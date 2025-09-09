Πώς να δημιουργήσετε ένα υψηλής απόδοσης ανταγωνιστικό Leaderboard στο Go

Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό ταυτόχρονο πίνακα ηγετών στο Go που μπορεί: \n \n \n \n \n Διαχειριστείτε χιλιάδες ταυτόχρονες ενημερώσεις από πολλαπλές goroutines. Σερβίρετε συχνά Top-N ερωτήματα αποτελεσματικά. Διατηρήστε προβλέψιμες στιγμιότυπα των βαθμών παρά τα συγχρόνως γραπτά. Να είστε πρακτικοί και έτοιμοι για παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης για την κλιμάκωση, τη χρήση μνήμης και τις επεκτάσεις. Θα εξισορροπήσουμε τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. όχι μόνο θα δείτε τον κώδικα, αλλά και θα καταλάβετε γιατί κάθε απόφαση σχεδιασμού έχει σημασία υπό ταυτόχρονα φορτία εργασίας. Τα live leaderboards εισάγουν αρκετές πολυπλοκότητες: \n \n \n \n \n Υψηλής συχνότητας γράφει: Πολλοί χρήστες μπορεί να ενημερώνονται ταυτόχρονα. κλειδαριές σε ένα παγκόσμιο χάρτη γίνονται γρήγορα εμπόδια. Αποτελεσματικά ερωτήματα Top-N: Η ταξινόμηση ολόκληρου του συνόλου των δεδομένων σε κάθε γραφή δεν είναι εφικτή. Αποδοτικότητα μνήμης: Τα Leaderboards μπορεί να περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες. Συνεπείς στιγμιότυπα: Οι χρήστες αναμένουν ότι το ερώτημα Top-N θα αντικατοπτρίζει μια ουσιαστική κατάσταση του πίνακα οδηγιών, ακόμη και όταν πραγματοποιούνται ενημερώσεις. Ο συνδυασμός συγχρονισμένων γραπτών και συχνών αναγνώσεων απαιτεί προσεκτική χρήση των πρωτόγονων συγχρονισμού και των δομών δεδομένων του Go. Κατανόηση του προβλήματος Ένας πίνακας ηγετών υποστηρίζει συνήθως δύο κύριες λειτουργίες: \n \n \n AddScore(userID string, score int): Αποθηκεύει μια νέα βαθμολογία για έναν χρήστη. Για απλότητα, θα παρακολουθούμε τις βαθμολογίες, όχι τους χρήστες, πράγμα που σημαίνει ότι επιτρέπονται πολλαπλές υψηλές βαθμολογίες από τον ίδιο χρήστη. Top(n int): Ανακτά τις κορυφαίες N υψηλότερες βαθμολογίες. Επιπλέον, υπάρχουν επιχειρησιακές σκέψεις: \n \n \n \n Οι ενημερώσεις πρέπει να κλιμακώνονται με τον ανταγωνισμό. Τα ερωτήματα Top-N πρέπει να είναι αποτελεσματικά, ιδανικά ταχύτερα από το O (συνολικός αριθμός χρηστών που καταγράφουν τους συνολικούς χρήστες). Οι κλειδαριές θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τη διαμάχη, επιτρέποντας σε πολλούς συγγραφείς να προχωρήσουν χωρίς να μπλοκάρουν ο ένας τον άλλον. Οι ανταγωνιστικές προκλήσεις \n \n \n \n \n Γράψιμο υψηλής συχνότητας: Χωρίς δομές δεδομένων που κατακερματίζονται ή συνειδητοποιούν τη σύγκρουση, κάθε ενημερωμένη έκδοση είναι σειριοποιημένη μέσω μίας μόνο κλειδαριάς. Αποτελεσματικά ερωτήματα Top-N: Μια αφελής προσέγγιση θα ήταν να ταξινομήσετε όλους τους χρήστες για κάθε ερώτημα. Για 100.000 χρήστες, αυτό μπορεί να διαρκέσει δεκάδες χιλιοστά δευτερολέπτου ανά ερώτημα - απαράδεκτο για ζωντανά συστήματα που απαιτούν ανταπόκριση σε επίπεδο χιλιοστών. Αποδοτικότητα μνήμης: Η διατήρηση βοηθητικών δομών, όπως σωρούς ή ταξινομημένες σειρές για κάθε χρήστη απαιτεί προσεκτική διαχείριση μνήμης. Συνεπείς στιγμιότυπα: Οι χρήστες αναμένουν ότι ο πίνακας καταγραφής θα έχει νόημα.Εάν ένα ερώτημα Top-N διαβάσει ασυνεπείς τιμές σε πολλαπλά κομμάτια, μπορεί να επιστρέψει διακυμάνσεις ή λανθασμένα αποτελέσματα. Σχεδιασμός Σκέψεις Πριν ξεκινήσουμε την κωδικοποίηση, πρέπει να αποφασίσουμε πώς να οργανώσουμε τις δομές δεδομένων για να ικανοποιήσουμε αυτές τις απαιτήσεις. Ενιαίος χάρτης με το Global Mutex type Leaderboard struct {\n mu sync.RWMutex\n scores map[string]int\n}\n Απλό και εύκολο να σκεφτείς. Pros Κακή κλιμακωτότητα κάτω από βαριά γραφή - όλες οι ενημερώσεις serialize μέσω ενός mutex. Cons Περίπτωση χρήσης: Χαμηλή ανταγωνιστικότητα ή μικρά σύνολα δεδομένων. Χρησιμοποιώντας sync.Map Πηγαίνει παρέχει έναν ταυτόχρονο χάρτη με αναγνώσεις χωρίς κλειδαριά: sync.Map var leaderboard sync.Map\n\nleaderboard.Store("user123", 100)\nscore, ok := leaderboard.Load("user123")\n : Pros \n \n \n Οι αναγνώσεις χωρίς κλειδαριά επιτρέπουν την ταυτόχρονη ανάγνωση πολλών goroutines. Τα γραπτά είναι ατομικά και ασφαλή για ταυτόχρονη χρήση. : Cons \n \n \n \n Η ιταλία είναι ασθενώς συνεπής. Η συχνή γραφή μειώνει την απόδοση. Δεν υποστηρίζει εγγενώς αποτελεσματικά ερωτήματα Top-N, καθιστώντας το υποβέλτιστο για ζωντανά πίνακες ηγετών. Σχεδιασμός χάρτη Sharded Για κλιμάκωση με πολλαπλούς συγγραφείς, μπορούμε να διαιρέσουμε τον πίνακα οδηγιών σε κομμάτια. Κάθε κομμάτι έχει το δικό του χάρτη και mutex. Αυτό μειώνει τη σύγκρουση κλειδώματος και επιτρέπει παράλληλες ενημερώσεις. \n \n \n \n Τα γράμματα σε διαφορετικά κομμάτια προχωρούν ανεξάρτητα. Οι αναγνώσεις μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα μεταξύ των τμημάτων. Top-N ερωτήματα merge per-shard αποτελέσματα. Αυτός ο σχεδιασμός επιτυγχάνει υψηλή συμβατότητα, διατηρώντας παράλληλα τον κώδικα σχετικά απλό, οπότε θα τον ακολουθήσουμε για την εφαρμογή μας. Top-N ανά Shard Σε κάθε κομμάτι, πρέπει να παρακολουθούμε αποτελεσματικά τις κορυφαίες βαθμολογίες N. Θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε ολόκληρο το κομμάτι σε κάθε ερώτημα, αλλά αυτό θα ήταν τρελό. Ή θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε τις κορυφαίες βαθμολογίες N σε μια ταξινομημένη λίστα, τότε μια νέα βαθμολογία θα μπορούσε να εισαχθεί (ή να απορριφθεί) σε χρόνο O(N). . Ετικέτες min-heap Ένα min-heap είναι ένα πλήρες δυαδικό δέντρο όπου η αξία του κάθε κόμβου είναι μικρότερη ή ίση με τις τιμές των παιδιών του: Αυτή η ιδιότητα καθιστά αποτελεσματική την εξαγωγή του ελάχιστου στοιχείου (η ρίζα) και την εισαγωγή νέων στοιχείων διατηρώντας παράλληλα τη δομή του σωρού. Είναι ένα top-N min-heap επειδή κρατάμε μόνο τις κορυφαίες βαθμολογίες N στο σμήνος. Όταν έρθει μια νέα βαθμολογία, αν είναι μικρότερη από τη ρίζα του σμήνου, η οποία είναι η μικρότερη κορυφαία βαθμολογία N, το απορρίπτουμε. Εάν είναι μεγαλύτερη, αντικαθιστούμε τη ρίζα με τη νέα βαθμολογία (μπορούμε να το κάνουμε αυτό, επειδή το στοιχείο ρίζας θα είναι έξω από την κορυφή N) και επανα-heapify (αναδιαρθρώστε το σμήνος). Αυτό εξασφαλίζει ότι έχουμε πάντα τις κορυφαίες βαθμολογίες N στο σμήνος. Αυτό το διάγραμμα δείχνει τι συμβαίνει στην ενσωμάτωση: Κάθε τμήμα διατηρεί ένα τοπικό σύνολο Top-N και το παγκόσμιο σύνολο Top-N υπολογίζεται με τη συγχώνευση αυτών των σύνολων. Εφαρμογή Leaderboard Με όλη τη θεωρία κάτω από τη ζώνη μας, ας φτάσουμε σε αυτό! πυροδοτήστε το αγαπημένο σας IDE και ξεκινήστε με τον καθορισμό της δομής shard και του κύριου τύπου leaderboard: // leaderboard/leaderboard.go\n\npackage leaderboard\n\nimport "sync"\n\n// Shard represents a portion of the leaderboard\n// It maintains a top-N min-heap of high scores\ntype shard struct {\n\tmu sync.RWMutex\n\ttopN *TopNMinHeap\n}\n\ntype Leaderboard struct {\n\tshards []*shard\n\tn int // global top-N size\n}\n Εφαρμογή Heap Στη συνέχεια, θα εφαρμόσουμε τη δομή και τις μεθόδους του top-N min-heap για να το διαχειριστούμε. Αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή, την απόρριψη και την ανάκτηση των κορυφαίων βαθμών N. Θα χρησιμοποιήσουμε τα Go's Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε το δικό μας σωρό για μια μικρή αύξηση της απόδοσης, αλλά μόνο με το κόστος της αυξημένης πολυπλοκότητας - ίσως σε άλλο άρθρο. container/heap // leaderboard/topnminheap.go\npackage leaderboard\n\nimport (\n\t"container/heap"\n)\n\n// ScoreEntry represents a score and its associated player.\ntype ScoreEntry struct {\n\tPlayerID string\n\tScore int\n}\n\n// TopNMinHeap is a min-heap that stores the top-N high scores with player IDs.\ntype TopNMinHeap struct {\n\tscores []ScoreEntry\n\tmaxN int\n}\n\n// Len implements heap.Interface\nfunc (h TopNMinHeap) Len() int { return len(h.scores) }\n\n// Less implements heap.Interface (min-heap)\nfunc (h TopNMinHeap) Less(i, j int) bool { return h.scores[i].Score < h.scores[j].Score }\n\n// Swap implements heap.Interface\nfunc (h TopNMinHeap) Swap(i, j int) {\n\th.scores[i], h.scores[j] = h.scores[j], h.scores[i]\n}\n\n// Push implements heap.Interface\nfunc (h *TopNMinHeap) Push(x any) {\n\th.scores = append(h.scores, x.(ScoreEntry))\n}\n\n// Pop implements heap.Interface\nfunc (h *TopNMinHeap) Pop() any {\n\told := h.scores\n\tn := len(old)\n\tx := old[n-1]\n\th.scores = old[:n-1]\n\treturn x\n}\n\n// NewTopNMinHeap creates a TopNMinHeap with a specified maximum size.\nfunc NewTopNMinHeap(maxN int) *TopNMinHeap {\n\treturn &TopNMinHeap{\n\t\tscores: make([]ScoreEntry, 0, maxN),\n\t\tmaxN: maxN,\n\t}\n}\n\n// Add inserts a new score into the heap, maintaining the top-N property.\nfunc (h *TopNMinHeap) Add(playerID string, score int) {\n\tentry := ScoreEntry{PlayerID: playerID, Score: score}\n\tif h.Len() < h.maxN {\n\t\theap.Push(h, entry)\n\t} else if score > h.scores[0].Score {\n\t\th.scores[0] = entry\n\t\theap.Fix(h, 0)\n\t}\n}\n Πρώτον, πρέπει να εφαρμόσουμε το Η οποία ορίζει , , , και Στη συνέχεια, δημιουργούμε έναν κατασκευαστή Για να ξεκινήσει η εκδήλωση, τέλος, η Η μέθοδος χειρίζεται την εισαγωγή νέων βαθμών διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητα top-N: αν το σωρό δεν είναι πλήρες, απλά πιέζουμε το νέο σκορ. Εάν είναι πλήρες και το νέο σκορ είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο (η ρίζα), αντικαθιστούμε τη ρίζα και επανασυναρμολογούμε (δηλαδή, καλούμε ) της heap.Interface Len Less Swap Push Pop NewTopNMinHeap Add heap.Fix Shard Operations: Σκορ ενημερώσεις και αναγνώσεις Κάθε κομμάτι θα πρέπει να εκθέτει μεθόδους που προσθέτουν με ασφάλεια νέες βαθμολογίες και να ανακτούν την τρέχουσα κορυφαία στιγμιότυπη εικόνα του. διασφαλίζει ότι οι ταυτόχρονες ενημερώσεις στο shard είναι ασφαλείς. mu // leaderboard/leaderboard.go\n\n...\n\n// AddScore adds a new score to the shard's top-N heap.\nfunc (s *shard) AddScore(playerID string, score int) {\n\ts.mu.Lock()\n\tdefer s.mu.Unlock()\n\n\ts.topN.Add(playerID, score)\n}\n\n// Top returns a snapshot of the top-N scores for this shard.\nfunc (s *shard) Top() []ScoreEntry {\n\ts.mu.RLock()\n\tdefer s.mu.RUnlock()\n\n\t// Return a copy to avoid exposing internal slice\n\ttop := make([]ScoreEntry, len(s.topN.scores))\n\tcopy(top, s.topN.scores)\n\treturn top\n}\n κλειδώνει το shard για να γράψει, στη συνέχεια προσθέτει το σκορ στο σωρό χρησιμοποιώντας το Η μέθοδος της χούφτας που ορίσαμε νωρίτερα. AddScore Add κλειδώνει το τμήμα για ανάγνωση και επιστρέφει ένα αντίγραφο του τμήματος του σωρού, έτσι ώστε οι καλούντες να μην μπορούν να τροποποιήσουν τυχαία το εσωτερικό σωρό. Top Χρησιμοποιώντας Επιτρέπει σε πολλαπλές goroutines να διαβάζουν το top-N ταυτόχρονα, ενώ τα γραπτά είναι σειριοποιημένα. RWMutex Εισαγωγή στο Leaderboard Τώρα που κάθε κομμάτι κάνει το πράγμα του, μπορούμε να ξεκινήσουμε τον πίνακα με έναν καθορισμένο αριθμό κομμάτων και το παγκόσμιο μέγεθος top-N: // leaderboard/leaderboard.go\n\n// NewLeaderboard creates a sharded leaderboard with `numShards` shards and global top-N size `n`.\nfunc NewLeaderboard(numShards, n int) *Leaderboard {\n\tlb := &Leaderboard{\n\t\tshards: make([]*shard, numShards),\n\t\tn: n,\n\t}\n\n\tfor i := 0; i < numShards; i++ {\n\t\tlb.shards[i] = &shard{\n\t\t\ttopN: NewTopNMinHeap(n),\n\t\t}\n\t}\n\n\treturn lb\n}\n Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ένα Η επιστροφή ενός δείκτη εξασφαλίζει ότι όλα τα goroutines λειτουργούν στην ίδια κοινή περίπτωση leaderboard, η οποία είναι απαραίτητη για τις ταυτόχρονες ενημερώσεις. Leaderboard Προσθέτοντας Σκορ Όταν προσθέτουμε μια βαθμολογία στον πίνακα, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο κομμάτι να ενημερώσουμε. Χρησιμοποιούμε το FNV-1a hash του playerID για να εκχωρήσουμε έναν παίκτη σε ένα κομμάτι, το οποίο εξασφαλίζει μια σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή των παικτών σε όλα τα κομμάτια. Αυτό είναι σημαντικό για να αποφευχθεί η διαίρεση της κατανομής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερικά κομμάτια να υπερφορτωθούν ενώ άλλα είναι υποχρεωμένα. Σημειώστε ότι το ίδιο παίκτη ID θα χαρτογραφεί πάντα στο ίδιο κομμάτι, το οποίο για τον τρέχοντα σχεδιασμό μας δεν είναι κρίσιμο, αλλά θα μπορούσε να είναι σημαντικό αν αργότερα θέλουμε να υποστηρίξουμε τις λειτουργίες ανά παίκτη. // leaderboard/leaderboard.go\n\nimport "hash/fnv"\n\n...\n\n// getShard returns the shard for a given playerID.\nfunc (lb *Leaderboard) getShard(playerID string) *shard {\n\th := fnv.New32a()\n\th.Write([]byte(playerID))\n\tidx := int(h.Sum32()) % len(lb.shards)\n\treturn lb.shards[idx]\n}\n Με Τώρα μπορούμε εύκολα να εφαρμόσουμε το Μέθοδος προσθήκης βαθμολογιών στο leaderboard: getShard AddScore // leaderboard/leaderboard.go\n\n// AddScore adds a new score to the appropriate shard.\nfunc (lb *Leaderboard) AddScore(playerID string, score int) {\n\ts := lb.getShard(playerID)\n\ts.AddScore(playerID, score)\n}\n Κλήση για να βρείτε το σωστό shard, στη συνέχεια προσθέστε το σκορ σε αυτό μέσω Κάθε κομμάτι χειρίζεται τη δική του κλειδαριά, έτσι αυτό κλιμακώνεται με τον αριθμό των κομμάτων. AddScore getShard shard.AddScore Επαναφορά στο Global Top-N Τώρα που μπορούμε να προσθέσουμε βαθμολογίες, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μένει να κάνουμε: να ανακτήσουμε τους παγκόσμιους βαθμούς κορυφής-N σε όλα τα κομμάτια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό συγχωνεύοντας τα κορυφαία-N από κάθε κομμάτι. Δεδομένου ότι το κορυφαίο-N του κάθε κομμάτι έχει ήδη ταξινομηθεί (ως min-heap), μπορούμε να τα συνδυάσουμε αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας ένα max-heap για να παρακολουθήσουμε το συνολικό κορυφαίο-N. (Για πολύ μεγάλο αριθμό κομμάτων, θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια πιο πολύπλοκη συγχώνευση k-way, αλλά για τυπικούς αριθμούς κομμάτων, αυτή η προσέγγιση αρκεί.) // leaderboard/leaderboard.go\n\n// Top returns the global top-N across all shards.\nfunc (lb *Leaderboard) Top() []ScoreEntry {\n\t// Temporary heap to compute global top-N\n\tglobalHeap := NewTopNMinHeap(lb.n)\n\n\tfor _, s := range lb.shards {\n\t\tshardTop := s.Top() // thread-safe snapshot\n\t\tfor _, entry := range shardTop {\n\t\t\tglobalHeap.Add(entry.PlayerID, entry.Score)\n\t\t}\n\t}\n\n\t// Copy to slice\n\ttop := make([]ScoreEntry, len(globalHeap.scores))\n\tcopy(top, globalHeap.scores)\n\n\t// Sort descending (highest score first)\n\tfor i, j := 0, len(top)-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {\n\t\ttop[i], top[j] = top[j], top[i]\n\t}\n\n\treturn top\n}\n Κάθε κομμάτι επιστρέφει ένα στιγμιότυπο του κορυφαίου του N, οπότε δεν κρατάμε κλειδαριές σε πολλαπλά κομμάτια ταυτόχρονα. Εισάγουμε όλες τις καταχωρήσεις κορυφαίου του N σε ένα προσωρινό min-heap μεγέθους n για να διατηρήσουμε αποτελεσματικά το παγκόσμιο top-N. Δεδομένου ότι το min-heap αποθηκεύει το μικρότερο σκορ κορυφής N στη ρίζα, αντιστρέφουμε το κομμάτι για να επιστρέψουμε πρώτα τα υψηλότερα σκορ. Δοκιμάζοντας αυτό που έχουμε χτίσει Τώρα που έχουμε ολοκληρώσει την κατάταξή μας, ας δούμε πώς λειτουργεί.Εδώ είναι ένα απλό πρόγραμμα δοκιμών που αποδεικνύει την προσθήκη βαθμών και την ανάκτηση του κορυφαίου N ταυτόχρονα: // main.go\n\npackage main\n\nimport (\n\t"fmt"\n\t"math/rand"\n\t"sync"\n\t"time"\n\n\t"./leaderboard"\n)\n\nfunc main() {\n\tconst (\n\t\tnumShards = 8\n\t\ttopN = 10\n\t\tnumPlayers = 50\n\t\tnumUpdates = 200\n\t\tupdateDelay = 10 * time.Millisecond\n\t)\n\n\tlb := leaderboard.NewLeaderboard(numShards, topN)\n\n\tvar wg sync.WaitGroup\n\n\t// Spawn concurrent score updates\n\tfor i := 0; i < numPlayers; i++ {\n\t\twg.Add(1)\n\t\tplayerID := fmt.Sprintf("player%02d", i)\n\t\tgo func(pid string) {\n\t\t\tdefer wg.Done()\n\t\t\tfor j := 0; j < numUpdates; j++ {\n\t\t\t\tscore := rand.Intn(50000)\n\t\t\t\tlb.AddScore(pid, score)\n\t\t\t\ttime.Sleep(updateDelay)\n\t\t\t}\n\t\t}(playerID)\n\t}\n\n\t// Spawn a goroutine to print live top-N periodically\n\tdone := make(chan struct{})\n\tgo func() {\n\t\tticker := time.NewTicker(100 * time.Millisecond)\n\t\tdefer ticker.Stop()\n\t\tfor {\n\t\t\tselect {\n\t\t\tcase <-ticker.C:\n\t\t\t\ttop := lb.Top()\n\t\t\t\tfmt.Println("Top Scores:")\n\t\t\t\tfor i, entry := range top {\n\t\t\t\t\tfmt.Printf("%2d: %s = %d\\n", i+1, entry.PlayerID, entry.Score)\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\tfmt.Println("-----")\n\t\t\tcase <-done:\n\t\t\t\treturn\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t}()\n\n\t// Wait for all updates to finish\n\twg.Wait()\n\tclose(done)\n\n\t// Print final top-N\n\tfmt.Println("Final Top Scores:")\n\ttop := lb.Top()\n\tfor i, entry := range top {\n\t\tfmt.Printf("%2d: %s = %d\\n", i+1, entry.PlayerID, entry.Score)\n\t}\n}\n Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί έναν πίνακα με 8 κομμάτια και ένα μέγεθος top-10. Γεννά 50 goroutines, το καθένα προσομοιώνοντας έναν παίκτη που ενημερώνει το σκορ τους 200 φορές με τυχαίες τιμές. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτό το πρόγραμμα με Η έξοδος θα είναι κάτι τέτοιο: go run main.go Top Scores:\n 1: player05 = 49830\n 2: player07 = 49873\n 3: player46 = 49966\n 4: player24 = 49800\n 5: player25 = 49961\n 6: player10 = 49802\n 7: player30 = 49812\n 8: player02 = 49726\n 9: player19 = 49750\n10: player46 = 49718\n-----\n...\n-----\nFinal Top Scores:\n 1: player10 = 49971\n 2: player45 = 49977\n 3: player00 = 49992\n 4: player40 = 49979\n 5: player29 = 49990\n 6: player19 = 49967\n 7: player46 = 49966\n 8: player18 = 49974\n 9: player25 = 49961\n10: player39 = 49960\n Συμπέρασμα Σε αυτό το άρθρο, έχουμε δημιουργήσει ένα υψηλής απόδοσης παράλληλη ζωντανή πίνακα στο Go από την αρχή. ξεκινώντας από το βασικό πρόβλημα, συζητήσαμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από υψηλής συχνότητας γραφήματα, αποτελεσματικά ερωτήματα κορυφής-N, και τη συνέπεια στιγμιότυπο υπό παράλληλη. Εξερευνήσαμε πολλές επιλογές σχεδιασμού: \n \n \n \n Ένας ενιαίος χάρτης με ένα παγκόσμιο mutex: απλή, αλλά κακή κλιμακωτότητα. sync.Map: Κατάλληλο για ταυτόχρονες αναγνώσεις, αλλά περιορισμένο για ερωτήματα κορυφής-N. Sharded leaderboard με ανά-shard top-N min-heaps: η επιλεγμένη προσέγγισή μας, εξισορροπώντας την ισορροπία, την αποτελεσματικότητα και την απλότητα. Εφαρμόσαμε : \n \n \n \n Δομές επιπέδου Shard με κλειδαριές ανάγνωσης-γραφής. Top-N min-heads ανά κομμάτι για γρήγορη εισαγωγή και απόρριψη. Παγκόσμια ερωτήματα κορυφής-N που συγχωνεύουν αποτελεσματικά τα σύνολα ανά κομμάτι χωρίς να εμποδίζουν τις ταυτόχρονες ενημερώσεις. Ένα demo / test harness που απεικονίζει ζωντανές ενημερώσεις, ταυτόχρονα γράμματα και περιοδικά στιγμιότυπα του πίνακα ηγετών. Κλειδιά του takeaways: \n \n \n \n \n \n Η διαίρεση μειώνει τη διαμάχη κλειδώματος.Πολλαπλές goroutines μπορούν να ενημερώσουν τους βαθμούς ταυτόχρονα με ελάχιστο μπλοκάρισμα. Οι min-heaps διατηρούν αποτελεσματικά το top-N. Αποθηκεύονται μόνο οι πιο σχετικές βαθμολογίες, διατηρώντας τις λειτουργίες O(log N). Η παγκόσμια συγχώνευση top-N είναι πρακτική. Με τον συνδυασμό των σωρευμάτων ανά κομμάτι, αποφεύγουμε την ταξινόμηση ολόκληρου του συνόλου των δεδομένων και τη διατήρηση γρήγορων ερωτημάτων. Η ασφάλεια του ανταγωνισμού είναι απλή με κλειδαριές ανά κομμάτι. Δεν χρειάζεστε πολύπλοκους αλγόριθμους χωρίς κλειδαριές για τις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης live leaderboard. Αυτός ο σχεδιασμός κλιμακώνεται ευχάριστα.Η αύξηση του αριθμού των θραυσμάτων μειώνει τη σύγκρουση και η προσέγγιση με βάση το σωρό εξασφαλίζει την αποδοτικότητα της μνήμης. Με αυτό το ίδρυμα, μπορείτε να επεκτείνετε το πίνακα ηγετών για να υποστηρίξετε: \n \n \n \n Δυναμικό top-N ανά shard ή multi-level leaderboards. Ενσωμάτωση με μόνιμη αποθήκευση ή κατανεμημένα συστήματα για μεγαλύτερες εφαρμογές. Πρόσθετες μετρήσεις όπως timestamps, τάξεις ή επιτεύγματα. Αυτή η πρακτική, πρακτική προσέγγιση σας δίνει μια ιδέα για το πώς να χειρίζεστε αποτελεσματικά τα ταυτόχρονα φορτία εργασίας του πραγματικού κόσμου.Έχετε τώρα τα εργαλεία για να εφαρμόσετε, να συγκρίνετε και να επεκτείνετε τα ταυτόχρονα συστήματα έτοιμα για παραγωγή στο Go. Ο κώδικας για αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμος στο GitHub: gkoos/article-leaderboard. Ετικέτα / article-leaderboard