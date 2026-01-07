Zurück zu den Grundlagen: Database Design als Storytelling

Chris Date, einer der Väter des Beziehungsmodells für das Datenmanagement, sagte mir einmal, dass „Alle Beziehungstheorie auf Prädikatkalkulus basiert.“ Wir stapeln Tatsachenangaben, bis sie eine Beschreibung der Realität erstellen. Wir Menschen sind alle Geschichtenerzähler auf die eine oder andere Weise.Wir passen Geschichtenerzählen in unser tägliches Leben und unsere tägliche Arbeit an. Wenn Sie eine Datenbanktabelle definieren und die Geschichte der Daten nicht erzählen können, tun Sie es falsch. Ein Blick auf die Nüsse und Bolzen des Erzählens Gute Geschichten folgen Regeln. Pixar stapeln berühmt die Elemente einer Geschichte in eine Formel, die sie eine Story-Rückseite nennen: „Once upon a time...“ „Und jeden Tag...“ „Bis eines Tages...“ „Und wegen des ...“ „Und wegen dessen...“ „Bis es endlich ...“ „Und seit jenem Tag ...“ Man könnte diese Geschichte als Vorbild für eine gute Erzählung betrachten. Nach den "Regeln" des Geschichtenerzählens sehen wir Woody als Helden und nicht als Junk, Remy als Künstler und nicht als Gesundheitsverletzung und Nemo als mutig und nicht als hoffnungslos. Geschichtenerzähler, die die Regeln des guten Geschichtenerzählens internalisieren, werden gesucht, um neue Geschichten und Filme zu erstellen. Einige Regisseure, Schriftsteller und Produzenten können von diesen besten Praktiken des Geschichtenerzählens abweichen, um Geschichten zu erzählen, die nicht in das Standard-Geschichtenerzählungsmodell passen, aber Filme, die keine klare Geschichte haben, werden jedes Mal an der Kasse schlagen, auch wenn sie schön geschossen werden. Wie wir Geschichten mit Daten entwickeln In der Welt der Technologie, wie in Hollywood, werden unsere Geschichten nicht nur aufgeschrieben; sie werden aufgetragen.Wir instruieren Elektronen, Runen in Strukturen zu schneiden, die wir definieren.Andere Technologen oder Wissensarbeiter können sich auf das beziehen, was wir in den kommenden Jahren gemacht haben. Das Relationsmodell für das Datenmanagement, das und SQL Server, Oracle, Snowflake, Redshift, MySQL, Clickhouse, Cockroach DB, DuckDB und so weiter würde ohne die Arbeit dieser beiden Herren nicht existieren. Chris Datum von Ted Codd Hier ist eine Beispieltabelle aus ihrem Buch, Eine Einführung in Datenbanksysteme: \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K EMP # Einen Tief # Gehalt Im Abstract wird dieses Predikat als definiert: "Mitarbeiter EMP# heißt ENAME, arbeitet in der Abteilung DEPT# und verdient ein Gehalt von Lohn." Konkret können wir das so interpretieren: "Mitarbeiter E1 heißt Lopez, arbeitet in Abteilung D1 und verdient ein Gehalt von 40K." Es ist einfach, die Geschichte der Daten zu erzählen, die diese Tabelle darstellt, so dass Sie wissen, dass Sie es richtig machen. Warum KI Ihre Datenbank-Leistungsprobleme nicht lösen kann Ich wurde immer wieder in Situationen gebracht, in denen die Datenbankleistung für schlecht gehalten wurde, nur um zu entdecken, dass die Datenstrukturen, die die Anwendungsentwickler geschaffen hatten, Jahrzehnte der gut dokumentierten Best-Practice-Regeln völlig ignoriert haben, die eine effektive Erzählung gewährleisten. Wenn Anwendungsentwickler oder sogar Business-Benutzer die Anrufe schreiben, die unsere Textverarbeitungs- und Textgenerierungswerkzeuge verwenden, werden diese Werkzeuge Text generieren, der dann in den tatsächlichen Arbeitscode und stabile Datenstrukturen integriert werden muss. Es sei denn, die Leute, die diese Regeln implementieren, verstehen sie und ihre Begründung, das einzige, was passieren wird, ist, dass schlechte Datenstrukturen schneller erstellt werden. Egal, ob Ihre Rolle der Architekt, Entwickler, Ingenieur, Benutzer oder irgendein anderer Titel ist, der in der Zukunft entstehen kann, Sie sind letztendlich verantwortlich für das, was anhält, gespeichert, vertreten und verwendet wird, um zukünftige Probleme zu lösen. Die Rückkehr zu diesen Best Practices, die seit Jahrzehnten vorhanden sind, wird Sie zu einem besseren, kreativeren Baumeister machen. So machen Sie Ihre Marke Ja, du bist ein kleiner Teil eines Unternehmens. Dennoch willst du deine eigene Spur auf der Welt hinterlassen, richtig? Whitman stellte eine ähnliche Frage in seinem Gedicht "O mir, O Leben!" "What good amid these, O me, O life?" Die Antwort für uns alle ist: "That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse." Welche Geschichte entscheiden Sie sich zu erzählen? Wenn du eine Schneeflocke bist Datenbank Administrator oder Dateningenieur , DataOps.live kann helfen. Beginnen Sie heute — 500 Minuten pro Monat kostenlos! Datenbank Administrator Dateningenieur 500 Minuten pro Monat kostenlos!