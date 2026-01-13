Transformar las auditorías externas con Data Analytics: Power Query, CCH y Planificación de auditoría basada en riesgos

Uno de los factores de la gestión financiera que es importante es la auditoría externa, ya que da una garantía independiente de que la declaración financiera de una organización es exacta y fiable. El proceso de encontrar la planificación de auditoría se llevó a cabo tradicionalmente utilizando documentos de trabajo pasados, suposiciones y muestreo. El enfoque general adoptado por estos equipos fue la experiencia y el sentimiento intestinal, que era ineficiente y a menudo ignorado riesgos. Pero esto está cambiando. El análisis de datos también está haciendo que los auditores reconsideran la planificación y la ejecución del proceso de auditoría. Ya no están aplicando adivinación, sino que utilizan datos para personalizar planes de auditoría que son más precisos, menos demorados y más inteligentes para orientar sus auditorías. From Assumptions to Evidence De la suposición a la evidencia No hay necesidad ahora de hacer muestras estrechas o utilizar registros desactualizados de los últimos años para llevar a cabo auditorías externas. El análisis permitirá a los auditores iniciar la excavación de datos completos antes de que se realice el trabajo de campo. Las tendencias anteriormente ocultas se desprenden. La variación en las cuentas de gastos, el período de reconocimiento de los ingresos, el número de transacciones no eran los que ya se pueden averiguar manualmente. Se hacen en el nivel agudo de la juventud en una base automática. Tal plan resultará en una mejor discusión con los clientes, planes de auditoría más dirigidos y evaluación de riesgos basados en las realidades actuales en lugar de suposiciones. El análisis de datos permite a los auditores concentrarse en las transacciones de alto riesgo o cuentas con irregularidades en comparación con el resto en lugar de obtener muestras aleatorias de transacciones en las regiones. El análisis de datos permitirá a los auditores concentrarse en los problemas que importan. Anticipa y ahorra fondos en caso de desviación de una cuenta dada. Lo que se ha actualizado es más bien un proceso de planificación de historias con el perfil de riesgo actual y en comparación con el apego al pasado. Power Query: The Quiet Workhorse Power Query: El caballo de trabajo silencioso Lo más importante sobre la transición es la herramienta de transformación de datos que es efectiva y conocida como Power Query de Microsoft. No enfatiza específicamente tomarla en el procedimiento de auditoría, pero es una de las herramientas clave que los equipos de auditoría contemporáneos deben tener en cuenta, ya que es flexible y posibilidades de trabajar con ella. Permite a los auditores crear información con un gran número o un número significativo de fuentes, resumir y convertirlas en un formato que es fácil de analizar sin mucho estrés. Hay cinco sistemas de clientes, y cada uno de ellos exporta sus datos financieros de manera diferente. Power Query ayudará a un auditor a unificar y acceder a datos de diferentes sistemas en una sola forma e identificar tendencias y anomalías que pueden servir como indicadores de áreas de preocupación. Esta libertad de grado será invaluable en la La capacidad de procesar conjuntos de datos completos es una de las mejores cualidades de Power Query, ya que está libre de los defectos del análisis de pequeñas muestras. En la toma de muestras tradicional, en la mayoría de los casos, las banderas rojas se pueden descartar sin que se realicen porque la muestra seleccionada no se centra en las banderas rojas. A través de la ayuda de Power Query, demostrará la opción de explorar el conjunto completo de datos y no permanecer enfocado en las amenazas serias. También elimina la subjetividad que siempre se encontrará a través de la selección manual y esto hace que los auditores se sientan más confiados con sus hallazgos. The CCH Advantage in Audit Planning Las ventajas de CCH en la planificación de auditoría Mientras el interés de los auditores en adquirir una solución específica adaptada a las auditorías externas sea alto, la suite CCH proporcionará un sistema integrado que simplifique la evaluación de riesgos, la documentación y la gestión de recursos. Esto no sólo significa que las listas de verificación serán automatizadas. También coloca todos los requisitos de evaluación de riesgos, gestión de recursos y control de documentación en un solo entorno. Este sistema también facilita el análisis de riesgos que asigna las puntuaciones de riesgo a las áreas de auditoría y que las anomalías se determinan con la ayuda de la inteligencia suministrada que permite a los equipos priorizar su trabajo y hacerlo de manera eficiente. El sistema también ayuda a los auditores a establecer lo que necesitan para responder a ciertas áreas de riesgos en comparación con las solicitudes generales o de cobertura de los auditores a los clientes. CCH también permite a los auditores reutilizar los planes de auditoría del año anterior y actualizarlos dinámicamente con nueva información del cliente. Esto ayuda a ahorrar tiempo, se adhieren nuevos estándares y también la metodología de auditoría se adapta al perfil cambiante de los riesgos del cliente. La información histórica será un activo y no un soporte en base al dinamismo. El sistema continúa experimentando cambios aumentados a lo largo del compromiso. Junto con la nueva introducción de datos, se producen cambios de perfiles de riesgo. Esto ha sido acreditado a la retroalimentación continua que asegura que el plan de auditoría no está fijado en lo que realmente está ocurriendo y no en lo que se predijo originalmente al comienzo de la sesión de planificación. Real Risk, Real Results Riesgos reales, resultados reales Todas estas innovaciones crean un enfoque más refinado y progresivo para las auditorías externas.Los auditores pueden ahora poner sus energías en un área diferente, que está en demanda en lugar de desperdiciarla.Puede ser un caso de encontrar un vendedor, o un cliente, cuyo registro de compra puede coincidir con la firma de un fraude establecido, o un cambio en el flujo de efectivo, que sería mejor rastreado, pero ahorrado por las herramientas. Así es como evolucionan las auditorías externas. Ya no se caracterizan por planes predeterminados, ejemplos bastante evidentes y análisis retroactivos. Se están convirtiendo en omnipresentes, insignificantes y objetivos. Dichos beneficios son autoexplicativos para las empresas que están listas para abrazar el cambio. El resultado final de ello será auditorías más eficientes y rápidas que serán más de valor añadido e insignificantes para los clientes. Los equipos de auditoría externa están ahora en una mejor posición de ventaja donde pueden identificar, cuantificar y responder al riesgo real con la ayuda de las herramientas pertinentes y una mentalidad basada en datos. \n \n Esta historia fue distribuida como una publicación por Sanya Kapoor bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. This story was distributed as a release by Sanya Kapoor under . HackerNoon’s Business Blogging Program El programa de blogs de negocios de HackerNoon El programa de blogs de negocios de HackerNoon