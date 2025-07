Warum Dymension's Season 2 für das Blockchain-Ökosystem wichtig ist

Hat die anfängliche Aufregung der Mainnet-Veröffentlichung von Dymension, gekennzeichnet durch eine signifikante Token-Verteilung, das volle Potenzial des Protokolls wirklich erfasst? Während Genesis Rolldrop Season 1 über 400 Millionen Dollar in Token verteilt hat, war die zugrunde liegende Technologie von Dymension in einem frühen Zustand. Das Protokoll hat sich entwickelt, und mit dem "Beyond" Upgrade nähert sich,Season 2Es soll das Wachstum von Dymension als Universal Settlement Layer wieder einführen und beschleunigen.





Diese neue Phase zielt darauf ab, das Engagement der verschiedenen Teilnehmer zu vertiefen und zu belohnen, von langfristigen Tokeninhabern bis hin zu aktiven Bauherren und neuen Nutzern. Es stellt einen Wechsel zu einem umfassenderen und motivierteren Ökosystem dar, das über den ursprünglichen Luftschlag hinausgeht, um eine nachhaltige Beteiligung und Entwicklung zu fördern.





Entpacken der Registrierungswellen und Dymond Hands Initiative





Der Teilnahmemechanismus der 2. Staffel beginnt mitregistration waves, jeder gezielt auf spezifische berechtigte Adressen. Dieser phasierte Ansatz ermöglicht es Dymension, verschiedene Segmente seiner Community systematisch an Bord zu bringen. Die erste Welle, genannt "Dymond Hands", ist den Kern-DYM-Community-Mitgliedern gewidmet. Um sich für diese anfängliche Welle zu qualifizieren, müssen Einzelpersonen seit Juni 2024 kontinuierlich mindestens 17 DYM-Token gespielt haben, ohne sich zu lösen. Dieses Kriterium stellt ein klares Maß an nachhaltigem Engagement fest.





Der Registrierungsprozess selbst ist für Sicherheit und Einfachheit konzipiert.Die Teilnehmer registrieren ihre Portemonnaie-Adressen ohne Unterschrift, was bedeutet, dass keine privaten Schlüsselinformationen jemals angefordert werden.https://portal.dymension.xyz/season-twoDieser sorgfältige Ansatz zur Registrierung spiegelt ein breiteres Engagement für die Sicherheit der Nutzer innerhalb des Dymension-Ökosystems wider.





DYMONDs verstehen: Der neue Anreizmechanismus





Im Kern der Belohnungsstruktur der 2. Staffel sindDYMONDs, eine neue Form von In-Protokoll-Punkten, die Benutzer verdienen und später für DYM-Token tauschen können. Dieses System wurde entwickelt, um verschiedene Formen der On-Chain-Aktivität zu fördern und langjährige DYM-Inhaber, aktive Benutzer, Entwickler und neue Teilnehmer zu kompensieren.





DYMONDs werden durch Aktivitäten wie IRO-Handel, Einzahlung von USDC (mit One-Click-Funktionalität von Solana, Arbitrum und Base), Teilnahme an Bridge LP, Bereitstellung von Liquidität auf dem dezentralen Austausch von Dymension und Einzahlung von Total Value Locked (TVL) in die eigene RollApp eines Benutzers verdient.





Windows und langfristiges Engagement





Der Prozess der Umwandlung der verdienten DYMONDs in DYM-Token tritt während einer bestimmten Zeit auf.claim windowsDies sind begrenzte Zeitrahmen, die sich über die 2. Staffel verteilen, und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre angesammelten DYMONDs auszutauschen.





Ein wichtiger Aspekt des DYMOND-Systems ist der Schwerpunkt auf langfristigem Engagement.Während Benutzer die Möglichkeit haben, während jedes Fenster ihr DYM zu beanspruchen, bietet das Protokoll größere Belohnungen für diejenigen, die ihre Teilnahme während der gesamten Saison 2 fortsetzen.Diese Struktur zielt darauf ab, Anreize mit dem langfristigen Wachstum und der Stabilität des Protokolls auszurichten und Individuen zu belohnen, die ein konsequentes Engagement für das Dymension-Ökosystem zeigen.





Referral System und Stakeholder Boost

Um das Wachstum und die Expansion der Community weiter zu beschleunigen, führt Season 2 einereferral systemBestehende Teilnehmer können neue Benutzer einladen und einen Bonus verdienen, der 10% aller DYMONDs entspricht, die durch ihre Empfehlungen gesammelt werden. Dieser Bonus verringert nicht die eigenen DYMOND-Einnahmen des benannten Benutzers und schafft eine gegenseitig vorteilhafte Vereinbarung. Neue Benutzer, die sich über einen Empfehlungslink anschließen, erhalten auch einen Anmeldebonus, der einen sofortigen Anreiz für eine neue Teilnahme bietet.





DieStakers BoostJeder von einem Teilnehmer verdiente DYMOND unterliegt einem Multiplikator von bis zu 5x, basierend auf dem Durchschnitt von zwei Faktoren: der Dauer des kontinuierlichen Einsatzes ohne Auflösung und der Menge des Einsatzes von DYM, mit einer Obergrenze von 25.000 DYM.





Empowering Creators: Das RollApp Endorsement-Programm

Season 2 erweitert seinen Fokus über die einzelnen Benutzer hinaus, um aktiv zu unterstützencreators and buildersIm Rahmen des Dymension-Ökosystems erkennt das Protokoll an, dass die Schaffung neuer RollApps und die Anziehung von TVL zu diesen Anwendungen für seine Expansion von entscheidender Bedeutung sind.Während Bauherren DYMONDs durch ihre On-Chain-Aktivitäten verdienen, hat die Dymension Foundation auch ein Programm initiiert, um diese Schöpfer direkt zu finanzieren.





Durchendorsements, verteilt die Dymension Foundation ihr engagiertes DYM zur Unterstützung von Entwicklern und bietet Belohnungen von bis zu 10.000 US-Dollar pro Monat an. Dieses Programm ist sowohl für Teams in der frühen Phase als auch für diejenigen mit bestehenden Live-RollApps offen. Der Prozess beinhaltet die Einreichung einer Anwendung oder einer Idee für On-Chain-Unterstützung, was einen direkten Weg für Entwickler zeigt, um erhebliche Unterstützung zu erhalten. Diese Initiative unterstreicht die Verpflichtung von Dymension, eine lebendige Entwicklergemeinschaft zu fördern und ihre Nützlichkeit als Grundlage zu erweitern.





Meine Meinung und letzte Gedanken

Die Einführung von DYMONDs, kombiniert mit den detaillierten Registrierungswellen und Stakeholder-Boosts, weist auf eine strategische Anstrengung hin, um das kontinuierliche Engagement in verschiedenen Benutzersegmenten zu fördern.





Die Einbeziehung eines robusten Referral-Programms und, kritisch gesagt, die direkte finanzielle Unterstützung für RollApp-Ersteller durch das Bestätigungssystem, demonstriert ein Engagement für die Förderung von organischem Wachstum und Innovation. Durch die Ermächtigung von Entwicklern mit direkter Finanzierung und die Förderung der Entwicklung neuer Anwendungen legt Dymension die Grundlage für ein vielfältigeres und funktionaleres Ökosystem.

