Indlela yokwakha i-High-Performance Competitive Leaderboard kwi-Go

Umgaqo le nqaku uye ukwakha i-leaderboard enzima kunye ne-Go eyenza ukuba: \n \n \n \n \n Ukusebenzela amaxabiso ezininzi kwi-goroutines ezininzi. Yenza iingxaki ze-Top-N ezininzi ngempumelelo. Ukuvunyanisa iiphakamiso ezikhokelela kwiphakamiso phantse iiphakamiso ezifanelekileyo. Yiba ngokwenene kunye nenkqubo yokukhiqiza, kuquka umyalelo wokunyusa, ukusetyenziswa kwememori, kunye neengxaki. Ukubala i-theory kunye ne-implementation ye-hands-on. Uyazi kuphela i-code kodwa uyazi ukuba i-decisions ye-design ziyafumaneka ngexesha le-workloads efanayo. I-leaderboards yeLive ibonise iinkcukacha ezininzi: \n \n \n \n \n I-High-frequency writes: Abasebenzisi abaninzi angakwazi ukuhlaziywa ngexesha elifanelekileyo. I-Locks kwi-mapping yehlabathi yehlabathi ngokushesha ziye ziye zibonakalisa. Imibuzo efanelekileyo ye-Top-N: Ukwahlula i-dataset epheleleyo ngexesha lokufaka ngamnye ayikho. Ukusetyenziswa kweMemory: Leaderboards kunokufumaneka izigidi ezininzi abasebenzisi. I-Snapshots eziqhelekileyo: Abasebenzisi bangathanda ukuba isibuyekezo se-Top-N ibonise indawo epheleleyo ye-leaderboard, nangona iimveliso zithembisa. Ukusetyenziswa kweengxaki kunye neengxaki ezininzi kunceda ukusetyenziswa ngokucacileyo kwe-Go's synchronization primitives kunye ne-data structures. Ukuphathelela inkinga I-leaderboard ikakhulukazi inikeza iinkqubo ezimbini eziphambili: \n \n \n AddScore(userID string, score int): I-Stores i-score entsha ye-username. Ngokufanelekileyo, sinikezela i-score, akukwazi ukucacisa i-username, nto leyo kuthetha ukuba i-high scores ezininzi ze-username efunyenwe. Top(n int): Ukukhuphela i-top N iingcali ephezulu. Ukongezelela, kukho iingxaki zokusebenza: \n \n \n \n Ukuhlaziywa kufuneka uqhagamshelane ne-competition. Iingcebiso ze-Top-N kufuneka ezisetyenzisiweyo, ngokukhawuleza kunokuba i-O (i-User log total users). I-Locks yenzelwe ukunciphisa iingxaki, okuvumela abathengi abaninzi ukuba avale ngaphandle kokufaka ngamnye. Iingxaki ze-competition \n \n \n \n \n I-High-Frequency Writes: Ngaphandle kwe-sharding okanye i-concurrency-aware data structures, zonke iinkcukacha zihlanganisa nge-lock eyodwa. Ngezigidi ze-updates ezisetyenziswa ngexesha elifanelekileyo. Iingxaki ze-Top-N efanelekileyo: Umgangatho we-naive iya kuthetha abasebenzisi bonke kubasebenzisi ngamnye. Kwi-100,000 abasebenzisi, oku kunokuba kuthatha imizuzu emininzi ngexesha le-Milliseconds ngexesha le-query - engabonakaliyo kwi-systems ezihlangene ne-millisecond-level responsiveness. Ukusebenza kweMemory: Ukugcina izakhiwo ezisetyenzisiweyo ezifana ne-heaps okanye i-array eyenziwe ngalinye abasebenzisi kunceda ukulawulwa kweememori. Yonke i-shard okanye i-heap eyongezelelweyo kunceda ukusetyenziswa kweemori ngokugqithisileyo. I-Snapshots eziqhelekileyo: Abasebenzisi bangathanda ukuba i-leaderboard iyathembekile. Ukuba isibuyekezo se-Top-N ibonisa iimali eziqhelekileyo kwizithuba ezininzi, kunokuvumela iziphumo eziqhelekileyo okanye ezifanelekileyo. Design Imibuzo Ngaphambi kokufumana ukucacisa, kufuneka ukhethe indlela yokuhlanganisa izakhiwo zeedatha ukuze ufumane nezidingo ezininzi. I-Single Map nge-Global Mutex type Leaderboard struct {\n mu sync.RWMutex\n scores map[string]int\n}\n : Simple kwaye kulula ukucinga. Pros I-Skalability ye-Skalability ye-Heavy Writes - Zonke i-updates zithunyelwe nge-mutex eyodwa. Cons Ukusetyenziswa Case: Ukusetyenziswa okuphansi okanye amaqela amancinci amancinci. Ukusetyenziswa sync.Map Ukusuka inikeza ikhadi elifanelekileyo nge-lock-free reads: sync.Map var leaderboard sync.Map\n\nleaderboard.Store("user123", 100)\nscore, ok := leaderboard.Load("user123")\n : Pros \n \n \n I-Lock-free readers ivumela i-goroutine ezininzi ukuyifaka ngexesha elifanayo. I-Writes i-atomic kunye ne-safe ukusetyenziswa ngexesha elifanayo. : Cons \n \n \n \n I-Iteration yinto ephantsi. Ukubhalisa ngokushesha ukunciphisa ukusebenza. Ukusetyenziswa kwimibuzo efanelekileyo ye-Top-N, okwenza i-suboptimal ye-live leaderboards. Ukucaciswa kwe-Sharded Map Design Ukuphumelela nge-scale kunye neengcali ezininzi, sinokufunda i-leaderboard kwi-shards. Yonke i-shard ine-map yayo kunye ne-mutex yayo. Oku ukunciphisa i-lock contention kwaye ivumela ukuhlaziywa kwe-parallel. \n \n \n \n Iingcebiso ezahlukileyo ezahlukileyo ziyafumaneka ngokuzimela. I-Reads ingatholakala ngokuxhomekeke kwi-shards. Top-N isibuyekezo merge per-shard imiphumela. Ukulungiselela umlilo ephakamileyo ngexesha lokugcina ikhowudi ngokufanelekileyo, ngoko siya kukunxibele kwimveliso yethu. I-Heap-Based Top-N ye-Shard Kule shard, kufuneka uqhagamshelane i-top N scores ngokukhawuleza. Singakwazi ukuhanjiswa kwe-shard epheleleyo kwikhwama ngamnye, kodwa oku kunokwenzeka. Okanye sinako ukuhanjiswa i-top N scores kwi-lists eyenziweyo, ke i-score entsha ingasetyenziswa (okanye ifumaneka) kwi-O(N) ixesha. Kodwa sinako ngokwenene kwenziwe ngakumbi, nge-a . iimveliso ezininzi I-min-heap yi-tree ye-binary epheleleyo apho i-value ye-node ye-node ye-min or equal to the values of its children: I-property leyo ivumela ukuba i-extraction ye-element ye-minimum (i-root) kunye nokufaka i-elements ezintsha ngelixa ukugcina isakhiwo se-heap. Kuyinto top-N-min-heap ngenxa yokugcina kuphela i-top N scores kwi-heap. Xa i-score entsha ikhona, ukuba ingaphantsi kwe-root ye-heap, nto leyo i-top N scores engaphansi, sincoma. Ukuba i-greater, sincoma i-root kunye ne-score entsha (ukukwazi ukwenza oku, ngenxa yokuba i-root element iya kuza kwi-top N) kunye ne-heapify (ukuguqula i-heap). Oku kunceda ukuba sincoma i-top N kwi-heap. Le nkqubo inikeza i-O(1) rejection kunye ne-O(log N) ingxakiweyo. I-diagram elandelayo ibonisa into efanayo kwi-insertion: I-shard yenza i-top-N yehlabathi yendawo kwaye i-Top-N yehlabathi yonyango ngokuxhomekeka kwezihlabathi. Le nqakraza ivimbela ukuhanjiswa kwe-dataset epheleleyo kwi-Top-N yeenkxaso. Sharded Leaderboard Ukusebenza Nge all the theory under our belt, let us to it! Ukukhuthaza IDE yakho ezidumileyo kunye nokufumana ukucacisa isakhiwo shard kunye nohlobo leadboard enkulu: // leaderboard/leaderboard.go\n\npackage leaderboard\n\nimport "sync"\n\n// Shard represents a portion of the leaderboard\n// It maintains a top-N min-heap of high scores\ntype shard struct {\n\tmu sync.RWMutex\n\ttopN *TopNMinHeap\n}\n\ntype Leaderboard struct {\n\tshards []*shard\n\tn int // global top-N size\n}\n Ukuqhagamshelana Heap Okulandelayo, siya kufumanisa izakhiwo top-N min-heap kunye nezindlela ukulawula. Oku kuquka ukuyifaka, ukuchithwa, kunye nokufumana iingcebiso top N. Siza kusetyenziswa Go's inkxaso. Singakwazi ukuvelisa i-heap yethu yokusebenza, kodwa kuphela kwi-cost ye-complexity eyongezelelweyo - ngexesha elinye le nqaku. container/heap // leaderboard/topnminheap.go\npackage leaderboard\n\nimport (\n\t"container/heap"\n)\n\n// ScoreEntry represents a score and its associated player.\ntype ScoreEntry struct {\n\tPlayerID string\n\tScore int\n}\n\n// TopNMinHeap is a min-heap that stores the top-N high scores with player IDs.\ntype TopNMinHeap struct {\n\tscores []ScoreEntry\n\tmaxN int\n}\n\n// Len implements heap.Interface\nfunc (h TopNMinHeap) Len() int { return len(h.scores) }\n\n// Less implements heap.Interface (min-heap)\nfunc (h TopNMinHeap) Less(i, j int) bool { return h.scores[i].Score < h.scores[j].Score }\n\n// Swap implements heap.Interface\nfunc (h TopNMinHeap) Swap(i, j int) {\n\th.scores[i], h.scores[j] = h.scores[j], h.scores[i]\n}\n\n// Push implements heap.Interface\nfunc (h *TopNMinHeap) Push(x any) {\n\th.scores = append(h.scores, x.(ScoreEntry))\n}\n\n// Pop implements heap.Interface\nfunc (h *TopNMinHeap) Pop() any {\n\told := h.scores\n\tn := len(old)\n\tx := old[n-1]\n\th.scores = old[:n-1]\n\treturn x\n}\n\n// NewTopNMinHeap creates a TopNMinHeap with a specified maximum size.\nfunc NewTopNMinHeap(maxN int) *TopNMinHeap {\n\treturn &TopNMinHeap{\n\t\tscores: make([]ScoreEntry, 0, maxN),\n\t\tmaxN: maxN,\n\t}\n}\n\n// Add inserts a new score into the heap, maintaining the top-N property.\nfunc (h *TopNMinHeap) Add(playerID string, score int) {\n\tentry := ScoreEntry{PlayerID: playerID, Score: score}\n\tif h.Len() < h.maxN {\n\t\theap.Push(h, entry)\n\t} else if score > h.scores[0].Score {\n\t\th.scores[0] = entry\n\t\theap.Fix(h, 0)\n\t}\n}\n Okokuqala, kufuneka usebenzise Yintoni ukucacisa Ukucinga Ukucinga Ukucinga Yaye Ngoko ke, thina ukwakha umenzi ukuqala i-heap. Okugqibela, le Uhlobo olusebenzayo ukufaka iingcingo ezintsha nangokuthintela i-top-N i-property: ukuba i-heap ayikho epheleleyo, sincoma kuphela i-score entsha. Ukuba i-score epheleleyo kwaye i-score entsha iyona engaphezulu kwe-minimum (i-root), sincoma i-root kunye ne-heapify (yoko ke, sincoma inguqulelo heap.Interface Len Less Swap Push Pop NewTopNMinHeap Add heap.Fix Ukusebenza kweShard: Ukuhlaziywa kweScore kunye ne-Reads Wonke i-shard kufuneka ibonise iindlela ezininzi ezintsha ngokhuseleko kunye nokufumana i-top-N snapshot yayo yamanje. The mutex Qinisekisa ukuba izibuyekezo ezifanelekileyo kwi-shard ziyafumaneka. mu // leaderboard/leaderboard.go\n\n...\n\n// AddScore adds a new score to the shard's top-N heap.\nfunc (s *shard) AddScore(playerID string, score int) {\n\ts.mu.Lock()\n\tdefer s.mu.Unlock()\n\n\ts.topN.Add(playerID, score)\n}\n\n// Top returns a snapshot of the top-N scores for this shard.\nfunc (s *shard) Top() []ScoreEntry {\n\ts.mu.RLock()\n\tdefer s.mu.RUnlock()\n\n\t// Return a copy to avoid exposing internal slice\n\ttop := make([]ScoreEntry, len(s.topN.scores))\n\tcopy(top, s.topN.scores)\n\treturn top\n}\n ukucacisa i-shard yokubhaliweyo, ke ukongeza i-score kwi-heap usebenzisa i- umgangatho we-heap ethandwa ngexesha elandelayo. AddScore Add Ukubhalisa i-shard yokufunda, kwaye ivumela i-copy ye-heap slice ukuze ama-callers awukwazi ukuguqulwa ngempumelelo i-heap ye-internal. Top Ukusetyenziswa leyo ivumela i-goroutines ezininzi ukufumana i-top-N ngexesha elifanelekileyo kwaye i-scripts ziye zithunyelwe. RWMutex Ukuqala Leaderboard Ngoku zonke i-shard zenza into yayo, sinokufumanisa i-leaderboard nge-number ye-shard kunye ne-global top-N size: // leaderboard/leaderboard.go\n\n// NewLeaderboard creates a sharded leaderboard with `numShards` shards and global top-N size `n`.\nfunc NewLeaderboard(numShards, n int) *Leaderboard {\n\tlb := &Leaderboard{\n\t\tshards: make([]*shard, numShards),\n\t\tn: n,\n\t}\n\n\tfor i := 0; i < numShards; i++ {\n\t\tlb.shards[i] = &shard{\n\t\t\ttopN: NewTopNMinHeap(n),\n\t\t}\n\t}\n\n\treturn lb\n}\n Ukusebenza oku kuvelisa a Ukuguqulwa kwe-pointer ibonelela ukuba zonke i-goroutines zokusebenza kwi-one shared leaderboard instance, nto leyo esisodwa kwi-updates ezifanelekileyo. Leaderboard Ukongeza Scores Xa sisongezelela i-score kwi-leaderboard, kufuneka ukhethe i-shard elidlulileyo. Thina usebenzisa i-hash ye-playerID ye-FNV-1a ukuyifaka umdlali kwi-shard, leyo ibonise ukuxhaswa kweempawu kwi-shard. Oku kubalulekile ukunceda ukuxhaswa kwe-distribution, nto leyo inokukhawuleza ukuba i-shard ezininzi ziquka ziquka ziquka ziquka ziquka ziquka ziquka ziquka ziquka ziquka ziquka ziquka. Qaphela ukuba i-playerID efanayo uya kubhalwe kwi-shard efanayo, nto leyo kwinkqubo yethu yamanje ayidinga, kodwa ingaba kufuneka kubalulekile ukuba nathi ukuxhaswa kwe-per- // leaderboard/leaderboard.go\n\nimport "hash/fnv"\n\n...\n\n// getShard returns the shard for a given playerID.\nfunc (lb *Leaderboard) getShard(playerID string) *shard {\n\th := fnv.New32a()\n\th.Write([]byte(playerID))\n\tidx := int(h.Sum32()) % len(lb.shards)\n\treturn lb.shards[idx]\n}\n Ukucinga Ngoku kunokwenzeka ukuvelisa indlela yokongeza iingcingo kwi-leaderboard: getShard AddScore // leaderboard/leaderboard.go\n\n// AddScore adds a new score to the appropriate shard.\nfunc (lb *Leaderboard) AddScore(playerID string, score int) {\n\ts := lb.getShard(playerID)\n\ts.AddScore(playerID, score)\n}\n Ukukhangisa ukufumana i shard efanelekileyo, ke ukongezelela i-score kwi-via . Zonke i-shard ithatha i-locking yayo yayo, ngoko oku kubandakanya inani le-shard. AddScore getShard shard.AddScore Ukukhuphela Global Top-N Xa sinokufumana iingcingo, kukho into elinye kuphela yokwenza: ukufumana iingcingo ze-Top-N jikelele kwi-shards. Singakwazi ukwenza oku ngokufaka iingcingo ze-Top-N kwi-shards ngamnye. Njengoko iingcingo ze-Top-N ye-shard ziye zihlanganiswe (njenge-min-heap), sinokufumanisa ngempumelelo usebenzisa i-max-heap ukucinga iingcingo ze-Top-N jikelele. (Kuba inani elikhulu le-shards, i-k-way engapheliyo kunokwenzeka, kodwa kwiingcingo ze-shard ezisetyenziswa, le ndlela kufanelekileyo.) // leaderboard/leaderboard.go\n\n// Top returns the global top-N across all shards.\nfunc (lb *Leaderboard) Top() []ScoreEntry {\n\t// Temporary heap to compute global top-N\n\tglobalHeap := NewTopNMinHeap(lb.n)\n\n\tfor _, s := range lb.shards {\n\t\tshardTop := s.Top() // thread-safe snapshot\n\t\tfor _, entry := range shardTop {\n\t\t\tglobalHeap.Add(entry.PlayerID, entry.Score)\n\t\t}\n\t}\n\n\t// Copy to slice\n\ttop := make([]ScoreEntry, len(globalHeap.scores))\n\tcopy(top, globalHeap.scores)\n\n\t// Sort descending (highest score first)\n\tfor i, j := 0, len(top)-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {\n\t\ttop[i], top[j] = top[j], top[i]\n\t}\n\n\treturn top\n}\n Zonke i-shard ibonelela i-snapshot ye-top-N yayo, ngoko asikwazi ukugcina i-lock kwi-shard ezininzi ngexesha elifanayo. Sinikeza zonke i-shard-top-N iingxaki kwi-min-heap ephakamileyo ye-n ukugcina i-top-N jikelele ngokukhawuleza. Ngenxa yokuba i-min-heap ibonelela i-top-N iqhosha elincinci kwi-root, sinikeza i-slic to return the highest scores first. Ukubuyekeza Yintoni Ndizakhiwo Emva kokuphumelela kwiphakamiso lethu, nqakraza indlela yokusebenza. Nazi inkqubo yokuVavanyelwa elula elibonakalisa ukongeza iingcali kunye nokufumana i-top-N ngexesha elifanayo: // main.go\n\npackage main\n\nimport (\n\t"fmt"\n\t"math/rand"\n\t"sync"\n\t"time"\n\n\t"./leaderboard"\n)\n\nfunc main() {\n\tconst (\n\t\tnumShards = 8\n\t\ttopN = 10\n\t\tnumPlayers = 50\n\t\tnumUpdates = 200\n\t\tupdateDelay = 10 * time.Millisecond\n\t)\n\n\tlb := leaderboard.NewLeaderboard(numShards, topN)\n\n\tvar wg sync.WaitGroup\n\n\t// Spawn concurrent score updates\n\tfor i := 0; i < numPlayers; i++ {\n\t\twg.Add(1)\n\t\tplayerID := fmt.Sprintf("player%02d", i)\n\t\tgo func(pid string) {\n\t\t\tdefer wg.Done()\n\t\t\tfor j := 0; j < numUpdates; j++ {\n\t\t\t\tscore := rand.Intn(50000)\n\t\t\t\tlb.AddScore(pid, score)\n\t\t\t\ttime.Sleep(updateDelay)\n\t\t\t}\n\t\t}(playerID)\n\t}\n\n\t// Spawn a goroutine to print live top-N periodically\n\tdone := make(chan struct{})\n\tgo func() {\n\t\tticker := time.NewTicker(100 * time.Millisecond)\n\t\tdefer ticker.Stop()\n\t\tfor {\n\t\t\tselect {\n\t\t\tcase <-ticker.C:\n\t\t\t\ttop := lb.Top()\n\t\t\t\tfmt.Println("Top Scores:")\n\t\t\t\tfor i, entry := range top {\n\t\t\t\t\tfmt.Printf("%2d: %s = %d\\n", i+1, entry.PlayerID, entry.Score)\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\tfmt.Println("-----")\n\t\t\tcase <-done:\n\t\t\t\treturn\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t}()\n\n\t// Wait for all updates to finish\n\twg.Wait()\n\tclose(done)\n\n\t// Print final top-N\n\tfmt.Println("Final Top Scores:")\n\ttop := lb.Top()\n\tfor i, entry := range top {\n\t\tfmt.Printf("%2d: %s = %d\\n", i+1, entry.PlayerID, entry.Score)\n\t}\n}\n Le nkqubo yenza i-leaderboard kunye ne-8 i-shards kunye ne-top-10 ubungakanani. I-goroutine yenza i-50, eyodwa i-simulating a player that updates their score 200 times with random values. Ngokuqhelekileyo, i-goroutine enye i-print the current top-10 scores every 100 milliseconds. Uyakwazi ukuqhuba le nkqubo kunye , i-output iya kuba okuhle: go run main.go Top Scores:\n 1: player05 = 49830\n 2: player07 = 49873\n 3: player46 = 49966\n 4: player24 = 49800\n 5: player25 = 49961\n 6: player10 = 49802\n 7: player30 = 49812\n 8: player02 = 49726\n 9: player19 = 49750\n10: player46 = 49718\n-----\n...\n-----\nFinal Top Scores:\n 1: player10 = 49971\n 2: player45 = 49977\n 3: player00 = 49992\n 4: player40 = 49979\n 5: player29 = 49990\n 6: player19 = 49967\n 7: player46 = 49966\n 8: player18 = 49974\n 9: player25 = 49961\n10: player39 = 49960\n Ukucinga Kule nqaku, sisakhiwa i-high-performance concurrent live leaderboard kwi-Go ukusuka kwimeko yokuqala, sinxibelelanisa iingxaki eziquka i-high-frequency writes, iingxaki ze-top-N efanelekileyo, kunye ne-snapshot consistency phantsi kwe-concurrence. Zibonisa iindlela ezininzi zokwakha: \n \n \n \n I-map eyodwa kunye ne-global mutex: elula, kodwa ngokufanelekileyo. sync.Map: ifanelekileyo yokufunda ngokufanelekileyo, kodwa ifanelekileyo kwi-top-N requests. I-Sharded leaderboard kunye ne-top-N min-heads ngalinye-shard: inkqubo yethu elidlulileyo, ukunciphisa i-concurrency, ukusebenza kunye ne-simplicity. Ukusebenza ku: \n \n \n \n I-Shard-level structures kunye ne-read-write locks. Top-N min-heads ngalinye yokufaka kunye nokukhuthaza ngokukhawuleza. Iingxaki ze-Top-N zehlabathi zihlanganisa i-heads ye-shard ngokushesha ngaphandle kokufaka i-updates ezifanelekileyo. I-demo / i-test harness ebonisa iimveliso ze-live, iingcebiso ze-concurrent kunye ne-leaderboard ze-snapshots. Ukulungiselela Key Takeaways: \n \n \n \n \n \n Sharding ukunciphisa i-lock contention. i-goroutines ezininzi inokufunda i-score ngexesha elifanelekileyo kunye ne-blocking elincinci. I-min-heaps ibhalisele i-top-N ngempumelelo. Izixhobo ezininzi ezifanelekileyo kuphela zithunyelwe, ukugcina iinkqubo ze-O(log N). I-Global top-N fusion yinto efanelekileyo. Ngokuxhomekeka i-shard-heads, sincoma ukuhanjiswa kwe-dataset epheleleyo kunye nokufunda iingxaki ezincinane. Ukhuseleko lwe-competition lula nge-per-shard locks. Unemfuneko i-algorithms emangalisayo ye-lock-free kwiimeko ezininzi zokusetyenziswa kwe-live leaderboard. Ukwandisa inani le-shards ukunciphisa i-conflict, kunye ne-heap-based approach ibonelela i-memory efficiency. Ukusebenzisa le foundation, unako ukwandisa i-leaderboard ukunceda: \n \n \n \n I-Dynamic Top-N ye-shard okanye i-multi-level leaderboards. I-Integration kunye ne-Storage Persistent okanye i-Distributed Systems ezisetyenziswa kwizicelo ezininzi. I-metric ezongezelelweyo, ezifana ne-timestamps, i-ranks, okanye iziphumo. Ukulungiselela okuzenzakalelayo, okuzenzakalelayo kunikeza indlela yokusebenza ngempumelelo zokusebenza kwihlabathi. Ngoku unayo izixhobo zokusebenza, ukuhlaziywa, kunye nokwandisa iinkqubo zokusebenza zokusebenza zokusebenza kwi-Go. Ikhowudi le nqaku iyatholakala kwi-GitHub: gkoos/article-leaderboard. iimveliso / article-leaderboard