129 Lesungen

Micro-CT-Scans zeigen, dass die Blase nicht nur ein einfacher Ballon ist

by
byTomography@tomography

Tomography

2025/09/30
featured image - Micro-CT-Scans zeigen, dass die Blase nicht nur ein einfacher Ballon ist
Tomography

About Author

Tomography HackerNoon profile picture
Tomography@tomography

Tomography

Read my storiesAbout @tomography

KOMMENTARE

avatar

Hängeetiketten

tech-stories#micro-computed-tomography#bladder-biomechanics#urinary-bladder-modeling#inflation-testing#filling-and-voiding-dynamics#bladder-remodeling#3d-bladder-reconstruction#ex-vivo-bladder-study

DIESER ARTIKEL WURDE VORGESTELLT IN

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories