχνητής νοημοσύνης. 1971: Ο John McCarthy κερδίζει το Βραβείο Turing. το Βραβείο Turing του McCarthy αναγνωρίζει το ρόλο του στην ίδρυση της τεχνητής νοημοσύνης, στη δημιουργία γλώσσας προγραμματισμού LISP και στην προώθηση συστημάτων υπολογιστών που μοιράζονται το χρόνο. Το φιλόδοξο πενταετές έργο αναγνώρισης ομιλίας της DARPA απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να εκπληρώσει τους στόχους της, αποδεικνύοντας τους περιορισμούς των πρώιμων προσεγγίσεων AI και διδάσκοντας τους ερευνητές σχετικά με την πολυπλοκότητα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. 1972-1980: Το ιατρικό διαγνωστικό σύστημα του Στάνφορντ πέτυχε ποσοστό επιτυχίας 69% στη θεραπεία λοιμώξεων του αίματος, καλύτερο από τους ανθρώπινους γιατρούς, αποδεικνύοντας την εμπορική βιωσιμότητα των εξειδικευμένων συστημάτων και τη δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης βασισμένων σε κανόνες. James Lighthill's devastating critique of AI research commissioned by UK Parliament identified the 'combinatorial explosion' problem, leading to massive global funding cuts and the first AI winter lasting until 1980. 1973-1974: Πρώτος χειμώνας AI - Η κρίση της έκθεσης Lighthill. η κρίσιμη έκθεση του Sir James Lighthill στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η AI είχε αποτύχει εντελώς να επιτύχει τους «μεγάλους στόχους» της, οδηγώντας σε μαζικές περικοπές χρηματοδότησης και τον πρώτο χειμώνα AI που δίδαξε τον τομέα σχετικά με τους κινδύνους των υπερβολικά ελπιδοφόρων ικανοτήτων. 1978: Ο Geoffrey Hinton ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Εδιμβούργο. το διδακτορικό του στο "Relaxation and its role in vision" καθιέρωσε πρώιμες συνδέσεις μεταξύ της ψυχολογίας και του νευρικού υπολογισμού που αργότερα θα επηρέαζαν τη βαθιά μάθηση. Ιούλιος 1978: Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.Το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε μια μόνιμη πλατφόρμα για διεθνή ερευνητική ανταλλαγή τεχνητής νοημοσύνης, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινοτήτων τεχνητής νοημοσύνης. 1979: Ιδρύεται το Ινστιτούτο Ρομποτικής Carnegie Mellon.Το πρώτο τμήμα ρομποτικής σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ ιδρύθηκε από τον Raj Reddy, με επίκεντρο την εισαγωγή της ρομποτικής στις καθημερινές δραστηριότητες. 1979: Ιδρύεται η Ένωση για την Προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αρχικά ονομάστηκε Αμερικανική Ένωση Τεχνητής Νοημοσύνης, η AAAI ιδρύθηκε για να προωθήσει την επιστημονική κατανόηση των μηχανισμών της τεχνητής νοημοσύνης. Kaiming Οι επαναστατικές συνδέσεις του επέτρεψαν την κατάρτιση εξαιρετικά βαθιών δικτύων (152 στρώματα), επιτυγχάνοντας σφάλμα 3.57% στο ImageNet και κερδίζοντας το ILSVRC 2015, αλλάζοντας ριζικά την αρχιτεκτονική νευρικών δικτύων. 14 Οκτωβρίου 2015: Έναρξη κυκλοφορίας του Tesla Autopilot.Η πρώτη εμπορικά διαθέσιμη βοήθεια οδήγησης AI χρησιμοποιώντας νευρικά δίκτυα έφερε την αυτονομία που τροφοδοτείται από AI στα καταναλωτικά οχήματα, αποδεικνύοντας πρακτικές εφαρμογές AI στην ασφάλεια των μεταφορών. 9-15 Μαρτίου 2016: Το AlphaGo της DeepMind νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Go 4-1, αποδεικνύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κυριαρχήσει σε πολύπλοκα στρατηγικά παιχνίδια που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατα για τους υπολογιστές, συγκλονίζοντας τις κοινότητες τεχνητής νοημοσύνης και Go παγκοσμίως. 23 Μαρτίου 2016: Το περιστατικό Tay της Microsoft. το chatbot Tay της Microsoft έγινε επιθετικό μέσα σε 16 ώρες μέσω του trolling, αποδεικνύοντας τους κινδύνους της εκμάθησης AI από μη θεραπευμένη ανθρώπινη αλληλεπίδραση και καθορίζοντας την ανάγκη για πρακτικές ασφάλειας AI. Νοέμβριος 2016: Google Translate Neural System. η Google άλλαξε σε νευρωνική μηχανική μετάφραση μειώνοντας τα σφάλματα κατά 60% τη διάρκεια της νύχτας, αποδεικνύοντας τη μετασχηματιστική δύναμη της βαθιάς μάθησης για τη μετάφραση γλωσσών που εξυπηρετεί δισεκατομμύρια χρήστες. 12 Ιουνίου 2017: «Attention Is All You Need» Paper. Vaswani et al. εισήγαγε την αρχιτεκτονική Transformer αντικαθιστώντας την επανάληψη εξ ολοκλήρου με μηχανισμούς προσοχής, καθιστώντας τη βάση για όλα τα σύγχρονα μοντέλα μεγάλων γλωσσών και επαναστατώντας την AI. Ιούλιος 2017: Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της προειδοποίησης του Elon Musk για τον υπαρξιακό κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης και της αισιοδοξίας του Mark Zuckerberg έφεραν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας δύο στρατόπεδα στον δημόσιο διάλογο της τεχνητής νοημοσύνης. AlphaZero Masters Three Games. Single algorithm learned chess, shogi, and Go from scratch through self-play without human knowledge, achieving superhuman performance in all three games within 24 hours. , , December 5, 2017: Wikipedia IBM TOPBOTS Οκτώβριος 2018: Μοντέλο γλώσσας BERT. ο αμφίδρομος μετασχηματιστής της Google επαναστάτησε την κατανόηση της φυσικής γλώσσας σε 11 εργασίες NLP και ενσωματώθηκε στην αναζήτηση της Google για περισσότερες από 70 γλώσσες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, εξυπηρετώντας δισεκατομμύρια. Φεβρουάριος 2019: κυκλοφορία του GPT-2 «Πολύ επικίνδυνο».Το μοντέλο παραμέτρων 1.5B του OpenAI θεωρήθηκε αρχικά «πολύ επικίνδυνο για να κυκλοφορήσει» λόγω των δυνατοτήτων δημιουργίας κειμένου, προκαλώντας παγκόσμια συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και τις υπεύθυνες πρακτικές απελευθέρωσης. 23 Οκτωβρίου 2019: Η Google επιτυγχάνει την κβαντική υπεροχή. ο επεξεργαστής Sycamore της Google πραγματοποίησε υπολογισμό σε 200 δευτερόλεπτα που θα χρειαζόταν στους κλασικούς υπερυπολογιστές 10.000 χρόνια, ενδεχομένως επιταχύνοντας εκθετικά ορισμένους υπολογισμούς τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον. 11 Ιουνίου 2020: Το μοντέλο παραμέτρων 175B του OpenAI έδειξε πρωτοφανή λίγη μάθηση με την ποιότητα της παραγωγής κειμένου ανθρώπινοι αξιολογητές αγωνίστηκαν να διακρίνουν από την ανθρώπινη γραφή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις δυνατότητες AI. Νοέμβριος 2020: AlphaFold 2 Protein Folding. η DeepMind έλυσε μια μεγάλη πρόκληση 50 ετών στη βιολογία με ακρίβεια 92,4% στην πρόβλεψη των δομών πρωτεϊνών, γεγονός που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην ανακάλυψη φαρμάκων και στη βιολογική έρευνα σε όλο τον κόσμο. 22 Οκτωβρίου 2020: Vision Transformer (ViT). Ο πρώτος καθαρός μετασχηματιστής που εφαρμόστηκε απευθείας σε εικόνες πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα CNN με λιγότερους υπολογιστικούς πόρους, σηματοδοτώντας την επιτυχή μετάβαση των μετασχηματιστών από την NLP στην υπολογιστική όραση. 2 Δεκεμβρίου 2020: Timnit Gebru Firing. η απόλυση της ομάδας δεοντολογικής τεχνητής νοημοσύνης της Google, η οποία ήταν επικεφαλής της έρευνας σχετικά με τα μοντέλα μεγάλων γλωσσών, προκάλεσε διαμάχη σε ολόκληρη τη βιομηχανία σχετικά με την ανεξαρτησία της ερευνητικής δεοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης και την εταιρική διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. 5 Ιανουαρίου 2021: DALL-E Text-to-Image.Το μοντέλο παραμέτρων 12B του OpenAI που παράγει εικόνες από περιγραφές κειμένου έδειξε αξιοσημείωτη ικανότητα συνδυασμού μη σχετικών εννοιών εύλογα, ανοίγοντας μια νέα εποχή εφαρμογών πολυτροπικής τεχνητής νοημοσύνης. 29 Ιουνίου 2021: GitHub Copilot. πρώτη μεγάλη εμπορική εφαρμογή της δημιουργίας κώδικα AI μετασχηματίζει τις πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού, αποδεικνύοντας την πρακτική εφαρμογή των μοντέλων μεγάλων γλωσσών για βοήθεια προγραμματισμού. 22 Ιουλίου 2021: Εκκίνηση της βάσης δεδομένων AlphaFold. η DeepMind κυκλοφόρησε 365.000+ δομές πρωτεϊνών που επεκτείνονται σε 200+ εκατομμύρια έως το 2024, εκδημοκρατίζοντας την πρόσβαση σε προβλέψεις δομής πρωτεϊνών και επιταχύνοντας την παγκόσμια βιολογική έρευνα. 22 Αυγούστου 2022: Σταθερή διάδοση ανοικτού κώδικα. Το πρώτο ευρέως προσβάσιμο μοντέλο δημιουργίας εικόνας ανοικτού κώδικα δημοκρατικοποίησε τη δημιουργία τέχνης AI, επιτρέποντας σε εκατομμύρια να δημιουργήσουν εικόνες τοπικά και ενθαρρύνοντας την εκρηκτική ανάπτυξη των εργαλείων δημιουργικότητας AI. 30 Νοεμβρίου 2022: Εκκίνηση του ChatGPT. η συζητητική τεχνητή νοημοσύνη του OpenAI έφτασε το 1 εκατομμύριο χρήστες σε 5 ημέρες και 100 εκατομμύρια σε 2 μήνες, καθιστώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη καταναλωτική εφαρμογή στην ιστορία και φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο mainstream συνείδηση. Αύγουστος 2022: AI Art Wins Competition.Το "Théâtre D'opéra Spatial" του Jason Allen που δημιουργήθηκε από το Midjourney κέρδισε τον διαγωνισμό τέχνης Colorado State Fair, προκαλώντας παγκόσμια συζήτηση για τη δημιουργικότητα της AI, την καλλιτεχνική αυθεντικότητα και το μέλλον της ανθρώπινης δημιουργικής εργασίας. 23 Ιανουαρίου 2023: Η Microsoft επενδύει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο OpenAI.Η τεράστια επένδυση της Microsoft στο OpenAI δημιούργησε μια πρωτοφανή τεχνολογική συνεργασία, ενσωματώνοντας το GPT στο Office / Azure και δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο συνεργασίας και ανταγωνισμού για την τεράστια τεχνολογία AI. GPT-4 Multimodal Launch. OpenAI's GPT-4 with vision capabilities marked significant improvements in reasoning, creativity, and multimodal understanding, passing bar exam and medical licensing tests at human expert levels. , , March 14, 2023: OpenAI MIT Technology Review Nature Η επιστολή του Future of Life Institute, που υπογράφηκε από 30.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Musk και Bengio, ζητώντας μια παύση κατάρτισης τεχνητής νοημοσύνης για έξι μήνες, προκάλεσε παγκόσμια συζήτηση για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης και επηρέασε την πολιτική σε όλο τον κόσμο. 2023: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης φτάνουν τα $1B+ Αξιολογήσεις. είκοσι νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έγιναν μονόκεροι μόνο το 2023 με συνδυασμένες αποτιμήσεις που υπερβαίνουν τα $100 δισεκατομμύρια, αποδεικνύοντας πρωτοφανή εμπιστοσύνη των επενδυτών και καθιερώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη ως κυρίαρχο τεχνολογικό τομέα. 30 Μαΐου 2023: Η NVIDIA Χτυπά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην αγορά κεφαλαίου. η NVIDIA έγινε ο πρώτος κατασκευαστής τσιπ που έφτασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην αποτίμηση που τροφοδοτείται από τη ζήτηση για τσιπ AI, αργότερα φτάνοντας τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, αποδεικνύοντας τον τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία υλικού. 11 Ιουλίου 2023: Claude 2 100K Context. το Claude 2 της Anthropic με το παράθυρο περιεχομένου 100.000 token επέτρεψε την επεξεργασία ολόκληρων βιβλίων σε μεμονωμένες ειδοποιήσεις, αποδεικνύοντας νέες δυνατότητες για ανάλυση και συλλογισμό εγγράφων μακράς μορφής. 18 Ιουλίου 2023: Meta's Llama 2 Open Source. Η Meta κυκλοφόρησε τα μοντέλα Llama 2 (7B-70B παραμέτρους) για εμπορική χρήση, εκδημοκρατίζοντας την πρόσβαση στις δυνατότητες AI των συνόρων και αμφισβητώντας την κυριαρχία του μοντέλου κλειστού κώδικα. Code Interpreter (GPT-4). OpenAI's Code Interpreter enabled ChatGPT to execute Python code and analyze data, transforming it from text generator to computational problem-solver used by millions for analysis. , , July 2023: OpenAI Blog TechCrunch The Information 30 Οκτωβρίου 2023: Εκτελεστική εντολή του Μπάιντεν για την τεχνητή νοημοσύνη.Ο πρώτος σημαντικός ομοσπονδιακός κανονισμός των ΗΠΑ για την τεχνητή νοημοσύνη απαιτούσε δοκιμές ασφαλείας και αναφορά για ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα πλαίσιο κυβερνητικής εποπτείας και επηρεάζοντας τις παγκόσμιες προσεγγίσεις διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης. 1 Νοεμβρίου 2023: Microsoft Copilot στο Office 365. ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε Word, Excel, PowerPoint έφερε γενετική τεχνητή νοημοσύνη σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες του Office με $ 30 / μήνα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ανάπτυξη επιχειρηματικής τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία. 6 Δεκεμβρίου 2023: Gemini Multimodal Model. το Gemini της Google ταιριάζει με την απόδοση του GPT-4 ενώ είναι πολυτροπικό από το έδαφος, επεξεργάζοντας κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο εγγενώς, προχωρώντας προς μια πιο ανθρώπινη κατανόηση της AI. NYT Sues OpenAI. New York Times lawsuit for copyright infringement using millions of articles for training raised fundamental questions about AI training data rights, fair use, and content creator compensation. , , December 27, 2023: NYT Legal Filing NPR Columbia Journalism Review 15 Φεβρουαρίου 2024: Ανακοινώθηκε το Sora Video Model.Το Sora του OpenAI δημιούργησε φωτορεαλιστικά βίντεο διάρκειας ενός λεπτού από το κείμενο, θέτοντας νέα πρότυπα για την ποιότητα βίντεο AI και ανησυχώντας για τα deepfakes και τις παραπληροφόρηση. 4 Μαρτίου 2024: Claude 3 Opus. το Claude 3 Opus της Anthropic ταιριάζει ή υπερβαίνει το GPT-4 στα περισσότερα κριτήρια αναφοράς, διατηρώντας παράλληλα ισχυρές ιδιότητες ασφαλείας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην ανάπτυξη μοντέλων ορίων. 13 Μαΐου 2024: GPT-4o Omni Model. το GPT-4o του OpenAI παρείχε αλληλεπίδραση φωνής, όρασης και κειμένου σε πραγματικό χρόνο με χρόνους απόκρισης σαν τον άνθρωπο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη φυσική συζήτηση ανθρώπου-AI. 1 Αυγούστου 2024: Ο νόμος της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη τίθεται σε ισχύ.Η πρώτη ολοκληρωμένη κανονιστική ρύθμιση για την τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο τέθηκε σε ισχύ με προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και απαγορεύσεις σε ορισμένες χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας παγκόσμιο προηγούμενο για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης. 23 Ιουλίου 2024: Llama 3.1 405B Παραμέτρους. το μοντέλο παραμέτρων ανοιχτού κώδικα 405B της Meta ταιριάζει με την απόδοση κλειστού κώδικα, εκδημοκρατίζοντας τις δυνατότητες AI των συνόρων και αποδεικνύοντας ότι ο ανοιχτός κώδικας μπορεί να ανταγωνιστεί τα ιδιοκτησιακά μοντέλα. Οκτώβριος 2024: Η εκτίμηση του OpenAI έφτασε τα 157 δισεκατομμύρια δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, καθιστώντας την μία από τις πιο πολύτιμες ιδιωτικές εταιρείες του κόσμου και αποδεικνύοντας τη μεταμόρφωση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια σημαντική οικονομική δύναμη. Αύγουστος 2024: Το ChatGPT φτάνει τα 200 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες.Το ChatGPT διπλασίασε τους χρήστες από 100 εκατομμύρια σε 200 εκατομμύρια σε λιγότερο από ένα χρόνο με 5,72 δισεκατομμύρια μηνιαίες επισκέψεις, αποδεικνύοντας μια άνευ προηγουμένου σταθερή ανάπτυξη και την τεχνητή νοημοσύνη που γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής παγκοσμίως. 2025: Ένα δισεκατομμύριο χρήστες χρησιμοποιούν την Google AI Daily. οι υπηρεσίες AI της Google έφτασαν σε ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες καθημερινά σε Search, Gmail, Maps και άλλα προϊόντα, σηματοδοτώντας την πλήρη ενσωμάτωση της AI στην καθημερινή ψηφιακή υποδομή που εξυπηρετεί την ανθρωπότητα σε πρωτοφανή κλίμακα. 