Internationales KunsttechnologieunternehmenArtCollecting, spezialisiert auf Kunst-Authentifizierungstechnologien, hat seine Ressourcen für die Analyse von rund 100 Werken aus der Sammlung von Nina Moleva gewidmet. Die Studie wurde mit einem maßgeschneiderten Algorithmus durchgeführt.ArtKollektionDirektorinMarina Nadeva, in Zusammenarbeit mit Entwicklern, die zuvor an der Blockchain-Integration für das Unternehmen gearbeitet haben.





![Manet? c) ArtCollecting

](https://cdn.hackernoon.com/images/2Tt2A52YmFPgzIYQUhOJEwFt4D23-2025-07-10T04:44:30.959Z-zwu7alwf2x6dquu8jc9e3qii)

Die Sammlung von Nina Moleva ist von besonderem Interesse, weil der Besitzer selbstvalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willAber noch wichtiger ist, dass dies das erste Mal ist, dass Experten auf eine Sammlung mit einer solchen rätselhaften Herkunft stoßen. Laut Moleva, der Ehefrau des nichtkonformistischen Künstlers Ely Belyutin, umfassen ihre Bestände:works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia GoncharovaWenn dies wahr wäre, wäre dies die größte private Sammlung von Weltklasse-Meisterwerken.Die Authentifizierung sogar eines Teils dieser Werke könnte erhebliche Auswirkungen auf die Kunstwelt haben.

Jetzt haben die Forscher die Chance, das Rätsel zu lösen.Marina Nadeva, ein Kulturerbe-Experte, untersuchte einen Teil der Sammlung mit der innovativen KI von ArtCollecting neben traditionellen Kunstanalysemethoden, einschließlich vergleichender Analyse, stilistischer Bewertung und technischer Untersuchung.Marina Nadevakonzentriert sich aufworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia GoncharovaDer Algorithmus analysierte nicht nur visuelle Merkmale, sondern auch Mikrostrukturen, Zeichen des Alterns und sogar versteckte Schichten – Details, die dem menschlichen Auge entkommen könnten.

"Das ist einelloser Fall"sagtMarina Nadeva... ."Technologie hat noch nie so viele potentielle Meisterwerke auf einmal getroffen.

Forschungsbeispiele





Die Experten von ArtCollecting haben signifikante Durchbrüche im Studium der provinziellen russischen Ikonographie durch ihre KI-gestützte Untersuchung von „Das Wunder Christi in Latome“, einer Ikone aus der privaten Sammlung der Kunsthistorikerin Nina Moleva, erzielt.

Kulturerbe-ExperteMarina Nadevahat eine umfassende Analyse der Ikone mit der von AI entwickelten Technologie abgeschlossenArtCollectingDieses Projekt markiert ein neues Kapitel in der Studie der provinziellen russischen Ikonenmalerei, ein Bereich, der seit langem unterforscht ist.

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

Ein maßgeschneiderter Algorithmus wurde speziell für diese Studie erstellt, der in der Lage ist, riesige Datensätze zu verarbeiten und zu kreuzen.Das System analysierte Informationen aus über 100.000 Ikonen (im 15. und 19. Jahrhundert), die in Provinzwerkstätten produziert wurden, aus Museumskatalogen, antiken Händlerarchiven, historischen Aufzeichnungen und unklaren privaten Sammlungen.

Die KI rekonstruierte nicht nur das wahrscheinliche ursprüngliche Erscheinungsbild der Ikone, sondern identifizierte auch Werke mit ähnlichen stilistischen und technischen Merkmalen – ein besonders wertvoller Beitrag, da die provinzielle Ikonographie immer noch ein "Leerpunkt" in der Kunstgeschichte ist.

Why This Is a Major Breakthrough

Traditionell erforderte eine solche Forschung jahrelange Arbeit von Kunsthistorikern, Restauratoren und chemischen Analysten. Jetzt beschleunigt KI den Prozess dramatisch und analysiert riesige Datensätze in Tagen.

"Wir scannen nicht nur Bilder; wir lehren das System, stilistische Merkmale, technische Methoden und sogar Restaurierungsmerkmale zu erkennen", erklärt er.Marina Nadeva"Zum Beispiel kann unser Algorithmus die Eigenschaften einer bestimmten Werkstatt oder sogar eines einzelnen Ikonenmalers bestimmen, indem er kleine Details vergleicht - die Bürste der Highlights, die Darstellung von Stofffällen oder die Verwendung bestimmter Pigmente."

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

Neben der stilistischen Analyse wurde eine vollständige technische Untersuchung durchgeführt.Die Forscher bestimmen die ungefähre Zeit der Entstehung der Ikone, identifizieren Pigmente und Bindemittel und klären ihre künstlerische Tradition.

Da die Ikonographie strengen Kompositionsregeln folgt, ermöglichten sich wiederkehrende Motive dem Algorithmus, die beschädigten Bereiche mit Tausenden von Analoga zu vergleichen – was die wahrscheinlichste ursprüngliche Zusammensetzung vorschlägt.

Why This Matters for Art History

Russische Ikonographie beschränkt sich nicht auf berühmte Schulen wie Moskau, Novgorod oder Palekh. Hunderte von nicht benannten Provinzmeistern schufen Werke von gleicher Bedeutung - aber ohne systematische Studie werden viele dieser Ikonen als "gewöhnlich" abgelehnt oder sogar als Fälschungen gekennzeichnet.

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





Experten haben mit künstlicher Intelligenz begonnen, die Authentizität eines Gemäldes zu überprüfen, das Édouard Manet zugeschrieben wurde.Ein spezialisierter Algorithmus analysiert das Pinselwerk des Künstlers, indem es mit verifizierten Meisterwerken verglichen wird.Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in WashingtonDie Forscher verfeinern nun die Analyse, indem sie Manets Zeichnungen und Aquarelle zu Kreuzreferenzdetails studieren.Zur gleichen Zeit wird der Algorithmus angepasst, um andere potenzielle Autoren zu identifizieren, sollte sich die Zuweisung zu Manet als falsch erweisen.

Die mikroskopische technische Analyse hat dazu beigetragen, den wahrscheinlichen Zeitrahmen für die Schaffung des Gemäldes zu verringern.Darüber hinaus wurde die Archivforschung in russischen Bibliotheken – einschließlich französischer Veröffentlichungen, die in das kaiserliche Russland und später in die UdSSR eintraten – abgeschlossen.

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

Ein maßgeschneiderter Algorithmus, der vom Team von ArtCollecting entwickelt wurde, ermöglichte eine umfassende Analyse des Kunstwerks.Das System verarbeitete über 100.000 Proben der Ikonographie aus dem 15. und 19. Jahrhundert aus russischen Provinzwerkstätten sowie aus griechischen, bulgarischen und türkischen Sammlungen.

Ein Schwerpunkt war die Analyse der Inschriften auf der Ikone.Der Algorithmus wurde speziell ausgebildet, um stilistische Entwicklungen in der Buchstabenbildung über fünf Jahrhunderte (15 bis Anfang des 20. Jahrhunderts) zu erkennen, wobei alle bekannten Alphabeten, Schriftarten und ihre Verwendung in der Ikonographie integriert wurden.

Parallele technische Untersuchungen – einschließlich Pigment- und Bindemedialanalyse – bestätigten die Erkenntnisse der KI durch Mikroskopie und erzeugten ein mehrschichtiges Verständnis der Herkunft der Ikone.

About the Technology in Development

ArtCollecting ist Pionier des weltweit ersten KI-Systems, das speziell für die Zuweisung und Authentifizierung von Kunstwerken ausgebildet wurde.Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die Monate sorgfältiger Analyse erfordern, bewertet sein Algorithmus Stil, Technik und Materialien innerhalb von Stunden, indem er Daten gegen 10 Millionen verifizierte Referenzproben kreuzrefertiert.

Obwohl derzeit nur auf einem Drittel der Sammlung getestet wird, könnten sogar vorläufige Ergebnisse die Technologien des Kunstmarktes revolutionieren.Wenn die KI authentische Meisterwerke bestätigt, würde es beweisen, dass verlorene Schätze seit Jahrzehnten in einer gewöhnlichen Moskauer Wohnung verborgen waren.

Eines ist bereits klar: ArtCollectings Technologie bietet das erste tragfähige Werkzeug für die Lösung solcher Kunsthistorischen Mysterien.Und wer weiß – vielleicht wartet die nächste „Moleva-Liste“ bereits auf ihren Ermittler.

Hinweis: "Moleva-Liste" wird als angemessene Nomenklatur beibehalten, die auf die umstrittene Natur der Sammlung verweist, ähnlich wie Begriffe wie "Gurlitt Trove".