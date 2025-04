Das Zeitalter der Volatilität: Vorbereitung auf die Unberechenbarkeit von Trump 2.0

Wir befinden uns nun mitten im Zeitalter von Trump 2.0 und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Lage unruhiger ist als sonst. Da die Märkte versuchen, jeden Schritt des notorisch unberechenbaren Präsidenten vorwegzunehmen, ist jede Aussage zu einem potenziellen Schlüsselereignis an der Wall Street geworden.



Obwohl Trumps „America First“-Agenda, die offenbar stark auf Deregulierung, Kürzungen internationaler Entwicklungshilfe und andere Ausgaben ausgerichtet ist, die der scheidende Präsident für unnötig hält, stark auf Wachstum ausgerichtet zu sein scheint, führt die weit verbreitete Unsicherheit, die jede seiner Äußerungen umgibt, zu allgemeiner Volatilität.





Trotzdem stieg der S&P 500 zwischen Trumps überwältigendem Wahlsieg am 5. November 2024 und seiner Amtseinführung am 21. Januar 2025 um 4,61 Prozent. Aufgrund der jüngsten Ankündigung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Kanada und Mexiko sowie weiteren 10 Prozent auf chinesische Importe hatte die Wall Street in den ersten Tagen der zweiten Amtszeit des Präsidenten Mühe, in Schwung zu kommen.

Die Folgen von Trumps Zöllen aufdecken

Ein bemerkenswerter Fall globaler Marktvolatilität ereignete sich in Form von Trumps Nichtankündigung und späterer Ankündigung von Handelszöllen in den ersten Tagen seiner Rückkehr ins Weiße Haus. Die Märkte hatten sich zunächst beruhigt, nachdem der Präsident die bei seiner Amtseinführung versprochenen Zölle nicht ankündigte, doch die Nervosität nahm wieder zu, als er andeutete, dass sie am 1. Februar 2025 eingeführt würden.





Schon in den Stunden vor der Einführung der Zölle sorgte eine Falschmeldung über eine Verschiebung bis zum 1. März 2025 für weitere Verwirrung an den Märkten, bevor Trumps Pressesprecher diese Meldung rasch dementiert hatte.





Die bis zum Schluss andauernde Unsicherheit, ob Trump seine Drohungen mit Zöllen wahr machen würde, S&P 500 sinkt um 1,6 % in den frühen Handelsstunden nach der Ankündigung, obwohl die Märkte die Gefahr ihrer Verhängung schon seit langem einkalkuliert hatten.





Zölle können sich langfristig auf die Marktvolatilität auswirken, da sie zusätzliche Steuern auf Importe erheben, im Rahmen eines größeren internationalen Handelskriegs mit Vergeltungszöllen rechnen und Unternehmen möglicherweise nach alternativen Lieferketten suchen, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern.





Die Märkte können auch durch die Auswirkungen der Inflation verwirrt werden. Diese könnte eintreten, wenn US-Importeure aufgrund von Zöllen höhere Lieferkettenkosten an die Verbraucher weitergeben. Dies würde die Lebenshaltungskosten rapide erhöhen und die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigen.





Dies könnte, zusammen mit Trumps geplanten Massenabschiebungen, die amerikanische Industrie schädigen, den Arbeitskräftepool schrumpfen lassen und mehr Aufwärtsdruck auf die Preise .





Diese Ereignisse sind zwar spekulativer Natur, werden jedoch dazu führen, dass mehr Institutionen ihre Aufmerksamkeit darauf richten, schnell auf Daten aus den Schwellenländern rund um den Verbraucherpreisindex (CPI) und den US-Arbeitsmarkt zu reagieren, was den Weg für dramatischere Marktreaktionen auf verwirrende Datensätze ebnet.

Was wird mit den US-Finanzmärkten passieren?

Der auf Makrostrategien spezialisierte Risikofreudige Russel Matthews meint, dass die Märkte im Zeitalter von Trump 2.0 unberechenbarer, zufälliger und chaotischer werden würden, und dass dies ein zentraler Faktor sein sollte, den man beim Risikomanagement im Hinterkopf behalten sollte.





Dies könnte den Institutionen zwar den Weg ebnen, bei der Gewinnmitnahme einen vorsichtigeren und weniger gierigen Ansatz zu verfolgen, doch werden wir bei den Anlegern differenziertere Strategien sehen, um der Gefahr der Volatilität zu begegnen.





Ebenso hat das globale Anlagestrategieteam von JP Morgan einen diversifizierten Ansatz vorgeschlagen, um den Unsicherheiten standzuhalten, die während Trumps zweiter Amtszeit auftreten könnten. Dabei soll einem widerstandsfähigen Portfolio der Vorzug gegeben werden, um langfristige finanzielle Ziele zu erreichen.





Aber gibt es wirklich eine konkrete Bedrohung für den langfristigen Fortschritt der US-Finanzmärkte? Es ist erwähnenswert, dass die erste Trump-Regierung eine gesunde 83 % kumulierte Rendite für den S&P 500 zwischen 2017 und 2020, mit einem Rückgang von etwa 15 % im Jahr 2018 und dem pandemiebedingten Absturz von 35 % Anfang 2020.





Dies ist eine Erinnerung daran, dass der Aktienmarkt im Allgemeinen im Laufe der Zeit einen Aufwärtstrend aufweist, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt. Es ist jedoch auch erwähnenswert, dass Trumps Kontrolle über das Repräsentantenhaus, den Kongress und den Senat bedeutet, dass der gewählte Präsident dieses Mal weitaus mehr Spielraum hat, seine ehrgeizigsten Maßnahmen mit weniger Kontrolle durchzusetzen.





„Mit der Zeit – wenn sich die Märkte anpassen – könnten sich die Auswirkungen von Trumps Politik stabilisieren, abhängig vom Erfolg ihrer Umsetzung und den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen“, erklärt Maxim Manturov, Leiter der Investmentforschung bei Freedom24. „Wenn beispielsweise Steuererleichterungen erfolgreich das Wachstum ankurbeln, ohne übermäßige Inflation zu verursachen, oder Handelskriege zu langwierigen Konflikten eskalieren, die sich negativ auf die globalen Lieferketten auswirken – könnten Anleger feststellen, dass nach anfänglichen Volatilitätsspitzen eine relative Stabilität zurückkehrt.“





„Obwohl die kurzfristigen Reaktionen auf Trumps Aussagen/Handlungen dramatisch ausfallen können, ist es für Anleger, die angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit seiner Präsidentschaft die Risiken wirksam mindern möchten, von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wie sich diese auf langfristige Trends auswirken.“

Chancen durch Deregulierung

Angesichts der Sorgen über die Auswirkungen von Zöllen und Handelskriegen kann man leicht vergessen, dass Trump versucht, der US-Industrie eine wachstumsfördernde Perspektive zu vermitteln.





Die Ankündigung des Joint Ventures „Stargate“ von SoftBank, OpenAI und Oracle wurde von Trump selbst bekannt gegeben und ist ein Beispiel für das Bestreben der USA, durch Deregulierung ihre Führungsrolle in Schlüsselbereichen wie der künstlichen Intelligenz auszubauen.





Mit dem anfänglichen Investitionen in Höhe von insgesamt 100 Milliarden US-Dollar , dessen Ziel es ist, es im Laufe von Trumps Amtszeit auf mindestens 500 Milliarden Dollar zu steigern, ist zu erwarten, dass die Initiative den Weg dafür ebnet, dass KI-Aktien ihre globale Marktdominanz auf eine Weise ausbauen können, die ein langfristiges Wachstum an der Wall Street unterstützen kann.





Trumps umstrittene Aussage im Dezember, in der er versprach, dass jede Person oder Firma, die mindestens eine Milliarde Dollar in die USA investiert, Vollständig beschleunigte Genehmigungen und Genehmigungen, einschließlich aller Umweltgenehmigungen, ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Präsident in einem von Deregulierung geprägten Umfeld den Schwerpunkt auf das Marktwachstum legt.

Anhaltende Volatilität

Wir können davon ausgehen, dass es auch während Trumps zweiter Amtszeit weiterhin eine höhere Marktvolatilität geben wird. Doch der wachstumsorientierte Ansatz des Präsidenten dürfte institutionellen und privaten Anlegern neue Anlagechancen eröffnen.





Insgesamt gesehen dürften die Auswirkungen von Trumps Zöllen und den darauffolgenden Handelskriegen eine entscheidende Rolle für die Gesundheit der US-Märkte spielen. Doch das historische langfristige Wachstum der Wall Street sollte Anlegern ein Gefühl der Beruhigung vermitteln, die in den nächsten vier Jahren von kurzfristigen Preisschwankungen betroffen sein könnten.