Obyte-Vorläufer: Wer hat zur Schaffung unseres dezentralen Ökosystems beigetragen?

„Wenn ich weiter gesehen habe, dann durch das Stehen auf den Schultern von Riesen.“ Diese alte Metapher, die Bernhard von Chartres zugeschrieben wird, kann die aktuelle Situation aller Erfindungen beschreiben. Wir befinden uns in dieser Technologiephase dank der Fortschritte, die gemacht wurden unsere Vorgänger, und Obyte (eigentlich alle Kryptowährungen) ist nicht anders.





Ohne Computer, das Internet, spezielle Software und Kryptographie gäbe es die gesamte Kryptowelt nicht. Wenn wir uns die Bereiche Software und Kryptographie genauer ansehen, mussten zahlreiche Meilensteine erreicht werden, bevor dezentrales Geld auf den Markt kam. Danach würden einige andere kommen, um das Obyte-Ökosystem zu ermöglichen.





Wir stehen in der Schuld von Experten aus allen Teilen der Welt und ihren bisherigen Schöpfungen. Der Obyte-Whitepaper gibt ihnen am Ende Anerkennung, aber wissen Sie, wer sie sind und was sie wirklich getan haben? Werfen wir einen Blick auf die Geschichte und interessante Erfindungen.





Satoshi Nakamoto





Das ist natürlich das Offensichtlichere. Bitcoin war die erste Kryptowährung überhaupt, und jemand namens Satoshi Nakamoto hat sie geschaffen. Allerdings wissen wir wenig über ihn. Berichten zufolge wurde er am 5. April 1975 geboren und ist als brillanter Programmierer und anerkannter Cypherpunk bekannt – Online-Aktivisten hinter dezentralen Tools. Darüber hinaus gibt es mehr Fragen als Antworten zu seiner Person. Oder ihre Personas. Wir wissen nicht einmal, ob das sein richtiger Name ist, weil er (oder sie?) den Weg der völligen Privatsphäre gewählt hat.





Bitcoin Andererseits ist es die erste und bisher am häufigsten verwendete Kryptowährung. Diese Software arbeitet in einem Peer-to-Peer-Netzwerk (P2P) und ermöglicht direkte Übertragungen ohne Zwischenhändler – außer den Minern. Transaktionen werden von Netzwerkknoten mittels Kryptografie verifiziert und in einem öffentlichen Hauptbuch namens Blockchain aufgezeichnet. Es ist nicht vollständig dezentralisiert und hat es getan seine eigenen Probleme , aber es ist der Beginn der Welt der Kryptowährungen.





Wir haben bei Obyte viel vom ursprünglichen Bitcoin-System übernommen, einschließlich des transparenten P2P-Kryptonetzwerks und des Ziels, Zwischenhändler zu eliminieren. Allerdings haben wir keine Miner oder „Validatoren“, da wir keine „Blockchain“, sondern eine Directed Asymmetric Graph (DAG)-Struktur haben. Auf diese Weise sind alle an die DAG gesendeten Transaktionen wirklich zensurresistent und nicht auf Dritte angewiesen.





Sergio Demian Lerner





Er beschreibt sich selbst so: „Kurz gesagt, mein Name ist Sergio Demian Lerner. Ich bin seit 2011 Kryptofan, unabhängiger Sicherheitsforscher und Bitcoin-Spezialist.“ Es könnte jedoch eine Untertreibung sein. Lerner ist ein argentinischer Programmierer, der viele Kryptowährungsprojekte erstellt und daran teilgenommen hat, und was für uns noch wichtiger ist, er ist der ursprüngliche Designer von DAG-ähnlichen Münzen. Er erwähnt sogar Byteball (jetzt Obyte) in seinem persönliche Geschichte .





Er hat dabei geholfen, über 8 Schwachstellen in Bitcoin zu beheben und war an Projekten wie Copay (jetzt BitPay), Bitshares, Counterparty, Ethereum und Monero beteiligt. Interessanterweise basiert die Obyte-Wallet-Benutzeroberfläche auf Copay. Lerner arbeitet seit Jahren (und kostenlos) an Open-Source-Kryptoprojekten mit, aber er ist nicht gerade ein Cypherpunk. Unter anderem war er 2014 Mitbegründer des Blockchain-Prüfungsunternehmens CoinFabrik und 2015 des Bitcoin-basierten Sidechain-Ökosystems Rootstock (jetzt RSK/IOV Labs). berücksichtigt ein Pionier des Atom-Swaps, der auch im Obyte-Whitepaper erwähnt wird.





Was die DAG betrifft, Lerner habe es beschrieben als „Kryptowährung ohne Blöcke“, bei der jeder Benutzer ein „Miner“ wäre – in dem Sinne, dass er keine Miner braucht, sondern die Kette selbst**,** bei jeder Transaktion erstellt. Wir haben diese Idee aufgegriffen, um Obyte zu schaffen, und Order Providers (OPs) als bloße Wegpunkte für Bestelltransaktionen hinzugefügt, ohne dass sie mächtige Zwischenhändler wie Miner oder zentralisierte Unternehmen sind.





Sergej Popow





Während Lerner zunächst DAGs zur Erstellung von Kryptowährungen beschrieb, hat er das Projekt nie selbst programmiert. Andere Entwickler interessierten sich jedoch für die Idee und begannen, neue Ökosysteme rund um sie vorzuschlagen (und zu schaffen). Serguei Popov und das IOTA-Team waren wahrscheinlich im Oktober 2015 die ersten. Popov ist ein russisch-brasilianischer Mathematiker, der für die konzeptionelle Seite des IOTA-Kryptoprojekts verantwortlich ist.





Nach Erhalt seines Diploms und Ph.D. 1997 schloss er sein Studium an der Fakultät für Mathematik und Mechanik der Moskauer Staatlichen Universität ab und ging nach Brasilien, um eine akademische Karriere als Professor zu beginnen. Er wurde interessierte sich bis 2013 für Kryptowährungen, zunächst für Bitcoin und später für den Altcoin Nxt. Indem er seine eigenen Berechnungen zu diesem Netzwerk auf Bitcointalk teilte, lernte er den Nxt-Gründer Sergey Ivancheglo kennen.





Dann in Ende 2015 , Sergey und David Sonstebo luden ihn ein, zur theoretischen Seite von IOTA beizutragen – und so kam es Tangle-Whitepaper wurde geboren, inspiriert von der vorherigen Arbeit von Lerner. IOTA ist eine Kryptowährung, die für das Internet der Dinge (IoT) entwickelt wurde. Es nutzt das Tangle, ein DAG-Netzwerk, genau wie Obyte. Benutzer validieren Transaktionen, indem sie zwei vorherige bestätigen, was die Skalierbarkeit und gebührenfreie Mikrotransaktionen fördert. Im Gegensatz zu Obyte wird ihr Netzwerk jedoch weiterhin kontrolliert durch ihre Stiftung , und nicht von den Benutzern.





Tom Holden





Einige Monate vor der Veröffentlichung von Obyte (damals Byteball) schlug ein Bitcointalk-Mitglied namens Tom Holden ein weiteres DAG-ähnliches System vor, um eine verbesserte Kryptowährung zu schaffen. Er nannte es „Transaktionsgesteuerter azyklischer Graph“ (TDAG). Es verwendet eine strukturierte DAG, die ein begrenztes Gitter bilden muss, um einen eindeutigen Wurzelknoten und einen untergeordneten Knoten sicherzustellen. Jede Transaktion verweist auf vorherige, wie in jedem DAG. Darüber hinaus bietet es Anreize wie Transaktionsgebühren und Gebührenverbrennung.





Wir wissen nicht, wer Tom Holden wirklich ist oder was er tut. Jedoch, sein früher Vorschlag ist mit den DAG-ähnlichen Ökosystemen verbunden und hat uns wahrscheinlich dazu gedrängt, über einige potenzielle Schwachstellen nachzudenken und diese zu beheben, die diese Art von System mit sich bringen könnte.





Tony Chryumov (Tonych), der Obyte-Gründer, beteiligte sich an diesem Thread und wies auf einen potenziellen Angriffsvektor hin, bei dem ein Gegner eine Schatten-DAG einschließlich doppelter Ausgaben erstellen und mehr für Gebühren in der Schatten-DAG ausgeben könnte als in der legitimen DAG. Der Angreifer könnte dann den Schatten-DAG veröffentlichen, was dazu führen würde, dass Benutzer zu ihm wechseln, da er aufgrund der höheren Gebühren rentabler erscheint. Obyte hat dieses Problem durch die Schaffung von Zeugen (Order Providers) gelöst.





Stuart Haber und W. Scott Stornetta





Sie erscheinen im Bitcoin-Whitepaper auch als Befürworter von Linked Timestamping, einer kryptografischen Methode, bei der ein Zeitstempel mit einem Daten- oder Informationselement verknüpft wird und so eine chronologische Reihenfolge von Ereignissen (oder Transaktionen) festgelegt wird. Dieser Prozess erstellt eine Kette oder ein Glied von Zeitstempeln, wobei jeder Zeitstempel mit dem vorherigen verknüpft ist und eine sichere und manipulationssichere Sequenz bildet, die auf einer schwer zu ändernden und weithin beobachteten Plattform registriert ist, beispielsweise einer gedruckten Zeitung oder einem öffentlichen Hauptbuch .





Mit anderen Worten: Sie sind sozusagen die Schöpfer der ersten „Blockchain“. Beide Amerikaner, Haber ist Kryptograph und Informatiker, während Stornetta ein Physiker ist – ähnlich Tim May War. Sie lernten sich kennen, als sie für das Kommunikationsunternehmen Bellcore (jetzt Iconectiv) arbeiteten, und waren Co-Autoren des Artikels „ So versehen Sie ein digitales Dokument mit einem Zeitstempel “ im Jahr 1991. Derzeit Haber ist Beratermitglied der Kryptowährung Kadena und Yugen Partners, einer Private-Equity-Firma für Kryptoprojekte. In der Zwischenzeit, Stornetta ist dort Partner und Chefwissenschaftler.





Die Reihenfolge in einer DAG ist anders als in einer Blockchain, aber Obyte hat die Idee aufgegriffen, Transaktionen in einem weithin beachteten System, etwa einer Zeitung, zu veröffentlichen, und die Zeugen geschaffen . Sie erfüllen die gleiche Funktion wie die Zeitung in unserem ersten Beispiel: Sie sind bekannt und vertrauenswürdig und veröffentlichen fortlaufend, was bedeutet, dass sie nicht zwei Versionen derselben Ausgabe der Zeitung veröffentlichen. Light-Kunden in Obyte verlassen sich auf Zeugen, um zu beweisen, dass eine Transaktion vorliegt. Standardmäßig wählen Light-Clients Order Provider als ihre Light-Client-Zeugen aus.



Bonus: 1984





In unserem Whitepaper wird auch erwähnt: „ 1984 „ von George Orwell, veröffentlicht 1949, ist ein dystopischer Roman, der eine totalitäre Gesellschaft untersucht, die von einer repressiven Regierung unter der Führung der Partei und ihrem rätselhaften Anführer Big Brother regiert wird. Die Geschichte spielt in einem alternativen Jahr, 1984, und handelt von Winston Smith, a niedrigrangiges Mitglied der Partei, das vom Unterdrückungsregime desillusioniert wird.





Der Roman befasst sich mit Themen wie Zensur, Überwachung und Manipulation der Wahrheit und schildert eine düstere Zukunft, in der der Individualismus unterdrückt, die Geschichte neu geschrieben und das Konzept der Realität verzerrt wird. Dies ist eine Welt, in der niemand leben möchte, und leider ist sie in unterschiedlichem Maße auch nicht so weit von dem entfernt, was einige moderne Länder geworden sind.









Massenüberwachung , totalitäre Regime , demokratische Zensur , Und ungerechtfertigte Kontrolle von jedermanns Geld sind mittlerweile überall Realität. Deshalb Aktivisten wie Cypherpunks widmen sich der Schaffung von Freiheitswerkzeugen, und das ist (oder sollte) die Daseinsberechtigung von Kryptowährungen. Auch Obyte wurde als Freiheitstool entwickelt, das noch stärker dezentralisiert ist als seine Vorgänger. Wir arbeiten hart daran, eine freie Welt für alle und überall zu schaffen. Sind Sie bereit, sich uns anzuschließen?









Ausgewähltes Vektorbild von storyset / Freepik