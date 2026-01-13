Transformation externer Audits mit Data Analytics: Power Query, CCH und risikobasierte Auditplanung

Einer der Faktoren des Finanzmanagements, der wichtig ist, ist die externe Prüfung, da sie eine unabhängige Gewissheit gibt, dass der Finanzbericht einer Organisation genau und zuverlässig ist. Der Prozess der Prüfungsplanung wurde traditionell durch Verwendung vergangener Arbeitsunterlagen, Annahmen und Probenahme durchgeführt. Der allgemeine Ansatz, der von diesen Teams angenommen wurde, war die Erfahrung und das Gefühl, das war ineffizient und oft übersehen Risiken. Aber dies ändert sich. Datenanalyse macht auch die Prüfer überdenken Planung und Durchführung des Prüfungsprozesses. Sie wenden nicht mehr Vermutungen an, sondern verwenden stattdessen Daten, um Prüfpläne anzupassen, die genauer, weniger zeitaufwendig und klüger sind, um ihre Prüfungen From Assumptions to Evidence Von der Annahme bis zum Beweis Es gibt jetzt keine Notwendigkeit, schmale Proben zu machen oder veraltete Aufzeichnungen der vergangenen Jahre zu verwenden, um eine externe Prüfung durchzuführen. Die Analyse wird es den Prüfern ermöglichen, die vollständige Datenerfassung zu initiieren, bevor die Feldarbeit durchgeführt wird. Die zuvor verborgenen Trends werden herausgeführt. Die Variation in den Ausgabenabschlüssen, die Periode der Anerkennung der Einnahmen, die Anzahl der Transaktionen waren nicht mehr diejenigen, die manuell ermittelt werden können. Sie werden auf der akuten Jugendebene auf automatischer Basis durchgeführt. Ein solcher Plan wird zu verbesserten Diskussionen mit Kunden, gezielteren Prüfplänen und einer Risikobewertung basierend auf aktuellen Realitäten statt Annahmen führen. Die Datenanalyse ermöglicht es den Prüfern, sich auf hochrisikoreiche Transaktionen oder Konten mit Unregelmäßigkeiten im Vergleich zum Rest zu konzentrieren, anstatt zufällig auf Transaktionen in den Regionen zu sammeln. Die Datenanalyse ermöglicht es den Prüfern, sich auf die Probleme zu konzentrieren, die von Bedeutung sind. Power Query: The Quiet Workhorse Power Query: Das stille Arbeitspferd Die wichtigste Sache über den Übergang ist das Datentransformations-Tool, das wirksam ist und als Power Query von Microsoft bekannt ist. Es betont nicht speziell, es im Auditverfahren einzunehmen, aber es ist eines der Schlüsselwerkzeuge, die zeitgenössische Auditteams im Auge behalten sollten, da es flexibel und Möglichkeiten ist, damit zu arbeiten. Es ermöglicht Auditoren, Informationen mit einer großen Anzahl oder einer erheblichen Anzahl von Quellen zu erstellen, zusammenzufassen und in ein Format umzuwandeln, das ohne viel Aufwand analysiert werden kann. Es gibt fünf Systeme von Kunden, und jeder von ihnen exportiert seine Finanzdaten unterschiedlich. Power Query wird einem Auditor helfen, Daten aus verschiedenen Systemen in einer einzigen Form zu vereinen und Zugang zu erhalten und Trends und Anomalien Die Fähigkeit, vollständige Datensätze zu verarbeiten, gehört zu den besten Eigenschaften von Power Query, da es frei von den Mängeln der kleinen Stichprobenanalyse ist. Bei der traditionellen Stichprobe können in den meisten Fällen die roten Flaggen weggelassen werden, ohne realisiert zu werden, weil die ausgewählte Stichprobe sich nicht auf die roten Flaggen konzentriert. Mit Hilfe von Power Query wird es die Möglichkeit demonstrieren, den gesamten Datensatz zu erkunden und sich nicht auf die ernsthaften Bedrohungen zu konzentrieren. Es entfernt auch die Subjektivität, die immer durch die manuelle Auswahl begegnet, und dies macht die Auditoren mit ihren Ergebnissen zuversichtlicher. The CCH Advantage in Audit Planning Der CCH-Vorteil bei der Auditplanung Solange das Interesse der Prüfer am Erwerb einer spezifischen Lösung, die auf externe Prüfungen zugeschnitten ist, hoch ist, wird die CCH-Suite ein integriertes System bereitstellen, das Risikobewertung, Dokumentation und Ressourcenmanagement vereinfacht. Es bedeutet nicht nur, dass die Checklisten automatisiert werden. Eine Möglichkeit, die Liste der Dokumentanfragen zusammenzustellen und auf die identifizierten Risiken verankert zu sein, ist einer ihrer Stärken.Das System hilft den Prüfern auch dabei, festzustellen, was sie benötigen, um bestimmte Bereiche der Risiken im Vergleich zu allgemeinen oder Deckenanfragen der Prüfer an die Kunden zu beantworten. CCH ermöglicht es Auditoren auch, die Prüfungspläne des Vorjahres erneut zu nutzen und sie dynamisch mit neuen Kundeninformationen zu aktualisieren. Dies hilft, Zeit zu sparen, neue Standards einzuhalten und auch die Prüfungsmethodik wird dem sich ändernden Profil der Kundenrisiken angepasst. Die historischen Informationen werden ein Asset und keine Unterstützung auf der Grundlage von Dynamik sein. Das System erlebt weiterhin erhöhte Veränderungen während des gesamten Engagements. Zusammen mit der Einführung neuer Daten treten Veränderungen der Risikoprofile auf. Dies wurde dem laufenden Feedback zugeschrieben, der sicherstellt, dass der Prüfungsplan nicht auf dem festgelegt wird, was tatsächlich vor sich geht und nicht auf dem, was ursprünglich zu Beginn der Planungssitzung vorausgesagt Real Risk, Real Results Wirkliche Risiken, wirkliche Ergebnisse Alle diese Innovationen schaffen einen raffinierteren, fortschrittlicheren Ansatz für externe Audits.Die Prüfer können nun ihre Energien in einen anderen Bereich setzen, der gefragt ist, anstatt ihn zu verschwenden.Es kann ein Fall sein, einen Anbieter oder einen Kunden zu finden, dessen Kaufbuch mit der Unterschrift eines etablierten Betrugs übereinstimmen kann, oder eine Änderung des Cashflows, der besser nachverfolgt, aber durch die Werkzeuge gespeichert wäre. So entwickeln sich die externen Audits. Sie zeichnen sich nicht mehr durch vorab festgelegte Pläne, ganz offensichtliche Beispiele und rückwärtige Analysen aus. Sie werden allgegenwärtig, aufschlussreich und objektiv. Solche Vorteile sind selbstverständlich für die Unternehmen, die bereit sind, die Veränderung anzunehmen. Das Endergebnis wird effizientere und schnellere Audits sein, die den Kunden mehr Mehrwert und Einblick geben. Die externen Auditteams sind jetzt in einer besseren Position, wo sie mit Hilfe der relevanten Werkzeuge und einer datengesteuerten Denkweise das tatsächliche Risiko identifizieren, quantifizieren und darauf reagieren können. \n \n Diese Geschichte wurde als Veröffentlichung von Sanya Kapoor unter HackerNoon's Business Blogging Program verteilt. This story was distributed as a release by Sanya Kapoor under . HackerNoon’s Business Blogging Program HackerNoon’s Business Blogging Programm HackerNoon’s Business Blogging Programm