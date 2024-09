Digitale Nomaden aufgepasst: Was Sie über das neue DTV-Visum für Thailand wissen müssen

Thailand ist eines der beliebtesten Reiseziele für Expats. Es zeichnet sich durch relativ niedrige Lebenshaltungskosten und eine freundliche Einstellung gegenüber Besuchern aus. Aufgrund der großen Zahl an Expats spielt das Land die Rolle einer Drehscheibe zwischen Ost und West.





Die meisten Expats haben jedoch zumindest Fragen zur Erlangung einer langfristigen Aufenthaltserlaubnis. Generell gibt es in Südostasien (anders als in der EU) nur sehr wenige solcher Optionen.





Die thailändische Regierung hat kürzlich eine neue Visaoption für Telearbeiter eingeführt – das DTV-Visum. In diesem Artikel möchte ich einen Überblick über dieses Visum und andere Legalisierungsoptionen im Land geben.









DTV-Visum und andere Änderungen im thailändischen Migrationssystem

Ende Mai kündigte die thailändische Regierung mehrere neue Initiativen an, um Ausländer ins Land zu locken. Eine davon ist die Einführung eines neuen Visaprogramms namens „Destination Thailand Visa“ (DTV).





Dies ist ein sehr günstiges Visum. Um es zu erhalten, müssen Sie nachweisen, dass Sie Ersparnisse in Höhe von 500.000 Baht haben – etwa 13.500 $. Die Visumgebühr beträgt 10.000 Baht (270 $) und Sie müssen auch nachweisen, dass Sie eine dauerhafte Einkommensquelle haben (z. B. eine Anstellung in einem ausländischen Unternehmen). Nachdem Ihr Visum genehmigt wurde, können Sie 180 Tage lang ununterbrochen in Thailand bleiben, und ein Visumsbesuch ist nur zweimal im Jahr erforderlich.





Bisher konnten sich die meisten Expats ohne Visum nur 30 Tage in Thailand aufhalten. Seit dem 1. Juni ist dieser Zeitraum für Einwohner aus 93 Ländern auf 60 Tage erhöht. Für weitere 30 Tage Aufenthalt genügt es, vor Ort ein kurzfristiges Touristenvisum zu beantragen. Die Gesamtzeit für die meisten Expats (aus den 93 Ländern auf der Liste) beträgt mit einem kurzfristigen Touristenvisum 90 Tage. Danach müssen Sie noch ein Visum beantragen.





Leider können Sie mit den meisten Thailand-Visa, einschließlich eines neuen DTV-Visums, weder eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis noch die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten. Darüber hinaus müssen Sie bei jedem Visumslauf die Visumgebühr erneut bezahlen.





Zwei weitere Langzeitvisa

In Thailand gibt es ein fünfjähriges Aufenthaltsvisum, das als Long Term Residence Visa (LTR) bezeichnet wird. Mit LTR können Sie dauerhaft im Land wohnen, ohne ein Visum zu benötigen, mit der Aussicht auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und Staatsbürgerschaft. Leider erfüllen die Bedingungen für den Erhalt eines LTR-Visums nicht alle – Sie müssen ein Jahreseinkommen von mindestens 80.000 USD oder Ersparnisse von 1.000.000 USD nachweisen. Diese Art von Visum bietet jedoch recht große Steuervorteile – einen Pauschalsatz von 17 % anstelle der üblichen 35 %.





Seit 2018 gibt es in Thailand außerdem eine weitere Art von Langzeitvisum für Ausländer – das Smart Visa. Es kann von Startup-Gründern, Investoren und talentierten Mitarbeitern beantragt werden. Je nach Art des Smart Visa ist ein Einkommen von 100.000 Baht pro Monat (2.700 $) oder Ersparnisse von 600.000 Baht (16.000 $) erforderlich, um die finanzielle Zahlungsfähigkeit nachzuweisen. Für Investoren sind diese Anforderungen viel höher – sie müssen 20.000.000 Baht (540.000 $) in vielversprechende Startups in Thailand investieren.





Die Anforderungen der Antragsteller hängen auch von dem Zeitraum ab, für den sie ein Smart-Visum erhalten möchten – von 6 Monaten bis 4 Jahren. Im Allgemeinen ist das Smart-Visum für Startup-Gründer die einfachste Option für dieses Visum.





Das Einwanderungssystem Thailands und die thailändische Staatsbürgerschaft

Das Einwanderungssystem Thailands ist sehr komplex. Es gibt Dutzende von Visaarten, die auf der Website der örtlichen Einwanderungsbehörde aufgeführt sind.

Langzeitvisa in Thailand können als analog zu vorübergehenden Aufenthaltsgenehmigungen betrachtet werden. Dennoch haben nicht alle von ihnen das Recht, eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Leider wird der Aufenthalt im Land als Tourist und die meisten anderen Arten von Visa für diesen Zweck nicht angerechnet, wie dies beispielsweise in der Europäischen Union üblich ist.





Bisher waren Nichteinwanderungsvisa für die Arbeit die wichtigsten Visatypen, die für einen langfristigen Aufenthalt erforderlich waren. Vielleicht ist das auch für Nichteinwanderungsvisa für Unternehmen und Smart-Visa möglich. Ein Visum für einen langfristigen Aufenthalt (LTR) verleiht Ihnen auf jeden Fall diesen Status.





Ich brauche Hilfe, um herauszufinden, ob die Möglichkeit, eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, auch für Inhaber des Smart Visa und des neuen Destination Thailand Visa (DTV) gilt. Wenn Sie etwas darüber wissen, schreiben Sie mir bitte über mein X-Konto oder [email protected]





Um die thailändische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung zu erhalten, müssen Sie mindestens fünf Jahre dort gelebt haben und einen unbefristeten Aufenthaltsstatus besitzen. Für einen unbefristeten Aufenthalt müssen Sie mindestens drei Jahre mit einem Nichteinwanderungsvisum (es gibt 17 verschiedene Arten) in Thailand leben und eines der folgenden Kriterien erfüllen:

-Geschäfte in Thailand machen

-offiziell arbeiten und eine Arbeitserlaubnis haben

- aus familiären Gründen in Thailand leben

-wissenschaftliche Forschung betreiben





Darüber hinaus gibt es eine Quote für die Erlangung einer Daueraufenthaltserlaubnis für Antragsteller aus einem Land – nicht mehr als 100 genehmigte Anträge pro Jahr. Die gute Nachricht ist, dass Sie später auf ein anderes Visum umsteigen können, wenn Ihr Visum nicht für eine Daueraufenthaltserlaubnis geeignet ist.





Angenommen, Sie möchten nach Thailand ziehen. In diesem Fall ist die wichtigste Empfehlung, zu prüfen, ob Ihr Visum Ihnen einen langfristigen Aufenthaltsstatus und die thailändische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung verleiht. Derzeit gibt es noch keine offizielle Quelle mit einer genauen Liste der Visa, die einen dauerhaften Aufenthaltsstatus verleihen. Im Allgemeinen können Sie die thailändische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung erhalten, wenn Sie dies wünschen und über ein legales Einkommen und eine legale Tätigkeit im Land verfügen. Dies wird jedoch mindestens 6-7 Jahre und höchstwahrscheinlich länger dauern.





Steuersystem Thailands

Ein neues DTV-Visum (und die meisten anderen thailändischen Visa) bietet keine Steueranreize. Thailand hat einen progressiven Einkommensteuersatz von 5 % bis 35 %. Wenn Ihr Jahreseinkommen über 1.000.000 Baht (27.000 $) liegt, beträgt der Steuersatz 25 %. Der Höchstsatz von 35 % gilt für ein Jahreseinkommen von 5.000.000 Baht.





Bisher wurde die PIT-Steuer nur auf inländisches Einkommen aus thailändischen Quellen erhoben. Seit 2024 müssen die meisten Ausländer, die sich mehr als 183 Tage im Jahr im Land aufhalten, jedoch eine Einkommensteuer von 5 % bis 35 % ihres weltweiten Einkommens zahlen.





Andere Steuersätze in Thailand sind jedoch relativ niedrig: Der Mehrwertsteuersatz beträgt nur 7 %. Der Körperschaftsteuersatz beträgt 20 % und die Kapitalertragsteuer auf Kryptowährungsverkäufe beträgt 15 %.









Asiatischer Schengen

Thailand hat auch andere Länder in der Region eingeladen, eine gemeinsame Visazone für Touristen zu schaffen, wie etwa den Schengen-Raum. Thailands Premierminister Srettha Thavisin hat diese Initiative mit Kollegen aus Laos, Vietnam, Malaysia und Kambodscha besprochen.





Im Allgemeinen gibt es jedoch schon seit langem ein Analogon zum asiatischen Schengen-Raum: die APEC-Visitenkarte. Mit dieser Karte können sich die Staaten 60 Tage im Jahr in den meisten Ländern Südostasiens aufhalten, darunter Korea, Japan und Hongkong. Sie ermöglicht auch visumfreies Reisen nach Australien und Neuseeland. Das Verfahren zum Erhalt dieser Karte ist jedoch recht kompliziert.

Wie steht es um die Krypto-Regulierung in Thailand?

Das Königreich Thailand verfügt seit 2018 über Gesetze zur Regulierung von Kryptowährungen. Die wichtigste Regulierungsbehörde ist die thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC). In den letzten zwei Jahren wurden die Vorschriften stark aktualisiert – die Regeln sind klarer geworden, es sind jedoch auch einige Einschränkungen aufgetreten. Zum 31. Juli 2023 hat die SEC Staking- und Kryptowährungs-Kreditdienste verboten. Außerdem wurden im Jahr 2022 die Anforderungen an die Depotverwaltung erhöht und Krypto-Zahlungen, einschließlich Krypto-Löhne, verboten.





Die neue thailändische Regierung, vertreten durch Premierminister Srettha Thavisin, hat jedoch für August 2023 eine Kryptopolitik versprochen. Als Immobilienentwickler ist dieser Politiker auch ein aktiver Kryptoinvestor. Die lokale SEC hat die Vorschriften gelockert und die Begrenzung für Investitionen in RWA-Vermögenswerte – digitale Token, die durch Immobilien oder Infrastruktur abgesichert sind – aufgehoben. Außerdem hat die Aufsichtsbehörde kürzlich Bitcoin ETFs genehmigt. Nach Hongkong ist Thailand das zweite Land in Asien, das dies tut. In diesem Jahr erhielt die Börse Binance eine Lizenz im Land und gründete ihre offizielle Tochtergesellschaft in Thailand.









Was ist das Ergebnis?

Thailand hat einen weiteren Schritt unternommen, um Ausländern den Zugang zum Land zu erleichtern. Es ist eines der ausländerfreundlichsten Länder Südostasiens und die neue Regierung setzt fest darauf, dass dies ein Schlüssel zum Wirtschaftswachstum des Landes ist.





Für digitale Nomaden, die nach Asien ziehen möchten, kann es immer noch eine Herausforderung sein, einen langfristigen Aufenthaltsstatus im Land zu erhalten, insbesondere angesichts der neuen Steueranforderungen, zu denen ein progressiver PIT-Satz von 35 % auf das weltweite Einkommen gehört.





Die thailändische Regierung könnte jedoch neue Änderungen einführen, die diese in Zukunft beseitigen. Darüber hinaus benötigen auch andere beliebte Reiseziele in Asien (Vietnam, Indonesien, Sri Lanka) geeignete Legalisierungsprogramme mit langfristigem Aufenthaltsstatus für digitale Nomaden. Daher ist das neue DTV-Visum in Thailand bislang eines der besten und kostengünstigsten Programme seiner Art in der Region.





Wenn Sie an weiteren Einblicken in die Themen Umzug und Kryptoregulierung interessiert sind, können Sie sich hier die globale Bewertung der Kryptoregulierung ansehen oder sich auf meinem Telegrammkanal über die Updates informieren.